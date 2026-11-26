Pravidla se nemají psát na pomnících obětí. Horské profese potřebují rychlé řešení
V sobotu 17. ledna 2026 odpoledne zasáhla lavina pod horou Schönfeldspitze nedaleko Pusterwaldu v rakouském Štýrsku skupinu sedmi českých skialpinistů. Tři z nich zahynuli. Přeživší a pozůstalí v listopadu v reportáži TN.cz řekli, že je do terénu, na který by si sami nikdy netroufli, nevedl profesionál, ale amatér. Cestovní kancelář to odmítá: vedené skialpinistické túry podle ní nenabízí a na místě byl jen vedoucí zájezdu, ne horský průvodce ani vůdce. Případ vyšetřuje rakouská policie. Kdo za co odpovídá, rozhodne vyšetřování, ne veřejná debata.
Tento text proto není o jedné tragédii. Je o systému, ve kterém se taková otázka klade znovu a znovu. Kdo smí v Česku za peníze vodit lidi do hor? A kdo na něj dohlíží?
Nebyli první
V roce 2019 se na ferratě Wildfrauensteig v rakouských Alpách zřítila mladá Češka z výpravy, kterou pořádala česká cestovní kancelář. Organizátor místo sebe poslal kamaráda bez jakékoli průvodcovské licence. Profesní asociace ho po neštěstí vyloučila. Spolek ho vyloučit mohl, zakázat mu podnikat ne. A tak výpravy pořádal dál. V srpnu 2020 se na ferratě Drachenwand z jeho skupiny o patnácti lidech zřítila další mladá žena.
Policie oba muže v květnu 2023 obvinila z usmrcení z nedbalosti. Okresní soud v Českých Budějovicích jim v září 2024 uložil podmíněné tresty a zákaz podobné činnosti. Dvěma rodinám to dcery nevrátí.
Na obě tragédie jsme reagovali dopisy vládě. V tom z června 2023, který jsme napsali spolu s Českým spolkem horských průvodců a Českou asociací horských vůdců, jsme se zeptali: „Cožpak je opravdu nutné vystavět nezbytnou úpravu výkonu činnosti rizikových horských povolání až na pomnících postupně narůstajících obětí?“ Odpověď nepřišla dodnes.
Jednání bez konce
Stát přitom problém zná dlouho. V roce 2018 si vláda do programového prohlášení napsala: „Za prioritu považujeme stanovení zákonných pravidel pro bezpečný pohyb a pobyt návštěvníků na horách.“ Tehdejší ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová nechala připravit řešení a na ministerstvu vznikla pracovní skupina. První návrh řešení jsme ministerstvu předložili v červenci 2018, paragrafové znění s důvodovou zprávou v únoru 2020. V březnu 2020 přišla pandemie, práce skupiny se zastavila a už se neobnovila.
V červenci 2022 jsme se obrátili na vládu znovu. Následovala série schůzek na ministerstvu, zástupci tří resortů, žádné závěry. Ministerstvo nás upozornilo, že je třeba předcházet vytváření nadbytečné regulace. Od té doby slýcháme stále totéž: jiné priority, složitá legislativa, problém si uvědomujeme. Výsledek? Nulový.
Horské profese se dnes přehazují mezi třemi ministerstvy. Ministerstvo pro místní rozvoj má na starosti cestovní ruch i profesní kvalifikaci horského průvodce, ministerstvo školství vzdělávání a ministerstvo průmyslu živnosti. Každé drží kousek, nikdo celek. Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.
Jedna živnost na všechno
Pro horské profese zná český živnostenský zákon jedinou živnost, průvodcovskou činnost horskou. Je vázaná, ale pod jednu střechu dává všechno najednou: procházku po hřebenech, ledovec, skialpinismus i vysokohorskou expedici. Samostatnou živnost horského vůdce, tedy profese, která vede klienty do nejnáročnějšího terénu, náš právní řád nezná. A absurdita jde dál. Podle nařízení vlády o obsahových náplních živností činnost horského průvodce ledovce, skály a terén vyžadující horolezeckou techniku výslovně vylučuje. Tatáž živnost přitom zahrnuje i činnost horského vůdce, včetně ledovců, horolezectví a vysokohorských expedic. Vede k ní ale profesní kvalifikace horského průvodce, která vedení na ledovci ani v terénu vyžadujícím horolezeckou techniku neověřuje. U ledovců požaduje jen základní znalost glaciologie. Kvalifikaci horského vůdce Národní soustava kvalifikací vůbec nemá.
K živnosti vedou dvě cesty. První je rekvalifikační kurz akreditovaný ministerstvem a čtyři roky praxe. Druhá je ještě kratší: maturita a profesní kvalifikace Horský průvodce, kterou v Národní soustavě kvalifikací spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Ke zkoušce se může přihlásit každý, komu je přes osmnáct. Musí doložit potvrzení od sportovního lékaře a zdravotní a úrazové pojištění pro pohyb v horách. Odborný výcvik doložit nemusí: kurz ani jinou povinnou přípravu zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání nevyžaduje. Lékař a pojistka ano, výcvik ne. Odborně pak k živnosti stačí maturita a složená zkouška. A potom už nic. Žádná komora, žádný profesní dohled, žádná kárná odpovědnost za odbornou chybu. A žádné povinné pojištění odpovědnosti, které by chránilo klienty, když jim průvodce způsobí újmu. Zkoušky ministerstvo kontrolovat smí, ale nemusí. Živnostenský úřad zkontroluje papíry, ne to, co průvodce umí v nebezpečném horském terénu. A na řádný výkon činnosti pak nedohlíží nikdo.
Kdo si kupuje zájezd do hor, nemá šanci poznat, komu svěřuje život. To není svoboda podnikání. To je ruská ruleta. A stát, který rezignoval na dobrou správu přesně tam, kde jde o životy.
Jak to dělají země, které bezpečnost v horách berou vážně
V Itálii smí horského vůdce trvale dělat jen ten, kdo je zapsán v profesním rejstříku (albo). Vede ho regionální kolegium horských vůdců (collegio), které zákon zřizuje jako samosprávu profese. Kolegium dohlíží na profesní etiku a za prohřešky může člena i vyškrtnout. Kdo vede klienty bez zápisu, tomu hrozí trestní stíhání pro neoprávněný výkon povolání a až tři roky vězení.
Francie trestá placený výkon bez předepsané kvalifikace až rokem vězení a pokutou 15 000 eur. Švýcarsko pokutou až 10 000 franků. Kanton Bern přitom vydal první řád pro horské vůdce už v roce 1856. O rok později vznikl v Grindelwaldu první spolek horských vůdců a v roce 1906 první celostátní svaz.
A nejblíž nám je Slovensko, se stejnou historií horských profesí, se stejnými problémy i s podobnou krajinou. Zákon o Horské záchranné službě tam zřídil dvě samosprávné stavovské asociace, horských vůdců a horských průvodců. Osvědčení o odborné způsobilosti vydávají ony a bez něj tuto činnost vykonávat nelze.
Co jsme navrhli: jedno místo pro všechno
Unie horských povolání ČR připravila řešení, které vychází právě ze slovenského modelu. Do Sněmovny se dostalo jako pozměňovací návrh k vládní novele zákona o podnikání v cestovním ruchu, sněmovnímu tisku 761. Jako první ho podal poslanec Josef Flek, připojili se poslanci napříč stranami, koaličními i opozičními, a jako svůj ho navrhl i sněmovní výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Jádro je jednoduché: profesní samospráva. Vznikly by dvě komory, horských průvodců a horských vůdců. Místo slalomu mezi třemi ministerstvy jedno místo pro všechno (one-stop shop). Výcvik, zkoušky, osvědčení, dohled nad výkonem profese, kárné řízení i kontrola pojištění pod jednou střechou. Žádný ministerský ping-pong. Žádní králíci z klobouku o tom, proč to nejde.
V tom je ten efekt. Dnes se řetěz trhá: přípravu má na starosti jedno ministerstvo, kvalifikaci druhé, živnost třetí a na výkon v terénu nedohlíží nikdo. Samospráva ho uzavře. Kdo profesi učí a zkouší, ten také dohlíží, jak se pak vykonává, a vyvozuje z toho důsledky. Průvodci a vůdci mají jedny dveře místo tří ministerstev, stát jednoho partnera místo chaosu. A klient má stejnou jistotu jako u zubaře: ví, že má diplom a že nad ním bdí komora. Proč by to v horách mělo být jinak?
Podle návrhu by činnost směl vykonávat jen ten, kdo je zapsán v seznamu komory. Podmínkou zápisu je bezúhonnost a zkouška odborné způsobilosti, ke které vede zvláštní odborná příprava. Osvědčení platí tři roky, pak následuje další příprava a přezkoušení. Kdo podniká vlastním jménem, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu. To chrání hlavně poškozené: náhradu dostanou, i kdyby horský průvodce nebo vůdce sám neměl z čeho platit. Seznam je veřejný, takže si každý klient za minutu ověří, komu se svěřuje. A kdo závažně nebo opakovaně poruší povinnosti, tomu komora může uložit napomenutí, pokutu, nebo ho vyškrtnout až na pět let. Vyloučení z komory už nebude jen symbolické gesto spolku, ale zákaz podnikat v oboru.
Návrh myslí i na ty, kdo by v komoře viděli trafiku. Členský příspěvek má zákonný strop 10 000 Kč ročně a funkce v orgánech komor jsou čestné, bez odměn. Agendu, kterou dnes drží úředníci tří ministerstev, převezmou lidé, kteří profesi skutečně dělají. Méně státu, více občanské společnosti, jak jsme to slýchali na přednáškách Petra Pitharta na pražské právnické fakultě.
Návrh počítá i s Evropou. Horští průvodci a vůdci z jiných členských států mohou u nás působit dočasně i se usadit a komora jim uzná zahraniční kvalifikaci. K návrhu jsme zpracovali i test přiměřenosti podle směrnice (EU) 2018/958, kterým musí každá nová regulace povolání v Unii projít.
A ještě jedno, aby nevznikl omyl: nikdo nebude muset chodit do hor s průvodcem. Do hor smí každý svobodně, sám nebo s přáteli. Pravidla platí jen pro ty, kdo za peníze vodí jiné.
Dvě cesty k cíli
Cesty jsou dvě. Celá: obě komory, jak jsme je navrhli loni. Nebo aspoň ta nezbytná: komora horských vůdců.
Horští průvodci mají svou profesní kvalifikaci. Živnost je ale jedna, průvodcovská činnost horská, a zastřešuje obě profese, průvodce i vůdce. To je systémově nevhodné. Horské vůdce je proto vhodné od průvodců oddělit a jejich profesi svěřit samosprávě. Pro ně je řešení na národní úrovni nezbytné a poslední tragédie ukazují, jak alarmující stav je. Ferraty i skialpinistické túry přitom nařízení vlády řadí právě k činnosti horského vůdce. Horští průvodci by zůstali v dnešním režimu s možností další úpravy do budoucna.
Stejně postupovalo Slovensko. Asociaci horských vůdců zřídil zákon s účinností od ledna 2006, asociaci horských průvodců až téměř o deset let později. Na logice povinného členství to nemění nic. Dobrovolné členství klienta neochrání. Test přiměřenosti podle evropské směrnice, který jsme k návrhu zpracovali, vyšel kladně. U samotných horských vůdců, kde jsou rizika nejvyšší, platí jeho závěr o to víc.
Námitky, které zazní vždy
„Je to další regulace.“ Není. Dnes o horských profesích rozhodují úředníci tří ministerstev. Návrh jim agendu bere a předává ji těm, kdo profesi skutečně dělají. Spravovaní se spravují sami. To je méně státu, ne víc. Stát se tím odbřemení administrativně, finančně i odpovědnostně. A naváže na „demokratické a samosprávné tradice našich národů“, ke kterým se hlásí preambule Listiny základních práv a svobod. Ty tradice jsou skutečné. Advokátní komory tu vznikly v roce 1868, lékařské koncem 19. století. Po roce 1948 komunistický režim profesní samosprávy zrušil a obnovovat se začaly až po roce 1989: advokátní komora v roce 1990, lékařská v roce 1991, komory architektů a inženýrů v roce 1992. Mezi posledními vznikla v roce 2001 Exekutorská komora. Horské profese na svou čekají dodnes. Stát má zasahovat jen tam, kde to umí a kde dokáže zajistit dobrou správu, a jen v míře nezbytně nutné. U horských profesí za osm let ukázal, že to neumí. Ať tedy věci převezmou odborníci, ne úředníci. Fakticky jde o deregulaci: stát přenáší svou působnost na samosprávu.
„Je to omezení svobody podnikání. Trh si to vyřeší sám.“ Nevyřeší. Tuhle námitku slýchám od těch, kdo o trhu uvažují spíš ideologicky než racionálně. Trh funguje tam, kde zákazník dokáže kvalitu poznat. Tady ji nepozná. Klient nemá jak rozeznat odborníka od podvodníka bez oprávnění nebo od člověka s nedostatečnou kvalifikací. Pozná to až na hoře, a tam bývá pozdě. Živnostenský rejstřík mu ukáže podnikatele a jeho živnost, jedinou na všechno od hřebenovky po ledovec. Kdo skupinu skutečně povede a co z toho opravdu umí, z něj nevyčte. Účinná kontrola toho, jak se odbornost uděluje a jak se pak profese vykonává, neexistuje. To není přemíra regulace. To je důsledek volného trhu a nežádoucího rozvolnění. A kdo tady staví svobodu podnikání nad ochranu života, srovnává nesrovnatelné. Listina základních práv a svobod přiznává každému právo na život a u svobody podnikání sama počítá s tím, že „zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností“. Horské profese jsou přesně tenhle případ.
„Komora je nesystémová.“ Není. Komory s povinným členstvím mají u nás advokáti, notáři a exekutoři, daňoví poradci, auditoři a patentoví zástupci, lékaři, zubaři, lékárníci a veterináři, architekti i autorizovaní inženýři a technici. Samospráva tak chrání daně a účetnictví, patenty, práva klientů, zdraví pacientů i bezpečnost staveb. Ústavní soud takové komory popsal jako samosprávu povolání, „kde je dán silný veřejný zájem na jejich řádném výkonu“, a povinné členství lékařů v jejich komoře v roce 2008 potvrdil. Profese, která v horách odpovídá za to nejcennější, za lidský život a zdraví, komoru nemá. Přitom silnější veřejný zájem si těžko představit. Nesystémové je právě tohle.
„Na černé podnikatele komora nedosáhne.“ Dosáhne lépe než dnešní stav. Veřejný seznam z každého, kdo v něm chybí, dělá podezřelého. Komora může sledovat trh, podávat podněty a nese odbornou autoritu, kterou úřad nemá.
„Stačí zlepšit kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací.“ Nestačí. Profesní kvalifikace stojí na zkoušce. Nevynutí dlouhodobou přípravu, pravidelné přezkoušení ani dohled nad tím, co se pak děje v terénu.
„Vždyť u nás velehory nejsou.“ Nejsou. Čeští horští průvodci a vůdci ale vodí české klienty do hor v zahraničí, do terénu, kde jde o život. Všechna tři neštěstí, o kterých tu píšu, se stala v rakouských Alpách. Odbornost proto musíme nastavit doma. Kvůli ochraně českých klientů.
„Zdraží to služby.“ Pojištění a doškolování něco stojí. Neštěstí v horách stojí nesrovnatelně víc. Na Slovensku, kde samospráva horských vůdců funguje od roku 2006, jsme takový efekt nezaznamenali. Není důvod, aby u nás nastal.
Proč to ještě neplatí
Novela s tímto návrhem prošla ve Sněmovně druhým čtením. Na třetí už nedošlo. V červnu 2025 Sněmovnu zaměstnala bitcoinová kauza a volební období skončilo. Návrh tak padl, aniž by o něm poslanci vůbec hlasovali. V nové Sněmovně ho zatím nikdo znovu nepředložil.
Před rokem jsem o tom psal ve Třetí filipice proti úřední hydře. Od té doby se nezměnilo nic. Mezitím zahynuli pod lavinou ve Štýrsku tři Češi.
Hory neodpouštějí chyby
Wildfrauensteig 2019. Drachenwand 2020. Schönfeldspitze 2026. A k tomu osm let jednání od roku 2018, jedno programové prohlášení, dva dopisy vládě a návrh, který prošel druhým čtením a zůstal ležet. Hory neodpouštějí chyby. Stát by neměl odpouštět lhostejnost.
Práce je hotová: paragrafové znění, test přiměřenosti, zahraniční vzory i podpora z oboru. Chybí jen impuls, aby se návrhu ujala vláda, nebo ho poslanci znovu předložili. Dokud se to nestane, budeme se po každém neštěstí znovu ptát, kdo vlastně vedl. Lepší je mít odpověď dřív, než přibude další jméno na pomníku. Není na co čekat.
Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.
Abych byl transparentní: jsem čestným předsedou Unie horských povolání ČR, která o profesní samosprávu horských profesí dlouhodobě usilovala.
Prameny
- ČT24: V rakouských Alpách vyprostili těla tří Čechů, které v sobotu zabila lavina (18. 1. 2026) – Odkaz
- Blesk.cz (ČTK): Smrt tří Čechů v Alpách: Šokující zpověď přeživší! Průvodce byl amatér? (5. 11. 2026) – Odkaz
- TN.cz: reportáž #navasistrane (reel na Facebooku) – Odkaz
- CNN Prima NEWS (ČTK): Mladé Češky zemřely v Alpách, policie případ konečně rozpletla. Obvinila dva muže (17. 5. 2023) – Odkaz
- Novinky.cz: Na ferratu za bouřky či v teniskách. Samozvaní průvodci stojí před soudem kvůli smrti Češek v Alpách (10. 11. 2023) – Odkaz
- Seznam Zprávy: Za smrt Češek v Alpách uložil soud oběma pachatelům podmíněné tresty (10. 9. 2024) – Odkaz
- Unie horských povolání ČR, Český spolek horských průvodců, Česká asociace horských vůdců: Otevřený dopis – výzva vládě od zástupců horských povolání (9. 6. 2023), archiv UHP
- Unie horských povolání ČR: dopis vládě ČR k horským profesím (9. 7. 2022), archiv UHP
- Programové prohlášení vlády (červen 2018) – Odkaz
- Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, § 60 a příloha č. 2 – Odkaz
- Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností – Odkaz
- Národní soustava kvalifikací: Horský průvodce (65-020-M) – Odkaz
- Národní soustava kvalifikací: Horský průvodce (65-020-M), hodnoticí standard – Odkaz
- Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, § 17, 18, 20 a 22 – Odkaz
- Legge 2 gennaio 1989, n. 6, Ordinamento della professione di guida alpina – Odkaz
- Codice penale, art. 348 (Brocardi.it) – Odkaz
- Code du sport, article L212-8 (Legifrance) – Odkaz
- Bundesgesetz über das Bergführerwesen und Anbieten weiterer Risikoaktivitäten, SR 935.91 – Odkaz
- Schweizer Bergführerverband: Geschichte des SBV – Odkaz
- Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe – Odkaz
- Právní prostor (ČTK): Horští průvodci a vůdci by měli mít své komory, rozhodnou o tom poslanci (29. 3. 2025) – Odkaz
- Sněmovna pod lupou: sněmovní tisk 761 (2021–2025) – Odkaz
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/958 o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání – Odkaz
- Právní prostor: Profesní organizace a jejich postavení v českém právním řádu – Odkaz
- Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., příloha č. 2, Průvodcovská činnost horská (e-Sbírka, aktuální znění) – Odkaz
- BusinessInfo.cz (MPO): Průvodcovská činnost horská (obsahová náplň vázané živnosti) – Odkaz
- Historisches Lexikon der Schweiz: Alpinismus – Odkaz
- Vláda ČR: Premier Babiš has completed introducing ministers in their offices (18. 12. 2017) – Odkaz
- Poslanecká sněmovna: sněmovní tisk 761 (2021–2025), písemné pozměňovací návrhy (č. 6361, Josef Flek, 13. 3. 2025) – Odkaz
- Ladislav Jack Janků: Třetí filipika proti úřední hydře – MMR (Blog iDNES.cz, 1. 10. 2025) – Odkaz
- Ministerstvo pro místní rozvoj: Seznam profesních kvalifikací v působnosti MMR (k 1. 1. 2024) – Odkaz
- Listina základních práv a svobod (usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb.), preambule, čl. 6 a 26 – Odkaz
- Zákon č. 567/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe (Národná asociácia horských vodcov, účinnosť 1. 1. 2006) – Odkaz
- Zákon č. 274/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. (Slovenská asociácia horských sprievodcov, účinnosť 15. 11. 2015) – Odkaz
- Nález Ústavního soudu ze dne 16. 4. 2003, sp. zn. I. ÚS 181/01 (N 58/30 SbNU 97) – Odkaz
- Nález Ústavního soudu ze dne 14. 10. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 40/06 (č. 6/2009 Sb.), k povinnému členství lékařů v České lékařské komoře – Odkaz
- EPRAVO.CZ (zdroj ČAK): Historie advokacie v ČR (28. 4. 2005) – Odkaz
- Česká lékařská komora: M. Kubek, Profesní lékařská samospráva – Odkaz
- ČT24: 30 let zpět: Založení České lékařské komory (19. 10. 2021) – Odkaz
- Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – Odkaz
- Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, § 109 (Exekutorská komora) – Odkaz
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"Každý občan denně slalomuje mezi zákony, vyhláškami a nařízeními na trati, kterou vytyčil stát. Jako právník, učitel lyžování a soudní znalec s 20letou alpskou zkušeností nabízím pohled na to, jak tuto trať zjednodušit. Píšu o bezpečnosti, samosprávách, sportu, turismu i zahraniční inspiraci. Diplomaticky, s humorem, ale hlavně s konkrétními řešeními. Protože kritizovat umí každý, ukázat cestu mezi brankami už méně."