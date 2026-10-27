Tři tváře italské pravice: Meloni vládne, Salvini se brání, Vannacci útočí
Tři tváře italské pravice: premiérka Giorgia Meloni, Matteo Salvini a Roberto Vannacci. Foto: Governo italiano (CC BY 3.0 IT); Ministero dell’Interno / A. Trani, 2017 (CC BY 3.0 IT); © Evropská unie 2024 – zdroj: Evropský parlament. Koláž upravena.
Itálii znám zevnitř. Studoval jsem tam a už šestatřicet let tam trávím zimu i léto. Letos v srpnu jsem ve Forte dei Marmi potkal u stánku Legy Mattea Salviniho. Koncem září přiletěla do Prahy premiérka Giorgia Meloni. A v sobotu vystoupil v Praze na Svatovojtěšské konferenci generál Roberto Vannacci. Lega ho před dvěma lety přivedla do Evropského parlamentu. Dnes je jejím nejnebezpečnějším soupeřem, ale možná i budoucím koaličním partnerem premiérky Meloni.
Italská pravice má dnes tři tváře. Jedna vládne, druhá se brání a třetí útočí. Každá z nich nám může něco říct. O Itálii, ale hlavně o nás.
Ta druhá se brání doslova. V neděli Salvini v Milanu obhájil vedení Legy, tentokrát ale v tajné volbě a proti vyzyvateli.
Meloni: pravice, která vládne
Od září je vláda Giorgie Meloni nejdéle úřadujícím kabinetem Itálie od roku 1946. V zemi, kde se vlády dřív střídaly rychleji než roční období, je už to samo o sobě výsledek. Její strana Fratelli d’Italia má v průzkumech kolem 28 procent a je stále jasně první.
Nejvíc je to vidět na migraci. V roce 2023 připlulo do Itálie přes moře 157 651 lidí. V roce 2024 to bylo 66 617, loni 66 316. Letos do 23. října 25 830, o víc než polovinu méně než ve stejném období loni. To nejsou sliby, to jsou čísla ministerstva vnitra.
Výsledky má i v hospodaření. Schodek veřejných financí stáhla z 8,1 procenta HDP v roce 2022, kdy nastoupila, na 3,1 procenta loni. Všechny čtyři velké ratingové agentury Itálii v roce 2025 zlepšily hodnocení, Moody’s poprvé po třiadvaceti letech. Dluh ale dál roste, loni na 136,7 procenta HDP, a z unijní procedury při nadměrném schodku Itálie letos nevystoupí.
Hotovo ale není. Centra v Albánii, kam měla Itálie posílat žadatele o azyl, měla podle původních plánů pojmout až 36 tisíc lidí ročně. Podle italského tisku jich tam zatím byl převezen jen zlomek, přitom stát na ně na pět let vyčlenil kolem 650 milionů eur. O jejich osudu ještě rozhodne Soudní dvůr EU. Vládu poznamenala i kauza Almasri: v lednu 2025 byl libyjský velitel, zatčený na zatykač Mezinárodního trestního soudu, propuštěn kvůli procesní vadě a vláda ho vládním letadlem poslala do Tripolisu. Soud loni konstatoval, že Itálie porušila povinnost spolupráce. Letos v březnu pak premiérka prohrála referendum o reformě justice, proti bylo 53,7 procenta hlasujících. Reagovala jako státnice: „Italové rozhodli. A my toto rozhodnutí respektujeme.“
Premiérka Meloni přesto ukazuje, že pravicová vláda může být stabilní, rozhodná a měřitelně úspěšná. Jak rychle umí jednat, ukázala v říjnu. Po víkendu násilí v Milanu, Bologni a Turíně schválila její vláda hned v úterý dekret a v pátek už platil: násilná účast na demonstraci je nový trestný čin a rodičům nezletilých výtržníků hrozí pokuta i náhrada škody na veřejném majetku. Ukazuje také, že se dá v Evropě prosazovat vlastní zájem bez bouchání do stolu: „Nemyslím si, že Unie má být klubem, ve kterém silnější vnucuje svou vůli ostatním.“ Politico ji pro rok 2025 vyhlásil nejmocnější osobností Evropy.
Umí říct ne i Washingtonu. Když letos v březnu chtěly americké bombardéry na cestě k válce s Íránem mezipřistát na Sicílii, ministr obrany Crosetto to nepovolil. A když Donald Trump zaútočil na papeže Lva XIV., premiérka jeho slova označila za nepřijatelná. Trump pak pro Corriere della Sera řekl: „Myslel jsem, že má odvahu, ale mýlil jsem se.“
Do Prahy přijela 29. září a s premiérem Babišem přijala akční plán spolupráce na léta 2026 až 2030. Domluvili se i na věci, která se týká každé české domácnosti: na společném italsko-českém návrhu k emisním povolenkám pro Evropskou radu 15. a 16. října. Chtějí chránit odvětví vystavená světové konkurenci, omezit promítání ceny uhlíku do cen elektřiny a odložit start ETS 2. Současné mechanismy podle premiérky Meloni „vytvářejí nerovnováhy a nakonec uměle nafukují ceny“. Na summitu 15. a 16. října italský návrh podle Il Post podpořily Řecko a všechny země Visegrádské čtyřky. Lídři EU ale další odklad neschválili: ETS 2 má dál začít v roce 2028 a jeho dopady se mají jen znovu posoudit. Sama to shrnula tak, že nejde jen o to vyhrát volby, ale „dokázat dobře vládnout, protože právě to dělá rozdíl“.
Rusku dnes nestraní, i když se jí to dřív vyčítalo. Před invazí kritizovala protiruské sankce a v roce 2018 Putinovi blahopřála ke znovuzvolení. V den ruské invaze ale napsala, že „je čas zvolit stranu“, a od té doby drží atlantický kurz. Její vláda poslala Kyjevu sedm z dvanácti italských balíčků vojenské pomoci, nezablokovala žádný unijní sankční balík a zákonné zmocnění k dodávkám prodloužila do konce roku 2026. Zároveň si stanovila hranice: italské zbraně se nesmějí použít na ruském území, italští vojáci na Ukrajinu nepojedou a na ruská aktiva bez pevného právního základu nesáhne. Obsah balíčků je tajný a podle Kielského institutu přispívá Itálie „velmi málo“. Další balík ministr zahraničí Tajani ohlásil v září a ministr obrany Crosetto v říjnu řekl, že přijde „pravděpodobně do konce roku“. Italové jsou opatrnější než jejich vláda: podle zářijového průzkumu Termometro Politico je 55,4 procenta z nich proti pokračování vojenské pomoci. V červnu premiérka vyzvala Evropu, aby hledala vlastní cestu k jednání s Moskvou: „Naše pevnost vůči Rusku se nesmí proměnit v diplomatickou slepotu nebo sebevyloučení.“
V tom s ní souhlasím. Rozcházíme se ale v prostředcích. Tahle válka je především selháním diplomacie, a to na obou stranách. A dodávky zbraní spolu s nekonečnými balíky sankcí z dnešního pohledu nikam nevedou, jen konflikt prodlužují. Mír přinese jen aktivní a pragmatická diplomacie, ve které bude Evropu konečně pořádně slyšet.
Salvini: od 34 procent k boji o vlastní stranu
Matteo Salvini byl ještě v roce 2019 nejsilnějším politikem Itálie. Legu převzal na konci roku 2013, kdy měla ve volbách kolem čtyř procent, a za šest let ji dovedl k 34 procentům v evropských volbách. Sociální sítě uměl využít jako málokdo v Evropě, to mu přiznávají i odborníci na politickou komunikaci.
Jako ministr vnitra ukázal, že stát může říct ne. Lodím neziskovek nepovoloval vylodění a jeho druhý bezpečnostní dekret umožnil zakázat jim vplutí do italských vod pod hrozbou pokuty až milion eur. Příchody přes moře klesly ze 119 tisíc v roce 2017 na 23 tisíc v roce 2018 a na 11 tisíc v roce 2019. Pokles začal už dohodou s Libyí z roku 2017, za jeho předchůdce Minnitiho, ale Salvini z něj udělal politický program. Slib půl milionu vyhoštění ovšem nesplnil: za jeho ministrování bylo nuceně vráceno necelých 8 400 lidí.
Zaplatil za to. Za to, že v srpnu 2019 nepovolil vylodění lodi Open Arms, mu žalobci navrhli šest let vězení. Soud v Palermu ho v prosinci 2024 osvobodil a loni v prosinci osvobození potvrdil kasační soud. „Pět let procesu: bránit hranice není zločin,“ řekl tehdy.
Jako ministr dopravy prosadil přísnější pravidla silničního provozu. Loni na italských silnicích zemřelo 2 868 lidí, o 5,3 procenta méně než rok předtím, i když ověřovatelé z Pagella Politica upozorňují, že klesající trend trvá přes dvacet let a nelze ho připsat jen reformě. Jeho velký projekt, most přes Messinskou úžinu za 13,5 miliardy eur, ale stojí: Účetní dvůr ho loni v říjnu odmítl schválit a stavba dosud nezačala.
Postavil se i Bruselu. K plážovým koncesím řekl, že zatímco jsou na stole důležitější věci, „od Trumpa přes Putina a Zelenského po mír“, Evropa spěchá s „prodejem, nebo jak někdo říká výprodejem, pláží“. Prosazuje odškodnění pro provozovatele, kteří svou činnost ukončí.
Stíny ho provázejí i jinde. V roce 2015 se v Evropském parlamentu ukázal v tričku s Putinem a jeho Lega o dva roky později podepsala dohodu o spolupráci s Putinovou stranou Jednotné Rusko. Dnes Lega tvrdí, že dohoda už neplatí. V létě 2019 navíc na vrcholu popularity sám rozbil vlastní vládu, když od Italů žádal „plnou moc“. Lega od té doby padá. Na severu je ale pořád doma: loni v listopadu v Benátsku získala 36 procent, téměř dvakrát víc než Fratelli d’Italia, a její kandidát Alberto Stefani se stal předsedou regionu s 64 procenty. Salvini 12. října formálně rezignoval na vedení strany, aby se mohl o vedení ucházet znovu.
V neděli 25. října si Lega na mimořádném sjezdu v Milanu znovu zvolila Mattea Salviniho. Tentokrát to nebyla aklamace jako loni v dubnu ve Florencii. Proti němu stál Massimo Garavaglia, bývalý ministr cestovního ruchu ve vládě Maria Draghiho, a delegáti hlasovali tajně. Salvini dostal 465 hlasů, Garavaglia 146. Čtvrtý mandát v čele strany potrvá do roku 2030.
Garavaglia řekl nahlas, co si mnozí ve straně myslí: „Ve volbách jsme dostali 8,8 procenta a nevyrostli jsme.“ Salvini odpověděl obratem. Z loga strany má zmizet „Salvini premier“ a vrátit se Alberto da Giussano s nápisem „Italia federale“ ze znaku z roku 1994; návrh předloží federální radě strany. Vstupu do Draghiho vlády s Partito Democratico podle svých slov hořce lituje a bere na sebe plnou odpovědnost. Spojencům vzkázal, že už nestrpí, aby byla Lega brána jako spojenec druhé kategorie. A se sjezdovým mandátem chce v Radě ministrů hájit jasné stanovisko Legy k Ukrajině: „Nemůžeme dál posílat peníze a zbraně na Ukrajinu.“
Proč takový obrat? Možná i proto, že Salvini už není jediný, kdo hlídá pravý bok vlády. Futuro Nazionale generála Vannacciho má v průměru průzkumů 6,8 procenta, Lega 5,6. Salvini chce do znaku vrátit rok 1994. Musí ale dokázat, že nejde jen o nostalgii.
Vannacci: pravice, která není umírněná
Generál Roberto Vannacci přišel do politiky z armády. Sloužil v Somálsku, Bosně, Iráku i Afghánistánu, velel elitnímu pluku Col Moschin i výsadkové brigádě Folgore a v letech 2017 a 2018 vedl v Iráku italský kontingent zhruba 800 vojáků v koalici proti Islámskému státu. Po návratu z Iráku upozorňoval na ohrožení vojáků ochuzeným uranem. Ministerstvo obrany jeho varování odmítlo a soudně se nepotvrdila, bývalý předseda parlamentní vyšetřovací komise za levicovou Demokratickou stranu v tom ale viděl „chvályhodný boj“. V letech 2021–2022 byl vojenským přidělencem v Moskvě, odkud ho Rusko v květnu 2022 vyhostilo spolu s dalšími italskými diplomaty. Správní šetření jeho moskevských výdajů neshledalo jeho správní odpovědnost a trestní řízení skončila odložením.
Proslavila ho kniha Svět naruby z roku 2023: bestseller, kterého se prodalo kolem 300 tisíc výtisků, i skandál. Ministerstvo obrany ho na jedenáct měsíců suspendovalo, trestní oznámení kvůli knize ale skončila odložením a zastavením. V roce 2024 ho Lega postavila do eurovoleb a on získal přes půl milionu preferenčních hlasů, druhý nejlepší výsledek v Itálii po premiérce Meloni. Stal se místopředsedou strany. Letos 3. února z Legy odešel a o čtyři dny později založil vlastní stranu Futuro Nazionale (Národní budoucnost).
Jeho manifest říká bez obalu, kam míří: jeho pravice „hlavně není umírněná: žádný boxer nevyhraje zápas umírněnými háky“. V průzkumech je dnes před Legou, od začátku října ale ztratil skoro bod (z 7,6 na 6,8 procenta) a předběhla ho Forza Italia. Ve Sněmovně už má devět poslanců, ačkoli strana vznikla teprve letos: všech devět bylo zvoleno za jiné strany, pět za Legu.
V migraci jde dál než premiérka Meloni i Salvini. Chce zakázat přistání v italských přístavech plavidlům bez povolení, výrazně rozšířit zařízení pro vyhoštění a udělovat občanství až po dvaceti letech legálního pobytu (dnes je to u cizinců ze zemí mimo EU deset let) a se znalostí italštiny na úrovni C1. Jeho princip zní: „Nelegální jeden den? Nelegální celý život.“ Kdo vstoupí do země nelegálně, nemá nikdy dostat legální pobyt. Jeho „remigraci“ ale podle průzkumu Euromedia podporuje jen 36,8 procenta Italů a většina ji považuje za neproveditelnou. Na Ukrajinu nechce posílat zbraně: dosáhnout míru je podle něj národní zájem.
Proč je fenoménem? Bezpečnost je dnes pro Italy podle průzkumu Ipsos Doxa druhou největší starostí, v roce 2022 byla až desátá, a 64 procent považuje opatření vlády za málo účinná nebo neúčinná. Vannacci na tuto náladu odpovídá nejhlasitěji. A italský parlament 8. října schválil nový volební zákon. Strana nebo koalice, která získá 42 procent, dostane bonus 70 křesel ve Sněmovně a 35 v Senátu. Podle průzkumu Ipsos by vládní pravice bez Vannacciho prohrála 38,7 ku 43,9. S ním by těsně vedla 45,7 ku 45,2. Premiérka Meloni ho potřebuje, aby vyhrála. On potřebuje ji, aby mohl vládnout. Proto klade podmínky: písemnou, veřejnou a ověřitelnou programovou dohodu. „Futuro Nazionale nebude rezervním kolem.“
Ne se vším, co říká, souhlasím, a některé jeho závěry jsou přinejmenším diskutabilní. Nenávist jako politický program odmítám: ostrost ano, ale musí mířit na politiku, ne na lidi. Fenomén má i své meze. V doplňovacích volbách v Reggio Calabria získal kandidát jeho strany 10,9 procenta při účasti 22 procent a mandát nezískal.
Co si z toho vzít u nás
Italská pravice dává tři lekce.
První: vládnout znamená dodat výsledky. Premiérka Meloni nevyhrává hesly, ale čísly. Kdo slíbí, že omezí nelegální migraci, musí ji omezit. Jinak mu voliči odejdou.
Druhá: voliči nezapomínají. Lega spadla z 34 procent na pět ne proto, že by její témata přestala lidi zajímat. Spadla proto, že jim přestali věřit. A když jim přestanou věřit, najdou si jiného, kdo jim to slíbí hlasitěji.
Třetí: jasnost přitahuje, ale rozdělená pravice předává moc soupeři. Nový italský volební zákon to ukazuje s matematickou přesností.
V Česku nelegální migrace nepřiplouvá na člunech. Loni policie odhalila 10 838 osob, z nichž 96 procent tu pobývalo nelegálně. Vláda unijní migrační pakt v současné podobě odmítla. Princip „Nelegální jeden den? Nelegální celý život.“ by ale měl platit i u nás: kdo tu pobýval nelegálně, nemá mít cestu k legálnímu pobytu. A společný italsko-český návrh na odklad ETS 2 ukazuje, že spojence pro český zájem najdeme i v Římě.
Italská pravice to umí říct heslem. Salvini v roce 2018 opakoval po celé zemi „Prima l’Italia“, tedy nejdřív Itálie. Vannacci letos v červnu na ustavujícím sněmu své strany vyzval sál, aby s ním zvolal „Itálie Italům“, a dodal, že se za to nestydí. Nemělo by i u nás platit „Evropa Evropanům, Česko Čechům“? Tedy že česká vláda hájí v Evropě nejdřív české zájmy a Evropa ve světě ty evropské?
Italská pravice má tři tváře, ale jednu lekci. Kdo nedělá, co slíbil, toho předběhne ten, kdo to slíbí hlasitěji. A kdo se rozdělí, předá vládu soupeři. Platí to v Římě. A platí to i u nás.
Ladislav Jack Janků
Prameny
- ČTK (České noviny), 3. 9. 2026: Meloniové vláda se v pátek stane nejdéle sloužícím kabinetem v Itálii od 1946. Odkaz
- Supermedia AGI/YouTrend, 22. 10. 2026 (průzkumy 8.–21. 10.; FdI 27,9 %, Forza Italia 7,3 %, Futuro Nazionale 6,8 %, Lega 5,6 %): YouTrend. Odkaz ; LaC News24, 23. 10. 2026. Odkaz
- Supermedia AGI/YouTrend, 8. 10. 2026 (FdI 27,3 %, FN 7,6 %, Lega 5,6 %). Odkaz
- Ministero dell’Interno, Cruscotto statistico giornaliero, 12. 10. 2026 (roční součty 2023–2025). Odkaz ; Cruscotto statistico giornaliero, 23. 10. 2026 (1. 1.–23. 10. 2026: 25 830, stejné období 2025: 57 656; údaje k 8:00, předběžné). Odkaz
- Schodek 2022 (8,1 % HDP): LaPresse, 23. 9. 2024. Odkaz ; schodek 2025 (3,1 % HDP): Istat, 22. 4. 2026. Odkaz ; dluh 2025 (136,7 % HDP) a procedura při nadměrném schodku: L’Espresso, 22. 9. 2026. Odkaz
- Ratingy 2025: S&P a DBRS: Money.it. Odkaz ; Fitch: Wall Street Italia, 22. 9. 2025. Odkaz ; Moody’s (první zvýšení za 23 let): Sky TG24, 21. 11. 2025. Odkaz
- Centra v Albánii (původní plán až 36 000 osob ročně, převezených nejvýš stovky – „non hanno superato quota 700“): Avvenire, 4. 8. 2026. Odkaz ; náklady kolem 650 mil. € na 5 let: QuiFinanza, 12. 11. 2025. Odkaz ; řízení u SDEU (C-414/25 a další): tisková zpráva SDEU 64/26. Odkaz
- Kauza Almasri – rozhodnutí přípravného senátu MTS ze 17. 10. 2025: Università di Padova, Centro diritti umani. Odkaz ; propuštění odvolacím soudem v Římě 21. 1. 2025 kvůli procesní vadě („on a technicality“), návrat do Tripolisu státním letadlem a postoupení Shromáždění smluvních stran: ANSA, 2. 4. 2026. Odkaz
- Referendum o reformě justice 22.–23. 3. 2026 (NE 53,74 %) a výrok „Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione“: Linkiesta, 23. 3. 2026. Odkaz ; Il Giorno, 23. 3. 2026. Odkaz
- Dekret o veřejné bezpečnosti – schválení vládou 20. 10. 2026: ANSA. Odkaz ; Decreto-legge 22. 10. 2026, č. 190 (GU č. 246 z 22. 10. 2026, účinnost 23. 10. 2026): Gazzetta Ufficiale. Odkaz ; odpovědnost rodičů nezletilých: Scuolainforma, 23. 10. 2026. Odkaz ; násilí v Miláně, Bologni a Turíně 17.–18. 10. 2026: Il Post, 18. 10. 2026. Odkaz
- G. Meloni o EU („Non credo che l’Ue debba essere un club nel quale chi è più forte impone la propria volontà agli altri“, replika ve Sněmovně): Sky TG24, 11. 6. 2026. Odkaz
- Politico, žebříček „Class of 2025“ (G. Meloni nejmocnější osobností Evropy): ANSA, 11. 12. 2024. Odkaz
- Sigonella – nepovolené mezipřistání amerických bombardérů 27. 3. 2026: Il Post, 31. 3. 2026. Odkaz ; D. Trump o G. Meloni („I thought she had courage, but I was wrong“, Corriere della Sera 14. 4. 2026) a spor o papeže Lva XIV.: ANSA, 15. 4. 2026. Odkaz
- Návštěva G. Meloni v Praze 29. 9. 2026: Governo italiano. Odkaz ; Piano d’Azione Italia-Repubblica Ceca 2026-2030 (PDF). Odkaz ; prohlášení G. Meloni s premiérem Babišem (akční plán, společný návrh k ETS a ETS 2, citát „gonfiare artificialmente i prezzi“). Odkaz ; termín Evropské rady 15.–16. 10. 2026: Governo italiano, 6. 10. 2026. Odkaz ; výsledek Evropské rady (ETS 2 od roku 2028 beze změny, nové posouzení dopadů, podpora Řecka a zemí Visegrádské skupiny): Il Post, 16. 10. 2026. Odkaz ; záložní pramen k návštěvě v Praze (akční plán, ETS a ETS 2, citát): Sky TG24, 29. 9. 2026. Odkaz
- G. Meloni („il tema di riuscire a governare bene, perché è questo che fa la differenza“): Il Fatto Quotidiano, 24. 9. 2026. Odkaz
- G. Meloni a Rusko před rokem 2022 (sankce, gratulace V. Putinovi 2018): Domani, 14. 9. 2022. Odkaz ; 24. 2. 2022 („It is time to choose sides“): ANSA. Odkaz
- Balíčky vojenské pomoci Ukrajině (12 dekretů, z toho 7 za vlády Meloni) a zmocnění do 31. 12. 2026: Camera dei deputati, Documentazione parlamentare. Odkaz ; DL 201/2025: Il Post, 29. 12. 2025. Odkaz ; utajení obsahu: Pagella Politica, 28. 8. 2026. Odkaz
- Sankce: 20. balík přijat Radou EU 23. 4. 2026: Steptoe. Odkaz ; 21. balík přijat 23. 7. 2026: Steptoe. Odkaz ; G. Meloni 11. 6. 2026 „sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee“: stenografický záznam (viz 22).
- Hranice italské podpory: zbraně ne na ruském území (A. Tajani): LaPresse, 27. 5. 2024. Odkaz ; žádní vojáci: ANSA, 4. 9. 2025. Odkaz ; ruská aktiva jen na „base legale solida“: projev G. Meloni v parlamentu 17. 12. 2025 (PDF). Odkaz
- Objem pomoci (Kielský institut, Ukraine Support Tracker; „Italy and Spain contributed very little“): tisková zpráva 10. 12. 2025. Odkaz ; Il Post, 25. 8. 2026. Odkaz ; ohlášení dalšího balíku (A. Tajani): Open, 1. 9. 2026. Odkaz ; G. Crosetto („Entro la fine dell’anno probabilmente ci sarà un nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina“): ANSA, 18. 10. 2026. Odkaz
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- G. Meloni, sdělení Poslanecké sněmovně 11. 6. 2026 („la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione“): stenografický záznam (PDF). Odkaz ; L’Espresso, 11. 6. 2026. Odkaz
- M. Salvini tajemníkem Legy od prosince 2013: AGI, 14. 12. 2023. Odkaz ; výsledek Lega Nord ve sněmovních volbách 2013 (4,08 %): it.wikipedia (sekundární zdroj). Odkaz ; evropské volby 2019 v Itálii (Lega 34 %): Evropský parlament. Odkaz ; komunikační schopnosti: Il Fatto Quotidiano (blog), 2. 8. 2018. Odkaz (citát o komunikačním talentu: Marco Venturini, konzultant pro politickou komunikaci)
- Odmítnutá vylodění (loď Aquarius, 11. 6. 2018): Teleborsa. Odkaz ; dekret „sicurezza bis“ (DL 53/2019, zákon 77/2019, pokuta až 1 mil. €): Il Post, 7. 8. 2019. Odkaz ; Gazzetta Ufficiale č. 186 z 9. 8. 2019. Odkaz ; Aquarius 2018: ANSA, 11. 6. 2018. Odkaz
- Příchody 2017–2019: Ministero dell’Interno, cruscotto k 31. 12. 2020. Odkaz ; 2017: L’Adige. Odkaz ; pokles od léta 2017: Pagella Politica. Odkaz ; Open, 29. 12. 2019. Odkaz
- Nucené návraty 1. 6. 2018 – 4. 9. 2019 (8 383): Pagella Politica, 21. 7. 2020. Odkaz ; nesplněný slib 500 000 vyhoštění: Pagella Politica, 31. 1. 2019. Odkaz
- Open Arms – osvobození 20. 12. 2024: Il Post. Odkaz ; pravomocně 17. 12. 2025 a výrok „Cinque anni di processo: difendere i confini non è reato“: AGI. Odkaz ; kasační soud potvrdil osvobození a citát („Cinque anni di processo: difendere i confini non è reato“): Avvenire, 17. 12. 2025. Odkaz ; Open, 17. 12. 2025. Odkaz
- Oběti dopravních nehod 2025 (2 868, −5,3 %): ISTAT, 24. 7. 2026. Odkaz ; hodnocení reformy: Pagella Politica, 30. 7. 2026. Odkaz
- Most přes Messinskou úžinu – projekt za 13,5 mld. €: LaPresse, 6. 8. 2025. Odkaz ; odmítnutí Účetním dvorem 29. 10. 2025: Il Post. Odkaz ; stav k 7. 10. 2026: La Sicilia. Odkaz ; stav k říjnu 2026 (CIPESS zatím nerozhodl, stavba nezačala): Soldionline, 7. 10. 2026. Odkaz ; vládní prohlášení IROPI 24. 10. 2026 bez zahájení stavby: StrettoWeb, 25. 10. 2026. Odkaz
- M. Salvini k plážovým koncesím („vuole correre sulla vendita o svendita dice qualcuno delle spiagge“) a vyhláška o odškodnění („indennizzi per chi smetterà di fare la sua attività“): QuiFinanza, 21. 3. 2025. Odkaz
- Tričko s Putinem v Evropském parlamentu (25. 11. 2015): Il Giornale. Odkaz ; dohoda s Jednotným Ruskem (2017) a stanovisko Legy: Avvenire, 2. 4. 2024. Odkaz ; Open, 2. 4. 2024. Odkaz
- Pád vlády v srpnu 2019 a „pieni poteri“: Open, 9. 8. 2019. Odkaz ; Pagella Politica. Odkaz ; AGI, 20. 8. 2019. Odkaz
- Regionální volby v Benátsku, listopad 2025 (A. Stefani 64,39 %, Lega 36,28 %, FdI 18,69 %): Sky TG24. Odkaz
- Rezignace Salviniho 12. 10. 2026 („necessario per ricandidarmi“): ANSA, 12. 10. 2026. Odkaz ; Adnkronos. Odkaz ; sjezd 24.–25. 10. 2026: Italpress, 8. 10. 2026. Odkaz
- Sjezd Legy 25. 10. 2026 (Allianz MiCo, Milano; tajné hlasování; Salvini 465, Garavaglia 146; čtvrtý mandát do roku 2030; nový znak „Lega – Italia federale“ s Albertem da Giussano ze znaku z roku 1994; „Mi pento amaramente e mi assumo tutta la responsabilità di essere entrato nel governo Draghi con il Pd“; „non possiamo continuare a mandare soldi e armi all’Ucraina“): LaPresse, 25. 10. 2026. Odkaz ; výsledek a předchozí sjezd ve Florencii v dubnu 2025 (aklamace bez protikandidáta), „non tollererò più che la Lega sia considerata un alleato di serie B in nessuna regione dove governa il centrodestra“: Adnkronos, 25. 10. 2026. Odkaz ; BergamoNews, 25. 10. 2026. Odkaz ; M. Garavaglia („Abbiamo preso l’8,8% alle elezioni e non siamo cresciuti“): Quotidiano.net, 25. 10. 2026. Odkaz ; M. Garavaglia ministrem cestovního ruchu ve vládě M. Draghiho: Money.it. Odkaz (nový znak je zatím Salviniho návrh federální radě: „Proporrò al Consiglio federale…“; k Radě ministrů mandát „di andare in Cdm e di portare la posizione chiara della Lega“)
- R. Vannacci – životopis (mise, velení Col Moschin 2011–2013 a Folgore 2016–2017): Ministero dell’Interno. Odkaz ; Sky TG24, 18. 8. 2023. Odkaz ; Irák 2017–2018 (kontingent asi 800 vojáků): Il Post, 7. 7. 2026. Odkaz ; Analisi Difesa, 30. 7. 2017. Odkaz
- Ochuzený uran (oznámení, stanovisko ministerstva, G. P. Scanu „battaglia lodevole“): Il Post, 1. 7. 2026. Odkaz ; Il Post, 7. 7. 2026 (viz 36). (Vannacci podal oznámení v červnu 2020, po návratu z Iráku: Il Post, 1. 7. 2026)
- Moskva 2021–2022 a vyhoštění: Il Post, 18. 5. 2022. Odkaz ; Fanpage, 28. 6. 2024. Odkaz ; Domani, 24. 2. 2024. Odkaz ; bez správní odpovědnosti: LaPresse, 3. 8. 2024. Odkaz ; odložení: Sky TG24, 17. 4. 2025. Odkaz ; odložená řízení: LaPresse, 17. 4. 2025. Odkaz
- Prodej knihy (asi 300 000 výtisků): Il Post, 30. 6. 2026. Odkaz
- Suspendace: AGI, 28. 2. 2024. Odkaz ; odložení: Sky TG24, 3. 7. 2024. Odkaz ; zastavení: LaPresse, 12. 12. 2024. Odkaz ; Egonu: Il Post, 17. 6. 2024. Odkaz (suspendace ministerstvem obrany na 11 měsíců: AGI, 28. 2. 2024)
- Preferenční hlasy 2024 (druhý nejlepší výsledek v Itálii): Il Post, 10. 6. 2024. Odkaz ; Sky TG24, 10. 6. 2024. Odkaz
- Odchod z Legy 3. 2. 2026 a manifest: Sky TG24. Odkaz ; znění manifestu: Dire, 3. 2. 2026. Odkaz ; registrace strany 7. 2. 2026: ANSA. Odkaz ; místopředseda Legy: Il Post, 15. 5. 2025. Odkaz
- Pokles Futuro Nazionale v říjnu: Supermedia 8. 10. 2026 (7,6 %, viz 3) a 22. 10. 2026 (6,8 %, viz 2); Forza Italia před Futuro Nazionale od Supermedie 15. 10. 2026: AGI. Odkaz
- Poslanci Futuro Nazionale (9; Sasso, Ziello, Ravetto, Furgiuele a Bof z Legy, Pozzolo vyloučen z FdI, Pierro a Bergamini z Forza Italia, v září 2026 T. Calderone z Forza Italia): Calderone – La Sicilia, 22. 9. 2026. Odkaz ; BlogSicilia, 22. 9. 2026. Odkaz ; Open, 6. 6. 2026. Odkaz ; Pagella Politica, 5. 2. 2026. Odkaz ; Pagella Politica, 28. 5. 2026. Odkaz
- Program Futuro Nazionale (B.I.P. 2027–2037), s. 24–28. Odkaz ; občanství po 20 letech a C1: Pagella Politica, 12. 8. 2026. Odkaz
- „Illegale un giorno? Illegale tutta la vita. Questa è la linea di Futuro Nazionale.“ a „Chiunque entri illegalmente non verrà mai regolarizzato. Mai!“: reel R. Vannacciho „Remigrazione a costo zero“, Facebook (popisek ověřen 25. 10. 2026). Odkaz
- Průzkum Euromedia k „remigraci“ (podporuje 36,8 %, nepodporuje 44,4 %, neproveditelná 56,8 %): Libero, 4. 7. 2026. Odkaz
- R. Vannacci k dodávkám zbraní Ukrajině („arrivare ad una pace è interesse nazionale“): AGI, 16. 1. 2026. Odkaz
- Ipsos Doxa pro Corriere della Sera (bezpečnost druhou prioritou s 35 %, v roce 2022 desátá s 10 %; 64 % považuje opatření vlády za málo účinná nebo neúčinná): Open, 11. 10. 2026. Odkaz
- Volební zákon schválen 8. 10. 2026: Il Faro online. Odkaz ; Il Post, 9. 10. 2026. Odkaz
- Ipsos pro Corriere della Sera, 26. 9. 2026: Open. Odkaz
- Podmínky Vannacciho: Avvenire, 20. 7. 2026. Odkaz ; „non farà la ruota di scorta“: Open, 5. 9. 2026. Odkaz
- Doplňovací volby Reggio Calabria 27.–28. 9. 2026 (Roscioli, FI, 51,02 %; Benedetto 36,59 %; Giannetta, FN, 10,94 %; účast 22,34 %): La Sicilia, 28. 9. 2026. Odkaz ; Avvenire, 28. 9. 2026. Odkaz
- Policie ČR, Vývoj nelegální migrace v roce 2025 (26. 1. 2026). Odkaz (10 838 osob zjištěných při nelegální migraci, z toho 10 438 cizinců při nelegálním pobytu)
- Usnesení vlády ČR k migračnímu paktu (16. 12. 2025): CNN Prima News. Odkaz
- Heslo „Prima l’Italia“, které Salvini opakoval po celé zemi (převzaté od D. Trumpa): Il Foglio, 2. 5. 2018. Odkaz
- Vannacci na ustavujícím sněmu Futuro Nazionale v Římě („Lo diciamo con forza e non ci vergogniamo, anzi vi chiedo di dirlo insieme: l’Italia agli italiani“): Fanpage, 13. 6. 2026. Odkaz ; „L’Italia agli italiani, non mi vergogno di dirlo“: Avvenire, 13. 6. 2026. Odkaz
- Dnešní lhůta pro naturalizaci cizinců ze zemí mimo EU (10 let legálního pobytu, čl. 9 odst. 1 písm. f zákona č. 91/1992): znění článku – Giustizia Insieme. Odkaz ; Senato della Repubblica, dossier k návrhu S. 1263. Odkaz
- Roberto Vannacci na Svatovojtěšské konferenci v Praze (pořadatel spolek Patrimonium Sancti Adalberti), 24. 10. 2026: jeho příspěvek s fotografiemi na Facebooku, sdílený na stránce autora. Odkaz ; konference: CNN Prima NEWS, 24. 10. 2026. Odkaz
Ladislav Jack Janků
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"Každý občan denně slalomuje mezi zákony, vyhláškami a nařízeními na trati, kterou vytyčil stát. Jako právník, učitel lyžování a soudní znalec s 20letou alpskou zkušeností nabízím pohled na to, jak tuto trať zjednodušit. Píšu o bezpečnosti, samosprávách, sportu, turismu i zahraniční inspiraci. Diplomaticky, s humorem, ale hlavně s konkrétními řešeními. Protože kritizovat umí každý, ukázat cestu mezi brankami už méně."