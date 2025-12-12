Hlasitěji neznamená srozumitelněji
Například lékař:
• je přesvědčován, že když někdo neslyší, komunikuje ve znakovém jazyce, a pokud mluví, tak dokonce jen „špatně slyší“,
• viděl film „Vesničko má středisková“, jak tam Hrušínský mluví nahluchlé babce nahlas přímo do ucha,
• nemá žádné zkušenosti s lidmi s postižením sluchu (nikdo není Děd Vševěd),
• může si myslet, že pacient slyší normálně, ale pouze špatně zaslechl, co právě řekl, protože pacient neslyšení „maskuje“,
• a další.
Řešení je zeptat se pacienta, jak chce komunikovat přičemž je vhodná písemná forma, protože se tak vylučuje riziko, které vzniká při odezírání, kdy pacient něčemu špatně porozumí.
Nemusí však osobně psát a lze se soustředit na vyšetření. Pro převod mluvy do psané podoby existují různé možnosti využitelné i v lékařské praxi.
Strojové zpracování mluvy (tzv. automat)
• nejdostupnější - 24/7
• nejrychlejší spuštění
• nepřepisuje vždy stoprocentně bezchybně
Živý přepis
• živý přepisovatel nepíše s chybami (logickými) a pokud nerozumí, zeptá se.
• dostupnost pouze v pracovních dnech 9-18 hodin
• možnost přepisu přímo v zařízení v aplikaci, nebo telefonní hovor s přepisem na velkém monitoru
Automaty
• Okamžitý přepis – aplikace zdarma pro Android od Google, pouze přepis automatem
• eScribeDroid - aplikace zdarma pro Android od sociální firmy Transkript, automat, živý přepis, telefonování, přepis on-line přes mikrofon zařízení.
Živý přepis
• eScribeDroid - aplikace zdarma pro Android od sociální firmy Transkript, automat, živý přepis, telefonování, přepis on-line přes mikrofon zařízení.
• Webové rozhraní www.e-kos.cz - telefonní hovor s přepisem. Podporuje i přečtení napsaného textu automatem volané straně, pokud volající nemůže mluvit.
Ladislav Kratochvíl (Kráťa)
ohluchlý hudebník ve čtyřiceti letech (2003)
Ladislav Kratochvíl
Simultánní přepis tiskových konferencí vlády: Skutečná dostupnost
Tlumočení tiskových konferencí vlády do znakového jazyka je vítaný krok. Aby však byly skutečně přístupné všem lidem se sluchovým postižením, je nutné zajistit také simultánní přepis a titulky ve zveřejněném videozáznamu.
Ladislav Kratochvíl
Když nemá video titulky: Přístupnost a etika v praxi
Mluví se o přístupnosti, ale mnohá videa organizací, které ji prosazují, titulky stále nemají. Přitom by právě ony měly jít příkladem a myslet i na ty, kteří znakový jazyk neovládají, slyší, nebo neslyší a komunikují česky,
Ladislav Kratochvíl
„Dílna“ – nová reality show, jakou jste ještě neviděli!
Nový televizní formát startuje už od nového roku a ukáže řemeslo jako nikdy předtím. Perfektně vybavené studio, opravdoví kutilové a šance pro každého, kdo to umí trochu s vercajkem.
Ladislav Kratochvíl
Andrej Babiš chce být zbaven imunity a oni mu v tom chtějí bránit
Andrej Babiš musí zuřít. Chce být zbaven imunity, aby se mu dostalo spravedlnosti, jako každému jinému, protože se necítí být žádným nadčlověkem a poslanci jeho vlastního hnutí tomu chtějí zabránit.
Ladislav Kratochvíl
Neslyším a komunikuji česky - tlumočníka do znakového jazyka opravdu nepotřebuji
Většina lidí s postižením sluchu mluví česky. Přesto se často automaticky předpokládá, že potřebují tlumočníka do znakového jazyka. Proč to stále mate?
