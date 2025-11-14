PRAKTICKÝ PLÁN OBNOVY V4: NORDICKÁ RADA JAKO INSPIRACE
Model reformy existuje, inspirace je k dispozici. Dosud chyběla politická vůle k realizaci - možná se to mění.
📖 Tento článek navazuje na: Visegrád: Od králů k renesanci aneb Když politici zapomněli na dějiny - a co s tím V prvním článku jsme analyzovali historické základy Visegrádu a příčiny paralýzy současné V4. Nyní se podíváme na konkrétní řešení inspirovaná fungujícími modely regionální spolupráce.
I. Sedmdesát tři let fungující spolupráce: Severská inspirace „Politika je umění možného, ne nemožného.“ — Otto von Bismarck
Když se řekne „regionální spolupráce v Evropě“, málokdo si vybaví Nordickou radu. Přitom funguje nepřetržitě od roku 1952 - více než sedm desetiletí kontinuální spolupráce pěti zemí s odlišnými zájmy, rozdílným členstvím v mezinárodních organizacích, ale společným pragmatickým přístupem. Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko. Některé v EU, jiné mimo ni. Některé v NATO, jiné volí neutralitu. Různé měny, různé priority. A přesto Nordická rada funguje jako dobře promazaný mechanismus. Klíčový princip: Nordická rada není alternativou k EU, ale platformou pro koordinaci v rámci EU. Jak to konkrétně funguje? Nordická rada má parlamentní shromáždění, ministerskou radu koordinující politiky, stálý sekretariát v Kodani a společný rozpočet (~130 milionů eur ročně, podle oficiálních dokumentů Nordic Council). Předsednictví rotuje mezi zeměmi. Když se země rozhodne nestát součástí konkrétního projektu, mechanismus Helsinské smlouvy (1962, několikrát revidována) ji k tomu nezavazuje. Spolupráce je flexibilní. Žádné drama, žádná prohlášení o „smrti Nordické rady“. Příklad energetické spolupráce: Nordická rada vybudovala propojené elektrické sítě mezi všemi zeměmi, vytvořila společný energetický trh Nord Pool (první mezinárodní burza elektrické energie, 1996) a koordinuje společný výzkum obnovitelných zdrojů. Výsledek? Nejvyšší bezpečnost dodávek v Evropě. Když Rusko zastavilo dodávky plynu v roce 2022, nordické země díky diverzifikaci a propojeným sítím krizi zvládly bez větších problémů (zdroj: www.nordpoolgroup.com). Tento model by mohl být inspirací pro Visegrádskou skupinu.
II. Mechanismus „tří ze čtyř“: Jak ukončit paralýzu Největší problém současné V4? Absence formálních rozhodovacích pravidel. V praxi funguje na principu neformálního konsensu, kde každá země může zablokovat společný postoj. Maďarsko blokuje pozice k Ukrajině. Slovensko má výhrady k vojenské spolupráci. Výsledek? Paralýza celé skupiny. „Současná V4 je jako špatně postavený slalom: pravidla konsensu jsou nastavena tak přísně, že i mistr světa by neprojel první bráně. Výsledkem je, že všichni stojí na startu a bojí se vůbec vyrazit. Mechanismus ‚tří ze čtyř‘ tento ‚slalom‘ staví rozumně: kdo nechce jet, ať nestojí v cestě ostatním.“ Řešením by mohla být kombinace dvou doplňkových mechanismů podle severského vzoru:
1. Mechanismus tří ze čtyř Pro projekty vyžadující koordinaci (např. společné vyjednávání cen energie, koordinované investice do infrastruktury) by stačil souhlas tří zemí ze čtyř k realizaci projektu. Konkrétní příklad: Česko, Polsko a Slovensko chtějí společně investovat do vysokorychlostní železnice propojující jejich hlavní města. Maďarsko preferuje jiné dopravní priority. V současném systému projekt končí. V systému tří ze čtyř by projekt pokračoval bez Maďarska - které by nemuselo přispívat, ale nemohlo by zabránit ostatním třem v realizaci jejich společného zájmu.
2. Opt-in/opt-out princip Pro dobrovolné projekty, kde se země účastní, pokud chtějí, a mohou se kdykoli připojit nebo odstoupit (např. koordinace dopravní politiky, společné programy digitalizace). Tento systém flexibilní geometrie chrání menšinovou pozici - žádná země není donucena k účasti proti své vůli, ale zároveň nemůže blokovat ostatní v pokroku. Pragmatismus místo dogmatismu.
III. Instituce bez byrokracie a role České republiky Nordická rada nefunguje pouze na setkáních premiérů. Má institucionální strukturu zakotvenou v mezinárodní smlouvě, která zajišťuje kontinuitu přes změny vlád.
Co V4 už má Visegrádská skupina má od roku 2000 International Visegrad Fund (IVF) se sídlem v Bratislavě - grantovou agenturu zaměřenou na kulturu, vzdělávání a výměny mládeže. IVF ale nekoordinuje politické postoje před summity EU, nemá parlamentní dimenzi, neřeší společné nákupy nebo energetickou strategii (zdroj: www.visegradfund.org). V roce 1999 se V4 premiéři dohodli, že nevytvoří další institucionální struktury kromě sekretariátu IVF - což tehdy před vstupem do EU dávalo smysl. Dnes, o čtvrt století později, se situace změnila.
Jak to funguje u Nordické rady Nordická rada má parlamentní shromáždění (poslanci z národních parlamentů) a Nordickou radu ministrů (ministři se scházejí podle resortů). Klíčový detail: nejde o nové instituce, ale o pravidelná setkání stávajících politiků. Žádní noví úředníci, žádné zdvojení byrokracie. Jen koordinační sekretariát se stálým sídlem, který připravuje podklady a zajišťuje kontinuitu (zdroj: www.norden.org).
Možný model pro V4 Parlamentní dimenze V4: Pravidelná setkání delegací z národních parlamentů. Koordinace pozic před hlasováním v Evropském parlamentu, výměna zkušeností s implementací EU legislativy. Ministerská dimenze V4: Systematizace již probíhajících ad-hoc setkání ministrů - obrana, doprava, energetika. Příprava společných pozic před vstupem do jednání v Radě EU - podobně jako se koordinují nordické země nebo státy Beneluxu. Koordinační sekretariát V4: Malý tým specializovaný na politickou koordinaci. Ne rozšíření IVF, ale nový nezávislý sekretariát. Mohl by sídlit v Bratislavě vedle IVF a využívat některé administrativní kapacity.
Role České republiky jako facilitátora Česko by mohlo mít unikátní pozici v roli interního diplomata Visegrádské skupiny. Nikoli kvůli geografii, ale kvůli diplomatické tradici od Karla IV. až po Václava Havla, zakladatele moderní V4. Právě mladý Karel (tehdy 19letý markrabě moravský, pozdější císař Karel IV.) v roce 1335 inicioval trenčínská jednání a přesvědčil svého otce Jana Lucemburského, aby přijal pragmatické řešení - realistickou spolupráci místo romantického snu o polské koruně. Česko není nejvýznamnější ekonomika regionu - to je Polsko. Není největší vojenská síla. Ale má schopnost mluvit se všemi třemi partnery, rozumět jejich prioritám, hledat společné jmenovatele. Česko by mohlo hrát roli aktivního facilitátora - honest broker v jazyce mezinárodní diplomacie. Pozici moudrosti, trpělivosti a strategického myšlení.
IV. Nevyužitá síla: V4 v číslech „V jednotě je síla.“ — Ezop
Visegrádská čtyřka představuje v EU významnou sílu - pokud jedná společně. V Evropském parlamentu: 110 křesel ze 720 celkových = 15,3 % všech mandátů (Polsko 53, Česko 21, Maďarsko 21, Slovensko 15). Pokud by V4 koordinovala hlasování, měla by větší váhu než Francie nebo Itálie samostatně (data z výsledků voleb do EP 2024, consilium.europa.eu). Populace: 65 milionů obyvatel = ~14,5 % EU, srovnatelné s největšími členskými státy (data Eurostat 2024-2025). Ekonomická váha: Kombinované HDP činí ~1,6 bilionu eur = ~10 % ekonomiky EU. Kdyby V4 byla jedna země, stala by se čtvrtou největší ekonomikou EU (data Eurostat 2024-2025). V Radě EU: V4 sama disponuje 14,5 % populace - nestačí k blokování rozhodnutí (potřeba 35 % populace plus čtyři státy). Ale V4 může být klíčovým hráčem v jakékoliv blokující koalici (zdroj: consilium.europa.eu). To je reálná síla a nevyužitý potenciál, kterým V4 systematicky plýtvá kvůli nedostatku koordinace. 110 poslanců bez společné strategie je jen 110 jednotlivých hlasů.
V. Ekonomické přínosy konkrétní spolupráce Zkušenosti z evropských studií ukazují, že úspory ze společných nákupů se pohybují v rozmezí 10-20 % v závislosti na rozsahu a typu spolupráce (studie Evropského parlamentu 2019 o potenciálních úsporách ze společného nakupování, projekty EU jako EDIRPA nebo SAFE).
V4 Security Cooperation Co již funguje: V4 Battle Group byla na standby v letech 2016, 2019 a 2023 (oficiální informace visegradgroup.eu). V roce 2022 V4 poprvé úspěšně nakoupily společně cvičnou munici. Od roku 2020 funguje V4 Joint Logistics Support Group. Co by mohlo fungovat: Nordická obranná spolupráce (NORDEFCO, www.nordefco.org) ukazuje realistický přístup: úspěšné jsou menší projekty jako společný bojový stejnokroj, koordinované výcviky a výměna informací. V4 by mohla pokračovat v praktických projektech - společné nákupy munice a dronů, základní výstroj, koordinace protivzdušné obrany, sdílení informací o kybernetických hrozbách.
V4 Energy Coordination Co funguje u Nordické rady: Společný energetický trh Nord Pool (od 1996) propojuje elektrické sítě všech nordických zemí. Když Rusko v roce 2022 zastavilo dodávky plynu, nordické země díky diverzifikaci a propojeným sítím krizi zvládly. Co chybí V4: Po plynových krizích 2008-2009 V4 deklarovaly potřebu koordinace a plán vybudovat North-South energetický koridor. Některé projekty byly dokončeny (LNG terminál v Polsku 2015). Ale společná koordinace zůstává slabá - Maďarsko a Slovensko jsou stále závislé na jediném dodavateli (Rusko), zatímco Polsko a Česko diverzifikovaly zdroje. Společné vyjednávání o cenách plynu, koordinace při naplňování zásobníků, propojení přenosových soustav - dosud nic podobného neexistuje.
V4 Infrastructure & Research Co funguje u Nordické rady: Společné projekty jako nordické mosty (Öresundský most Dánsko-Švédsko), koordinované investice do železniční sítě, společné financování přeshraničních projektů. Co chybí V4: Via Carpatia (severojižní koridor), vysokorychlostní železnice mezi hlavními městy V4, propojení energetických sítí - projekty vyžadující koordinaci přes hranice potřebují společný investiční mechanismus. Dosud nic podobného neexistuje. Při pohledu na dekády slibů a nerealizovaných projektů, jako je Via Carpatia, by Studio Kroměříž hovořilo o ‚předstihu zpoždění‘ v přímém přenosu.
VI. Tři scénáře budoucnosti Scénář A: Status quo - pomalá smrt Pokud necháme V4 v současném stavu, skupina pomalu zanikne. Pravidelná setkání bez obsahu. Deklarace bez výsledků. Důsledky: ztráta vyjednávací síly v EU, rozpad energetické solidarity, politická marginalizace celé střední Evropy.
Scénář B: Fragmentace - každý sám Některé země upřednostňují bilaterální vztahy. V4 formálně existuje, ale země jednají pouze dvoustranně. Výsledek: ztráta kolektivní vyjednávací síly, znehodnocení 34 let investic do regionální platformy.
Scénář C: Reforma - renesance Když tři králové v roce 1335 ve Visegrádu dohodli pakt, nebyly všechny tři země zajedno ve všem. Ale našly minimální společný základ pro funkční spolupráci. „Harmonie neznamená stejnost. V harmonii mohou různé tóny znít společně.“ — Konfucius I přes rozdíly mezi zeměmi V4 můžeme nalézt harmonii v tom, co nás spojuje: společné geopolitické zájmy střední Evropy, obrana proti vnějším tlakům, ekonomická prosperita regionu. Reforma by znamenala přijmout realitu rozdílů. Mechanismus tří ze čtyř a opt-in/opt-out princip by ukončily blokování. Žádná země by nebyla donucena k účasti proti své vůli, ale zároveň žádná země nemůže bránit ostatním v realizaci jejich společných zájmů. Konkrétní projekty nad ideologické spory. Pragmatismus místo moralismu. Výsledky místo deklarací. Reforma není volba, ale nutnost. Mezi obnovou a zánikem není třetí cesta.
Závěr: Budoucnost Visegrádu píšeme dnes Když tři středověcí králové opouštěli Visegrád v roce 1335, zanechali po sobě funkční dohodu. Když tři disidenti opouštěli Visegrád v roce 1991, zanechali po sobě vizi. Co zanecháme my? Model reformy existuje. Nordická rada funguje 73 let jako důkaz, že regionální spolupráce může přežít ideologické rozdíly, odlišné členství v mezinárodních organizacích, změny vlád. Mechanismus tří ze čtyř by mohl ukončit paralýzu Visegrádu. Společné instituce by přesunuly spolupráci od slov k činům. A politická vůle se možná vrací. Zatímco současná vláda V4 pohřbila (prohlášení ministra Jana Lipavského „Politická spolupráce V4 fakticky neexistuje“, Echo24.cz, 30. května 2025) , už její očekávaný nástupce mluví o obnově. Pouhé dva týdny po parlamentních volbách (3.-4. října 2025) se předseda ANO Andrej Babiš sešel se slovenským ministrem vnitra Matúšem Šutajem Eštokom. „Musíme postupovat opět společně,“ řekl Babiš. „Dalším krokem by měl být pokus o obnovu V4“ (CNN Prima News, 16. října 2025). To není ještě reforma, kterou Visegrád potřebuje. Ale je to signál, že paralýza nemusí být permanentní. Že politici začínají chápat cenu izolace. Že pragmatismus možná začíná překonávat ideologii. Širší perspektiva? Po úspěšné reformě V4 by se teoreticky mohla otevřít cesta k ambicióznější platformě - propojením s existujícími formáty jako Central Five (C5) nebo Central European Defence Cooperation (CEDC) by mohla vzniknout středoevropská koordinační síť představující až 151 křesel v EP (21 % mandátů) a 79 milionů obyvatel. Ale klíčové je: nejdřív opravit základy V4. Teprve funkční Visegrádská čtyřka by mohla být jádrem širší spolupráce.
Otázka zní: Bude to jen návrat ke starým schůzkám bez obsahu? Nebo konečně reforma s konkrétními institucemi a mechanismy? Mladý Karel (budoucí císař Karel IV.) to pochopil v roce 1335, když přesvědčil svého otce Jana Lucemburského vzdát se nenaplnitelného nároku na polskou korunu výměnou za funkční spolupráci tří středoevropských zemí. Václav Havel, József Antall a Lech Wałęsa - tři státníci, kteří prošli komunistickými věznicemi - to pochopili v roce 1991, když ve stejném Visegrádu položili základy moderní regionální platformy. Jak říkal Henry Kissinger, „úkolem vůdce je dostat lidi tam, kam by sami nešli“. Nyní je úkolem české diplomacie, v roli „honest brokera“, dostat naše partnery ve V4 od paralýzy k pragmatismu. Ne proto, že je to snadné, ale proto, že je to v našem národním zájmu.
Ladislav Jack Janků Sportovní právník, soudní znalec, absolvent Diplomatické akademie
Zdroje a prameny Nordická rada: Nordic Council oficiální stránky (www.norden.org) Helsinki Treaty - Agreement on Co-operation (1962, amended 1971-1996) Nord Pool - Nordic energy market (www.nordpoolgroup.com) NORDEFCO: NORDEFCO official website (www.nordefco.org) International Visegrad Fund: International Visegrad Fund official website (www.visegradfund.org) Visegrad Group official website (www.visegradgroup.eu) Hlasování v EU: European Council: Voting system (consilium.europa.eu) European Parliament: Election results 2024 Ekonomická data: Eurostat: GDP and population statistics 2024-2025 European Parliament study (2019): Potential savings from joint procurement V4 Defence Cooperation: V4 Long Term Vision (2014) V4 Joint Logistics Support Group Headquarters (2020-2023) Současná zahraniční politika ČR: Echo24.cz: „Politická spolupráce V4 fakticky neexistuje“ (30. května 2025) CNN Prima News: „Babiš pracuje na obnově Visegrádské čtyřky“ (16. října 2025) iROZHLAS: „Babiš jednal se slovenským ministrem o migračním paktu“ (16. října 2025) Poznámka: Tento text představuje úvahy o možnostech reformy V4 inspirované analýzou funkčních modelů regionální spolupráce v Evropě. Úspory ze společných nákupů (10-20 %) vycházejí ze studií Evropského parlamentu a projektů EU (EDIRPA, SAFE). Informace o Nordické radě vycházejí z Helsinské smlouvy a oficiálních dokumentů Nordic Council of Ministers.
Ladislav Jack Janků
Ladislav Jack Janků
Ladislav Jack Janků
Ladislav Jack Janků
Ladislav Jack Janků
"Každý občan denně slalomuje mezi zákony, vyhláškami a nařízeními na trati, kterou vytyčil stát. Jako právník, učitel lyžování a soudní znalec s 20letou alpskou zkušeností nabízím pohled na to, jak tuto trať zjednodušit. Píšu o bezpečnosti, samosprávách, sportu, turismu i zahraniční inspiraci. Diplomaticky, s humorem, ale hlavně s konkrétními řešeními. Protože kritizovat umí každý, ukázat cestu mezi brankami už méně."