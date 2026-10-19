Doma hrdina, za hranicemi zločinec. Stejný člověk, jiný příběh.
Ono totiž dost záleží na tom, z které strany se na takového hrdinu koukáme. Pokud nám vybojoval vítězství, je to slavný vojevůdce. Pokud při tom vítězství, nebo třeba vypálil město našim předkům.
Vybral jsem pět takových mužů. Nejsou stejní a ani jejich činy nejsou stejné. Jen se na nich dá ukázat, že domácí sláva a pověst za hranicemi mohou být dvě dost rozdílné věci.
Jan Žižka (kolem 1360-1424)
Začnu doma. Jan Žižka je u nás především vojevůdce, který s husity dokázal porážet přesilu. Vozová hradba, Vítkov, obrana proti křižákům. To jsou věci, které si člověk vybaví, i když už je ze školy nějaký ten rok.
Jenže katolíci, proti kterým bojoval, ho za obránce správné víry pochopitelně nepovažovali. Pro ně byl kacíř a nebezpečný nepřítel. A nebylo zrovna bezpečné nesouhlasit s ním ani uvnitř husitského prostředí. Roku 1421 jeho vojsko zlikvidovalo skupinu označovanou jako adamité a zajatci byli upáleni nebo popraveni. V co přesně adamité věřili a jak žili, navíc víme především od těch, kteří je neměli rádi. Což není zrovna ideální způsob, jak si o někom udělat obrázek.
(Český rozhlas o adamitech - Odkaz)
Abych však Žižkovi nepřidal i to, co neudělal: známé husitské výpravy do okolních zemí (kde jej považují za zločince) probíhaly hlavně po jeho smrti. Přičítat mu všechno, co kdy provedli husité, by bylo poněkud pohodlné.
Také nelze tvrdit, že ho dnes za hranicemi všichni považují za zločince. U něj je dobře vidět hlavně rozdíl mezi naším národním hrdinou a člověkem, kterého poznávali jeho protivníci. Ti na něj měli pochopitelně jiné vzpomínky.
Napoleon Bonaparte (1769-1821)
Napoleonovi obdivovatelé mohou vyjmenovat vojenská vítězství, reformy a občanský zákoník. Ten z roku 1804 skutečně patří k jeho trvalým odkazům a sjednocení francouzského práva nebyla žádná maličkost.
(Fondation Napoléon o občanském zákoníku - Odkaz)
Jenže představte si, že bydlíte ve Španělsku a přijdou k vám jeho vojáci. Najednou vás asi nebude nejvíce zajímat, jak dobře uspořádal úřady doma ve Francii. Budete chtít, aby zase odešli.
Ve Španělsku a Portugalsku jeho vojska vedla dlouhou a ničivou válku. V Rusku zase jeho jméno připomíná vpád roku 1812. Zkrátka francouzská velikost se uskutečňovala také na území lidí, kteří o ni vůbec nestáli.
(National Army Museum o válce na Pyrenejském poloostrově - Odkaz)
A ještě jinak se na něj mohou dívat potomci zotročených lidí v Karibiku. Napoleonova politika roku 1802 totiž vedla k obnovení otroctví v části francouzských kolonií. Člověk tedy může zavádět moderní zákony a zároveň jiným lidem vzít svobodu. Obojí se vejde do jednoho životopisu, ačkoli na pomníku bývá spíše to první.
(Fondation Napoléon o obnovení otroctví - Odkaz)
Čingischán (kolem 1162-1227)
V Mongolsku je Čingischán oslavován jako sjednotitel Mongolů a zakladatel veliké říše. Má tam také národní muzeum se slavnostním sálem a zlatou sochou, takže o nějakou nenápadnou vzpomínku nejde.
(Čingischánovo národní muzeum - Odkaz)
Budování takové říše však vypadá jinak na mapě a jinak ve městě, ke kterému právě přijíždí dobyvatelské vojsko. Na mapě se zvětší barevná plocha. Obyvatelé města přitom často přičli o všechno.
Při tažení jeho vojsk proti Chórezmské říši docházelo k plenění a masovému vraždění. Merv a Níšápúr patří k místům, která tyto výboje těžce postihly. Přesné počty mrtvých ze středověkých kronik jsou nespolehlivé, ale kvůli tomu nemusíme pochybovat i o samotné zkáze.
(Encyclopaedia Iranica o mongolských výbojích - Odkaz)
Mongolové tak mohou vzpomínat na sjednotitele. Dějiny napadených oblastí připomínají ničivého dobyvatele. Pořád jde o stejného člověka.
Alexandr Suvorov (1730-1800)
Suvorov patří k velkým jménům ruské vojenské tradice. Úspěšný velitel, vítězné bitvy, vojenské schopnosti. Z ruského pohledu mnoho důvodů k oslavování.
V Polsku k tomu však mají co dodat.
Při potlačování Kościuszkova povstání dobyli jeho vojáci 4. listopadu 1794 Pragu, část Varšavy na pravém břehu Visly. Následovalo masové vraždění civilistů, včetně žen a dětí.
Ta Praga není naše Praha, ale varšavská čtvrť. Píšu to raději rovnou, aby si někdo nepředstavoval Suvorova na Malé Straně.
O přesných počtech obětí i jeho osobní odpovědnosti se vedou spory. Samotný masakr při útoku vojska pod jeho velením však není nějakou drobnou nepříjemností, kterou lze přeskočit a pokračovat seznamem vítězství.
(Bitva o Pragu a následný masakr - Odkaz)
Ono totiž vyhrát bitvu a zasloužit si obdiv není automaticky totéž.
Stepan Bandera (1909-1959)
U Bandery se dostáváme k osobnosti, kolem které se dodnes vedou ostré spory. Pro část Ukrajinců je symbolem boje za vlastní stát a odporu proti sovětské nadvládě. Zdůrazňuji pro část. Ukrajinci nejsou jeden člověk s jedním názorem, stejně jako se všichni Češi neshodnou na Žižkovi.
Zejména v Polsku ovšem Banderovo jméno připomíná násilný ukrajinský nacionalismus a vraždění civilistů. Vedl radikální větev Organizace ukrajinských nacionalistů, OUN-B. Její příslušníci se podíleli na protižidovském násilí a s tímto hnutím byla spojena Ukrajinská povstalecká armáda, odpovědná za masakry polského obyvatelstva na Volyni a ve východní Haliči.
Tady je potřeba rozlišovat, co udělal osobně a co provedlo jeho hnutí. V době hlavních volyňských masakrů byl Bandera vězněn nacisty. Psát, že tam osobně velel vraždění, by tedy bylo nepravdivé. Stejně tak by však bylo nepoctivé tímto vězněním vyřídit všechno ostatní a o ideologii jeho organizace či zločinech jejích příslušníků už nemluvit.
(Historická analýza o Banderovi, jeho hnutí a připomínání - Odkaz)
Pro jedny převládne boj za samostatnost. Pro druhé vzpomínka na zavražděné příbuzné. Těm asi těžko vysvětlíte, že se mají na jeho pomník koukat jen jako na symbol nezávislosti.
Také bychom neměli zapomínat, co obyvatelé Ukrajiny zažili za Stalina. Při hladomoru v letech 1932-1933 jim režim zabavoval potraviny a bránil odejít za jídlem jinam. Podle demografického odhadu (Harvard - výzkum hladomoru – Odkaz) zemřelo na Ukrajině 3,9 milionu lidí.
Zkuste si týden nejíst a pít pouze vodu. Vydržíte to? A tehdejší lidé si nemohli po týdnu otevřít ledničku a pokus ukončit. Neměli co dát ani dětem a nevěděli, kdy to skončí.
Potom se nelze divit odporu k moci, která tohle způsobila. To samozřejmě neomlouvá vraždění jiných lidí. Pomáhá to však pochopit, odkud se ten odpor vzal.
A co s těmi hrdiny?
Nemyslím si, že je potřeba všechny pomníky zbourat a v učebnicích nechat prázdné stránky. Spíše by bylo dobré vědět, koho na tom podstavci vlastně máme. I s tím, co se při slavnostním odhalování moc neříká.
Když někdo vykonal něco významného pro vlastní zemi, ještě to neznamená, že byl dobrý ke všem ostatním. A platí to i obráceně. O někom se od dětství učíme, jaký to byl zloduch, a tenhle pohled si pak neseme celý život. Jenže u něj doma je často hrdinou. Často právě za to, kvůli čemu ho jinde nenávidí.
A pokud někomu jeho jméno připomíná utrpení, nemusí to být proto, že nám nepřeje naše hrdiny. Třeba jen zná jinou část jejich životopisu.
Zkrátka bychom se u těch soch mohli občas zajímat také o to, co o dotyčném vědí lidé, kteří mu žádnou nepostavili.
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