„Dílna“ – nová reality show, jakou jste ještě neviděli!
Zapomeňte na dorty a zpěváky. Od ledna startuje v televizi zcela nový formát – reality show „Dílna“. V centru dění už nejsou kuchyně, ale ponky, svěráky a přesné ruce šikovných řemeslníků. A co je nejlepší? Přihlásit se můžete i vy!
Produkce proměnila televizní studio ve špičkovou dílnu, o jaké se nikomu ani nezdá. Všechno je nové, čisté, připravené – od strojů až po obyčejnou tužku.
V každém díle dostane prostor jeden řemeslník či řemeslnice, kteří před kamerou tvoří, opravují, skládají a montují. A nebojte, nejste na to sami. Po celou dobu vám bude k ruce zkušený asistent režiséra – ostřílený řemeslník, který vám před každým záběrem přesně vysvětlí, co a jak dělat. Žádné zmatky, žádný stres – jen čisté řemeslo pod studiovými světly.
Pořad „Dílna“ není jen o dovednostech, ale i o nadšení, preciznosti a lásce k manuální práci. Ukazuje, že šikovné ruce a kreativní mysl jsou pořád v kurzu.
Takže pokud to umíte s pilou, vrtačkou nebo třeba bruskou – nebo znáte někoho, kdo je ve své dílně jako doma, nenechte přihlášení do učinkování v pořadu na poslední chvíli. Přihlášky už jsou spuštěny! Možná právě vy budete dalším hrdinou nové televizní dílny.
Ladislav Kratochvíl
Andrej Babiš chce být zbaven imunity a oni mu v tom chtějí bránit
Andrej Babiš musí zuřít. Chce být zbaven imunity, aby se mu dostalo spravedlnosti, jako každému jinému, protože se necítí být žádným nadčlověkem a poslanci jeho vlastního hnutí tomu chtějí zabránit.
Ladislav Kratochvíl
Neslyším a komunikuji česky - tlumočníka do znakového jazyka opravdu nepotřebuji
Většina lidí s postižením sluchu mluví česky. Přesto se často automaticky předpokládá, že potřebují tlumočníka do znakového jazyka. Proč to stále mate?
Ladislav Kratochvíl
Pokud chceme lepší politiku, tak začněme u přijímaček na poslance
Demokracie je krásná věc. Každý má jeden hlas, bez ohledu na vzdělání, zkušenosti nebo schopnost rozlišit realitu od konspiračního nesmyslu. A to je zároveň její přirozená nevýhoda.
Ladislav Kratochvíl
NEVÍM jako pravidlo: Jak zastavit halucinace AI
Umělá inteligence umí odpovídat rychle a přesvědčivě — i když nemá pravdu. Proto jsem si v personalizacích (ChatGPT, Perplexity) nastavil jasné pravidlo: „Nemám ověřené údaje, takže: NEVÍM.“ V Copilot to nejde, musí se to napsat.
Ladislav Kratochvíl
Neslyšící a neslyšící v České republice
Co byste si mysleli o tom, kdyby někdo tvrdil, že všichni cizí státní příslušníci v ČR jsou sice cizinci, ale Vietnamci jsou „Cizinci“ s velkým ‚C‘, protože mají vlastní jazyk a kulturu? Přišlo by vám to jako nesmysl?
