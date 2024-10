V Rusku budou mít zákon proti bezdětnosti

Tedy přesněji proti propagaci bezdětnosti. Předpokládám, že jste tuto zprávu minulý týden zachytili. Málo dětí – to je problém všech zemí, které označujeme jako vyspělé. Tedy i nás.

U nás se o tomto problému nemluví. Statistický úřad konstatuje, že nás za minulý rok o nějaký ten tisíc ubylo a tuto ztrátu nestačí vyrovnat ani přistěhovalci z Ukrajiny případně odjinud. To je vše, více se tím nikdo nezabývá. Alespoň se o tom nikde nepíše a nemluví. Ačkoliv by nás to mělo znepokojovat.

Jedním z důsledků klesající porodnosti je nedostatek pracovních sil: Na jedné straně pro nedostatek pracovních sil zanikají podniky, na druhé straně narůstá nepoměr mezi pracujícími a důchodci. Kde jsou ty časy, kdy na jednoho důchodce připadalo více jak 10 pracujících a fond důchodového pojištění vykazoval značné přebytky. Teď každým rokem narůstá deficit důchodového pojištění. Před léty, když byla u moci ODS, začala budovat druhý pilíř, což měl být jakýsi přechod mezi stávajícím systémem, kdy se z vybraného důchodového pojištění vyplácejí důchody současným důchodcům a druhým systémem, kdy se peníze vybrané z důchodové pojištění investují a z výnosu pak budou vypláceny důchody těm, kteří si tyto peníze uložili. Zdálo by se, že ten druhý systém není ohrožen klesajícím počtem pracujících osob, poněvadž každý bude dostávat důchod z toho, co si sám naspořil. Je to jen zdání. Peníze investované do továren, hotelů a dalších podniků přinášejí zisk pouze, když továrny pracují na plný výkon a hotely mají obsazeno. Při stárnutí populace však toto nebude splněno a zisky z investovaných peněz budou malé, pokud vůbec budou. Bylo by vhodnější investovat ty peníze vybrané z pojištění v některé zemi, kde neklesá populace. V Evropě taková země není, investovat někde v zámoří je spojeno zase s jinými riziky.

Vládní koalice chce skutečnost, že brzy bude na jednoho důchodce pracovat méně než dva lidé, řešit tak, že zvýší věk odchodu do penze. Opozice s tím nesouhlasí, nenavrhuje však žádné jiné řešení tohoto problému.

Existuje nějaké jiné řešení? Zdálo by se, že by mohly pomoci finanční pobídky rodinám s dětmi. Například stát by dával zvýšenou podporu na druhé dítě a vysokou podporu na třetí dítě. Takovéto řešení je však u nás neprůchodné. Kdyby si něco takového dala nějaká strana do programu, propadla by ve volbách.

Pokles porodnosti samozřejmě souvisí s rozpadem rodin. Dnes se rozvádí polovina manželství. Mladí již většinou žádná manželství neuzavírají, žijí spolu nesezdaní, když to jednoho přestane bavit, odejde. Znám pár členů strany Pirátů, všichni žijí „na hromádce“, manželství považují za zbytečné. S jedinou výjimkou: Uzákonění sňatků pro homosexuály považují za velmi důležité. Nezajímá je, že stávající stav je spojen s tím, že se rodí málo dětí a ty děti, které přeci jen přijdou na svět, nevyrůstají v harmonické rodině, což představuje těžký hendikep.

Tady jsme u další chmurné vyhlídky: narůstá počet problémových dětí, například autistů, a u dětí se zvyšuje výskyt duševních nemocí: depresí, sebepoškozování… Mnoho z těchto dětí nebude schopno pracovat, mnohé budou vyžadovat trvalou péči a budou na sebe vázat pracovní sílu. Když k tomu připočteme to, že každá vláda zvyšuje počty úředníků, pak je jasné, že udržení životního standardu je ohroženo. Smutně musíme konstatovat, že medicína udělala mnoho pokroků, například dovede manipulovat s geny a tak předcházet vrozeným vadám. Někdy mi to připadá, že opravují dílo Stvořitele. To na jedné straně. Na druhé straně jsou všechna dětská oddělení na našich psychiatriích beznadějně přeplněná a mnoho dětských pacientů čeká na dětských odděleních v běžných nemocnicích, až se jim uvolní místo na psychiatrii. A tady je dnešní lékařská věda krátká. Většina tento nárůst přičítá sociálním sítím a dalším dnešním vynálezům. Nikdo si neví rady, tak raději před tím zavírá oči.

Za povšimnutí stojí, že tento proces rozpadu rodin, úbytku dětí a nárůst podílu problémových dětí začal někdy koncem padesátých let a vůbec nebyl ovlivněn změnou režimu v roce 1989. Rozvodovost od 2SV rostla, v roce 1989 byla někde okolo 30 % a rostla dále až na dnešních cca 50 %. Stejně klesala porodnost jen s tou výjimkou, že po 1SV se vrátilo asi milion mužů z války a na počátku 20-tých let se u nás vzedmula vlna porodnosti. Ta se opakoval po dalších asi 25 letech a pak slaběji v době normalizace (Husákovy děti) a ještě slaběji na přelomu století. Tyto slábnoucí vlny narušují klesající křivku porodnosti.

Snad jediným vyspělým státem s vysokou porodností je Izrael. Podle http://www.celysvet.cz/poradi-statu-celkova-mira-porodnosti#google_vignette připadá v Izraeli na jednu ženu 2,77 dítěte.

Vysokou porodnost mají všechny muslimské státy. Například Afganistan měl podle Wikipedie v roce 2000 21,8 mil. obyvatel a v roce 2015 už to bylo 35,6 mil. obyvatel, navzdory válce a velkému odlivu lidí do emigrace.

I v historii lze nalézt doklady o vyšší porodnosti u chudších lidí. Například ve 4. století n. l. žil na břehu Volhy ugrofinský národ Bulgarů, který měl ve svých řadách jako otroky Slovany. V tédobě byly ugrofinské kmeny či národy vyspělejší než slovanské. Když na ně začali tlačit národy přicházející z Azie, vydali se na cestu do jižní Evropy. A po sto letech došli na Balkán, mluvili však slovanským jazykem, protože chudší se rychleji množí. Podobných případů je více.

Tomáš Halík v jedné přednášce řekl: „Lidé přežijí všechno: neúrody, války, živelné pohromy, vládu tyranů a jiné nepříznivé situace. Jedno však nepřežijí: blahobyt.“ Nevím, zda někoho citoval nebo to je jeho poznaek, v každém případě s ním musím souhlasit.

Někdo možná namítne, že hrozí přelidnění, a je tedy dobré, když někdo se zřekne dětí, aby situaci nezhoršoval. Pokud to přelidnění hrozí, měli by takto uvažovat ve státech, kde je vysoká porodnost.

Západní země úbytek obyvatelstva řeší přijímáním cizinců. Německo začalo dovážet Turky již někdy před padesáti lety. A potřebují jich stále více. Zatím tam mají muslimů do 10 %, to se dá zvládnout. Ve školách však už mají více než polovinu muslimských dětí. Za deset let tam budou mezi mladými lidmi převažovat muslimové a ti se budou cítit odstrkovaní a nedocenění a budou to dávat najevo. Mám obavy, jak to za deset let zvládnou. Rusko je na tom podobně. Podle Wikipedie v Rusku žilo v roce 2002 10 % muslimů, v roce 2018 to bylo již 17 %.

V Jižní Koreji, kde připadá na jednu ženu pouze 1,2 dítěte, zřídili zvláštní ministerstvo, které bude mít na starosti zvýšení porodnosti. ( https://wave.rozhlas.cz/jizni-korea-mobilizuje-vsechny-schopnosti-naroda-aby-zvysila-porodnost-zridi-na-9232045 )

V Rusku se rozhodli úbytek obyvatelstva řešit zákonem: Budou trestat propagaci bezdětnosti. Ruští zákonodárci se nemusí obávat toho, že by propadli ve volbách, pustili se proto do řešení problému. Jen se obávám, že přijatý zákon porodnost nezvýší.