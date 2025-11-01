Andrej Babiš chce být zbaven imunity a oni mu v tom chtějí bránit
Teď se dokonce sčuchli s SPD a s Motoristy, aby měli při případném hlasování o vydání v Parlamentu většinu a nikdo jim v tom nemohl zabránit.
Je to zvláštní. Andrej Babiš chce být zbaven imunity (tvrdí, že je přežitá), jenže poslanci jeho vlastního hnutí si to zjevně vyložili jinak: když šéf říká „vydat“, znamená to přece „držet“ .
Kolem toho celého se začíná tvořit zvláštní koalice. Spojení, které by ještě nedávno nikdo nečekal, zejména, když Alena Schillerová nedávno v televizi prohlásila, že s SPD nikdy.
Poslanci několika stran teď spojují síly, aby své předsedy ochránili před spravedlností. V překladu: připravují se hlasovat proti jejich vydání, i kdyby sami chtěli hlasovat jinak.
Představuju si, jak to bude vypadat. Sněmovna se sejde, kamery běží, Babiš si zhluboka odkašle a oznámí, že chce být vydán. Ticho. Pak šum, zvednuté hlavy, a nakonec vstane jeden z jeho poslanců: „Pane předsedo, s úctou – my vám to nedovolíme.“ A z ostatních lavic se ozve potlesk.
Prý se už mezi poslanci rozdělují i možné odměny – kdo zvedne ruku proti vydání, může počítat s funkcí, komisí nebo aspoň s pěkným místem na kandidátce. Takto dnes vypadá moderní rytířství? Místo meče a štítu máte klubová disciplína a hlasovací tlačítko?
Ladislav Kratochvíl
Neslyším a komunikuji česky - tlumočníka do znakového jazyka opravdu nepotřebuji
Většina lidí s postižením sluchu mluví česky. Přesto se často automaticky předpokládá, že potřebují tlumočníka do znakového jazyka. Proč to stále mate?
Ladislav Kratochvíl
Pokud chceme lepší politiku, tak začněme u přijímaček na poslance
Demokracie je krásná věc. Každý má jeden hlas, bez ohledu na vzdělání, zkušenosti nebo schopnost rozlišit realitu od konspiračního nesmyslu. A to je zároveň její přirozená nevýhoda.
Ladislav Kratochvíl
NEVÍM jako pravidlo: Jak zastavit halucinace AI
Umělá inteligence umí odpovídat rychle a přesvědčivě — i když nemá pravdu. Proto jsem si v personalizacích (ChatGPT, Perplexity) nastavil jasné pravidlo: „Nemám ověřené údaje, takže: NEVÍM.“ V Copilot to nejde, musí se to napsat.
Ladislav Kratochvíl
Neslyšící a neslyšící v České republice
Co byste si mysleli o tom, kdyby někdo tvrdil, že všichni cizí státní příslušníci v ČR jsou sice cizinci, ale Vietnamci jsou „Cizinci“ s velkým ‚C‘, protože mají vlastní jazyk a kulturu? Přišlo by vám to jako nesmysl?
Ladislav Kratochvíl
KratamatAI – pračka, která myslí za vás
Pračka, která ví přesně, co dělat, aniž byste museli cokoliv nastavovat. Stačí vložit prádlo a stisknout symbol „start“. Kratamatka, pračka s umělou inteligencí, se postará o vše ostatní.
Kromě srandiček jsem také autorem a provozovatelem webu osob se sluchovým postižením
http://www.kochlear.cz
jenž si vybrala Národní knihovna ČR k archivaci jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví
stránky osob se sluchovým postižením
