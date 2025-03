Za jeden provaz

Jsou mezinárodní situace, ve kterých by se měl národ sjednotit, vzájemné hašteření hlavně mezi politiky by mělo jít stranou. Domnívám se, že taková situace nastala nyní.

Všichni politici by teď měli řešit, jak zvýšit obranyschopnost naší země. Jak postupovat při zvyšování počtu vojáků a jak zajistit stíhačky a další zbraně pro naši armádu. Zde by měla jít řevnivost mezi vládními stranami a opozicí stranou. Všichni by měli dát hlavy dohromady a hledat nejlepší postup. Je třeba řešit řadu problémů. Například rozhodnout, na co stačíme sami a co musíme koupit v zahraničí.

Zadávání zakázek pro armádu – to je pro politiky velmi lákavé. Když jsou šikovní, přijdou si na pěkné provize. Níže je sice blog, který tvrdí, že zbraněmi se nebohatne, autor zmíněného blogu však měl na mysli stát. Pro politiky to platit nemusí. Možná, že v tom je kámen úrazu. Vzpomeňme na prvé jednání a výstavbě jaderné elektrárny: Zástupci některých zemí odstoupili ze soutěže, poněvadž čeští vyjednávači od nich chtěli provize. Když pak v roce 2017 vyhrálo volby ANO, vyjednávání zrušilo, udělali jiný tým a začali jednat od začátku. Následkem toho se odsunul začátek výstavby nové jaderné elektrárny o několik let. Vyjednávače, kteří prvé vyjednávání zpackali, nikdo nebral k zodpovědnosti. Uhelné elektrárny však budeme odstavovat podle původního harmonogramu nebo ještě dříve, a nastane doba, kdy budeme závislí na dovozu elektrické energie ze zahraničí. Ale zpět k té obranyschopnosti.

V minulosti jsme vyráběli mnoho zbraní - a kvalitních. Obrněná vozidla a tanky se dělaly na Slovensku, ale pancíře se válcovaly na Ostravsku. Byl tady dvě linky, jedna pro tenčí pancíře a druhá pro tlustší. Pancíře se musí kalit z doválcovací teploty, aby měly vyhovující kombinaci pevnosti a houževnatosti. K tomu je třeba specielní zařízení. Obě linky jsou dnes demontované.

Hlavně děl se vyrábějí z elektrostruskově (ESP) přetavené oceli. Takovouto ocel jsme mohli tenkrát vyrábět ve dvou podnicích. Obě zařízení byla demontována, i když byla vhodné na ESP přetavování i nástrojových a jiných ocelí. Nutno říci, že v poslední době bylo u nás z iniciativy soukromých firem vybudováno jedno zařízení ESP a zřejmě jsme již dnes opět schopni vyrábět kanony.

Proto bych chtěl zde naléhat na naše politiky, hlavně toho našeho politika slovenské národnosti a druhého našeho politika japonsko-české národnosti, aby na prvé místo postavili zájem naší vlasti (pokud Česko považují za svoji vlast) a pro tuto chvíli zapomenuli na averzi, kterou chovají ke kolegům z ostatních stran.

V dějepise k roku 1938 se většinou uvádí, že jsme tenkrát ztratili samostatnost, ačkoliv jsme byli na obranu naší země dobře připraveni, ale zradili nás naši spojenci. Mohlo by se stát, že by se jednou v dějepise psalo, že v roce 202? jsme ztratili samostatnost, protože jsme nebyli připraveni na obranu, jelikož se naši politici hádali a dělali si naschvály. Zkrátka netáhli za jeden provaz.