Hlasitěji neznamená srozumitelněji

Zvýšený hlas není zárukou srozumitelné komunikace. Mnoho lidí stále neví, jak efektivně a ohleduplně mluvit s osobou se sluchovým postižením.

autor: Ladislav Kratochvíl/ChatGPT

Například lékař:

• je přesvědčován, že když někdo neslyší, komunikuje ve znakovém jazyce, a pokud mluví, tak dokonce jen „špatně slyší“,
• viděl film „Vesničko má středisková“, jak tam Hrušínský mluví nahluchlé babce nahlas přímo do ucha,
• nemá žádné zkušenosti s lidmi s postižením sluchu (nikdo není Děd Vševěd),
• může si myslet, že pacient slyší normálně, ale pouze špatně zaslechl, co právě řekl, protože pacient neslyšení „maskuje“,
• a další.

Řešení je zeptat se pacienta, jak chce komunikovat přičemž je vhodná písemná forma, protože se tak vylučuje riziko, které vzniká při odezírání, kdy pacient něčemu špatně porozumí.

Nemusí však osobně psát a lze se soustředit na vyšetření. Pro převod mluvy do psané podoby existují různé možnosti využitelné i v lékařské praxi.

Strojové zpracování mluvy (tzv. automat)

• nejdostupnější - 24/7
• nejrychlejší spuštění
• nepřepisuje vždy stoprocentně bezchybně

Živý přepis

• živý přepisovatel nepíše s chybami (logickými) a pokud nerozumí, zeptá se.
• dostupnost pouze v pracovních dnech 9-18 hodin
• možnost přepisu přímo v zařízení v aplikaci, nebo telefonní hovor s přepisem na velkém monitoru

Automaty

• Okamžitý přepis – aplikace zdarma pro Android od Google, pouze přepis automatem
• eScribeDroid - aplikace zdarma pro Android od sociální firmy Transkript, automat, živý přepis, telefonování, přepis on-line přes mikrofon zařízení.

Živý přepis

• eScribeDroid - aplikace zdarma pro Android od sociální firmy Transkript, automat, živý přepis, telefonování, přepis on-line přes mikrofon zařízení.
• Webové rozhraní www.e-kos.cz - telefonní hovor s přepisem. Podporuje i přečtení napsaného textu automatem volané straně, pokud volající nemůže mluvit.

Ladislav Kratochvíl (Kráťa)
ohluchlý hudebník ve čtyřiceti letech (2003)

Ladislav Kratochvíl

  • Počet článků 197
  • Celková karma 8,79
  • Průměrná čtenost 1149x
V roce 2003 jsem ohluchl. Nemám v hlavě ta "slyšítka", hlavně ony šneky (cochlea), takže nemohu být ani uživatelem kochleárního implantátu.
Považuji se za srandistu a optimistu. Kromě srandiček jsem také autorem a provozovatelem webu osob se sluchovým postižením
http://www.kochlear.cz
jenž si vybrala Národní knihovna ČR k archivaci jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví, což je pro mě obrovská pocta a mám z toho větší radost, než kdyby mi poslali milion korun.



