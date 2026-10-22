Hanz Kande, Friedrich Laber a Wilhelm Lampadius: Veřejné osvětlení v Německu
Hanz Kande (* 1782 Kleinuhrenbach)
Narodil se jako šesté dítě do rodiny chudého hodináře, který si musel přivydělávat po nocích, aby rodinu uživil. Když po setmění vyráběl hodiny zvané „kukačky“, musel mu malý Hanz často svítit lucernou, aby na práci viděl. Na otcovo pobízení držel světlo stále výš, až ho ruka bolela.
Friedrich Laber (* 1785 Freiberg)
Syn kováře ze saského Freibergu zdědil řemeslo po svém otci a z klasické kovařiny přešel hlavně na litinu. Jeho litinové pekáče se mohly proslavit po celém Sasku, nebýt toho, že se potkal „na pivu“ s Hanzem a Wilhelmem.
Wilhelm August Lampadius (* 8. srpna 1772, Hehlen, Braunschweig-Wolfenbüttel)
Německý chemik a metalurg. Působil jako profesor metalurgie na Báňské akademii ve Freibergu. Lampadius je známý svými ranými pokusy s plynovým osvětlením ulic.
Když se jednou tito tři potkali u stolu v hostinci „U prasete a píšťaly“ ve Freibergu, samozřejmě řeč nestála. Friedrich si po druhém tupláku stěžoval: „To je strašná votrava. Světla sou jen nad vchodama do domů a musím sem chodit podloubím vokolo celýho náměstí, protože kdybych to vzal napříč, tak se v tý tmě někde přerazím.“
To byla vlastně věc, ze které to celé vzniklo. Hanz mu žertem nabídl, že pokud ho Friedrich vezme na záda, bude mu svítit na cestu. Z domova na to byl dostatečně vycvičený.
Wilhelm se k žertování přidal nabídkou vlastní plynové lucerny, kterou sestrojil, ale dosud pro ni neměl pořádné využití.
Při dalším setkání už Hanz přišel s návrhem nahradit svou zdviženou ruku sloupem. Lucerna by tak byla dost vysoko a nikdo by ji nemusel držet. Friedrich se nabídl, že sloup vyrobí z litiny, s níž měl zkušenosti a která svou bytelností slibovala odolat i občanům vracejícím se z hostince.
Při následujícím sezení propracovali také jeho podobu. Dole měl být široký a dutý, aby se dovnitř vešla bomba s plynem. Přístup k ní měla chránit zamykací dvířka, neboť důvěra ve spoluobčany měla své meze.
Z původního žertování postupně vznikl plán osvětlit celé náměstí i přilehlé ulice. Po několika dalších schůzkách se pustili do práce a do roka Wilhelm představil první veřejné osvětlení v Německu. Lampy stály na sloupech, které jejich tvůrci pojmenovali spojením příjmení Kande a Laber: kandelábry.
Zvěsti o kandelábrech s lampami se časem donesly až do Hamburku, kde se rozhodli osvětlit ulice, jimiž se námořníci vraceli na lodě. Teprve touto zakázkou se výroba pořádně rozběhla. Friedrich odléval sloupy, Wilhelm dodával lampy a Hanz jako hodinářský synek sestrojil zařízení k regulování přívodu plynu. Rozsvěcení a zhasínání pak obstarával lampář.
Friedrich se později vypravil do Hamburku osobně zkontrolovat, jak se nové osvětlení osvědčilo v praxi a zda se už nikdo nemusí obávat chůze po setmění. Když se po zavírací hodině vracel s námořníky z přístavního hostince, kochal se tím, jak krásně to svítí, a místo aby koukal na cestu, přerazil se a zlomil si nohu.
Ladislav Kratochvíl
John Castroll - vynález nízkých hrnců
V době, kdy se vařilo v tzv. černé kuchyni, nikdo neřešil tvar nádob na vaření. Vařilo se převážně v tom, čemu dnes říkáme kotlík. Avšak když vynalezl Srb Miluta Kamna sporák, nastala přímo revoluce ve vaření.
Ladislav Kratochvíl
Doma hrdina, za hranicemi zločinec. Stejný člověk, jiný příběh.
Národy mají své hrdiny. Stavějí jim sochy, pojmenovávají po nich ulice a náměstí. Ve škole se děti učí, jaké vykonali veliké věci. Jenže za hranicemi se o těch samých pánech učí něco jiného. Tam je mají za zločince.
Ladislav Kratochvíl
KraThor: Proč mít u sóla prázdné ruce? Dopřejte publiku pořádnou show
Vypadat jako kytarista s drahou kytarou je snadné. Nová řada kytarových rekvizit dává airguitar a zábavě karaoke další rozměr. Hudbu už máte, teď můžete vzít do vlastních rukou také svůj pódiový projev. Staňte se hvězdou!
Ladislav Kratochvíl
Housle s USB - nastává soumrak hudebníků?
Elektronické taktovky byly teprve začátek. Česká firma PhilElektronic nyní představuje housle s přehráváním MP3 a ovládáním, které zachovává běžné návyky orchestrálního hráče.
Ladislav Kratochvíl
Nová směrnice EU zavádí zelený benzín. Běžný bude jen na příděl
Evropská komise schválila mimořádnou směrnici reagující na ropnou krizi. Od 15. srpna zavádí povinný „zelený benzín“. Běžné palivo si řidiči v exponovaných časech na čerpačkách nenatankují.
|Další články autora
„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči
Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...
6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit
Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný...
České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost
Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...
Blokees představila na veletrhu China Toy Expo 2026 více než 900 produktů a nadále zvyšuje konkurenceschopnost svých výrobků
Bezdomovec pobodal spícího muže, policisté jej obvinili z pokusu o vraždu
Kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu pětatřicetiletého muže bez domova, který ve středu ráno...
Méně rozhodování, méně chyb: výrobce zahradních domků nabízí doporučené sestavy
Hrdinové jedenáctého LVHF: Umělci z Versailles i zářící baroko s příchutí jazzu
Prodej pozemku k výstavbě 444m2, osada Jivák, Loučeň
Loučeň - Patřín, okres Nymburk
2 250 000 Kč
- Počet článků 209
- Celková karma 13,34
- Průměrná čtenost 1106x
Považuji se za srandistu a optimistu. Kromě srandiček jsem také autorem a provozovatelem webu osob se sluchovým postižením
http://www.kochlear.cz
jenž si vybrala Národní knihovna ČR k archivaci jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví, což je pro mě obrovská pocta a mám z toho větší radost, než kdyby mi poslali milion korun.
stránky osob se sluchovým postižením
Seznam rubrik
- Jak to vidím a neslyším
- Počítače (převážně vážně)
- Kráťoviny (převávážně nevážně)
- Poradna (nevážně)
- vynálezy a objevy (nevážně)
- Remcání
- JIPka (vesele o nudě)
- Nezařazené