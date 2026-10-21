John Castroll - vynález nízkých hrnců
Potulný kovář a dobrodruh (později úspěšný podnikatel) John Castroll se potom svým „nechtěným vynálezem“ (nízkými hrnci) strefil do vkusu a potřeb.
John Castroll se v devadesátých letech osmnáctého století potloukal v Arizoně od ranče k ranči. Po cestě sbíral vše kovové a pokud měli na ranči, kam přišel, vlastní kovárnu, vyráběl za nocleh a stravu hlavně kotlíky pro místní honáky krav. Ve volných chvílích potom vyráběl potřeby do kuchyně (například síta na cezení fazolí), za což dostával od kuchařek něco navíc k jídlu nebo i zásoby na další cestování.
V té době byly kuchyňské hrnce používané k vaření na sporáku převážně keramické. Už také samozřejmě existovaly kovové. Ale pouze vysoké.
Jednou na ranči „Beautiful cows“ potřebovali několik hrnců, protože honáci o dni oslav svatého Vavřince rozbili vzteky keramiku, když dostali málo osolené fazole k svátečním steakům.
John však neměl tolik materiálu, aby mohl udělat tři klasické hrnce, a tak udělal tři s poloviční výškou. To se líbilo šetrnému majiteli ranče, protože na míchání v takovém hrnci stačila pouze poloviční délka vařečky a ušetřil tak za dřevo.
John, povzbuzen úspěchem, zkusil i na dalším ranči „poloviční hrnce“ a opět se setkal s nadšením majitele ranče z důvodů šetrnosti, ale také s nadšením kuchařky, protože do nízkého hrnce lépe viděla a rovněž se jí nepřipalovaly tolik omáčky, jako když je vařila v do té doby běžných (vysokých) hrncích.
Na svých dalších cestách John Castroll vyráběl převážně své nízké hrnce a zvěsti o nízkém nádobí zanedlouho předběhly i jeho samotného. Nemusel už cestovat „nazdařbůh“, ale mohl si vybírat z pozvánek na ranče.
V roce 1793 si nechal své nízké hrnce patentovat v Phoenixu a hned také prozíravě zřídil manufakturu na jejich výrobu v bývalé kovárně (vodním hamru) v Glendale. Kování plechu a následná výroba však byly velmi časově náročné a manufaktura nestačila uspokojovat poptávku. Když John Castroll vymyslel ohýbačku na plech, situace se zlepšila, ale plně uspokojit poptávku dokázal až s vynálezem lisu na plech.
Celé se to pak „zvrhlo“ ve výrobu lisovaného plechového nádobí, které se dostalo až do Afriky, kde tuto myšlenku okoukal Němec Peter Zeppter a stal se pak málem králem nádobí v Evropě. Málem proto, jelikož mu velmi úspěšně konkuroval s rodinnou továrnou hrabě Hanz von Eschuss, který vyráběl lehké nádobí z hliníku.
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