KraThor: Proč mít u sóla prázdné ruce? Dopřejte publiku pořádnou show
Airguitar
Proč předvádět kytarové sólo s prázdnýma rukama? Při airguitar se člověk naplno vžije do hudby. Rozkročí se, markýruje hmaty, mává vlasy a předvádí technicky náročné sólo. K dokonalému vzhledu mu chybí už jen kytara.
Právě tu nabízí firma KraThor. Její nástroje jsou rekvizity určené k předvádění hry. Neobsahují elektroniku a nepotřebují žádné zapojování ani nastavování a stojí zlomek ceny skutečné kytary. Stačí si kytaru zavěsit na popruh a pustit se do vystoupení.
KraThor Metal má výrazné černočervené hranaté tělo a šikmo zalomenou hlavu, díky které si zaslouží přezdívku „hokejka“. Hodí se k rockovým sólům, širokým postojům i závěrečnému gestu směrem k publiku. Každý pohyb je váš a nyní máte také co držet v rukou.
Karaoke
Také při karaoke můžete svůj projev rozšířit. Ke zpěvu přidáte markýrování kytarového doprovodu a vystoupení získá další rozměr. Zpěvák ve spotu na obrazovce už nemusí být jediný, kdo má kytaru.
Mikrofon na stojanu ponechá obě ruce volné. Text písně dál sledujete na obrazovce, ale před publikem nyní vystupujete také jako kytarista. Můžete napodobovat rytmický doprovod, jemné vybrnkávání nebo se během mezihry pustit do sóla.
Pro karaoke firma nabízí další dva modely.
KraThor Country
KraThor Country sází na tmavší přírodní dřevo, široké kulaté tělo a podkovu na hlavě nástroje. Doplní country šaty, kozačky i stetson. Zpěvačka si vezme kytaru, přistoupí k mikrofonu a může se pustit do své oblíbené písně.
KraThor Classic
KraThor Classic nabízí zaoblené tvary a krémové provedení s modrými linkami. Hodí se k popovým písním, romantickým melodiím i společnému zpívání. Zákazník si tak může vybrat nástroj, který odpovídá jeho repertoáru i stylu vystupování.
Všechny tři modely pořídíte za 2 400 Kč za kus. Výběr skladby, zpěv, pohyb a kontakt s publikem zůstávají na vás. KraThor dodá předmět, který dá vašemu vystoupení podobu té správné show.
KraThor. Vezmi to do vlastních rukou.
Ladislav Kratochvíl
Housle s USB - nastává soumrak hudebníků?
Elektronické taktovky byly teprve začátek. Česká firma PhilElektronic nyní představuje housle s přehráváním MP3 a ovládáním, které zachovává běžné návyky orchestrálního hráče.
Ladislav Kratochvíl
Nová směrnice EU zavádí zelený benzín. Běžný bude jen na příděl
Evropská komise schválila mimořádnou směrnici reagující na ropnou krizi. Od 15. srpna zavádí povinný „zelený benzín“. Běžné palivo si řidiči v exponovaných časech na čerpačkách nenatankují.
Ladislav Kratochvíl
Proč jste cinkali klíči v listopadu 1989?
Já cinkal kvůli svobodě projevu a pohybu. Mnoho lidí však cinkalo klíči s představou, že svoboda znamená, že jim budou létat pečení holubi ze Západního Německa přímo do pusy.
Ladislav Kratochvíl
Homedoorový gaučing: Vrcholový sport plný úrazů
Nejhorší bývají úrazy ze sportu. Zvlášť když se mu člověk věnuje vrcholově a každá maličkost může rozhodnout o celé sezoně. Stačí jediný nešťastný pohyb a měsíce tvrdé přípravy jsou v ohrožení.
Ladislav Kratochvíl
Zestátnění ČEZ (co si lidé slibují a co skutečně přijde)
Debata o zestátnění ČEZ se pravidelně vrací. Jedni očekávají levnější elektřinu, druzí posílení energetické suverenity. Mnohá očekávání ale stojí na populistických představách. Co je na nich reálné a co ne?
|Další články autora
Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii
Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo...
Volební mapa 2026: Kdo vyhrál ve vaší obci? Podívejte se na výsledky voleb podle okrsků
Komunální volby 2026 jsou za námi. Kdo zvítězil ve vaší obci, jaká byla volební účast a kolik...
OBRAZEM: Elegance na Velké pardubické. V kloboucích se předvedli dámy i pánové
Po několika letech, kdy při Velké pardubické svítilo slunce a diváci mohli nejslavnější český...
Robotická chirurgie v příbramské nemocnici rozšířila možnosti léčby endometriózy
Robotická chirurgie v příbramské nemocnici rozšířila možnosti léčby endometriózy. Gynekologickým...
Dva mrtví po nehodě na Šumpersku. Bouralo osobní a nákladní auto
Při nehodě nákladního a osobního auta u Mohelnice na Šumpersku zemřeli dva lidé. Tragická nehoda se...
Vojáci na Floře nacvičovali ochranu vody
V areálu Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) cvičili vojáci, policisté a hasiči. Cílem bylo...
Pronájem kanceláře 39 m2
Traťová, Brno - Horní Heršpice
15 255 Kč/měsíc
- Počet článků 206
- Celková karma 15,40
- Průměrná čtenost 1119x
Považuji se za srandistu a optimistu. Kromě srandiček jsem také autorem a provozovatelem webu osob se sluchovým postižením
http://www.kochlear.cz
jenž si vybrala Národní knihovna ČR k archivaci jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví, což je pro mě obrovská pocta a mám z toho větší radost, než kdyby mi poslali milion korun.
stránky osob se sluchovým postižením
Seznam rubrik
- Jak to vidím a neslyším
- Počítače (převážně vážně)
- Kráťoviny (převávážně nevážně)
- Poradna (nevážně)
- vynálezy a objevy (nevážně)
- Remcání
- JIPka (vesele o nudě)
- Nezařazené