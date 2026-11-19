Rok 2027 může změnit tvář Evropy. Česko své slovo řekne v roce 2029
Po italských sociálních sítích koluje obrázek. Tři ženy ruku v ruce před vlajkami: Marine Le Pen, Giorgia Meloni a Alice Weidel. Nad nimi nápis „Il 2027 può cambiare il volto dell’Europa“. Rok 2027 může změnit tvář Evropy. Obrázek je nejspíš z dílny umělé inteligence. Možná přehání, myšlenka však sedí.
O tom, kam se Unie v příštích letech pohne, rozhodnou především její tři největší země. Německo, Francie a Itálie mají dohromady skoro polovinu obyvatel Unie. A v každé z nich je dnes u kormidla, nebo před jeho branami, žena, která chce jinou Evropu. Jedna vládne. Dvě se chystají.
Česko v roce 2027 výjimečně nevolí vůbec nic. Žádné sněmovní, krajské, senátní ani prezidentské volby. O to víc stojí za to dívat se, co se děje kolem nás. To, co se v roce 2027 rozhodne v Paříži, v Římě a možná i v Berlíně, se nás dotkne. A v roce 2029 už budeme rozhodovat i my.
Paříž: favoritka s rozsudkem
Francouzi volí prezidenta 18. dubna 2027, druhé kolo bude 2. května. Marine Le Pen kandiduje a v průzkumech prvního kola jasně vede. Průměr průzkumů za poslední čtyři měsíce jí dává 34 procent, dvakrát víc než nejbližším soupeřům.
Je třeba říct otevřeně i to druhé: Le Pen je odsouzená. Odvolací soud v Paříži ji letos 7. července uznal vinnou zpronevěrou veřejných prostředků v kauze asistentů v Evropském parlamentu. Dostala tři roky, z toho dva podmíněně, pokutu sto tisíc eur a zákaz kandidovat. Nepodmíněná část zákazu ale už uplynula, a proto kandidovat může. Proti rozsudku podala kasační stížnost, která podle francouzských právníků výkon trestu odkládá. Kasační soud by chtěl rozhodnout ještě před volbami, podle francouzských médií nejpozději začátkem dubna.
Její voliči tedy půjdou k urnám s otevřenýma očima. A kdyby jí soud cestu přece jen zavřel, je připravený Jordan Bardella. Předseda Národního sdružení, kterého straníci v říjnu znovu zvolili s 98,98 procenta hlasů, už loni řekl, že pokud by Le Pen kandidovat nemohla, bude jejím kandidátem on. Francouzská pravice má plán A i plán B.
Řím: vláda, která vydržela
Giorgia Meloni vládne od října 2022. Od 4. září letošního roku je její vláda nejdéle fungující vládou v dějinách Italské republiky. V zemi, kde vlády dlouho padaly jedna za druhou, je to malá revoluce.
Italové budou volit nejpozději na konci roku 2027. Volební období končí v říjnu a o termínu se vede spor: část koalice by volila už v květnu, část až na podzim. Meloni říká jasně, že chce mandát na dalších pět let. Její Fratelli d’Italia jsou v průzkumech dál první stranou, zhruba s 28 procenty. Souboj koalic je ale vyrovnaný a levicový „široký tábor“ ji v některých průzkumech předstihuje. Nic není rozhodnuto.
Sama to Meloni nezvládne. Potřebuje Mattea Salviniho, jehož Liga s ní vládne od začátku. A možná i generála ve výslužbě Roberta Vannacciho, jehož nové hnutí Futuro Nazionale má v průzkumech šest až sedm procent. V tak těsném souboji může rozhodnout právě on. Meloni spojenectví s ním zatím odmítá: vydíratelná podle svých slov nebyla dřív a nehodlá být ani zítra. Pokud pravice vyhraje jen s hlasy Futuro Nazionale, bez Vannacciho vládu nesestaví.
Itálii znám zevnitř. Studoval jsem tam a už šestatřicet let tam trávím zimu i léto. Z politiky nekonečných kompromisů se tam za Meloni stala politika jasné většiny. Meloni to v září 2025 řekla ve videoposelství pro španělskou stranu Vox: pravice umí nejen vyhrát volby, ale i vládnout. A dodala, že už není čas na nepřirozené dohody ani na rozmělněné kompromisy. Voliči mají mít jasnou volbu.
Berlín: první v průzkumech, zatím bez moci
V Německu se řádně volí až v roce 2029. Berlín je proto otazník, ne jistota. Jenže AfD Alice Weidel je dnes první stranou ve všech hlavních průzkumech, s 27 až 30 procenty. Průzkum INSA z 14. listopadu jí dává 28 procent a CDU/CSU kancléře Merze 19. V září AfD vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku se 43,8 procenta a absolutní většinu mandátů jen těsně minula. Weidel už v červenci na sjezdu v Erfurtu řekla, že si AfD jako nejsilnější síla nárokuje vládu.
Koalice CDU/CSU a SPD má i jinou starost. Do konce roku má Spolkový ústavní soud rozhodnout o stížnosti BSW, které ve volbách 2025 chybělo k pětiprocentní hranici necelých deset tisíc hlasů. Kdyby BSW uspělo, koalice by přišla o většinu. Víc než polovina Němců podle průzkumu YouGov čeká, že vláda nevydrží do řádných voleb.
K obrazu patří i druhá strana mince. Spolkový úřad pro ochranu ústavy vede AfD jako případ podezřelý z pravicového extremismu. Přísnější označení „prokázaně pravicově extremistická“ mu správní soud v Kolíně v únoru předběžně zakázal používat, dokud nerozhodne ve věci samé. Kdo o AfD píše, měl by říct obojí.
Co by to znamenalo pro Brusel
Nic automaticky. Fratelli d’Italia sedí v Evropském parlamentu ve frakci Evropských konzervativců a reformistů, Národní sdružení u Patriotů pro Evropu, které vede Jordan Bardella, a AfD vede frakci Evropa suverénních národů. Tři strany, tři frakce. V Ukrajině a ve vztahu k Rusku je dělí propast: Meloni pomoc Kyjevu podporuje a od AfD se v roce 2024 kvůli jejímu proruskému kurzu výslovně distancovala. Tak to je a není důvod to zamlčovat.
Spojuje je ale to, na čem v Bruselu záleží nejvíc: kritika Evropy, která chce rozhodovat o všem. Meloni mluví o firmách, které dusí byrokracie a „ultraekologická ideologie“. Bardella žádal okamžité pozastavení Green Dealu. AfD má v programu zrušení obchodování s emisemi i zákazu spalovacích motorů od roku 2035.
A teď to podstatné. V Unii se nerozhoduje jen v Komisi, ale hlavně v Radě a v Evropské radě, kde sedí vlády. Německo, Francie a Itálie mají skoro 47 procent obyvatel Unie. Většinu samy neprosadí. Zablokovat ale dokážou téměř cokoli, o čem se rozhoduje kvalifikovanou většinou: blokační menšinu tvoří nejméně čtyři státy s více než 35 procenty obyvatel. Chyběl by jim jediný spojenec.
Ursula von der Leyen představila Zelenou dohodu pro Evropu v prosinci 2019 a přirovnala ji k americkému přistání na Měsíci. O šest let později už Brusel couvá. Komise v prosinci 2025 navrhla, aby nová auta od roku 2035 nemusela snížit emise o sto procent, ale jen o devadesát, a o svém postoji má Evropský parlament hlasovat v prosinci. Povolenky ETS 2 na topení a pohonné hmoty zákonodárci Unie odložili o rok, na rok 2028. Proč Brusel ustupuje? Možná proto, že v Paříži, Římě i Berlíně sílí ti, kdo Green Deal v dnešní podobě odmítají.
Mezidobí: od Slavkova po Trojmoří
Rok bez voleb není rok bez vlivu. Prezidentské, krajské a senátní volby přijdou v Česku v roce 2028, sněmovní a evropské v roce 2029. Česká vláda ale sedí v Radě i v Evropské radě a mezidobí může využít k tomu, co jde nejpomaleji: k budování spojenectví ve střední Evropě. Ne ideologického bloku, ale koalice zájmů. Drahá elektřina a ETS 2. Migrace. Unijní rozpočet na roky 2028 až 2034, kvůli kterému se lídři sejdou ke zvláštnímu summitu už 26. a 27. listopadu. Rozšíření Unie o západní Balkán. V tom všem se střední Evropa s Paříží, Římem a Berlínem potkává jen zčásti. I to je třeba říct.
Visegrádská čtyřka je po letech zpět. Po dubnových volbách v Maďarsku to v červnu v Gödöllő řekl nový premiér Péter Magyar slovy Donalda Tuska: „V4 je zpět.“ Do konce června 2027 jí předsedá Slovensko, s důrazem na ceny elektřiny, unijní rozpočet, migraci a obranu. Od 1. července 2027 po něm předsednictví převezme Česko. To je příležitost. Visegrád po vzoru Severské rady, se společnou prací v ekonomice, obraně, výzkumu i diplomacii. A se Slovenskem jako nejbližším a nejpřirozenějším partnerem.
Slavkovský formát, tedy Česko, Slovensko a Rakousko, má k agendě tohoto článku nejblíž. Premiéři Babiš, Fico a Stocker se letos v únoru v Bratislavě společně postavili za levnější elektřinu a Fico navrhl strop cen povolenek a několikaletou pauzu ETS. Rakouský kancléř k tomu dodal větu, kterou by si Brusel mohl pověsit nad dveře: „Nesmíme si sami ukládat ideologické zákazy.“ Vedle toho funguje od roku 2020 Středoevropská pětka ministrů zahraničí, kde k nim přibývá Maďarsko a Slovinsko. A vídeňský Institut pro Podunají a střední Evropu letos v květnu navrhl ještě širší „Schönbrunnskou šestku“: Rakousko, Česko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko a Chorvatsko.
Jenže šestka má jednu zásadní slabinu: chybí v ní Polsko. A bez Polska ztrácí střední Evropa váhu. Polsko má přes 36 milionů obyvatel, skoro tolik jako všech šest navržených zemí dohromady. V Evropském parlamentu má 53 poslanců, celá šestka 98. A na obranu dává podle odhadů NATO největší podíl HDP z celé aliance, zhruba čtyři a půl procenta. Kdo chce, aby střední Evropa mluvila v Bruselu nahlas, nemůže začít tím, že vynechá svého nejsilnějšího hráče. Ani s Polskem ale region sám mnoho nezmůže: Visegrádská čtyřka má necelých čtrnáct procent obyvatel Unie, a k zablokování návrhu v Radě je potřeba víc než 35 procent. Proto potřebuje spojence v Římě, v Paříži, případně v Berlíně.
A proto dává smysl i Trojmoří. Třináct států Unie mezi Baltem, Jadranem a Černým mořem v něm od roku 2016 společně buduje dopravu, energetiku a digitální sítě. Na summitu v Dubrovníku letos v dubnu se Itálie stala jeho strategickým partnerem. Trojmoří spolu s Itálií by mělo kolem čtyřiceti procent obyvatel Unie. Bez Polska by to nestačilo.
Česko je v tom všem přirozenou spojkou. Se Slovenskem a Rakouskem ve Slavkově, s Polskem a Maďarskem ve Visegrádu, s Baltem a Balkánem v Trojmoří.
Jen aby se nezapomnělo. Zákaz spalovacích motorů od roku 2035 i povolenky na topení a pohonné hmoty se v Bruselu dojednaly v říjnu a v prosinci 2022 za českého předsednictví v Radě EU, tedy za vlády Petra Fialy. A když v květnu 2024 státy Unie definitivně schvalovaly migrační pakt, Polsko a Maďarsko hlasovaly proti. Fialova vláda se zdržela a její ministr vnitra Vít Rakušan pakt přesto hájil jako „důležitý první krok“. Volič, který si tohle pamatuje, ví, koho v roce 2029 nevolit.
Rok 2029: kdy rozhodne i Česko
V roce 2029 přijdou sněmovní volby i volby do Evropského parlamentu, ve kterých Česko dnes volí 21 poslanců. Nový parlament přitom nebude jen debatním klubem. Evropská rada mu s přihlédnutím k výsledku voleb navrhne předsedu nebo předsedkyni Komise a parlament ho musí zvolit většinou všech svých členů. Potom schvaluje celou Komisi. A bude rozhodovat o dalších pravidlech pro klima i migraci.
Pokud se kormidlo v Paříži, Římě a Berlíně v roce 2027 opravdu pohne, v roce 2029 se rozhodne, zda změna dorazí i do Bruselu. Vlády mohou blokovat. Komisi, která zákony navrhuje, ale potvrzuje parlament. A o jeho složení spolurozhodnou i čeští voliči.
Diváci, nebo hráči
V Paříži, Římě a Berlíně se mění vlády. Ve střední Evropě se mění spojenectví. V roce 2027 budeme u voleb jen diváky. V roce 2029 můžeme být hráči.
Paříž, Řím a Berlín mají své výrazné tváře. Máme je i my? To ukáže rok 2029.
Evropa národů nevzniká v Bruselu. Vzniká ve volebních místnostech. V roce 2027 v Paříži a v Římě. V roce 2029 i u nás.
Prameny
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- LCP: Pourvoi en cassation de Marine Le Pen : les clés pour comprendre les conséquences de cette décision, 8. 7. 2026. Odkaz
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Úvodní grafika: Marine Le Pen a Alice Weidel – Elekes Andor, Wikimedia Commons, CC BY 4.0 (výřez); Giorgia Meloni – Governo Italiano, CC BY 4.0 (snímek z videa, výřez); licence CC BY 4.0. Grafika: autor.
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