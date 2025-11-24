Když video nemá titulky: Přístupnost a etika v praxi
Aby bylo video přístupné lidem se sluchovým postižením, je nutné opatřit ho titulky – skutečnými titulky, ne jen módní animací textu. Paradoxem je, že i organizace, které na chybějící titulky samy upozorňují, často zveřejňují vlastní videa bez nich. Přitom by měly jít příkladem.
Často se setkáme s tím, že organizace (zejména když má v názvu „N“) zveřejní informaci v textové podobě a k ní přidá video ve znakovém jazyce se stejným obsahem, což je prima. Problém je, že většina lidí se sluchovým postižením komunikuje česky – konkrétně 98 % z nich (článek Počet lidí s postižením sluchu v ČR). Znakový jazyk je samostatný jazyk s vlastní gramatikou a pravidly, a proto mu lidé, kteří ovládají češtinu, mu bez znalosti znakového jazyka prostě nerozumí – a to jsou i všichni slyšící.
Představme si starší paní, která ztrácí sluch. Nerozumí znakovému jazyku a přesto by měla z videa pochopit, že jde o pouhý překlad textu. Pomohl by i jediný titulek:
„Toto je tlumočený text příspěvku do znakového jazyka.“
Nikdo se totiž jednoho dne neprobudí s tím, že zapomněl mluvit česky a plynně ovládá znakový jazyk. Naopak – titulky pomáhají i těm, pro které je čeština cizí, tedy uživatelům znakového jazyka, kteří se z nich češtině učí.
Dnes, kdy lze titulky vytvořit snadno pomocí umělé inteligence, není důvod je vynechávat. Jde o minuty práce, které rozhodují o tom, jestli bude video opravdu přístupné.
K etice
V hokejové šatně NHL se například dva Češi nesmí bavit česky, ale jen anglicky, aby ostatní věděli, o čem mluví. Je to otázka respektu a férovosti v komunikaci. Stejně tak by měla být samozřejmostí snaha, aby každé veřejné video bylo srozumitelné všem – i těm, kteří komunikují česky, bez ohledu na to, jestli slyší nebo neslyší, aby to nepůsobilo jako sdělení v cizím nebo nesrozumitelném jazyce.
Ten, kdo znakový jazyk ovládá (např. vedení organizace), si podle mě vůbec neuvědomuje, jak takové video působí na ty, kteří znakový jazyk neovládají.
—–
Ladislav Kratochvíl
(ohluchlý hudebník v roce 2003, ve věku 40 let)
Ladislav Kratochvíl
„Dílna“ – nová reality show, jakou jste ještě neviděli!
Nový televizní formát startuje už od nového roku a ukáže řemeslo jako nikdy předtím. Perfektně vybavené studio, opravdoví kutilové a šance pro každého, kdo to umí trochu s vercajkem.
Ladislav Kratochvíl
Andrej Babiš chce být zbaven imunity a oni mu v tom chtějí bránit
Andrej Babiš musí zuřít. Chce být zbaven imunity, aby se mu dostalo spravedlnosti, jako každému jinému, protože se necítí být žádným nadčlověkem a poslanci jeho vlastního hnutí tomu chtějí zabránit.
Ladislav Kratochvíl
Neslyším a komunikuji česky - tlumočníka do znakového jazyka opravdu nepotřebuji
Většina lidí s postižením sluchu mluví česky. Přesto se často automaticky předpokládá, že potřebují tlumočníka do znakového jazyka. Proč to stále mate?
Ladislav Kratochvíl
Pokud chceme lepší politiku, tak začněme u přijímaček na poslance
Demokracie je krásná věc. Každý má jeden hlas, bez ohledu na vzdělání, zkušenosti nebo schopnost rozlišit realitu od konspiračního nesmyslu. A to je zároveň její přirozená nevýhoda.
Ladislav Kratochvíl
NEVÍM jako pravidlo: Jak zastavit halucinace AI
Umělá inteligence umí odpovídat rychle a přesvědčivě — i když nemá pravdu. Proto jsem si v personalizacích (ChatGPT, Perplexity) nastavil jasné pravidlo: „Nemám ověřené údaje, takže: NEVÍM.“ V Copilot to nejde, musí se to napsat.
