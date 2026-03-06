Názor není trestný, ale způsob někdy ano
Včera měl Tomio Okamura v televizi po hlasování o svém vydání asi minutové prohlášení. Za tu minutu stihl snad pětkrát v jiném slovosledu a jinými slovy říct, že ho chtějí potrestat za svobodný názor. Není trestně stíhán za názor, ale za způsob. Názor může mít jaký chce a už jej i mnoho let říká, aniž by za to byl trestně stíhán.
Malý příklad pro lepší pochopení. Zapřísáhlý odpůrce ježdění vpravo bude všude rozhlašovat, že je lepší jezdit vlevo, že se tak méně opotřebuje auto a že nám to v televizi tají, abychom dál jezdili vpravo, dříve si opotřebovali automobil a dříve si museli zakoupit nový. A protože to bude prohlašovat několik let, postupně mu část lidí uvěří a zvolí ho do parlamentu, aby se už konečně jezdilo vlevo. V domnění, že je to důkaz toho, že má pravdu, tomu sám uvěří, pojede z parlamentu vlevo, načež nabourá auto v protisměru. Když mu potom policista udělí pokutu za jízdu v protisměru, bude v televizi mluvit o tom, že ho policie potrestala za jeho svobodný názor.
Kdo nepochopil ani z příkladu, proč je proti Tomiovi vedeno trestní stíhání, pochopit to možná nechce a veškeré vysvětlování je zbytečné.
Ještě analogie:
• někdo může říkat, že daně jsou moc vysoké = názor
• ale nemůže vyzývat lidi, aby daně neplatili = způsob
nebo
• učitelka může mít jakýkoli názor na Rusko a Ukrajinu = názor
• ale nemůže dětem při hodině češtiny vykládat, že na Ukrajině není válka, stejně jako v případě učitelky Bednářové = způsob
Ladislav Kratochvíl
Nechcete platit koncesionářské poplatky? Zaplatíte jinak a hůř!
Já je platit chci a nechci státní televizi. Peníze nerostou na stromech a někde se na provoz televize vzít musí. Je úplně jedno, jestli 150 Korun pošlete přímo televizi, nebo státu do rozpočtu.
Ladislav Kratochvíl
Přehnaná korektnost při generování obrázků v AI
Pamatujete na: „Je to bezpečné?“ ve filmu Maratónec, kdy Dustin Hofman nevěděl „co“ má být bezpečné a nácek se mu vrtal v zubech, protože neodpověděl „ano“ nebo “ne“?
Ladislav Kratochvíl
Hlasitěji neznamená srozumitelněji
Zvýšený hlas není zárukou srozumitelné komunikace. Mnoho lidí stále neví, jak efektivně a ohleduplně mluvit s osobou se sluchovým postižením.
Ladislav Kratochvíl
Simultánní přepis tiskových konferencí vlády: Skutečná dostupnost
Tlumočení tiskových konferencí vlády do znakového jazyka je vítaný krok. Aby však byly skutečně přístupné všem lidem se sluchovým postižením, je nutné zajistit také simultánní přepis a titulky ve zveřejněném videozáznamu.
Ladislav Kratochvíl
Když nemá video titulky: Přístupnost a etika v praxi
Mluví se o přístupnosti, ale mnohá videa organizací, které ji prosazují, titulky stále nemají. Přitom by právě ony měly jít příkladem a myslet i na ty, kteří znakový jazyk neovládají, slyší, nebo neslyší a komunikují česky,
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce
Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...
Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou
Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...
Seniory z Oloví vozí speciální taxi k lékaři i na nákupy do sousedního Německa
Zvýhodněnou dopravu k lékaři či za nákupy nabízí svým seniorům řada měst v Karlovarském kraji. V...
Častější a intenzivnější horké vlny jsou rostoucím rizikem i pro sportovní akce
Stále častější a intenzivnější horké vlny jsou rostoucím rizikem i pro letní venkovní sportovní...
Hodiny na Zelené bráně v Pardubicích se zastavovaly, hodinář hledá příčinu
Celý víkend bude hodinář Jaromír Skalský z Pardubic pracovat na opravě hodin na Zelené bráně....
Primátor Kladna chce nový útulek pro psy, reaguje na kritiku útulku Bouchalka
Primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno) chce dát postavit útulek pro psy. Reaguje na kritiku...
Inside sales representative
ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč
- Počet článků 200
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1135x
Považuji se za srandistu a optimistu. Kromě srandiček jsem také autorem a provozovatelem webu osob se sluchovým postižením
http://www.kochlear.cz
jenž si vybrala Národní knihovna ČR k archivaci jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví, což je pro mě obrovská pocta a mám z toho větší radost, než kdyby mi poslali milion korun.
stránky osob se sluchovým postižením
Seznam rubrik
- Jak to vidím a neslyším
- Počítače (převážně vážně)
- Kráťoviny (převávážně nevážně)
- Poradna (nevážně)
- vynálezy a objevy (nevážně)
- Remcání
- JIPka (vesele o nudě)
- Nezařazené