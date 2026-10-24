Bez poplatků neznamená zadarmo: Jak se financují veřejnoprávní televize
Často zaznívá argument: „Většina zemí EU koncesionářské poplatky nemá. Proč je to takový problém u nás?“ V jiných zemích mají jiný systém financování. Například ve Švédsku a ve Finsku se veřejnoprávní vysílání financuje prostřednictvím zvláštní daně či poplatku vybíraného spolu s daněmi. Nerozhoduje, jestli má člověk televizor nebo jiné zařízení pro příjem ani jestli vůbec veřejnoprávní vysílání sleduje. Platí všichni, kdo splňují zákonné podmínky, bez ohledu na vlastnictví přijímače a sledování vysílání.Tyto peníze jsou účelově určené na veřejnoprávní vysílání. Předvídatelné financování pomáhá televizi plánovat například nákup vysílacích práv na olympijské hry, které budou za dva roky. Pro nezávislost televize je důležité, aby její financování bylo předvídatelné a nezáviselo na každoročním rozhodování momentální politické většiny.Výše platby navíc závisí na příjmu, i když má stanovený strop. Sedmdesátiletá vdova s nízkým důchodem tak podle výše svého příjmu platí méně než člověk s vysokým příjmem, případně neplatí nic. U nás přitom babička, která žije sama, platí za domácnost stejně jako rodina se čtyřmi diváky, pokud nemá nárok na osvobození.
• Švédsko: Platí jednotlivci podle příjmu, nejvýše 1 184 švédských korun ročně v roce 2026. Peníze jdou na zvláštní účet oddělený od ostatního státního rozpočtu a smějí se použít jen na veřejnoprávní vysílání (švédský daňový úřad - https://www.skatteverket.se/.../publicserviceavgift.4...).
• Finsko: Jednotlivci platí 2,5 % z části ročního příjmu nad 15 150 eur, maximálně 160 eur ročně. Při příjmu do uvedené hranice neplatí nic. Příděl peněz pro Yle každoročně potvrzuje parlament (Yle - https://yle.fi/a/20-10009541).
Ve Švédsku a ve Finsku tedy veřejnoprávní vysílání financují prostřednictvím plateb závislých na příjmu. Nakolik tyto systémy v těchto zemích v praxi omezují politickou závislost televize, nevím. Zejména u Finska nelze tvrdit, že politici o financování nerozhodují.
Náhradu koncesionářských poplatků měla Pirátská strana ve svém programu pro rok 2017 také, ovšem pevným podílem na výběru DPH. Někdo to však záměrně přehlíží, jiný to nevnímá, protože možná ani neví, o co jde.
“Zrušíme koncesionářské poplatky. Příjem ČT a ČRo nahradíme pevným podílem na výběru DPH.“(volební program Pirátů - https://www.pirati.cz/docu.../235/program_cerne_na_bilem.pdf).
Ladislav Kratochvíl
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