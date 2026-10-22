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Hanz Kande, Friedrich Laber a Wilhelm Lampadius: Veřejné osvětlení v Německu

Ladislav Kratochvíl
Všechno muselo být někdy objeveno či vynalezeno. Po většině vynálezců a objevitelů však zůstalo pouhé jméno a jejich přínos bereme jako samozřejmost, aniž si to uvědomujeme.

Hanz Kande (* 1782 Kleinuhrenbach)

Narodil se jako šesté dítě do rodiny chudého hodináře, který si musel přivydělávat po nocích, aby rodinu uživil. Když po setmění vyráběl hodiny zvané „kukačky“, musel mu malý Hanz často svítit lucernou, aby na práci viděl. Na otcovo pobízení držel světlo stále výš, až ho ruka bolela.

Friedrich Laber (* 1785 Freiberg)

Syn kováře ze saského Freibergu zdědil řemeslo po svém otci a z klasické kovařiny přešel hlavně na litinu. Jeho litinové pekáče se mohly proslavit po celém Sasku, nebýt toho, že se potkal „na pivu“ s Hanzem a Wilhelmem.

Wilhelm August Lampadius (* 8. srpna 1772, Hehlen, Braunschweig-Wolfenbüttel)

Německý chemik a metalurg. Působil jako profesor metalurgie na Báňské akademii ve Freibergu. Lampadius je známý svými ranými pokusy s plynovým osvětlením ulic.

Když se jednou tito tři potkali u stolu v hostinci „U prasete a píšťaly“ ve Freibergu, samozřejmě řeč nestála. Friedrich si po druhém tupláku stěžoval: „To je strašná votrava. Světla sou jen nad vchodama do domů a musím sem chodit podloubím vokolo celýho náměstí, protože kdybych to vzal napříč, tak se v tý tmě někde přerazím.“

To byla vlastně věc, ze které to celé vzniklo. Hanz mu žertem nabídl, že pokud ho Friedrich vezme na záda, bude mu svítit na cestu. Z domova na to byl dostatečně vycvičený.

Wilhelm se k žertování přidal nabídkou vlastní plynové lucerny, kterou sestrojil, ale dosud pro ni neměl pořádné využití.

Při dalším setkání už Hanz přišel s návrhem nahradit svou zdviženou ruku sloupem. Lucerna by tak byla dost vysoko a nikdo by ji nemusel držet. Friedrich se nabídl, že sloup vyrobí z litiny, s níž měl zkušenosti a která svou bytelností slibovala odolat i občanům vracejícím se z hostince.

Při následujícím sezení propracovali také jeho podobu. Dole měl být široký a dutý, aby se dovnitř vešla bomba s plynem. Přístup k ní měla chránit zamykací dvířka, neboť důvěra ve spoluobčany měla své meze.

Z původního žertování postupně vznikl plán osvětlit celé náměstí i přilehlé ulice. Po několika dalších schůzkách se pustili do práce a do roka Wilhelm představil první veřejné osvětlení v Německu. Lampy stály na sloupech, které jejich tvůrci pojmenovali spojením příjmení Kande a Laber: kandelábry.

Ladislav Kratochvíl / ChatGPT

Zvěsti o kandelábrech s lampami se časem donesly až do Hamburku, kde se rozhodli osvětlit ulice, jimiž se námořníci vraceli na lodě. Teprve touto zakázkou se výroba pořádně rozběhla. Friedrich odléval sloupy, Wilhelm dodával lampy a Hanz jako hodinářský synek sestrojil zařízení k regulování přívodu plynu. Rozsvěcení a zhasínání pak obstarával lampář.

Friedrich se později vypravil do Hamburku osobně zkontrolovat, jak se nové osvětlení osvědčilo v praxi a zda se už nikdo nemusí obávat chůze po setmění. Když se po zavírací hodině vracel s námořníky z přístavního hostince, kochal se tím, jak krásně to svítí, a místo aby koukal na cestu, přerazil se a zlomil si nohu.

Autor: Ladislav Kratochvíl | čtvrtek 22.10.2026 7:50 | karma článku: 0 | přečteno: 14x
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Ladislav Kratochvíl

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V roce 2003 jsem ohluchl. Nemám v hlavě ta "slyšítka", hlavně ony šneky (cochlea), takže nemohu být ani uživatelem kochleárního implantátu.
Považuji se za srandistu a optimistu. Kromě srandiček jsem také autorem a provozovatelem webu osob se sluchovým postižením
http://www.kochlear.cz
jenž si vybrala Národní knihovna ČR k archivaci jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví, což je pro mě obrovská pocta a mám z toho větší radost, než kdyby mi poslali milion korun.



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