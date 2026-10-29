Na ČT nekoukám, tak proč ji mám platit?
Začnu vlastní zkušeností. Ta totiž ukazuje, co v argumentu „já se nedívám“ chybí.
Pro mě rozhodují titulky
U mě je zásadní jedna věc. Neslyším.
Na České televizi jsou titulky téměř u všeho, včetně popisků zvuků, například „zvoní telefon“.
Pro slyšícího člověka je takový popisek zbytečný. Telefon přece slyší. Mně ale vysvětluje, proč se postava najednou zvedla a odešla do vedlejší místnosti. Bez něj mi část děje uniká.
Titulky s popisy zvukové složky pro mě nejsou drobný bonus. Díky nim má sledování smysl.
Na YouTube mám jinou zkušenost. U videí, která mě zajímají, titulky často chybějí. Když už jsou, často jde o mizerný automatický přepis ve dvou řádcích, takže nelze sledovat přepis i obraz najednou. A navíc bez popisků zvuků. Masochista nejsem.
Místo sledování pak luštím, co asi kdo řekl, co se stalo a proč.
Příklad: Policista obviní politika z vraždy a odchází z kanceláře. Zavře za sebou dveře, ozve se výstřel a naskočí závěrečné titulky. Slyšící divák si domyslí, že se politik zastřelil. Já výstřel neslyším. Pokud se neobjeví titulek „výstřel“, řeknu si, že to je divný konec bez rozuzlení.
Právě proto nestačí přepsat jen rozhovory. I zvuk je součástí příběhu.
Když neslyšíte pointu
Nehledě na to, že na zvuku stojí i některé pointy. Třeba ve filmu „Vrchní, prchni!“ si postava Josefa Abrháma pustí desku s houslovým koncertem a předstírá, že cvičí na housle. Ve skutečnosti přitom před zrcadlem nacvičuje kasírování. Jenže najednou začne z gramofonu hrát celý orchestr a on se k němu vrhne, aby hraní zastavil.
Slyšící divák slyší, že se jeho předstírané cvičení právě prozradilo. Bez titulku „začal hrát celý orchestr“ neslyšící divák netuší, proč se najednou vrhl na gramofon.
Nejde tedy jen o to, jestli jsou pod obrazem nějaká slova. Záleží i na tom, jestli titulky zprostředkují všechno důležité pro pochopení děje nebo vtipu.
Když autor přiloží vlastní titulky ve formátu SRT nebo je vloží přímo do obrazu, bývá moje zkušenost lepší. U videí, na která narážím, je to ale spíš výjimka.
Doporučení „pusť si něco na YouTube“ proto pro mě nemá stejnou hodnotu jako pro člověka, který slyší.
Ne každý chce večer řešit techniku
V debatách často zaznívá, že dnes už je přece všechno na internetu. Stačí si něco najít, předplatit, nainstalovat a propojit.
Jenže ne každý je technicky zdatný. A ne každý má chuť (nebo vůbec možnost) se tím zabývat. Někdo chce večer vzít ovladač, zapnout televizi a dívat se. Ne zjišťovat, proč se mu telefon nechce spojit s televizorem.
Dvojice, která chce společně sledovat pořad, nechce trávit večer u notebooku nebo každý u svého mobilu. Chytrý televizor s aplikacemi pro internetové platformy třeba ani nemají. Mobil s obyčejným televizorem propojit neumějí, nebo to jejich zařízení ani neumožňují, anebo vůbec nemají internet.
Pro ně je tahle překážka skutečná, i když technicky zdatnějšímu člověku připadá malicherná.
A pak jsou tu peníze. Ne každý si může nebo chce platit další předplatné. Bezplatnou nabídku zase doprovázejí reklamy, které člověk nechce sledovat. Samotná existence internetové alternativy tedy ještě neznamená, že každému stejně dobře poslouží.
Společnou službu neměříme vlastní spotřebou
Z veřejných peněz přispíváme například na železniční infrastrukturu a dopravní obslužnost, i když sami vlakem nejezdíme. Smyslem není zajistit, aby každý člověk za svůj příspěvek najezdil stejný počet kilometrů. Smyslem je, aby tu ta síť byla a sloužila lidem.
Že si pak někdo připlatí a jede s komerčním dopravcem, kde má větší pohodlí, rychlost a stevardku s kafem, je jeho věc. V mém přirovnání jsou to komerční televize nebo placené streamovací platformy. Ale základní síť tu musí být pro všechny.
To přirovnání má samozřejmě své meze. I soukromý dopravce používá společnou železniční infrastrukturu a jeho služby nemusí být dražší ani lepší. Podstatná je tu společně financovaná dostupnost služby, kterou neměříme jen vlastní spotřebou.
Podobně vnímám veřejnoprávní média. Také v jiných zemích se financují z poplatků nebo z daní. Platíme za to, že je jako společnost máme, nikoli za to, jestli zrovna dneska zapneme televizi a budeme se dívat.
„Já to nepotřebuji“ nestačí
O kvalitě České televize, jejích pořadech i hospodaření se můžeme přít. Společné financování přece neznamená, že máme všechno přijímat bez kritiky.
Ke kontrole činnosti České televize máme Radu ČT, jejíž členy volí poslanci a senátoři. Na dodržování zákonných pravidel vysílání, včetně objektivity a vyváženosti, dohlíží také Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Její členy volí Poslanecká sněmovna. Existují tedy konkrétní orgány, na které se obracet se stížnostmi.
Samotné „já se nedívám“ mi ale jako argument proti společnému financování nestačí. Vypovídá o zvyklostech jednoho člověka. Neříká, jakou hodnotu má služba pro ostatní.
Někdo ocení jednoduché ovládání. Někdo dostupnost bez dalšího předplatného. Já zase titulky, díky kterým rozumím tomu, co sleduji.
Stejně jako máme právo nejezdit vlakem, máme plné právo se na ČT nedívat a kritizovat její program. Ale osobní nezájem o její vysílání ještě není důkazem, že je zbytečná pro celou společnost.
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