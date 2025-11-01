Andrej Babiš chce být zbaven imunity a oni mu v tom chtějí bránit

Andrej Babiš musí zuřít. Chce být zbaven imunity, aby se mu dostalo spravedlnosti, jako každému jinému, protože se necítí být žádným nadčlověkem a poslanci jeho vlastního hnutí tomu chtějí zabránit.

Zdroj: facebookový profil Andreje Babiše

Teď se dokonce sčuchli s SPD a s Motoristy, aby měli při případném hlasování o vydání v Parlamentu většinu a nikdo jim v tom nemohl zabránit.

Je to zvláštní. Andrej Babiš chce být zbaven imunity (tvrdí, že je přežitá), jenže poslanci jeho vlastního hnutí si to zjevně vyložili jinak: když šéf říká „vydat“, znamená to přece „držet“ .

Kolem toho celého se začíná tvořit zvláštní koalice. Spojení, které by ještě nedávno nikdo nečekal, zejména, když Alena Schillerová nedávno v televizi prohlásila, že s SPD nikdy.

Zdroj: Česká televize – Otázky Václava Moravce/Ladislav Kratochvíl; Takto vnímá video, které není opatřeno titulky člověk s postižením sluchu, pokud umí alespoň používat virtuální mikrofon a aplikaci pro strojové rozpoznání mluvy.

Poslanci několika stran teď spojují síly, aby své předsedy ochránili před spravedlností. V překladu: připravují se hlasovat proti jejich vydání, i kdyby sami chtěli hlasovat jinak.

Představuju si, jak to bude vypadat. Sněmovna se sejde, kamery běží, Babiš si zhluboka odkašle a oznámí, že chce být vydán. Ticho. Pak šum, zvednuté hlavy, a nakonec vstane jeden z jeho poslanců: „Pane předsedo, s úctou – my vám to nedovolíme.“ A z ostatních lavic se ozve potlesk.

Prý se už mezi poslanci rozdělují i možné odměny – kdo zvedne ruku proti vydání, může počítat s funkcí, komisí nebo aspoň s pěkným místem na kandidátce. Takto dnes vypadá moderní rytířství? Místo meče a štítu máte klubová disciplína a hlasovací tlačítko?

Autor: Ladislav Kratochvíl | sobota 1.11.2025 8:20 | karma článku: 0 | přečteno: 34x

Další články autora

Ladislav Kratochvíl

Neslyším a komunikuji česky - tlumočníka do znakového jazyka opravdu nepotřebuji

Většina lidí s postižením sluchu mluví česky. Přesto se často automaticky předpokládá, že potřebují tlumočníka do znakového jazyka. Proč to stále mate?

23.10.2025 v 16:43 | Karma: 11,17 | Přečteno: 204x | Diskuse | Společnost

Ladislav Kratochvíl

Pokud chceme lepší politiku, tak začněme u přijímaček na poslance

Demokracie je krásná věc. Každý má jeden hlas, bez ohledu na vzdělání, zkušenosti nebo schopnost rozlišit realitu od konspiračního nesmyslu. A to je zároveň její přirozená nevýhoda.

28.7.2025 v 7:50 | Karma: 18,47 | Přečteno: 202x | Diskuse | Politika

Ladislav Kratochvíl

NEVÍM jako pravidlo: Jak zastavit halucinace AI

Umělá inteligence umí odpovídat rychle a přesvědčivě — i když nemá pravdu. Proto jsem si v personalizacích (ChatGPT, Perplexity) nastavil jasné pravidlo: „Nemám ověřené údaje, takže: NEVÍM.“ V Copilot to nejde, musí se to napsat.

6.7.2025 v 8:11 | Karma: 4,27 | Přečteno: 198x | Diskuse | Věda

Ladislav Kratochvíl

Neslyšící a neslyšící v České republice

Co byste si mysleli o tom, kdyby někdo tvrdil, že všichni cizí státní příslušníci v ČR jsou sice cizinci, ale Vietnamci jsou „Cizinci“ s velkým ‚C‘, protože mají vlastní jazyk a kulturu? Přišlo by vám to jako nesmysl?

18.1.2025 v 7:50 | Karma: 5,17 | Přečteno: 83x | Diskuse | Společnost

Ladislav Kratochvíl

KratamatAI – pračka, která myslí za vás

Pračka, která ví přesně, co dělat, aniž byste museli cokoliv nastavovat. Stačí vložit prádlo a stisknout symbol „start“. Kratamatka, pračka s umělou inteligencí, se postará o vše ostatní.

10.12.2024 v 7:55 | Karma: 8,30 | Přečteno: 241x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

29. října 2025

Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

28. října 2025

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

29. října 2025  9:47

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...

Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Rychlé šípy
vydáno 29. října 2025

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

29. října 2025  11:05,  aktualizováno  19:54

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce...

Rusko hlásí sestřelení stovky dronů, Ukrajinci u Moskvy zasáhli i ropovod

1. listopadu 2025  7:42,  aktualizováno  9:02

Sledujeme online Ruská protivzdušná obrana v noci na sobotu sestřelila 98 ukrajinských dronů, tvrdí ruské...

Trump změnil Lincolnovu koupelnu v Bílém domě, art deco nahradily mramor a zlato

1. listopadu 2025  8:48

Americký prezident Donald Trump pokračuje v architektonických úpravách Bílého domu dle vlastního...

Chlumec podnikl kontrolní úklid zahrady, chce smír s manželi ohledně listí

1. listopadu 2025  7:28

Pohrabat spadané listí kolem bazénu, vysbírat ho z dekorativní mulčovací kůry v japonské zahradě,...

Zemřel francouzský herec Karyo, proslavil se ve filmu Brutální Nikita

1. listopadu 2025  7:21

Ve věku 72 let zemřel francouzský herec Tchéky Karyo, známý z filmu Brutální Nikita či seriálu...

Ladislav Kratochvíl

  • Počet článků 193
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1169x
V roce 2003 jsem ohluchl. Nemám v hlavě ta "slyšítka", hlavně ony šneky (cochlea), takže nemohu být ani uživatelem kochleárního implantátu.
Považuji se za srandistu a optimistu. Kromě srandiček jsem také autorem a provozovatelem webu osob se sluchovým postižením
http://www.kochlear.cz
jenž si vybrala Národní knihovna ČR k archivaci jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví, což je pro mě obrovská pocta a mám z toho větší radost, než kdyby mi poslali milion korun.



stránky osob se sluchovým postižením

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Oblíbené knihy

Oblíbené blogy

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.