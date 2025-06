Proč stát není fair play hráč (a sport někdy taky ne)

Kdyby stát hrál hokej, už dávno by seděl na trestné lavici za nesportovní chování. A některé sportovní svazy by tam možná seděly s ním.

Ve sportu jsou pravidla jasná. Faul je faul, ať ho udělá hvězda nebo nováček. Rozhodčí, který přijme úplatek, přijde o licenci rychleji, než stihne zapískat. Ale zkuste tuhle logiku aplikovat na státní správu nebo sportovní funkcionáře...

Státní „hra“ bez pravidel

Představte si fotbalový zápas s těmito pravidly:

Pro občany platí přísná pravidla jako ve fotbale - každý krok mimo je ofsajd, každý dotek rukou penalta, žlutá karta za protestování, červená za hrubý faul. V životě občana vyloučení za sebemenší přešlap. Musíte dodržet všechny lhůty a povinnosti, jinak rovnou diskvalifikace.

Pro stát? Ten hraje ragby. V hokejových chráničích. S baseballovou pálkou. ‚To není faul, to je kreativní přístup k pravidlům.‘ Stát si rád ohýbá pravidla ve prospěch svojí hry. Jeden úřad říká jedno, druhý opak? ‚To je flexibilita.‘ Pravidla se mění za pochodu, nepředvidatelně a chaoticky? ‚Dynamický vývoj.‘

Občan má povinnosti a za nesplnění sankce. A stát? Ten by měl taky, ale když udělá přešlap, nepíská se ani ofsajd. Hraje s občany špatnou hru, protože v řadě oblastí dobrou hru v podobě dobré správy prostě ani neumí. Má zřejmě špatné trenéry.

Není čas na jejich výměnu?

Další příklady státního „fair play“:

Soudní znalci: Až do roku 2023 pracovali za směšných 300-450 Kč/hod. Teprve po letech protestů se sazba zvýšila na 800-1000 Kč. Výsledek dlouhodobého podfinancování a neadekvátní úpravy? Úbytek 40% znalců za 13 let. Justice kolabuje, ale stát tvrdí, že „systém funguje“.

Až do roku 2023 pracovali za směšných 300-450 Kč/hod. Teprve po letech protestů se sazba zvýšila na 800-1000 Kč. Výsledek dlouhodobého podfinancování a neadekvátní úpravy? Úbytek 40% znalců za 13 let. Justice kolabuje, ale stát tvrdí, že „systém funguje“. Digitalizace: Estonsko má 99% služeb online. U nás? Bývalý ministr sliboval digitální revoluci ve stavebním řízení. Výsledek? Zpackaný systém, miliardové škody, odvolaný ministr. Ale předtím stále běháte s papíry mezi úřady, které mají všechny údaje v počítači. Chtějí je vidět na papíře. S razítkem. Ideálně několika.

Estonsko má 99% služeb online. U nás? Bývalý ministr sliboval digitální revoluci ve stavebním řízení. Výsledek? Zpackaný systém, miliardové škody, odvolaný ministr. Ale předtím stále běháte s papíry mezi úřady, které mají všechny údaje v počítači. Chtějí je vidět na papíře. S razítkem. Ideálně několika. Horské profese: Řadu let slibů o regulaci, 0 výsledků, prý intenzivně hledají řešení. Mezitím umírají lidé. Ale jak říkají na jednom z ministerstev: „Pár mrtvých přece neznamená chybu systému.“ Neschopní prokrastinátoři, alibisté a škůdci? To nechť si každý čtenář posoudí sám.

Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod. A náš stát a jeho úředníci jsou mistry světa v hledání důvodů. Příště se dozvíte něco o jejich „králíkárně“, máte se na co těšit.

Sportovní prostředí má také své „bitcoiny“

Když například Kverulant.org upozorňuje na nehospodárné nakládání s majetkem sportovních institucí, ptám se: Je to fair play vůči tisícům dobrovolníků, kteří drží sport při životě? Vůči sportovcům bojujícím o každou korunu na činnost? Vůči rodičům, kteří platí oddílové příspěvky?

Cui bono? - ptali se už staří Římané. Komu prospívá, když státní instituce nechává lukrativní pozemky ležet ladem? Rozhodně ne mladým sportovcům čekajícím na dotace.

Ale buďme upřímní - problém není jen ve státní správě. I sportovní prostředí má své temné stránky. Když šéfové největších sportovních organizací končí ve vazbě kvůli praní peněz nebo tunelování dotací, je to jako by sportovní dotace byly nová kryptoměna - rychle se vytěží, záhadně zmizí a obyčejný sportovec na ně nikdy nedosáhne.

A není to jen o jednotlivcích. Když vidíte ty samé praktiky opakovaně, musíte se ptát: Není problém systémový? Nejsou některé struktury příliš propojené? Nebrání někdo záměrně vzniku transparentních pravidel?

Sportovní dotace někdy fungují jako virtuální měna:

Jsou, ale nikdo je nevidí

Měly by jít k dětem, ale končí jinde

Kontrola? Ta je virtuální taky

Když to vypadá jako tunel, zní jako tunel a chová se to jako tunel... je na místě se ptát, zda to opravdu není tunel. A pokud ano, pak se znovu ptáme: Cui bono?

Červená karta pro všechny

Ve sportu platí, že když hráč fauluje, dostane kartu. Když rozhodčí poruší pravidla - je zaujatý nebo dokonce zkorumpovaný - přijde o licenci a je vyloučen z další činnosti. Stejná přísnost by měla platit všude - ve státní správě i sportovních svazech.

Co s tím?

Řešení existují. Nejsou složitá. Jen vyžadují změnu myšlení:

1. Jednotná pravidla hry

Ne pět ministerstev, deset výkladů. Jeden problém = jedno řešení na jednom místě (aneb one-stop-point)

Jasná pravidla, která se nemění podle toho, kdo zrovna sedí na ministerstvu

Konec situací, kdy občan musí hádat, na kterém úřadě co platí

2. Od úředníků k odborníkům

Odborníci z praxe do vedení, ne stranické trafiky a úřednický amatérismus od stolu

Debyrokratizace a deregulace - ať se spravovaní spravují sami

Méně ideologie, více zdravého rozumu ve prospěch veřejného zájmu, ne naopak

3. Prevence místo hašení požárů

Proč čekat na krizi? Systémy, které fungují preventivně

Alpské země to v případě (nejen) horských profesí umí 100 let, máme se od nich co učit (ale prý to nejde, prý nemáme Alpy 😊)

Investice do prevence v podobě nastavení nezbytných pravidel a zajištění dobré správy se vrátí v ušetřených životech i penězích

4. Kultura služby místo kultu moci

Úřad má sloužit občanům, ne naopak

Partnerský přístup místo nadřazenosti

„Jak vám mohu pomoci?“ místo „To nejde“

Závěr: Je čas začít pískat fauly i mimo hřiště

Fair play není jen sportovní termín. Je to princip, který by měl prostupovat celou společností. Když pravidla platí jen pro některé, není to demokracie - je to podvod na občanech.

Jako sportovec vím, že bez respektu k pravidlům není skutečná hra. Jako právník vidím, že bez rovnosti před zákonem není skutečná spravedlnost. A jako občan věřím, že máme právo požadovat fair play od všech - od sportovních funkcionářů i od státu.

Protože společnost, kde pravidla platí jen pro některé, je jako závod, kde někteří startují o kolo napřed. A to není sport, to je podvod.

Je čas začít pískat fauly. Všem. Bez výjimky.

„Jsem i sportovec. Hraju fair play. A totéž očekávám i od ostatních. Včetně státu.“