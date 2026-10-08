Housle s USB - nastává soumrak hudebníků?
redaktor: „Ve studiu rádia „Poslouchej“ opět vítám pana Ing. Jiřího Koumese, zástupce firmy PhilElektronic. Při minulé návštěvě jsme si povídali o elektronických taktovkách. Co jste připravili tentokrát?“
Jiří Koumes: „Dobrý den. Rozšířili jsme nabídku o housle Violin ALLEGRO USB. Mají vestavěný reproduktor, paměť pro skladby ve formátu MP3 a konektory USB a USB-C. Ty jsou umístěny na zadním lubu houslí, takže při hraní zůstávají zcela skryté.“
redaktor: „Ani reproduktor na houslích nevidím.“
Jiří Koumes: „Je celý uvnitř korpusu. Zvuk vychází tradičními f-otvory, takže nástroj nepotřebuje žádnou vnější reproduktorovou mřížku.“
redaktor: „Kolik hudby se do houslí vejde?“
Jiří Koumes: „Základní provedení pojme až dvacet hodin hudby, verze Pro až padesát. Hráč si doma nahraje potřebné skladby a seřadí je podle programu koncertu. Přes USB může připojit počítač nebo přenést soubory z flash disku. USB-C slouží také k nabíjení.“
redaktor: „Kde se skladby vybírají? Na houslích nevidím žádný displej.“
Jiří Koumes: „Displej je pod otočným podbradkem. Po jeho vytočení do strany jsou přístupná také tři multifunkční tlačítka: nahoru, dolů a enter. Krátkými stisky hráč listuje seznamem a entrem potvrzuje výběr. Dlouhým podržením tlačítka dolů vyvolá nabídku vymazání skladby, kterou opět potvrdí entrem. Dlouhé podržení tlačítka nahoru aktivuje režim nahrávání. Displej zobrazuje průběh přenosu a zbývající kapacitu.“
redaktor: „Musí toto nastavení provádět přímo na koncertě?“
Jiří Koumes: „Ne. Houslista si program připraví doma. Před vystoupením podbradek vrátí do běžné polohy, čímž zakryje displej i tlačítka. Během koncertu už nemusí v seznamu nic hledat.“
redaktor: „Jak potom přehrávání spustí?“
Jiří Koumes: „Krátkým stiskem podbradku. Dalším stiskem je pozastaví, například při potlesku. Ovládání má nastavitelnou citlivost, aby nedocházelo k nechtěnému spuštění při běžném držení nástroje. Po dokončení skladby se automaticky připraví následující položka programu a čeká na další stisk.“
redaktor: „Houslista přitom normálně pohybuje smyčcem?“
Jiří Koumes: „Ano. Součástí dodávky je speciální smyčec se syntetickými vlákny s bezhlučnou povrchovou úpravou. Smyčec po strunách klouže, ale nevytváří vlastní tón, který by zasahoval do reprodukce. Hráč zachovává obvyklé vedení smyčce i pohyby levé ruky.“
redaktor: „Jak může reagovat na dirigenta? Například když dirigent požaduje zesílení?“
Jiří Koumes: „Smyčec obsahuje tlakový snímač. Vyšší přítlak na struny zvyšuje hlasitost reprodukce, při uvolnění tlaku se hlasitost snižuje. Citlivost lze přizpůsobit individuální technice hráče. Během koncertu tedy sleduje dirigenta a reaguje běžnými pohyby.“
redaktor: „A pokud dirigent změní tempo?“
Jiří Koumes: „Stačí rychleji nebo pomaleji smýkat smyčcem a zabudovaný senzor v kobylce nástroje zrychlí nebo zpomalí přehrávání. Pro udržení tempa je ve smyčci (pouze verze „Pro“) zabudován hmatový vibrační metronom.“
redaktor: „Co musí houslista udělat, aby byla interpretace bezchybná?“
Jiří Koumes: „Především zvolit kvalitní nahrávku. Může si i doma nahrát sám sebe bez chyb. Přesnost jednotlivých tónů už není závislá na délce domácího cvičení. Příprava se soustředí na správné pořadí souborů, nastavení citlivosti smyčce a kontrolu nabití.“
redaktor: „Připravujete také provedení s umělou inteligencí?“
Jiří Koumes: „Ano. Model ALLEGRO AI bude vybaven kamerou zaměřenou na notový pult. Systém rozpozná notový zápis a převede jej přímo na zvuk. Hráč tak nebude potřebovat předem připravené MP3. Před začátkem pouze zkontroluje, zda kamera snímá jeho part.“
redaktor: „Rozpozná systém také značky, které si hráč do not dopíše?“
Jiří Koumes: „Ano, po úvodní kalibraci rukopisu. Uživatelské poznámky lze uložit do osobního profilu, stejně jako nastavení smyčce a preferovanou barvu tónu.“
redaktor: „Děkuji za představení nového nástroje. Na závěr se zeptám: může tato technologie změnit i přijímací řízení do orchestru?“
Jiří Koumes: „Ano, požadavky na uchazeče se přirozeně posunou. Houslisté už se nebudou vybírat podle toho, jak hrají, ale jak vypadají, zda mají IT vzdělání a jakou prezentaci v PowerPointu předvedou u přijímacího řízení.“
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