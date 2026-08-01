Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Homedoorový gaučing: Vrcholový sport plný úrazů

Nejhorší bývají úrazy ze sportu. Zvlášť když se mu člověk věnuje vrcholově a každá maličkost může rozhodnout o celé sezoně. Stačí jediný nešťastný pohyb a měsíce tvrdé přípravy jsou v ohrožení.

Já například na vrcholové úrovni provozuji disciplínu, které se mnozí věnují pouze okrajově, ve volném čase a na hobby úrovni. Homedoorový gaučing.

V lednu 2025 jsem se při intenzivním tréninku díval na biatlon. Nějaký německý fanoušek tam zrovna strhával mazání z lyží našich biatlonistek, aby jim lyže nejely.

To mě samozřejmě strašně rozčílilo, a tak jsem ho vší silou nakopl. Jenže místo německého fanouška jsem trefil ostrý roh konferenčního stolku. A přesně do holeně.

Bolest byla taková, že jsem málem omdlel, a krve snad půl litru, než se krvácení podařilo zastavit. Léčení potom trvalo déle než půl roku. Mělo však i jednu výhodu: konečně jsem se zase dostal do péče skvělé paní doktorky Mikešové od nás z chirurgie.

Člověk si po takové zkušenosti samozřejmě začne dávat pozor, zdokonalí techniku a zbytečně neriskuje. Vrcholový sport však přináší situace, na které se nelze dokonale připravit.

Po roce a půl jsem zkoušel novou metodu trávení sobotního oběda a piloval horizontální polohu s dosažením na ovladač. Zrovna se jela královská etapa Tour de France a závodníci stoupali šíleným krpálem na Alpe d’Huez. Fanoušci jim lezli do cesty tak, že místy ani nebylo vidět, kudy mají jet, a rozestupovali se snad až půl metru před předním kolem.

To mě opět strašně dožralo. Jednoho fanouška, který měl podle způsobu pohybu snad dvě promile alkoholu v krvi a motal se tam jako nudle v bandě, jsem proto pořádně nakopl.

Teď tady vysedávám s obvazem, protože se konferenční stolek znovu trefil do úplně stejného místa na holeni a obnovil se mi starý sportovní úraz.

Sezóna je sice v ohrožení, ale nevzdávám se. Do mistrovství v ležení u sobotních odpoledních sportovních přenosů nějaký čas ještě zbývá a já udělám vše pro to, abych se vrátil zpět na gauč v plné formě.

Autor: Ladislav Kratochvíl / ChatGPT

Autor: Ladislav Kratochvíl | sobota 1.8.2026 8:00 | karma článku: 0 | přečteno: 24x

Další články autora

Ladislav Kratochvíl

Zestátnění ČEZ (co si lidé slibují a co skutečně přijde)

Debata o zestátnění ČEZ se pravidelně vrací. Jedni očekávají levnější elektřinu, druzí posílení energetické suverenity. Mnohá očekávání ale stojí na populistických představách. Co je na nich reálné a co ne?

3.6.2026 v 7:50 | Karma: 8,13 | Přečteno: 144x | Diskuse | Ostatní

Ladislav Kratochvíl

Názor není trestný, ale způsob někdy ano

Tomio Okamura po hlasování opakoval, že ho chtějí potrestat za názor. Jenže trestní stíhání se netýká názoru, ale způsobu, jakým ho prosazoval.

6.3.2026 v 15:21 | Karma: 11,38 | Přečteno: 257x | Diskuse | Politika

Ladislav Kratochvíl

Nechcete platit koncesionářské poplatky? Zaplatíte jinak a hůř!

Já je platit chci a nechci státní televizi. Peníze nerostou na stromech a někde se na provoz televize vzít musí. Je úplně jedno, jestli 150 Korun pošlete přímo televizi, nebo státu do rozpočtu.

9.2.2026 v 4:38 | Karma: 12,57 | Přečteno: 257x | Diskuse | Politika

Ladislav Kratochvíl

Přehnaná korektnost při generování obrázků v AI

Pamatujete na: „Je to bezpečné?“ ve filmu Maratónec, kdy Dustin Hofman nevěděl „co“ má být bezpečné a nácek se mu vrtal v zubech, protože neodpověděl „ano“ nebo “ne“?

26.1.2026 v 7:50 | Karma: 0 | Přečteno: 8x | Diskuse | Média

Ladislav Kratochvíl

Hlasitěji neznamená srozumitelněji

Zvýšený hlas není zárukou srozumitelné komunikace. Mnoho lidí stále neví, jak efektivně a ohleduplně mluvit s osobou se sluchovým postižením.

12.12.2025 v 7:55 | Karma: 8,11 | Přečteno: 142x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?
24. července 2026  18:33

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...

Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!
30. července 2026  8:37

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč
24. července 2026  18:34

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus
24. července 2026  15:36,  aktualizováno  25. 7. 10:09

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...
31. července 2026  11:36

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...

Mezinárodní obnova rybníka Trojmezí pomůže i přísně chráněným perlorodkám

Obnova a odbahnění rybníka Trojmezí je jedním z cílů česko-německého projektu...
1. srpna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Město Hranice na Chebsku spolu s německým městem Rögnitzlosau připravilo projekt Společně za vodu a...

Festival Dvorského uvede zkušené umělce i začínající hvězdy. Do parku se zatím nevrátí

Věhlasný operní pěvec Peter Dvorský před karlovarskými Císařskými lázněmi
1. srpna 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

V Jaroměřicích na Třebíčsku v sobotu začíná 28. ročník prestižního hudebního festivalu Petra...

Senátor Ivo Trešl: Podílím se aktivně na rozvoji regionu

Senátor MUDr. Ivo Treš
1. srpna 2026

„Z pozice senátora chci bojovat, aby se moderní medicína nedělala jen ve velkých centrech, ale aby...

Trutnov chystá obnovu parku pro malé i velké. Škola získá hřiště a sad

Park u trutnovské základní školy na Kryblici bude dál sloužit jako školní...
1. srpna 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Trutnovská radnice chystá revitalizaci parku na Kryblici. Slouží Základní škole Kpt. Jaroše a...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ladislav Kratochvíl

  • Počet článků 202
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1127x
V roce 2003 jsem ohluchl. Nemám v hlavě ta "slyšítka", hlavně ony šneky (cochlea), takže nemohu být ani uživatelem kochleárního implantátu.
Považuji se za srandistu a optimistu. Kromě srandiček jsem také autorem a provozovatelem webu osob se sluchovým postižením
http://www.kochlear.cz
jenž si vybrala Národní knihovna ČR k archivaci jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví, což je pro mě obrovská pocta a mám z toho větší radost, než kdyby mi poslali milion korun.



stránky osob se sluchovým postižením

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Oblíbené knihy

Oblíbené blogy

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.