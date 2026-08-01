Homedoorový gaučing: Vrcholový sport plný úrazů
Já například na vrcholové úrovni provozuji disciplínu, které se mnozí věnují pouze okrajově, ve volném čase a na hobby úrovni. Homedoorový gaučing.
V lednu 2025 jsem se při intenzivním tréninku díval na biatlon. Nějaký německý fanoušek tam zrovna strhával mazání z lyží našich biatlonistek, aby jim lyže nejely.
To mě samozřejmě strašně rozčílilo, a tak jsem ho vší silou nakopl. Jenže místo německého fanouška jsem trefil ostrý roh konferenčního stolku. A přesně do holeně.
Bolest byla taková, že jsem málem omdlel, a krve snad půl litru, než se krvácení podařilo zastavit. Léčení potom trvalo déle než půl roku. Mělo však i jednu výhodu: konečně jsem se zase dostal do péče skvělé paní doktorky Mikešové od nás z chirurgie.
Člověk si po takové zkušenosti samozřejmě začne dávat pozor, zdokonalí techniku a zbytečně neriskuje. Vrcholový sport však přináší situace, na které se nelze dokonale připravit.
Po roce a půl jsem zkoušel novou metodu trávení sobotního oběda a piloval horizontální polohu s dosažením na ovladač. Zrovna se jela královská etapa Tour de France a závodníci stoupali šíleným krpálem na Alpe d’Huez. Fanoušci jim lezli do cesty tak, že místy ani nebylo vidět, kudy mají jet, a rozestupovali se snad až půl metru před předním kolem.
To mě opět strašně dožralo. Jednoho fanouška, který měl podle způsobu pohybu snad dvě promile alkoholu v krvi a motal se tam jako nudle v bandě, jsem proto pořádně nakopl.
Teď tady vysedávám s obvazem, protože se konferenční stolek znovu trefil do úplně stejného místa na holeni a obnovil se mi starý sportovní úraz.
Sezóna je sice v ohrožení, ale nevzdávám se. Do mistrovství v ležení u sobotních odpoledních sportovních přenosů nějaký čas ještě zbývá a já udělám vše pro to, abych se vrátil zpět na gauč v plné formě.
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Považuji se za srandistu a optimistu. Kromě srandiček jsem také autorem a provozovatelem webu osob se sluchovým postižením
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