Povolenky na topení a benzin: Brusel účet odložil, ale nezrušil
Brusel nám dal rok. Ne slevu, ne odpuštění. Jen rok. Systém emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu, kterému se říká ETS 2, měl začít v roce 2027. Evropský parlament letos v únoru odhlasoval posun na rok 2028, Rada ho v březnu potvrdila a odklad dnes stojí v nařízení (EU) 2026/667. Důvod uvedl Brusel sám: chce dočasně zmírnit prudké zdražení tankování a topení. Tím zároveň přiznal, kdo účet zaplatí.
Odklad ale není zrušení. Je to splátkový kalendář. A první splátka přijde dřív, než se zdá. Dražby povolenek ETS 2 mají podle Evropské komise začít už v roce 2027. Systém ještě neběží, a už se prodává.
Kdo nám to dojednal
ETS 2 nespadl z nebe. Předběžnou dohodu o něm uzavřeli vyjednavači členských států a Evropského parlamentu v prosinci 2022, za českého předsednictví v Radě EU. Tehdejší vicepremiér Marian Jurečka, který řídil ministerstvo životního prostředí, ji podle ČTK přivítal. Když se o reformě v dubnu 2023 v Radě definitivně hlasovalo, proti byly jen Polsko a Maďarsko.
O tři roky později napsal tehdejší premiér Petr Fiala, že cílem musí být systém „dál změkčit, nebo ideálně úplně zrušit“. Nejdřív souhlasit, pak slibovat zrušení. To je politický nekrolog jedné koalice v jediné větě. Voliči by si ji měli pamatovat.
Strop, který není stropem
Média píšou o „cenovém stropu 45 eur“. Žádný strop to není. Je to brzda. Když cena povolenky překročí 45 eur v cenách roku 2020, tedy po započtení inflace, uvolní se z rezervy další povolenky. Cena může zpomalit. Zastavit se nemusí. A podle Komise tahle pojistka platí jen první dva roky provozu. Kdo vám tvrdí, že účet je zastropovaný, říká vám jen polovinu pravdy.
Letos Brusel brzdu posílil. Rada a Parlament se v červnu dohodly, že nad touto hranicí se uvolní dvojnásobek povolenek, 40 milionů místo 20. Parlament úpravu schválil v září, státy v říjnu. Premiér Andrej Babiš to shrnul přesně: „Proto jsme to podpořili, ale nijak zásadně to ničemu nepomůže.“ Silnější brzda na voze, který vůbec neměl vyjet.
Kolik to stojí Čechy, Moravany a Slezany
Kolik přesně? To vám dnes nikdo poctivě neřekne, protože cenu povolenky neurčí vláda, ale trh. Odhady se liší. Směr ne. Analýza PwC pro ministerstvo životního prostředí z loňského října počítá u průměrné domácnosti se zdražením o 200 až 400 korun měsíčně. Ekonom CERGE-EI odhadl při ceně kolem 55 eur za tunu pět až šest tisíc korun ročně. Nejvíc zaplatí ti, kdo bydlí v nezatepleném domě, topí uhlím a denně dojíždějí autem do práce. Tedy lidé, kteří nemají na tepelné čerpadlo a nemají tramvaj za rohem.
Na papíře jsou to stovky korun. V peněžence k nim přibude všechno ostatní. Povolenky koupí dodavatelé paliv a promítnou je do ceny. Na účtu za teplo ani na stojanu u pumpy nebude napsáno „Brusel“. Bude tam jen vyšší číslo.
Náplast z naší kapsy
Brusel má i odpověď: Sociální klimatický fond. Plní se z výnosů dražeb povolenek ETS 2 a spolu se spolufinancováním států má v letech 2026 až 2032 uvolnit nejméně 86,7 miliardy eur. Česko z něj může získat až 50 miliard korun.
Zní to štědře. Mechanismus je ale prostý. Nejdřív se domácnostem vezme v ceně plynu, uhlí a benzinu. Pak se jim část vrátí přes dotační programy, žádosti a formuláře. To není sociální politika. To je přerozdělování přes Brusel. A dostane se ta pomoc opravdu k důchodkyni s kotlem na uhlí, nebo hlavně k těm, kdo umějí psát žádosti?
Nejsme sami
Zrušení není výstřelek jedné vlády. Letos v červenci se na Evropskou komisi obrátilo deset států: Itálie, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Řecko, Kypr a Estonsko. Napsaly, že evropští občané by za současných hospodářských a geopolitických okolností neměli čelit novým klimatickým daním a že ETS 2 je třeba v revizi pečlivě přehodnotit.
Je tam celá Visegrádská čtyřka. Je tam Itálie. Přesně takhle má spolupráce V4 vypadat: společný zájem domácností, ne společná fotka. Chybí Rakousko. S Vídní je třeba mluvit, protože rakouské domácnosti dostanou stejný účet.
Komise zatím ustupovat nechce. Eurokomisař Wopke Hoekstra podle agentury MLex v říjnu řekl, že další změny ETS 2 nečeká. Červnová dohoda ale Komisi ukládá, aby do října 2027 posoudila, zda má systém na budovy a silniční dopravu vůbec dopadat a zda dostatečně chrání zranitelné domácnosti. To je okno. Rok, který nám Brusel dal, musíme využít k tomu, abychom ETS 2 zavřeli. Ne k dalšímu smlouvání o ceně.
Cesta ven
Vláda Andreje Babiše loni v prosinci odmítla ETS 2 převzít do českého práva. Senát, kde má většinu opozice, se letos v únoru proti systému postavil také. Ministr životního prostředí Igor Červený v říjnu varoval, že revize povolenek nesmí být jen „kosmetickou úpravou“. Doma tedy panuje vzácná shoda. Teď ji musíme proměnit ve výsledek v Bruselu.
Řešení stojí na třech krocích. První: ETS 2 v revizi zrušit, ne znovu odkládat. Každý další odklad jen prodlužuje nejistotu rodin i firem. Druhý: dokud se tak nestane, vyjmout z něj domácnosti. Vyjmout obytné budovy navrhuje i europoslankyně Danuše Nerudová. Dobrý nápad je dobrý bez ohledu na to, z které strany přijde. Třetí: postupovat v koalici, ne trucem. Právně je to jasné: odmítnout směrnici jednostranně a bez většiny v Radě znamená riskovat spor s Komisí. Před sankcemi varuje i opozice. Vyhrát se dá jen většinou. A ta se skládá ve Varšavě, v Bratislavě, v Budapešti a v Římě.
Je to reálné? Zrušit ETS 2 může jen ten, kdo ho přijal: Parlament a Rada na návrh Komise. Rada si přitom o návrh může říct sama, stačí jí prostá většina. Ke zrušení ale potřebuje kvalifikovanou většinu, tedy 15 států, které zastupují 65 procent obyvatel Unie. Deset států, které se ozvaly v červenci, na to zatím nestačí. Reálnější je proto zúžení systému, vynětí domácností nebo další odklad. Že Brusel umí ustoupit, když se změní politická nálada, se ale ukázalo letos: pravidla pro výkaznictví udržitelnosti a náležitou péči firem výrazně osekal jen pár let po jejich přijetí. O úplném zrušení ETS 2 tak nejspíš rozhodne až příští Evropský parlament. A o jeho složení rozhodnou voliči v roce 2029. Kdo zůstane doma, nechá rozhodnout jiné a účet zaplatí stejně. Proto je třeba přijít k volbám v co nejvyšším počtu a dát hlas těm, kdo ETS 2 i Green Deal v dnešní podobě odmítají. Čím silnější bude jejich hlas v Bruselu, tím větší je šance ETS 2 zrušit.
Nechci z Evropy odcházet. Chci, aby Evropa přestala posílat účty lidem, kteří už teď počítají každou korunu.
Odklad je splátkový kalendář. Zrušení je jediná sleva, kterou si domácnosti v Čechách, na Moravě i ve Slezsku zaslouží. Brusel nám dal rok. Využijme ho, aby ten účet nikdy nedošel. Protože teplo doma není luxus.
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Ladislav Jack Janků
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