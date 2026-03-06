Názor není trestný, ale způsob někdy ano

Tomio Okamura po hlasování opakoval, že ho chtějí potrestat za názor. Jenže trestní stíhání se netýká názoru, ale způsobu, jakým ho prosazoval.

Včera měl Tomio Okamura v televizi po hlasování o svém vydání asi minutové prohlášení. Za tu minutu stihl snad pětkrát v jiném slovosledu a jinými slovy říct, že ho chtějí potrestat za svobodný názor. Není trestně stíhán za názor, ale za způsob. Názor může mít jaký chce a už jej i mnoho let říká, aniž by za to byl trestně stíhán.

Malý příklad pro lepší pochopení. Zapřísáhlý odpůrce ježdění vpravo bude všude rozhlašovat, že je lepší jezdit vlevo, že se tak méně opotřebuje auto a že nám to v televizi tají, abychom dál jezdili vpravo, dříve si opotřebovali automobil a dříve si museli zakoupit nový. A protože to bude prohlašovat několik let, postupně mu část lidí uvěří a zvolí ho do parlamentu, aby se už konečně jezdilo vlevo. V domnění, že je to důkaz toho, že má pravdu, tomu sám uvěří, pojede z parlamentu vlevo, načež nabourá auto v protisměru. Když mu potom policista udělí pokutu za jízdu v protisměru, bude v televizi mluvit o tom, že ho policie potrestala za jeho svobodný názor.

Kdo nepochopil ani z příkladu, proč je proti Tomiovi vedeno trestní stíhání, pochopit to možná nechce a veškeré vysvětlování je zbytečné.

Ještě analogie:

• někdo může říkat, že daně jsou moc vysoké = názor

• ale nemůže vyzývat lidi, aby daně neplatili = způsob

nebo

• učitelka může mít jakýkoli názor na Rusko a Ukrajinu = názor

• ale nemůže dětem při hodině češtiny vykládat, že na Ukrajině není válka, stejně jako v případě učitelky Bednářové = způsob

Autor: Ladislav Kratochvíl | pátek 6.3.2026 15:21

Ladislav Kratochvíl

  • Počet článků 200
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1135x
V roce 2003 jsem ohluchl. Nemám v hlavě ta "slyšítka", hlavně ony šneky (cochlea), takže nemohu být ani uživatelem kochleárního implantátu.
Považuji se za srandistu a optimistu. Kromě srandiček jsem také autorem a provozovatelem webu osob se sluchovým postižením
http://www.kochlear.cz
jenž si vybrala Národní knihovna ČR k archivaci jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví, což je pro mě obrovská pocta a mám z toho větší radost, než kdyby mi poslali milion korun.



stránky osob se sluchovým postižením

