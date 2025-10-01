Třetí filipika proti úřední hydře - MMR
MMR čtyři roky blokuje profesní samosprávu horských průvodců a vůdců. Dvě mrtvé Češky v Alpách. Falešní průvodci podnikají dál - žádná autorita jim to nezakáže. Návrh padl kvůli kauze Bitcoin. Kolik obětí ještě?
Démosthenés varoval Athéňany: „Filip postupuje, zatímco vy debatujete.“ Já varuji před hydrou MMR: „Lidé umírají, zatímco úředníci obstruují.“
Jeho třetí filipika mířila na Filipovu lstivost. Moje míří na úřednickou sabotáž, která stojí lidské životy. Čtyři roky. Dva ministři. Nula řešení. Kolik mrtvých ještě potřebujeme?
V Česku se může za horského průvodce nebo vůdce vydávat prakticky kdokoli po několikadenním kurzu. Žádná jednotná evidence, žádné povinné pojištění, žádná kontrola kvality. Přitom tito lidé vedou klienty nejen po českých horách, ale i do Alp či Himálají. Řešení existuje - profesní samospráva fungující v celé Evropě. Jenže MMR ji čtyři roky systematicky blokuje.
Od slibů k sabotáži
Myšlenka profesní samosprávy horských povolání není nová. Už v roce 2018 se dostala do programového prohlášení vlády pod bodem „Bezpečný pohyb na horách“. V roce 2019 byl návrh projednán na MMR, odborně připraven a v lednu 2020 vzniklo paragrafované znění.
Za původním řešením stála tehdejší ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která zadala vypracování návrhu profesních samospráv těchto rizikových horských profesí. Pak přišel COVID-19 a návrh byl vyškrtnut z legislativního plánu prací.
Po volbách nastoupilo nové vedení MMR. Odborný návrh však nezačalo podporovat – naopak. Úředníci zvolili taktiku postupného bojkotu. Na každém jednání předložili nový pseudoargument, nikdy nepředložili všechny připomínky najednou, aby je bylo možné vypořádat. Takto čtyři roky blokovali postup. A co je nejhorší: problém bagatelizovali. Tvrdili, že „pár mrtvých neznamená vadu systému“, že „systém funguje“ a že legislativní zásah by byl jen další regulací.
Jenže to je lež – ve skutečnosti by šlo o deregulaci a posílení občanské společnosti. Stát, který přiznává, že neumí nastavit standardy ani kontrolovat jejich dodržování, má přenechat správu odborníkům. Takto fungují profesní samosprávy po celé Evropě.
Mezinárodní rozměr problému
Nejde jen o problém na národní úrovni. Čeští horští průvodci a vůdci doprovázejí české klienty – ať už separátně nebo v rámci zájezdů českých cestovních kanceláří a agentur – do zahraničí: od Alp až po Himálaje. Proto je zcela nezbytné nastavit jejich odbornost tam, kde mají sídlo podnikání, tedy v České republice.
Současný stav vytváří mezinárodní ostudu – zatímco rakouští a švýcarští průvodci musí absolvovat 600-800 hodin přípravy, italští vůdci dokonce 900-1200 hodin, čeští „průvodci“ po několikadenním kurzu vedou klienty do stejných terénů. To ohrožuje nejen životy českých turistů, ale i pověst českých kvalifikací v zahraničí.
Co vlastně návrh přinášel
Navržená profesní samospráva nebyla žádným experimentem. Šlo o systém odpovídající osvědčeným evropským standardům. Dvě nové komory – Česká komora horských průvodců a Česká komora horských vůdců – měly vést jednotnou evidenci členů, zajišťovat kvalitní odbornou přípravu a zkoušky, vydávat osvědčení, dohlížet na výkon povolání a vést disciplinární řízení.
Počítalo se také s povinným pojištěním odpovědnosti, pravidelným doškolováním a možností odebrat oprávnění těm, kdo poruší profesní pravidla. Současná nevyhovující vázaná živnost „průvodcovská činnost horská“ by byla zrušena, protože neobsahuje reálné garance kvalifikace. Návrh tak konečně přibližoval Česko k mezinárodně uznávaným standardům UIMLA (600-800 hodin) a IFMGA (900-1200 hodin).
Varování odborníků a role ministrů
Na problém dlouhodobě upozorňovala Unie horských povolání České republiky (UHP). Odeslala otevřené dopisy vládě i premiérovi (2022 a 2023), ve kterých varovala před hazardem s lidskými životy, apelovala na okamžitou nápravu a nabídla spolupráci na řešení. Ptala se jasně: „Na co čekáte? Na další oběti?“ – a žádala stát, aby přenesl správu na odborníky.
První ministr zodpovědný za MMR po volbách 2021, nominovaný Piráty, se k problému postavil alibisticky. Dokonce odmítl osobní jednání s horskými průvodci a vůdci a delegoval další jednání na řadové úředníky, čímž se k nim fakticky otočil zády. Tak demonstroval svůj postoj: nezájem a snahu problém odsunout do ztracena.
Jeho nástupce byl přístupnější a vstřícnější. Na příslušných výborech alespoň poskytl neutrální stanovisko, což bylo určité posunutí směrem k věcné debatě. I když byly všechny připomínky postupně vypořádány a návrh se průběžně upravoval podle doporučení jednotlivých resortů, úřední aparát MMR vždy přišel s novým důvodem k odmítnutí.
Autoři návrhu zpracovali test proporcionality podle směrnice EU 2018/958, dokládající nezbytnost úpravy. Test MMR byl naopak účelový, metodicky vadný a plný faktických chyb.
Skandální střet zájmů
Skandální kapitolou je působení bývalé odpovědné úřednice MMR, která nejprve aktivně a systematicky blokovala náš návrh, a poté jako poslankyně pokračovala v téže obstrukci. Úřednické zájmy se převlékly za politické. Místo nezávislého rozhodování prosazovala tutéž blokační linii – tentokrát z poslaneckých lavic. To vyvolává vážné otázky o nezávislosti zákonodárného procesu a oddělení výkonné a zákonodárné moci.
Králíci z klobouku místo řešení
„Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“ Tato moudrost, připisovaná Janu Werichovi, dokonale vystihuje přístup MMR. Čtyři roky hledání důvodů, proč to nejde. Čtyři roky tahání králíků z klobouku. Na každém jednání nový problém, nová výmluva, nová překážka. Kdyby dali tolik energie do hledání způsobu, mohli jsme mít už dávno fungující a bezpečný systém horských profesí.
Úředníci MMR v průběhu čtyř let opakovaně přicházeli s novými a často rozpornými námitkami. Jednou tvrdili, že komory jsou zbytečné, protože existuje systém profesních kvalifikací – ačkoli sami přiznávají, že tento systém je rozvolněný, nekontroluje kvalitu praxe ani odborný výcvik. Jindy argumentovali, že komory nezajistí postihování nelegální činnosti, přestože je známo, že právě komory jsou schopny zajistit efektivní monitoring neoprávněného výkonu činnosti lépe než úředníci ministerstev.
Chaos, který stojí životy
Dnes se může za horského průvodce nebo horského vůdce vydávat prakticky kdokoli. Žádná jednotná evidence, žádné povinné pojištění, žádná průběžná kontrola kvalifikace. Ve Švýcarsku funguje profesní samospráva od roku 1898, v Rakousku, Itálii nebo na Slovensku desítky let. U nás mezitím umírají lidé kvůli nekompetenci a neexistenci systému.
Současný stav nahrává také vzdělávacímu byznysu, který je orientovaný na zisk a množství vydaných certifikátů, nikoli na kvalitu a skutečnou odbornost. Rychlokurzy produkují osoby s minimální kvalifikací. Systém fakticky generuje „průvodce smrti“ – stejně jako MŠMT svými 150 hodinami vytváří instruktory, kteří nepoznají lavinový vyhledávač od pomponů. Odpovědnost však nenese jen vzdělávací byznys, ale především stát, který tento systém umožňuje a toleruje. MMR na tomto poli zcela selhává.
Konkrétní tragédie ukazují selhání státu
Současný chaos už stál lidské životy: nehody na Mont Blancu (2017, 2019), lavina v Rakousku u Lizumer Hütte (2016), tragická smrt dvou mladých českých žen – Dagmar a Radky – v rakouských Alpách (2019, 2020), na které jsme reagovali dopisy vládě. Společným jmenovatelem je vedení akcí osobami bez dostatečné kvalifikace, bez metodické přípravy a bez odpovědnosti. Někteří byli dokonce ze spolku horských průvodců vyloučeni, ale dále podnikali, protože žádná úřední autorita jim činnost nezakázala.
Bude nutné nezbytnou úpravu stavět až na pomnících obětí?
Pozměňovací návrh – šance, která padla
Po letech obstrukcí jsme se rozhodli jít jinou cestou: náš návrh profesní samosprávy jsme přilepili jako pozměňovací návrh k vládní novele zákona č. 159/1999 Sb., obsahující tzv. e-turistu (sněmovní tisk 761). Jako první projevil odvahu jej načíst poslanec Josef Flek. K jeho iniciativě se přidali poslanci napříč politickým spektrem.
Návrh prošel příslušným věcným výborem (VVSRR) i garančním výborem se stanovisky doporučujícími jeho schválení. Druhé i třetí čtení však začala opakovaně odsouvat ODS, která si k předloze prosazovala vlastní změny a zároveň blokovala její schválení. Třetí čtení bylo nakonec zařazeno na program červnové schůze, jenže ve středu předtím vypukla kauza Bitcoin spojená s ODS a celý program se zhroutil. V září se už sněmovna věnovala jen vratkám ze Senátu. Téma spadlo pod stůl.
Co ve skutečnosti chceme – méně státu, více odbornosti
MMR straší „další regulací“. Ve skutečnosti jde o opak – o deregulaci. Profesní samospráva znamená, že spravovaní se spravují sami. Stát, který sám přiznává, že nedokáže nastavit odborné standardy ani jejich kontrolu, má dát kompetence těm, kdo jim rozumějí.
Takto funguje Švýcarsko už od roku 1898, Rakousko desítky let, Itálie či Slovensko podobně. Výsledek: jasná pravidla, kontrola kvality, bezpečnost pro občany. U nás? Čtyři roky destruktivního alibismu a prostor pro byznys s nekvalifikovanými „rychlokurzy“.
Závěr: Bezpečnost musí být prioritou
Marcus Tullius Cicero: „Salus populi suprema lex esto“ – Blaho lidu (prospěch, bezpečí) budiž nejvyšším zákonem. MMR toto ignoruje.
Postup MMR byl zcela nestandardní – v žádném jiném legislativním procesu jsme nebyli svědky takových obstrukcí. Místo odborné debaty využívali úředníci administrativu jako zbraň proti potřebné legislativě. Je důvodem k podnětu státnímu tajemníkovi.
„Nejlepší vláda je ta, která vládne nejméně.“ – Thomas Jefferson. „Méně státu, více občanské společnosti.“ – Petr Pithart.
Jsem sportovec. Hraju fair play. A totéž očekávám i od státu. Bezpečnost na horách musí být prioritou. Životy našich občanů nejsou statistika.
První filipika mířila na MŠMT. Druhá na MSp. Třetí na MMR. Úřední hydra má mnoho hlav. Je čas je useknout.
Ladislav Jack Janků
Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....
"Každý občan denně slalomuje mezi zákony, vyhláškami a nařízeními na trati, kterou vytyčil stát. Jako právník, učitel lyžování a soudní znalec s 20letou alpskou zkušeností nabízím pohled na to, jak tuto trať zjednodušit. Píšu o bezpečnosti, samosprávách, sportu, turismu i zahraniční inspiraci. Diplomaticky, s humorem, ale hlavně s konkrétními řešeními. Protože kritizovat umí každý, ukázat cestu mezi brankami už méně."