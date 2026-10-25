Paříž navrhuje komisi, Řím vydal dekret. Dva projevy, dvě Evropy
V sobotu 17. října vyšly ve Francii do ulic statisíce lidí. Kvůli drahotě, kvůli benzínu, kvůli budoucnosti, kterou jim nikdo nedokáže slíbit. Na to mají právo. Jenže vedle pokojných pochodů se rabovalo a hořelo. V Limoges hořela historická radnice, policie zadržela 2 397 lidí a zraněno bylo 997 policistů a četníků. Týž víkend zažily Milano, Bologna a Turín: rozbité výlohy, vyrabované obchody, zranění policisté.
Na takové obrazy má stát dvě možné odpovědi. Komisi, nebo zákon. Během několika dní jsme viděli obě. A dvě ženy, které dnes udávají tón evropské pravici, ukázaly, jak vypadá ta druhá.
Le Pen: Násilí není názor
Marine Le Pen v Budapešti, březen 2026. Foto: Elekes Andor / Wikimedia Commons, CC BY 4.0 (výřez)
V neděli 18. října zveřejnila Marine Le Pen osmiminutový projev. Bez kliček a bez „ale“. „Násilí není názor. Ničení není způsob vyjádření. A chaos nemůže být programem pro Francii.“ Postavila se za policisty, četníky, hasiče i prefekty a oddělila to podstatné: miliony Francouzů jsou naštvané, „ale nic nerozbíjejí, nic nerabují, nic nepálí“.
Pak přišlo pravidlo, které Francouzi znají pod heslem casseur-payeur. Česky nejvýstižněji: Rozbiješ? Zaplatíš. Kdo ničí, uhradí škodu. Kdo napadne veřejné budovy, obchody nebo představitele státu, musí vědět, že republika neustoupí.
Nejtvrdší slova si nechala pro moc. Prezidenta označila za přízračného, vládu za menšinovou a zdiskreditovanou a ministra vnitra za muže, který večer v televizích „mechanicky sčítá škody“. A připomněla, že za šest měsíců si Francouzi mohou vybrat jinou cestu. Odvolací soud ji letos v červenci odsoudil, kandidovat ale může; kasační soud chce o jejím dovolání rozhodnout nejpozději začátkem dubna 2027.
Tentýž večer promluvil i prezident Emmanuel Macron. „Ti, kdo ničili, musí zaplatit. Ti, kdo rabovali, musí to nahradit.“ Pravidlo, které Le Pen staví do čela svého programu, zaznělo z Elysejského paláce. Až budou Francouzi za půl roku volit, budou si moci vybrat mezi kopií a originálem.
Meloni: Od víkendu násilí k platnému dekretu za šest dní
Giorgia Meloni ve videoposelství 20. října 2026. Foto: Governo Italiano, CC BY 4.0 (snímek z videa)
V Itálii se na komisi nečekalo. V úterý 20. října schválila vláda Giorgie Meloni dekret a premiérka ho týž večer vysvětlila ve videoposelství. Její nejsilnější věta zní: „Pustošit a krást není protest. Je to kriminalita.“ A druhá, kterou by si měl pověsit nad stůl každý politik: „Demonstrovat je právo. Pustošit naše města není.“
Meloni zmínila i údaj, o kterém se v Itálii mluví: policie podle ní zadržela a zatkla 330 lidí, polovinu z nich cizího původu, narozených v cizině nebo v Itálii v rodinách cizinců. Nejmladšímu identifikovanému v Miláně je podle ní jedenáct let. Jedenáct.
Ve čtvrtek 22. října vyšel dekret v úředním věstníku Gazzetta Ufficiale, v pátek 23. října začal platit. Trestní zákoník nově postihuje organizované násilí při veřejných shromážděních: skupině nejméně pěti lidí, která útočí tupými předměty, pyrotechnikou nebo dráždivými látkami, hrozí dva až pět let vězení, a se zakrytým obličejem víc. U mladistvých od čtrnácti let se předpokládá, že věděli, co dělají, dokud se neprokáže opak. Preventivní zadržení půjde použít i u nezletilých. Rodičům nezletilých výtržníků hrozí pokuta, při opakování dvojnásobná, a prefekt po nich může chtít náhradu škody na veřejném majetku. Do Milána přijde do konce roku o pět set vojáků víc. Bez policejních pravomocí, ty z návrhu vypadly po námitkách prezidentského paláce. I to patří k obrazu: pevná vláda, ale v mezích ústavy.
A tatáž vláda ukázala i druhou ruku. Ve čtvrtek 22. října, v den, kdy vyšel dekret proti násilí, schválila 175 milionů eur (asi 4,2 miliardy korun) na pomoc dopravcům, zemědělcům a rybářům, které trápí drahá nafta. Meloni k tomu řekla: „Vláda naslouchá těm, kdo protestují pokojně.“ Pevná ruka pro výtržníky, otevřená ruka pro ty, kdo pracují. To není protimluv. To je vládnutí.
Ve Francii se po víkendu počítaly škody. V Itálii se počítaly dny do účinnosti dekretu. Bylo jich šest.
Dvě odpovědi
Ve Francii předsedkyně francouzského Národního shromáždění (Assemblée nationale) Yaël Braun-Pivet navrhla vyšetřovací komisi, která má zkoumat, co se 17. října stalo, a 20. října ji schválila konference předsedů klubů a výborů. Itálie mezitím řeší, kdo za to zaplatí.
Netvrdím, že komise je k ničemu. Ale komise je odpověď státu, který neví, co chce. Zákon je odpověď státu, který to ví.
Obě ženy spojuje víc než politická rodina. Obě nejdřív odsoudily násilí bez jediného „ale“. Obě rozlišily hněv slušných lidí od řádění výtržníků. A obě vrátily do politiky slovo, které se v mnoha evropských metropolích skoro přestalo používat: odpovědnost.
Oba státy zaskočila rychlost
Jedno ale Paříž a Řím spojuje a mluví se o tom méně. Oba státy byly zaskočeny. Francouzské úřady podle agentury AFP čekaly v sobotu mimo Paříž asi 150 tisíc lidí a v Paříži 40 až 80 tisíc. Přišlo jich podle ministra vnitra 550 tisíc, z toho 110 tisíc v Paříži. Podle odborníka citovaného AFP se zpravodajské služby v odhadech spletly a nasazení bylo „jasně poddimenzované“. V Limoges podle starosty policii odpoledne došly granáty a musela ustoupit. Pak hořela radnice.
V Miláně to nebylo jiné. Policie podle listu Il Post výrazně podcenila počet účastníků a ani ona, ani zpravodajské služby akce včas nezachytily. Svolávalo se přes sociální sítě, nenápadnými hashtagy a ve skupinách na Telegramu; výzvy se šířily i na Instagramu a TikToku. Starosta Giuseppe Sala řekl, že dvě stě policistů v centru bylo málo, ministr vnitra Matteo Piantedosi mu odpověděl, že policisté tam byli. A v neděli se všechno opakovalo.
Posily přišly až potom. Italská vláda v úterý rozhodla poslat do Milána pět set vojáků. Francie na sobotu 24. října chystala přes 60 tisíc policistů a četníků a vojáky operace Sentinelle, kteří měli hlídat budovy, aby se policie mohla věnovat ulicím. Rozumné kroky. Jenže přišly až po škodách.
V sobotu 24. října vyšli lidé do ulic v obou zemích znovu a tentokrát na ně oba státy byly připravené. Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez řekl, že průvody proběhly dobře, i když se v nich znovu objevili výtržníci; policie zadržela téměř tisíc lidí. V Itálii došlo ke střetům v Římě, Turíně a Bologni. Policie podle ministerstva vnitra zadržela 371 lidí, z toho 110 nezletilých, a identifikovala téměř pět tisíc lidí. Výtržníci se vrátili, ale stát už na ně čekal.
A co my?
V pátek 23. října se na Malostranském náměstí sešlo několik set lidí na protest proti vládnímu návrhu zrušit poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas. Demonstrovat je jejich právo a naprostá většina ho využila pokojně. Podle policie se ale několik desítek lidí pokusilo vniknout do budovy Sněmovny a zastavila je až pořádková jednotka. Po půlnoci policie zajistila ženu, která se pokusila hodit na Sněmovnu dlažební kostku. Nikdo se nezranil a s Paříží ani Milánem to srovnávat nechci. Návrh ale teď čeká druhé a třetí čtení a dá se čekat, že se lidé do ulic vrátí, možná v ještě větším počtu. Nelze vyloučit ani rozsáhlejší organizaci protestů, včetně možného zapojení dalších protestních skupin.
Doufejme, že víkend jako v Paříži u nás nezažijeme. Právě proto je teď ta správná chvíle se ptát. Máme zákony, které by obstály, kdyby se ulice zaplnily výtržníky? A když je máme, umíme je vymáhat? Víme, kdo by u nás zaplatil výlohu, kterou rozbije patnáctiletý, a jestli by ji opravdu zaplatil?
A jsme připraveni zasáhnout hned, ne až po víkendu? Co kdyby někdo přes TikTok svolal podobnou akci do Prahy na sobotu odpoledne? Poznali bychom to včas? Měli bychom v ulicích dost lidí, nebo jen odhad z minulého týdne? Mají policie, hasiči, záchranáři, obce a armáda pro takový den společný plán, nacvičený, a ne jen uložený v šuplíku? Našim policistům, vojákům i všem dalším složkám věřím. Otázka nezní, jestli to umějí. Otázka zní, jestli jim stát dá plán, lidi a pravomoci dřív, než je budou potřebovat.
Možná nejde o dvě náhody, ale o nový jev naší doby. Stejný víkend ve dvou velkých zemích, stejný scénář: výzvy na sociálních sítích, žádní vůdci, hodně velmi mladých lidí a rychlost, se kterou policie ani zpravodajské služby nepočítaly. Je to domněnka, ne jistota. Jestli ale platí, nezůstane to u Paříže a Milána a může se to šířit napříč Evropou. Pak je na místě jednat preventivně, v legislativě i v organizační a technické přípravě složek. Ne narychlo po prvním požáru, ale s rozmyslem a dřív, než to bude potřeba.
Zákony se nemají psát v noci po požáru. Mají být připravené dřív. A hlavně se musí vymáhat, protože zákon, který se nevymáhá, je jen doporučení. Totéž platí o krizových plánech: mají se cvičit, ne oprašovat. To není strašení, to je prevence. A je to úkol pro Prahu, ne pro Brusel. Bezpečnost svých ulic si musí pohlídat každý stát sám. Itálie ukázala, že když vláda chce, zvládne zákon za šest dní.
Le Pen ukázala, jak problém pojmenovat. Meloni ukázala, jak ho vyřešit. Kéž se to u nás nebudeme muset učit na vlastních rozbitých výlohách.
Násilí není názor. A zákon není komise.
Oba projevy s českými titulky najdete na mém facebookovém profilu.
Prameny
- Marine Le Pen, videoprojev, Facebook, 18. 10. 2026. Odkaz
- LCP: Violences du 17 octobre: pour Emmanuel Macron, „ceux qui ont détruit doivent payer“, 18. 10. 2026. Odkaz
- ČTK/iDNES.cz: Za škody zaplatí a budou pykat. Macron slíbil tvrdě zakročit proti násilí v ulicích, 18. 10. 2026. Odkaz
- ČTK/iDNES.cz: Francie vře. Do ulic vyšly statisíce lidí, 17. 10. 2026. Odkaz
- CNews: Mobilisation du 17 octobre : 2 397 personnes interpellées, 997 policiers et gendarmes blessés, 18. 10. 2026. Odkaz
- LCP: Violences du 17 octobre : Yaël Braun-Pivet veut une commission d’enquête, 18. 10. 2026. Odkaz
- Toute l’Europe: Marine Le Pen condamnée en appel, mais éligible à l’élection présidentielle 2027, 9. 7. 2026. Odkaz
- LCP: Pourvoi de Marine Le Pen : la Cour de cassation « pourrait être en mesure » de se prononcer avant l’élection présidentielle, 8. 7. 2026. Odkaz
- Giorgia Meloni, videoposelství, Facebook, 20. 10. 2026. Odkaz
- ANSA: Via libera al decreto sicurezza, nasce il reato di partecipazione violenta a una manifestazione, 20. 10. 2026. Odkaz
- Gazzetta Ufficiale: Decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile (GU n. 246 del 22. 10. 2026, účinnost 23. 10. 2026). Odkaz
- Scuolainforma: Decreto Sicurezza pubblicato in Gazzetta Ufficiale, genitori responsabili dei danni causati dai figli, 23. 10. 2026. Odkaz
- Tuttonotizie: Decreto sicurezza, Mattarella ferma i soldati-poliziotti: resta il fermo preventivo per i minorenni, 22. 10. 2026. Odkaz
- Sky TG24: Guerriglia a Milano e in altre città, cosa sappiamo sugli scontri e sui ragazzi in piazza, 18. 10. 2026. Odkaz
- ANSA: Il Cdm approva il decreto, ai Tir 105 milioni, per agricoltura e pesca altri 70 milioni, 22. 10. 2026 (citát Meloni „Il Governo ascolta chi manifesta pacificamente“). Odkaz
- Il Fatto Quotidiano: Caro gasolio, il governo stanzia 175 milioni per autotrasporto, agricoltura e pesca, 22. 10. 2026. Odkaz
- ČNB, kurz devizového trhu 22. 10. 2026: 1 EUR = 24,265 Kč (175 mil. € ≈ 4,25 mld. Kč). Odkaz
- AFP (La Gazette France): Violences: situation dramatique sur le front du maintien de l’ordre et au-delà, 18. 10. 2026. Odkaz
- AFP (La Gazette France): Limoges: la police a manqué de moyens et a reculé face aux casseurs, selon le maire, 18. 10. 2026. Odkaz
- Il Post: Perché i disordini a Milano sono sfuggiti al controllo della polizia, 19. 10. 2026. Odkaz
- Quotidiano Nazionale: Scontri a Milano, il ruolo dei social, 18. 10. 2026. Odkaz
- Domani: Milano, scontri: il sindaco Sala, pochi agenti, sottovalutato il momento, 18. 10. 2026. Odkaz
- Open: Scontri a Milano, decreto ed esercito – aggiornamenti 20 ottobre, 20. 10. 2026. Odkaz
- Sud Radio: Mobilisation du 24 octobre: un dispositif de sécurité exceptionnel avec l’armée, des blindés, le RAID et le GIGN, 21. 10. 2026. Odkaz
- ČTK/iDNES.cz: Desítky demonstrantů chtěly vniknout do Sněmovny. Pak skoro letěla první kostka, 23. 10. 2026. Odkaz
- Aktuálně.cz: Hod dlažební kostkou na Sněmovnu má policie za přestupek. Jednu osobu zadržela, 24. 10. 2026. Odkaz
- ČTK/CNN Prima News: Do Sněmovny se pokusily vniknout desítky demonstrantů, zasahovali těžkooděnci, 23. 10. 2026. Odkaz
Fotografie: Marine Le Pen – Elekes Andor / Wikimedia Commons, CC BY 4.0, výřez (zdroj, licence); Giorgia Meloni – Governo Italiano, snímek z videoposelství 20. 10. 2026, CC BY 4.0 (zdroj).
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