První filipika proti úřední hydře - MŠMT

Když MŠMT nerozezná pompony od lavinového vyhledávače - aneb proč máme víkendové instruktory smrti místo profesionálů s mezinárodním standardem

Systém nefunguje.

To ví každý sportovní odborník. MŠMT to popírá. Zdraví a životy jsou v sázce.

Představte si tuhle scénu: Rok 2017, kancelář na ministerstvu školství. Prezentovali jsme paní ministryni problém - instruktoři lyžování mají třetinu rozsahu výcviku oproti mezinárodnímu standardu. Pochopila. Předala to náměstkyni. Ta to předala řediteli odboru sportu.

S ním už jsme jednali přímo. Předložili jsme mu data: v Alpách minimálně trojnásobek hodin oproti našim 150. Stejně jako pro šachisty. Jeho odpověď? „Tady čtu, že chcete navýšit dotace. To umím! Mám tisíc žádostí ročně, můžu povolit jen sto. Můžete být mezi nimi, když se nějak dohodneme.“

Vůbec nepochopil. My mluvili o hodinových dotacích vzdělání, on o penězích. My o kvalitě výcviku, on o „dohodě“, vlastně o dotačním kseftu.

Dotační kauza pak nabobtnala do obřích rozměrů. Hlavní aktéři, včetně onoho ředitele s „dohodou“, byli následně obviněni z páchání dotačních podvodů. Někteří dostali pozvání k dlouhodobému pobytu ve státních trestnicích a k tomu obdrželi bonusem i fešnou uniformu. Ministryně, která o těchto praktikách neměla tušení, přijala politickou odpovědnost a rezignovala. Škoda, zřejmě byla jedinou poctivou osobou tohoto ansámblu.

Tak jsme se stali nedobrovolnými svědky „sportovních“ praktik na ministerstvu.

Ale my jsme to nevzdali. Pokračovali jsme v jednáních s novými úředníky odboru. Ti nám vysvětlili, že oněch 150 hodin je vlastně minimum a že si vzdělávací zařízení mohou rozsah dobrovolně navýšit, pokud chtějí vyšší kvalitu. Problém vyřešen! Že většina vzdělávatelů pojímá kurzy komerčně a o kvalitu jim nejde? Že někteří prodávají certifikáty za víkend? To už není problém MŠMT. Sjednotili to pro všechny sporty stejně a tím to pro ně skončilo.

Moment! Tím MŠMT vlastně přiznává, že 150 hodin považuje za dostatečné minimum i pro skialpinismus! Kdyby věděli, že to nestačí, stanovili by vyšší minimum. Ale ne - šachy = skialpinismus = 150 hodin. Tečka. Alibistický výklad „můžete si navýšit“ je jen umývání rukou. Jako by řekli: „Minimální hloubka bazénu je 20 cm. Chcete-li v něm plavat a neublížit si, navyšte si ji dobrovolně.“

A tak jsme narazili na absurditu: šachista = lyžař = potápěč = mažoretka. Všichni 150 hodin.

Démosthenés varoval Athéňany před expanzí Makedonie svými proslulými filipikami. Já varuji před expanzí byrokracie - před úřední hydrou, která dusí zdravý rozum. On bránil athénskou demokracii, já bráním právo občanů spravovat si své věci lépe než stát. Jeho filipiky mířily proti králi Filipovi, moje proti ministerstvům, která nezajišťují v mnoha oblastech dobrou správu věcí veřejných, nechrání dostatečně celospolečenské hodnoty, mají ke všemu vysvětlení, výmluvy, jsou přesvědčena o své neomylnosti. To není dobrá správa - to je arogance moci.

Hydra měla mnoho hlav - jedna useknutá, dvě nové narostly. Naše úřední hydra má hlav nepočítaně: MŠMT, MMR, MSp a desítky dalších státních orgánů, z nichž každý má svou gesci, své výmluvy, své zdůvodnění proč věci nejdou změnit. Začněme hlavou MŠMT.

MŠMT má 78 různých sportů ve své tabulce a pro všechny - všechny! - stanovilo jednotných 150 hodin. Šachy? 150 hodin. Lezení na skalách? 150 hodin. Roztleskávání? Ano věru, též 150 hodin.

Kolega instruktor mi vyprávěl: „Učil jsem víkendový kurz pro instruktory skialpinismu. Ve čtvrtek večer přijeli účastníci, v pátek ráno začali v terénu, v neděli odpoledne dostali osvědčení. Za víkend se z kancelářských pracovníků stali ‚kvalifikovaní instruktoři‘ pro vedení skupin v lavinovém terénu.“ Zeptal jsem se: „A co kdyby se něco stalo?“ Pokrčil rameny: „MŠMT praví 150 hodin? Napíšeme 150. Že jsme to stihli za víkend? Kdo to bude kontrolovat? Úřednice do hor nechodí. A obsah kurzu? Ten si určujeme sami, MŠMT do toho nemluví.“

V pořádku? Lidé skončí pod lavinou a zemřou. Opravdu v pořádku?

Úředníci tvrdí, že systém funguje. Až do první laviny. Do první zbytečné smrti. Do prvního sirotka. Budeme čekat, až se to stane? Nebo preventivně napravíme tento smrtící hazard? Prevence přece znamená jednat PŘED tragédií, ne po ní!

A když už se pokusíte nastavit vyšší standardy? Vzpomínám na jednání pracovní skupiny pro lyžařské kvalifikace, kterou jsem vedl. Úřednice starší věku chtěla vyškrtnout ze zkouškových požadavků jízdu v obřím slalomu. „Proč OBŘÍ?“ ptala se vyděšeně. „To je přeci nebezpečné! Proč ne nějaký normální slalom?“

Ano věru, paní úřednice se zhrozila slova „obří“. Pakliže jest slalom obří, musí býti nebezpečný! Že by to bylo toliko označení disciplíny, kde jsou branky dále od sebe? Že by obří slalom byl naopak snazší pro trénink? Nikterak! V úřednickém slovníku obří = nebezpečí. Trvalo dlouho, než jsme vysvětlili základy lyžařské terminologie. Ale byl to boj!

A to nebyl konec. Varovali jsme úředníky: „Instruktorem skialpinismu za 150 hodin? To je časovaná bomba! V Alpách tohle smějí dělat jen horští vůdci s mezinárodním standardem tisíc hodin výcviku!“ Navrhovali jsme přejmenovat kvalifikaci na „instruktor skitouringu“ - což je něco jako rozdíl mezi horským průvodcem a horským vůdcem. Skitouring = bezpečné túry. Skialpinismus = extrémní terény s lavinovým rizikem.

Reakce úřednice? „A jaký je v tom rozdíl? Lyže jsou lyže, ne?“

Lyže jsou lyže. Jako by řekla: Smrt je smrt. Jenže jedna je zbytečná.

Navrhovali jsme přesunout skialpinismus do profesních kvalifikací v NSK, nastavit jednotný standard podle alpských zemí. Varovali jsme: „Až se něco stane, bude pozdě.“ Odpověď? „Nejsou nám známy rozdíly ani výraznější rizika.“

To už nepotřebuje komentář. Řečeno vše.

Absurdní realita: Jedna tabulka vládne všem

MŠMT akredituje kurzy instruktorů v minimálním rozsahu 150 vyučovacích hodin. Pro VŠECHNY sporty stejně. Bez rozdílu. Bez rozumu. Bez odpovědnosti. Pojďme si to ilustrovat:

Skupina A - EXTRÉMNĚ RIZIKOVÉ ČINNOSTI:

Instruktor skialpinismu : 150 hodin - to nestačí ani na základní lyžařský výcvik, natož specializaci pro lavinové terény! LIDÉ V LAVINÁCH UMÍRAJÍ.

: 150 hodin - to nestačí ani na základní lyžařský výcvik, natož specializaci pro lavinové terény! Instruktor skalního lezení : 150 hodin na to, jak zajistit, aby lidi nespadli ze 100 metrů. PÁD = SMRT.

: 150 hodin na to, jak zajistit, aby lidi nespadli ze 100 metrů. Instruktor sportovního potápění: 150 hodin na to, jak zajistit, aby se někdo neutopil 30 metrů pod vodou. SELHÁNÍ = UTONUTÍ.

A teď to nejhorší: Některá „akreditovaná vzdělávací zařízení“ v honbě za ziskem vyškolí instruktory těchto rizikových profesí klidně za víkend! Čtvrtek či pátek příjezd, neděle diplom. Pár desítek hodin na to naučit se vyučovat rizikový sport, včetně prevence rizik i záchrany života.

MŠMT? Není schopno zajistit kontrolu v terénu. Dovedete si představit tetu úřednici na horách? Nebo dokonce na skialpech? Natož v lavinovém terénu? Obsah vzdělání je v podstatě volný, rozsah se nedodržuje. Žádná kontrola, žádný postih. Divoký západ uprostřed Evropy. Nebo spíše Divoký východ. Z pohledu alpských kolegů jsme vnímáni jako lyžařský Balkán. Není se co divit. Poděkovat můžeme úředníkům!

Je čas to změnit. Useknout hlavu hydře a napravit to.

VERSUS

Skupina B - SROVNATELNĚ „RIZIKOVÉ“ ČINNOSTI (dle moudrosti a osvícenosti MŠMT):

Trenér šachu : 150 hodin vysvětlování, že koník skáče do L (Pozor! Může dojít k akutnímu namožení mozku!)

: 150 hodin vysvětlování, že koník skáče do L Instruktor mažoretek : 150 hodin učení, jak správně hodit a chytit hůlku (Nebezpečí! Hůlka může spadnout na nohu!)

: 150 hodin učení, jak správně hodit a chytit hůlku Instruktor cheerleadingu: 150 hodin školení, jak se roztleskávačky naučí vesele tleskat (Varování! Hrozí puchýře na dlaních!)

MŠMT v podstatě říká: „Naučit roztleskávačky mávat pompony je stejně náročné jako naučit někoho přežít lavinu.“ To není jen absurdní. To je trestuhodná nedbalost.

A když odborníci navrhnou zvýšit standard pro rizikové sporty? „Ne, ne, 150 hodin stačí na všechno! Vždyť je to v tabulce!“ Tabulka über alles!

Mezinárodní ostuda: Jak to dělají jinde

Kdožkoli by pomyslil, že v roce Páně 2025 budeme ještě prosit úředníky o dovolení učit lyžovat? Alpské země mají fungující systémy vzdělávání instruktorů už desítky let. My? Stále tápeme v tabulkách. A podporujeme chaos, který ovšem vyhovuje nepoctivým „garážovkám“, víkendovým školitelům.

Leč naši úředníci mají odpověď: „Naše hory nejsou Alpy.“ Nebo: „Ve Švýcarsku mají jiné hory.“ Ano věru, jiné hory! Jako by fyzikální zákony gravitace či sněhové laviny fungovaly jinak na severní či jižní straně Alp! Jako by lyžařský oblouk byl jiný v Alpách a jiný v Krkonoších.

Fyzika funguje stejně v Beskydech jako v Dolomitech.

A víte co? Naše sjezdovky opravdu JSOU jiné - kratší a užší. Na našich menších sjezdovkách s méně vleky je vyšší koncentrace lyžařů = vyšší riziko kolizí = více úrazů! Hustota lyžařů je jedním ze zásadních faktorů bezpečnosti. Měli bychom mít VYŠŠÍ standard, ne nižší! Rozhodně vyšší, než je dosud!

Ale úředníci vidí vše jinak, nejenom ty hory. Byli vůbec někdy na horách? Lyžují? Vnímají rizika? Těžko říct. Podstatné je ale jedno: Rozhodují! A následky? Raději nedomýšlet.

U lyžování jsme na třetině mezinárodního minimálního standardu. A u ostatních sportů? Kdoví.

Švýcarsko:

Schneesportlehrer: dodržuje mezinárodní minimální standard + praxe + přísné zkoušky

Bergführer: dodržuje mezinárodní standard + státní zkouška + znalost lavin

Trenér šachu: žádné státní požadavky (Švýcaři nejsou idioti)

Rakousko:

Staatlich geprüfter Skilehrer: vícestupňový systém odpovídající mezinárodním standardům

Bergführer: mezinárodní standard + státní licence

Šachový trenér: dobrovolná certifikace (Rakušané také ne)

Itálie:

Maestro di sci: 90denní kurz během tří let (odpovídá mezinárodnímu minimu) + regionální zkouška

Guida alpina: dodržuje mezinárodní standard + státní licence

Francie:

Moniteur de ski: dodržuje mezinárodní minimální standard + test technique

Guide de haute montagne: mezinárodní standard + státní diplom

Mezinárodní kontext:

Všechny alpské země respektují minimální mezinárodní standard (cca 450h pro instruktory lyžování, cca 1000h pro horské vůdce)

Některé země mohou jít nad tento standard

Kvalifikace jsou vzájemně uznávané díky dodržování standardů

Česko:

Všechno: 150 hodin (Jsme géniové nebo blázni?)

Šachy = skialpinismus = roztleskávačky = potápění

Obsah: „Domluvte se ve svazu“ nebo spíš „dělejte si co chcete“

Kontrola: Žádná

Důsledek? České kvalifikace nejsou v alpských zemích uznávané! Logicky - jak by mohly být, když jsou zcela nedostatečné?

U každého sportu až desítky školicích zařízení různorodé kvality, včetně nepoctivců

Stát nevykonává řádný dohled - neví, co je dobrá správa

Doplácejí na to VŠICHNI: klienti jsou v ohrožení, instruktoři se neuplatní v zahraničí

Instruktoři za systém nemohou, sami jej nezmění - k tomu jsou třeba politici, zákonodárci

Odborníci navrhují diferenciaci sportovních kvalifikací dle náročnosti odborného výcviku ve spojení s riziky daného sportu? MŠMT: „150 stačí na všechno! Je to v tabulce! Chcete víc? Diferencujte si to dobrovolně!“ Svoboda? Ne! Bez bezpečí svobody není. A bez adekvátních standardů není bezpečí.

Ani svoboda podnikání nemůže obstát na úkor ochrany zdraví. To je vyšší chráněná hodnota. MŠMT nerozlišuje. Ústavně chráněné hodnoty doslova IGNORUJE!

Nebyla by na místě defenestrace? Historie Prahy zná řešení pro úředníky, kteří ignorují blaho lidu. Ale ne, jsme civilizovaní. Stačí useknout hlavu hydře - metaforicky, reformou. Je třeba vyzvat politiky a zákonodárce, aby konali ve veřejném zájmu. MŠMT to samo od sebe nikdy neudělá.

Víkendové sebevraždy: Když se hraje ruská ruleta na sněhu

Realita českých hor:

Instruktor skialpinismu vyškolený za víkend (pár desítek hodin místo mezinárodního standardu tisíců hodin)

Vede skupinu do terénu, kde v Alpách smí pouze horský vůdce s tisícihodinovým výcvikem

MŠMT: „150 hodin stačí“ (Ve skutečnosti ani těch 150 nedodržují)

Horská služba: „Další zbytečná záchranná akce“ (Četnost roste)

Rodiny obětí: „Proč stát dovoluje tuhle ruletu?“

To není dobrá správa. To je státem posvěcený hazard s lidskými životy!

A víte, co je nejhorší? Když se něco stane, MŠMT se vymluví: „My jsme jen stanovili minimum. Za kvalitu zodpovídají vzdělávací zařízení.“ Pilát Pontský by záviděl.

Jak pravil Cicero: „Salus populi suprema lex esto“ - blaho lidu budiž nejvyšším zákonem. Ne blaho tabulek. Ne blaho úředníků. Ne blaho dotačních podvodníků. Blaho lidu!

Jenže na MŠMT zřejmě Cicera nečetli. Tam četli pouze své vyhlášky, které psali sami pro sebe, bez konzultace s těmi, kdo skutečně v terénu pracují, kdo skutečně životy zachraňují - nebo při záchraně riskují ty své. Aplikujme Jeffersonův test:

Je nezbytné, aby stát reguloval výuku roztleskávaček? NE. (Pompony nejsou smrtící zbraně) Má MŠMT kompetence posoudit rizika skialpinismu? NE. (Úředníci se bojí i obřího slalomu) Umí úřednice rozeznat obří slalom od obřího nebezpečí? NE. (Viz výše) Závěr? Předat odborným svazům! Bez odkladu!

Ale to by znamenalo, že by úředníci přišli o práci. Že by nemohli vyrábět tabulky. Že by nemohli svolávat komise, kde rozhodují o věcech, kterým nerozumějí. Že by nemohli hrát si na experty v oblastech, do kterých by se báli vstoupit i s průvodcem. Že by občanská společnost - sportovní svazy - převzala odpovědnost a kompetence. A to se bojí nejvíc!

Neb jejich moc by byla umenšena, a toho se bojí jako čert kříže. Nebo jako úřednice obřího slalomu.

Anatomie absurdity: Jak to funguje v praxi

Sportovní svaz: „Potřebujeme kvalitní instruktory“

MŠMT: „150 hodin“

Svaz: „Ale my děláme rizikový sport, lidé mohou zemřít“

MŠMT: „150 hodin“

Svaz: „V Alpách mají trojnásobek výcviku“

MŠMT: „My nejsme Alpy. 150 hodin.“

Svaz: „Ale fyzika funguje stejně všude“

MŠMT: „150 hodin. Jako šachy.“

Odborníci: „Navrhujeme aspoň 250 hodin pro rizikové sporty“

MŠMT: „Dobře, svoláme komisi“

Komise odborníků: „Ano, 250-450 hodin podle rizikovosti, v souladu s mezinárodními standardy“

Úředník: „Nenašli jsme důvody, chceme to mít jednotně.“

Svaz: „Tak aspoň kontrolujte obsah kurzů a průběh zkoušek“

MŠMT: „Na to nemáme kapacity.“

A když už se podaří něco prosadit? Pracovní skupina odborníků připraví standard, ale úředník, který neví, co je to obří slalom a bojí se slova „obří“ jak malé dítě strašidel, může vše seškrtat a upravit. Bez ohledu na svou totální neodbornost. Poslední slovo má vždy ten, kdo hory zná maximálně z pohlednice a lyže viděl naposledy v televizi při olympiádě.

„Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, sedí na ministerstvu a škrtá obří slalomy.“

Řešení: Sportovní odbornosti do gesce odborníků!

Krok 1 - BEZ ODKLADU: Diferenciace podle rizikovosti + zapojení svazů MŠMT může bez odkladu interně rozhodnout: rizikové sporty = vyšší hodinová dotace. A nechť sportovní svazy určí parametry - rozsah i obsah výcviku. Oni vědí, co je potřeba! Problém? Bez legislativních změn to není vymahatelné. Ale aspoň dojde k odstranění absurdního stavu.

Krok 2 - ZAHÁJIT BEZ PRODLENÍ: Systematické kontroly v terénu MŠMT tvrdí „nemáme kapacity“? Nechť si je najdou, je to jejich povinnost v rámci odpovědnosti. Kontrolovat kurzy a zkoušky přímo v terénu. S akcentem na rizikové sporty.

Krok 3 - FINÁLNÍ ŘEŠENÍ: Předat gesci sportovních odborností sportovním svazům Ty mají nejvyšší odbornost, odborníky z praxe, ne úředníky od stolu! To se však neobejde bez legislativních změn, i proto je nutný zákon o sportu, kde se to dá ukotvit. Slovensko to vyřešilo zákonem o športe - sportovní svazy dostaly zmocnění a fungují jako samosprávné orgány pro své sporty. Funguje to! Máme společnou historii sportu, proč nekráčet společně i zde? Ano, bude to trvat. Ale každý den prodlení může stát životy, ohrozit něčí zdraví. Proto je nutné začít bez odkladu!

Jeffersonův test podruhé:

Musí stát určovat obsah lyžařských kurzů? NE. Umí to MŠMT lépe než sportovní svazy? NE. Závěr? Vraťme sport sportovním odborníkům!

„In dubio pro libertate“ - v pochybnostech pro svobodu. Ale nikdy na úkor bezpečnosti! Svoboda bez pravidel vede k anarchii. Anarchie na horách vede k tragédiím.

Závěr: Pompony opravdu nejsou lavinový vyhledávač

Po 35 letech svobody stále věříme, že úředník ví lépe než horský vůdce, co je potřeba umět v horách. Neví.

MŠMT neví, že:

Obří slalom je nebezpečnější než normální (není)

150 hodin stačí na všechny sporty (nestačí)

Bez kontrol se 150hodinové kurzy mění na víkendové certifikáty (děje se to)

Pompony a lavinový vyhledávač vyžadují stejnou kvalifikaci (nevyžadují)

To není jen směšné. To je tragické.

Dokud MŠMT nerozezná nebezpečí laviny od šachu, budeme mít u rizikových sportů instruktory smrti? Dokud úřednice bojící se slov rozhoduje o životech na horách, budeme počítat oběti? To není dobrá správa věcí veřejných. To je abdikace na odpovědnost.

„Errare humanum est, perseverare diabolicum“ - chybovat je lidské, setrvávat v omylu ďábelské. MŠMT v tom setrvává již desítky let. Kolik mrtvých, zraněných či zbytečně ohrožených ještě potřebujeme?

Hlava hydry musí padnout. Ne defenestrací, leč reformou. Ne revolucí, nýbrž svižnou evolucí. Ale hlavně - ZAČNĚME ZMĚNU IHNED!

Neb každý den prodlení může znamenat další zbytečnou tragédii. A pakliže se tak stane, krev bude na rukou těch, kdož mohli jednat a nejednali. Na rukou úředníků, kteří raději chrání své tabulky než lidské životy.

Kdo chce bezpečné hory, hledá způsob. Kdo nechce, sedí na MŠMT a škrtá obří slalomy.

To není jen o sportu. Je to o principu - méně státu, více v rukou občanů. Sportovní svazy jako samosprávné orgány? Občanská společnost v akci! Když to funguje na Slovensku, funguje to ve Švýcarsku, proč ne u nás?

Jsem i sportovec. Hraju fair play. A totéž očekávám i od státu.

Příště: Druhá filipika - „Když spravedlnost není spravedlivá aneb Soudní znalci jako otroci justice“

VYSVĚTLIVKY ZKRATEK:

MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

NSK - Národní soustava kvalifikací

MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj

MSp - Ministerstvo spravedlnosti

ZDROJE: