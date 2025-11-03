„Dílna“ – nová reality show, jakou jste ještě neviděli!

Nový televizní formát startuje už od nového roku a ukáže řemeslo jako nikdy předtím. Perfektně vybavené studio, opravdoví kutilové a šance pro každého, kdo to umí trochu s vercajkem.

autor: Ladislav Kratochvíl/Ideogram AI

Zapomeňte na dorty a zpěváky. Od ledna startuje v televizi zcela nový formát – reality show „Dílna“. V centru dění už nejsou kuchyně, ale ponky, svěráky a přesné ruce šikovných řemeslníků. A co je nejlepší? Přihlásit se můžete i vy!

Produkce proměnila televizní studio ve špičkovou dílnu, o jaké se nikomu ani nezdá. Všechno je nové, čisté, připravené – od strojů až po obyčejnou tužku.

V každém díle dostane prostor jeden řemeslník či řemeslnice, kteří před kamerou tvoří, opravují, skládají a montují. A nebojte, nejste na to sami. Po celou dobu vám bude k ruce zkušený asistent režiséra – ostřílený řemeslník, který vám před každým záběrem přesně vysvětlí, co a jak dělat. Žádné zmatky, žádný stres – jen čisté řemeslo pod studiovými světly.

Pořad „Dílna“ není jen o dovednostech, ale i o nadšení, preciznosti a lásce k manuální práci. Ukazuje, že šikovné ruce a kreativní mysl jsou pořád v kurzu.

Takže pokud to umíte s pilou, vrtačkou nebo třeba bruskou – nebo znáte někoho, kdo je ve své dílně jako doma, nenechte přihlášení do učinkování v pořadu na poslední chvíli. Přihlášky už jsou spuštěny! Možná právě vy budete dalším hrdinou nové televizní dílny.

Autor: Ladislav Kratochvíl | pondělí 3.11.2025 10:10 | karma článku: 4,44 | přečteno: 85x

Další články autora

Ladislav Kratochvíl

Andrej Babiš chce být zbaven imunity a oni mu v tom chtějí bránit

Andrej Babiš musí zuřít. Chce být zbaven imunity, aby se mu dostalo spravedlnosti, jako každému jinému, protože se necítí být žádným nadčlověkem a poslanci jeho vlastního hnutí tomu chtějí zabránit.

1.11.2025 v 8:20 | Karma: 13,25 | Přečteno: 214x | Diskuse | Politika

Ladislav Kratochvíl

Neslyším a komunikuji česky - tlumočníka do znakového jazyka opravdu nepotřebuji

Většina lidí s postižením sluchu mluví česky. Přesto se často automaticky předpokládá, že potřebují tlumočníka do znakového jazyka. Proč to stále mate?

23.10.2025 v 16:43 | Karma: 11,17 | Přečteno: 205x | Diskuse | Společnost

Ladislav Kratochvíl

Pokud chceme lepší politiku, tak začněme u přijímaček na poslance

Demokracie je krásná věc. Každý má jeden hlas, bez ohledu na vzdělání, zkušenosti nebo schopnost rozlišit realitu od konspiračního nesmyslu. A to je zároveň její přirozená nevýhoda.

28.7.2025 v 7:50 | Karma: 18,75 | Přečteno: 204x | Diskuse | Politika

Ladislav Kratochvíl

NEVÍM jako pravidlo: Jak zastavit halucinace AI

Umělá inteligence umí odpovídat rychle a přesvědčivě — i když nemá pravdu. Proto jsem si v personalizacích (ChatGPT, Perplexity) nastavil jasné pravidlo: „Nemám ověřené údaje, takže: NEVÍM.“ V Copilot to nejde, musí se to napsat.

6.7.2025 v 8:11 | Karma: 4,27 | Přečteno: 202x | Diskuse | Věda

Ladislav Kratochvíl

Neslyšící a neslyšící v České republice

Co byste si mysleli o tom, kdyby někdo tvrdil, že všichni cizí státní příslušníci v ČR jsou sice cizinci, ale Vietnamci jsou „Cizinci“ s velkým ‚C‘, protože mají vlastní jazyk a kulturu? Přišlo by vám to jako nesmysl?

18.1.2025 v 7:50 | Karma: 5,17 | Přečteno: 84x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

29. října 2025

Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

28. října 2025

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...

Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Rychlé šípy
vydáno 29. října 2025

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

29. října 2025  9:47

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

29. října 2025  11:05,  aktualizováno  19:54

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce...

Poslanci skládají slib. 108 z nich má zvolit kandidáta SPD do čela Sněmovny

3. listopadu 2025  13:48,  aktualizováno  14:13

Přímý přenos Dvě stovky nových poslanců skládají slib na ustavující schůzi Sněmovny, která začala hymnou České...

Nejlepší za šest let, chlubí se ministr. Schodek rozpočtu dosáhl 183 miliard

3. listopadu 2025

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci října deficitem ve výši 183,1 miliardy korun....

Útočníka, který pobodal lidi ve vlaku v Anglii, obvinili z 11 pokusů o vraždu

3. listopadu 2025  10:49,  aktualizováno  13:57

Britská prokuratura obvinila 32letého Anthonyho Williamse, který v sobotu napadl nožem lidi ve...

Svatomartinské víno letos dorazí s předstihem, ceny zůstávají na loňské úrovni

3. listopadu 2025  13:38

Na český trh letos dorazí zhruba 1,9 milionu láhví svatomartinského vína. Po několika slabších...

Ladislav Kratochvíl

  • Počet článků 194
  • Celková karma 9,47
  • Průměrná čtenost 1164x
V roce 2003 jsem ohluchl. Nemám v hlavě ta "slyšítka", hlavně ony šneky (cochlea), takže nemohu být ani uživatelem kochleárního implantátu.
Považuji se za srandistu a optimistu. Kromě srandiček jsem také autorem a provozovatelem webu osob se sluchovým postižením
http://www.kochlear.cz
jenž si vybrala Národní knihovna ČR k archivaci jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví, což je pro mě obrovská pocta a mám z toho větší radost, než kdyby mi poslali milion korun.



stránky osob se sluchovým postižením

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Oblíbené knihy

Oblíbené blogy

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.