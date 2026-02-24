Srážky lyžařů zabíjejí. Česko nemá zákon, který by tragédiím pomáhal předcházet
V pátek 20. února 2026 se krátce po poledni na červené sjezdovce v Harrachově, ve střední prudší části úseku známého jako Hank, srazili dva lyžaři. Žena seniorského věku střet nepřežila. Záchranáři ji resuscitovali desítky minut, přiletěl i vrtulník letecké záchranné služby z Liberce. Marně. Muž, s nímž se srazila, střet přežil bez vážné újmy. Kriminalisté ze Semil zahájili vyšetřování, nařídili soudní pitvu a vyzvali veřejnost k poskytnutí svědectví.
Podle náčelníka Horské služby ČR šlo o první smrtelnou kolizi na české sjezdovce v zimní sezóně 2025/26. Ale zdaleka ne o první za poslední roky.
Tři smrtelné srážky lyžařů za čtyři roky
Skutečné srážky dvou lyžařů se smrtelnými následky přímo na českých sjezdovkách jsou relativně vzácné, ale za poslední čtyři roky k nim došlo opakovaně.
V březnu 2022 zemřel v Kašperských Horách po kolizi s jiným lyžařem osmaosmdesátiletý Emil Kintzl — šumavská legenda, autor knih, lyžařský instruktor a bývalý člen horské služby. Třiapadesátiletý muž z Berouna, který do něj narazil, byl obviněn z usmrcení z nedbalosti. Základem obvinění bylo porušení Pravidla FIS č. 3, které ukládá lyžaři jedoucímu shora povinnost chránit lyžaře pod sebou. Státní zástupkyně však obvinění zrušila jako předčasné a nařídila došetření. Policie po doplnění důkazů dospěla k závěru, že nebezpečnou situaci vytvořil sám Kintzl nepředvídatelným diagonálním přejezdem sjezdovky, a případ odložila. Stížnost rodiny zamítla v roce 2024 krajská státní zástupkyně v Plzni. Za smrtelnou srážku dvou lyžařů na české sjezdovce nebyl nikdy nikdo odsouzen.
Tentýž měsíc, 28. března 2022, zemřel po srážce s českým lyžařem padesátiletý Polák na sjezdovce ve Špindlerově Mlýně–Svatém Petru. Polský lyžař přijížděl shora — tedy osoba, která nehodu pravděpodobně zavinila, současně zahynula. Případ byl s nejvyšší pravděpodobností odložen.
Třetím případem je právě Harrachov v únoru 2026.
Češi umírají po kolizích i v zahraničí
Nejvíce dokumentovaných případů pochází z Rakouska a Itálie — dvou nejoblíbenějších lyžařských destinací českých turistů.
V lednu 2024 na ledovci Kitzsteinhorn v Rakousku narazila devětatřicetiletá Češka zezadu do stojící třiačtyřicetileté Češky — pravděpodobně ji kvůli terénní vlně neviděla. Lyžařka sjíždějící shora zemřela na místě. V dubnu téhož roku zahynul na stejném ledovci šestašedesátiletý Čech po čelní srážce s Holanďankou.
V Itálii došlo v únoru 2022 k tragédii v lyžařském středisku Pinzolo v Trentinu, na strmé sjezdovce Pista Grual pod Rifugiem Dos del Sabion. Pětapadesátiletý Mgr. Jan Čtvrtečka z Prahy, vysokoškolský pedagog na VŠCHT a dlouholetý člen lyžařského klubu VSK Chemie Praha, se při sestupu srazil se sedmatřicetiletým krajanem. Čtvrtečka utrpěl fatální zranění a na místě zemřel. Mladší lyžař přežil se zraněními a byl vrtulníkem transportován do nemocnice Santa Chiara v Trentu. Případem se zabývali Carabinieri ze stanice Carisolo. Incident spadal pod italský zákon D.Lgs. 40/2021 (účinný od 1. 1. 2022), který — na rozdíl od české právní úpravy — stanoví jasná pravidla chování na sjezdovkách i odpovědnostní rámec. Svaz lyžařů ČR potvrdil Čtvrtečkovo úmrtí ve svém nekrologu z 26. února 2022.
V únoru 2026 se na sjezdovce Tröglabfahrt v korutanském Nassfeldu srazil sedmačtyřicetiletý Čech se čtyřiačtyřicetiletým Belgičanem — oba zůstali v bezvědomí ležet na sněhu s vážnými traumaty hlavy, Čech si navíc způsobil devastační zranění kolene. A to jsou jen případy, o nichž média informovala.
Celkový obraz: lyžování je rizikový sport
Kolize na sjezdovkách jsou jen částí příběhu. Celkový obraz je daleko temnější.
Náčelník Horské služby ČR potvrdil, že v sezóně 2025/26 srážek lyžařů na sjezdovkách přibývá. V minulé sezóně překročil celkový počet zásahů HS ČR hranici sedmi tisíc případů — meziroční nárůst činil alarmujících 57,8 %. Podle dat pojišťoven tvoří srážky lyžařů asi desetinu všech zimních škodních událostí, ale s výrazně vyššími náklady na případ. Na českých sjezdovkách navíc každoročně umírají lyžaři po nárazu do stromů, sloupů a dalších pevných překážek — za období 2016–2025 je dokumentováno osm takových úmrtí, přičemž minimálně ve čtyřech případech měli lyžaři nasazenou přilbu. Kinetická energie těla letícího rychlostí 60–80 km/h proti statické překážce přesahuje absorpční kapacitu běžné lyžařské přilby. V případech tzv. atypického nebezpečí jde o odpovědnost provozovatele sjezdovky, v ostatních případech o odpovědnost lyžaře za nepřiměřenou rychlost. V březnu 2025 takto zahynul i pětačtyřicetiletý bývalý obránce NHL Tomáš Klouček na sjezdovce Medvědín — narazil do sloupu elektrického vedení, který byl řádně označen i vybaven polstrováním.
Dekáda tragédií mimo sjezdovky: čeští skialpinisté v lavinách
Vedle kolizí na sjezdovkách existuje druhá, statisticky ještě děsivější kapitola české lyžařské nehodovosti — úmrtí ve volném terénu, v drtivé většině pod lavinami. Za posledních deset let zahynulo při skialpinismu, freeridu a pohybu mimo sjezdovky přibližně čtyřicet českých občanů. Rakousko je přitom s asi pětadvaceti oběťmi zdaleka nejnebezpečnější destinací — Češi tam umírají desetkrát častěji než doma.
Nejtragičtějším jednotlivým případem zůstává lavina na hoře Geier v tyrolském Wattenbergu 6. února 2016. Pět českých skialpinistů zahynulo pod mohutnou deskovou lavinou s linií odtrhu přes jeden kilometr. Mezi oběťmi byli freeridoví trenéři Roman Heczko a Filip Paseka. Všech sedmnáct účastníků výpravy mělo kompletní lavinovou výbavu včetně airbagů — a přesto pět z nich zemřelo, zasypáno v hloubkách až tři a půl metru. Chatař je osobně varoval. Lavinový stupeň byl dva až tři.
O čtyři roky později se tragédie opakovala na Dachsteinu. 8. března 2020 zahynulo pět Čechů z Brna — tři ženy a dva muži — pod lavinou ve výšce kolem 2 800 metrů. Šli na sněžnicích, ne na lyžích. Chatař je varoval. Neměli lavinové vyhledávače. Lavinový stupeň byl tři. Nasazeno bylo sedm vrtulníků a asi 170 záchranářů.
Letošní zima přinesla další vlnu tragédií. 13. ledna 2026 zahynul v Sportgasteinu třináctiletý český chlapec, kterého lavina vtlačila do kovových lavinových zábran. O čtyři dny později, 17. ledna, zahynuli u Pusterwaldu ve Štýrsku tři čeští skialpinisté — žena a dva muži — v rámci víkendu, který rakouská média nazvala „Černou sobotou“ (tři laviny zabily celkem osm lidí). Skupina přitom měla kompletní výbavu. Lavinový stupeň byl opět dva — takzvaně „mírný“. V únoru pak zahynul na Gerlachovském štítu ve Vysokých Tatrách dvaatřicetiletý český horolezec — bez lavinové výbavy, při stupni tři. Situace kulminovala o víkendu 20.–23. února 2026, kdy po masivním sněžení v Rakousku úřady vyhlásily čtvrtý stupeň lavinového nebezpečí. Během jediného víkendu spadlo přes dvě stě lavin a zahynulo minimálně sedm lidí napříč Tyrolskem, Vorarlberskem a Štýrskem. Při této zkáze byli v tyrolském Hochzillertalu strženi lavinou po opuštění vyznačené sjezdovky i dva čeští snowboardisté (47 a 48 let) — žena musela být s devastačním zraněním nohy evakuována vrtulníkem.
Z deseti let dat vyplývají znepokojivé vzorce. Zaprvé „paradox ochranného vybavení“: psychologie pro tento jev používá termín kompenzace rizika (Peltzmanův efekt) — špičková technologie svádí lyžaře k podvědomému hazardu, k vjezdu na strmější svahy s falešným pocitem, že technické vybavení je zachrání. Nejtragičtější incidenty (Geier — 5 mrtvých, Dachstein — 5 mrtvých, Pusterwald — 3 mrtví, Jyrgalan v Kyrgyzstánu 2024 — 3 Češi a 1 Slovák) zasáhly skupiny s kompletní lavinovou výbavou. Výbava je nezbytná, ale nestačí — při masivním odtrhu laviny neexistuje záchranný polštář proti tunám udusaného sněhu. Zadruhé „smrtící heuristika mírného nebezpečí“: podle dat Švýcarského ústavu pro sněhový a lavinový výzkum (SLF) k 75 % smrtelných lavinových nehod dochází při stupních 2 (“mírný“) a 3 (“značný“) — nikoli při apokalyptickém stupni 4 nebo 5, kdy lidé přirozeně zachovávají opatrnost. Stupeň 2, kdy slunce svítí a hrozba není na první pohled patrná, je přitom nejčastějším stupněm při smrtelných lavinových nehodách zkušených skialpinistů na túrách. A zatřetí dysfunkce skupinové dynamiky: ve velké skupině společenský tlak na dokončení cíle (summit fever) umlčí individuální pochybnosti. Chatař na Geieru, chatař na Dachsteinu, uzavřená sjezdovka v Ischglu (2025), nejvyšší výstraha ve Velké Studené dolině (2018) — pokaždé varování ignorováno.
Česká republika není alpskou zemí — ale čeští lyžaři do Alp jezdí masově. A umírají tam v počtech, které daleko přesahují domácí statistiky. Prevence kolizí na sjezdovkách a prevence lavinových úmrtí ve volném terénu jsou dvě strany téže mince: bezpečnostní gramotnosti, kterou česká legislativa nijak nepodporuje.
Pravidla existují — ale v Česku nemají oporu v zákoně
Mezinárodní lyžařská federace (FIS) vydala 10 pravidel bezpečného chování na sjezdovkách. Jsou to pravidla zdravého rozumu — například: přizpůsob rychlost a způsob jízdy okolním podmínkám, lyžař jedoucí shora nesmí ohrozit lyžaře pod sebou, nestůj na nepřehledných místech, po nehodě pomoz a identifikuj se. Jejich cílem je právě prevence kolizí.
Problém? V České republice tato pravidla nemají žádnou oporu v zákoně. Lyžařská střediska je sice vyvěšují u nástupních stanic, ale dodržování závisí čistě na dobrovolnosti. O existenci Pravidel FIS ví pouze 28 % českých lyžařů — a i tato znalost je zpravidla jen povrchní. Nejvyšší soud ČR sice konstatoval (8 Tdo 68/2010), že jejich význam nelze bagatelizovat a jejich porušení zakládá nedbalost, ale Pravidla FIS nejsou trestněprávními normami per se — v praxi fungují jako klíčové měřítko při posuzování nedbalosti lyžaře, a to v rovině civilní i trestní. Bez zákonného zakotvení však zůstává trestní stíhání mimořádně obtížné — jak ukázal právě případ Kintzla.
Itálie, hostitelská země právě končících Zimních olympijských her Milano-Cortina 2026, přitom ukázala, že to jde jinak. Její Sněžný kodex (D.Lgs. 40/2021, účinný od 1. ledna 2022) převzal principy Pravidel FIS do zákona, doplnil je o povinnost přileb pro všechny lyžaře bez rozdílu věku, povinné pojištění odpovědnosti a zákaz lyžování v podnapilém stavu. Po úmrtích mladých závodníků Matilde Lorenzi (2024) a Mattea Franzosa (2025) přijala Itálie další zpřísnění zrychleným legislativním procesem (DL 96/2025, konvertovaný na zákon 119/2025).
Speciální zákon o bezpečnosti na sjezdovkách mají i další středoevropské země — žádný z nich přitom Pravidla FIS výslovně nejmenuje, ale obsahuje nezávisle formulovaná pravidla chování, která jim věcně odpovídají. Slovensko (zákon 544/2002 Z. z., ve znění novely č. 304/2025 Z. z.) od 1. ledna 2026 vyžaduje povinnou přilbu pro všechny lyžaře do 18 let — věková hranice byla zvýšena z původních 15 let. Slovenský zákon navíc v § 8a obsahuje podrobný kodex chování lyžaře: přednost lyžaře jedoucího níže, povinnost kontroly při vjezdu na sjezdovku, zákaz zastavování na nepřehledných místech. Polsko (Ustawa z 18. 8. 2011) stanoví povinnou přilbu do 16 let a zakazuje lyžování pod vlivem alkoholu (nad 0,5 ‰), avšak jeho pravidla chování jsou užší — klíčové pravidlo přednosti lyžaře jedoucího níže v polském zákoně chybí. V Rakousku mají povinnost přilby pro děti do 15 let Salcbursko, Štýrsko, Korutany, Horní i Dolní Rakousy, Burgenland a Vídeň — paradoxně však nikoli Tyrolsko a Vorarlbersko, dvě největší lyžařské země, které dohodu mezi spolkovými zeměmi nepodepsaly.
Česká republika nemá nic. Nemáme zákon o bezpečnosti zimních sportů. Nemáme povinné přilby — ani pro děti (94 % rodičů sice přilbu dětem dává dobrovolně, ale zbývajících 6 % dětí zůstává bez jakékoli právní ochrany). V kontextu středoevropských lyžařských zemí se Česko stává legislativním skanzenem — osamoceným ostrůvkem deregulace, kam se milovníci rychlé jízdy bez pravidel stahují, dokud nedojde k neštěstí. Případ Emila Kintzla ukázal, že bez jasného právního rámce nelze ani spravedlivě posoudit odpovědnost za smrtelnou kolizi — a případ skončí odložením.
Co je třeba udělat
Legislativa není všemocná. Ale jasná pravidla mění chování — a zachraňují životy. Převzetí Pravidel FIS do českého práva, povinnost přileb alespoň pro děti, jasná definice odpovědnosti na sjezdovkách a funkční systém prevence by mohly snížit počet kolizí a vážných zranění. Bez legislativních norem totiž vkládáme našim lyžařům do rukou spíše ruskou ruletu než skipas s právem bezpečného sjezdu. Na to, aby se to změnilo, není třeba čekat na další tragédii.
Autor: Ladislav Jack Janků, Ph.D., LL.M., předseda Základního lyžování Svazu lyžařů České republiky (ZL SLČR), předseda správní rady IUSKI — Institutu lyžařského práva, soudní znalec, obor sport, specializace bezpečnost lyžování.
Zdroje:
Novinky.cz / ČTK, 20. 2. 2026 — Harrachov | Město Harrachov — výzva svědkům | ČT24, Deník.cz — vyjádření náčelníka HS ČR | HS ČR — výroční zprávy, bilance sezóny 2024/25 | ERV Evropská pojišťovna — data pojišťoven, průzkum znalosti Pravidel FIS | Budějcká Drbna, Novinky.cz, Blesk.cz — případ Emil Kintzl, Kašperské Hory, 2022 | Blesk.cz — odložení případu Kintzl, 2024 | Novinky.cz, Blesk.cz — srážka Špindlerův Mlýn, 2022 | Il Dolomiti, La Voce del Trentino, SLČR (www.czech-ski.com/zakladni-lyzovani) — případ Jan Čtvrtečka, Pinzolo, 2022 | iRozhlas.cz, Echo24 — srážky Češek, Kitzsteinhorn, 2024 | iRozhlas.cz — úmrtí Čecha, Kitzsteinhorn, 2024 | Český rozhlas — kolize Čecha s Belgičanem, Nassfeld, 2026 | NS ČR 8 Tdo 68/2010 (č. 55/2010 Sb. rozh. tr.) | D.Lgs. 40/2021 (Itálie), DL 96/2025 konvertovaný na L. 119/2025 | Zákon 544/2002 Z. z. ve znění zákona č. 304/2025 Z. z. (Slovensko) | Ustawa z 18. 8. 2011 (Polsko) | Dohoda mezi spolkovými zeměmi podle čl. 15a B-VG o přilbách na sjezdovkách (Rakousko) | The Guardian, Krone.at — černý víkend lavin v Rakousku, 20.–23. 2. 2026 | Wikipedia — lavina na Geieru 2016 | HN.cz, Tagesspiegel — Geier 2016 | Aktuálně.cz, Blesk.cz, Horydoly.cz — Dachstein 2020 | iRozhlas.cz, ČT24, Deník.cz, Horydoly.cz — Pusterwald 2026 | Seznam Zprávy, Blesk.cz — Bad Gastein 2026 | iRozhlas.cz, ČNoviny.cz — Gerlachovský štít 2026 | Deník.cz, ČNoviny.cz — Jyrgalan, Kyrgyzstán 2024 | SkitourGuru.com — lavinové incidenty ČR | SLF (Švýcarský ústav pro sněhový a lavinový výzkum) — statistika smrtelných lavinových nehod podle stupně nebezpečí
Foto z archivu autora.
