Jak si pan Karel koupil vlastní názor
Našel se totiž obraz a byl na něm podpis prý moc známého umělce. Vystavili ho v galerii a lidé stáli fronty, aby se na něj mohli podívat. Pan Karel samozřejmě nechtěl být za blba, který ho ještě neviděl. Několikrát už se o obrazu ve společnosti mluvilo a pan Karel pokaždé předstíral, že si nemůže vzpomenout na jméno autora. Považoval to za obratný způsob, jak naznačit, že těch autorů zná příliš mnoho.
Vstupné dvě stě třicet korun mu připadalo dost vysoké. Uvážil však, že nemůže ve společnosti donekonečna jen přikyvovat. Chtěl také jednou nenuceně poznamenat něco třeba o levé části obrazu a potom se odmlčet, aby ostatní měli čas uznat, že ví, o čem mluví. Za tím účelem byl ochoten jisté výdaje podstoupit.
Na řadu se dostal úplně poslední, chvíli před zavírací dobou. Před obrazem seděla už pouze žena kolem čtyřicítky, s krátkými vlasy, brýlemi a přísným výrazem. Vždy obraz tak dvacet vteřin soustředěně pozorovala, potom si něco zapsala do bloku a znovu se zadívala na plátno. Pan Karel se na obraz díval jen chvíli, možná ani ne tak dlouho, jako ta žena mezi zápisky.
Když odcházel, pořád tam ještě seděla.
„Je tam ještě profesorka Kovářová?“ zeptala se ho paní u pokladny.
„Jestli je to ta paní, co si dělá zápisky, tak ano,“ odpověděl pan Karel.
„To je ona. Píše nám o tom obrazu odbornou recenzi do Galeristy. Už tam sedí hodinu a půl. Musím pro ni zajít, že zavíráme.“
Hodinu a půl! Pan Karel byl hotov za chvilku. Raději se o tom nezmínil. Nebylo třeba paní u pokladny vysvětlovat, jak rychle dovede umění porozumět.
Nové číslo Galeristy si koupil hned, jak vyšlo. Mrzelo ho, že měl takovou odbornici na dosah a nepožádal ji o výklad. Mohl se už na místě dozvědět, co viděl.
Když však přemýšlel, co o obrazu ve společnosti řekne, zjistil, že mu vlastní názor za dvě stě třicet korun nevystačí ani na minutu hovoru. Rozhodl se proto naučit několik vět z recenze nazpaměť. Pak už mohl o díle mluvit déle, než se na ně díval.
prof. doc. PhDr. Alena Kovářová-Svobodová Schönberg, CSc.
(odborná garantka zprostředkování výtvarného významu)
recenze Za horizontem přítomnosti: sedimentace vnitřní krajiny
Již při prvním setkání působí dílo mimořádně soustředěným dojmem, jako by ve své zdánlivé neokázalosti obsahovalo vše, co se autor rozhodl nevyslovit.
Zdánlivá jednoduchost výtvarného gesta rozvíjí vrstevnatý dialog mezi prostorem a jeho vlastní nepřítomností. Autor intuitivním narušením zlatého řezu otevírá hluboce znepokojivé otázky po samotné možnosti obrazu a způsobu, jakým se viděné ustavuje v horizontu naší zkušenosti. Dominantní zemitá plocha zde funguje jako sediment paměti, v němž se individuální prožitek rozpouští v univerzálním prostoru sdíleného bytí. Její barevná hutnost zpřítomňuje prapůvodní paměť hmoty a kosmický rozměr každodennosti.
Vedení linií lze číst jako radikální přehodnocení tradiční funkce horizontu myšlení. Jejich nepravidelný rytmus vymezuje prostor, avšak současně zpochybňuje jeho hranice. Chromatické těžiště díla rozehrává subtilní dialektiku uzavřenosti a přesahu, zatímco kontura nese naléhavé stopy dosud neartikulované zkušenosti. V napětí mezi konečností gesta a nekonečností přesahu se konfigurace odpoutává od popisnosti a nabývá rozměru existenciálního tázání. Hmotnost rámu tento formativní princip dále ukotvuje v materiální skutečnosti.
Právě zde se vesmírná osamělost subjektu setkává s nekonečností vnitřního prostoru. Ticho se stává nositelem významu a metafyzická naléhavost prázdna otevírá možnost dotyku absolutna. Nepřítomnost jako nejvyšší forma přítomnosti završuje tuto sevřenou výpověď o člověku a jeho místě v bezbřehém kontinuu bytí. Autor přitom ponechává na divákovi, aby v prostoru mezi vysloveným a tušeným nalezl vlastní horizont porozumění.
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