Nová filipika proti úřední hydře: nová vláda, stará hydra - Jaký posudek, takový rozsudek
Vyměnila se vláda, vyměnil se ministr, a na okamžik to vypadalo, že snad i hydra úřední svévole konečně svlékne starou kůži. Nový ministr spravedlnosti vyzval začátkem června veřejnost, ať mu hlásí nekvalitní a zmanipulované znalecké posudky, a oznámil, že nově ustavené oborové poradní sbory mají taková pochybení odhalovat. Vítám každý krok správným směrem a nechci být tím, kdo dobrou vůli předem shazuje. Jako soudní znalec ale vím, že mezi dobrou vůlí a dobrou správou bývá propast — a tu se zatím nikdo nechystá překlenout. Hlava se vyměnila, hydra zůstala.
Dovolte mi proto navázat tam, kde jsem před časem skončil. Psal jsem o ministerstvu, které svým fungováním přestává být ministerstvem spravedlnosti a stává se ministerstvem nespravedlnosti. Tehdy byla u moci jiná vláda a v čele resortu jiný ministr. Dnes je vláda nová, rétorika svěží, gesta vstřícnější — a vzorec úplně stejný. Místo způsobů, jak věc řešit, se i nadále hledají důvody, proč ji řešit nelze. To je jádro této nové filipiky.
Jaký posudek, takový rozsudek
Začněme tím, oč ve skutečnosti běží. Ministr míří na hrstku zmanipulovaných posudků, o nichž psala média. Jenže to je jen špička ledovce a v jistém smyslu ta méně zákeřná. Úmyslná manipulace je vzácnější a aspoň je snáze rozpoznatelná. Mnohem rozšířenější a o to tišší je obyčejná, plíživá nízká kvalita: posudky, které v řadě případů nerespektují formu danou novým zákonem a jsou vadné i obsahově. Znalec se v nich pouští do právních závěrů, které mu vůbec nepřísluší, určuje viníka podle subjektivního dojmu, místo aby objektivně a přezkoumatelně popsal skutkový stav.
Tady je třeba být přesný, protože právě v té nepřesnosti tkví neštěstí. Úkolem znalce je dodat soudu odborný podklad ke skutkové či odborné otázce — nic víc. Posoudit pravost podpisu ano; vyslovit, že je proto závěť neplatná, nikoli. Popsat zdravotní stav, mechanismus úrazu, technické příčiny nehody ano; rozhodnout o vině, o tom, kdo nese odpovědnost, nikoli. To vše náleží výhradně soudu. Znalec, který tuto hranici překračuje, si osobuje moc, kterou nemá — a soud, který se o takový posudek bez výhrad opře, se jí vzdává.
A přesně tady se rodí to nejsmutnější pravidlo české justice: jaký posudek, takový rozsudek. Ústavní soud opakovaně připomněl, že znalecký posudek není o nic silnějším důkazem než kterýkoli jiný a že slepá důvěra v závěr znalce ve skutečnosti přenáší odpovědnost za správnost rozhodnutí ze soudce na znalce. V praxi se to však děje takřka denně. A důsledky bývají nevratné: na vadný posudek nedoplatí abstraktní „systém“, ale konkrétní nevinní lidé a firmy — ztrátou svobody, majetku, dobrého jména, někdy osudem dítěte. Není možné tomu nadále jen mlčky přihlížet.
Chceme hlídat kvalitu — a přitom jsme zrušili přezkoušení
Tady přichází paradox, který bere dech. Nový zákon o znalcích měl mimo jiné zajistit, aby znalci jmenovaní kdysi za zcela jiných, rozvolněných pravidel prokázali svou způsobilost. Jejich oprávnění mělo skončit na konci roku 2025 a kdo chtěl pokračovat, měl složit přezkoušení spočívající v ověření znalosti aktuální právní úpravy, která se od té předchozí významně liší — tedy doložit aspoň to nejzákladnější minimum, totiž že zná pravidla vlastní činnosti.
Novela účinná od ledna 2026 však toto časové omezení zrušila. Staří znalci mohou působit dál bez nové zkoušky, bez prokázání čehokoli. Stát tím fakticky rezignoval na přezkoušení stávajících znalců — a v téže chvíli slibuje, že bude bdít nad kvalitou jejich práce. Jak může hlídat kvalitu výstupu ten, kdo se vzdal i kontroly vstupu?
A teď to alarmující. Mnozí z těchto znalců byli zapsáni v době, kdy stačilo podat žádost o zápis do seznamu, aniž kdo zkoumal specializovanou erudici pro daný obor. Mezi zapsanými znalci tak nalezneme i osoby bez maturity, a to v oborech, které ze své podstaty vyžadují podstatně vyšší stupeň odbornosti. Právě tito lidé píší posudky, podle nichž soudy rozhodují o osudech druhých. Žádná pořádná vstupní zkouška, žádná soustavná kontrola kvality, žádné účinné kárné opatření. Za takových podmínek znalci dál — řečeno bez obalu — vesele vystavují posudky, které ubližují nevinným.
Kdo za to nese odpovědnost? Tady se musíme vyvarovat laciné zkratky, že „nikdo“. Primární odpovědnost nese vždy znalec; je to jeho posudek, jeho slib, jeho čest. Sekundární odpovědnost však nese stát, který takový stav dopustil, dlouhodobě jej toleruje a systémově neřeší. A právě to není dobrá správa — je to její pravý opak.
Veřejný úřad znalecký a selhání dobré správy
Že nejde o nadsázku, plyne ze samotné povahy znalectví. Jak přesvědčivě vyložil profesor Ivo Telec, úředně pověřený výkon znalecké činnosti v právních řízeních je výkonem veřejného úřadu se zákonnou pravomocí a posudkovou působností. Znalec je nadán veřejnou mocí podobně jako notář coby soudní komisař nebo soudní exekutor — stát na něj přenáší část své posudkové funkce, bez níž by řada řízení vůbec nemohla zdárně skončit. S jistou nadsázkou je znalec odbornou odnoží soudce.
Má-li takový úřad sloužit veřejnému blahu, musí ho stát chránit a dohlížet na jeho řádný výkon. Český stát ovšem činí pravý opak. Na jedné straně znalce zatěžuje byrokracií a tu a tam potrestá za drobné formální pochybení; na druhé straně toleruje závažná pochybení obsahová a rezignuje na to nejpodstatnější — na kvalitu. Metodická podpora vázne, komunikace s úřadem skřípe, výklady se mění s každým novým vedoucím odboru. To není výkon dobré správy věcí veřejných; to je její soustavné porušování. Stát, který takto spravuje veřejný úřad znalecký, nesplňuje materiální znaky právního státu, jakkoli formálně všechny vyhlášky vydal.
Co nám brání přenést správu na ty, jichž se týká?
Pojďme tedy k řešení, protože ono existuje a není nijak exotické. Ptám se rovnou: co nám brání přenést správu, kterou stát zjevně nezvládá — kapacitně, erudičně ani systémově —, na ty, jichž se bezprostředně týká, aby si sami nastavili vstupní, kontrolní i kárné, tedy samoočistné mechanismy? Stojí to na principu, který má ústavní oporu: na subsidiaritě. Stát má zasahovat tam, kde si společnost neposlouží sama; ingerence státu naopak není na místě tam, kde sám správu nezvládá. Tím řešením je znalecká samospráva — profesní komora ustavená zákonem, jaká je pro advokáty, lékaře i notáře samozřejmostí. Jen znalci, na jejichž posudcích stojí lidské osudy, ji dosud nemají.
Ústavní soud přitom legitimitu profesní samosprávy ve své ustálené judikatuře opakovaně potvrdil (srov. nálezy sp. zn. Pl. ÚS 5/93 a I. ÚS 181/01). Samospráva je v jeho pojetí demokratickou formou péče o vlastní záležitosti dotčených skupin, vykonávanou nezávisle, byť pod státním dohledem; sama její existence z principu omezuje státní byrokracii, dává lidem možnost starat se bezprostředně o věci, které se jich přímo dotýkají, a tím posiluje svobodu i samostatnost jednotlivce. Je-li dán silný veřejný zájem na řádném výkonu advokacie či notářství, oč silnější je veřejný zájem na řádném výkonu znalecké činnosti, která přímo spoluurčuje vinu, trest a lidské osudy? Přenesením gesce na samosprávu by se stát současně odbřemenil, ponechal si nezbytný dohled a naplnil starou a stále aktuální vizi: méně státu, více občanské společnosti.
A tady se dostáváme k otázce, kterou je třeba vyslovit nahlas. Profesor Telec kdysi střízlivě poznamenal, že část politiků nemá zájem na korporativních rysech občanské společnosti — možná proto, že profesní samospráva „odsává“ část státní moci, a to horizontálně, ve prospěch těch, kdo profesi skutečně rozumějí. Není to tedy tak, že samospráva nejde zřídit. Ona se některým nehodí. Zbývá jen otázka: komu vlastně?
Námitka, kterou při každé takové debatě slyším, totiž nakonec stojí na vodě. Prý je znaleckých oborů příliš mnoho a jsou příliš různorodé, než aby je šlo organizačně sdružit. Jenže ve Velké Británii, Francii i Německu znalecké organizace dávno fungují; rozmanitost oborů jim v tom nijak nebrání. Rozmanitost není překážka, je to výmluva. A platí tu staré české pravidlo: kdo chce, hledá způsob; kdo nechce, hledá důvod.
Znalečné, anebo poslední v Evropě
Se samosprávou neoddělitelně souvisí i odměňování, protože jde o dvě strany téže mince. Argument, že znalečné nelze navyšovat kvůli stopce z ministerstva financí, je nepřijatelný. Podhodnocené odměny vyhánějí kvalifikované znalce z oboru: z více než jedenácti tisíc znalců v roce 2008 jich dnes zbývá zhruba šest tisíc, tedy úbytek bezmála 45 % za sedmnáct let, přičemž průměrný věk znalce se blíží 63 letům. Systém drží při životě důchodci, mladí do profese nepřicházejí. A není divu. Znalec rozhoduje svým posudkem o letech vězení, o milionech korun, o osudu dítěte — a jeho odměna se pohybuje kolem osmi set až tisíce korun za hodinu, zatímco advokát za týž čas inkasuje násobně více. Profesor Pafko zdokumentoval medicínský spor, v němž advokát dostal bezmála půl milionu a znalec dva a půl tisíce korun; poměr dvě stě ku jedné mluví sám za sebe.
V mezinárodním srovnání je to rovnou ostuda. Zatímco Německo platí znalcům řádově 85 až 125 eur za hodinu, Rakousko 100 až 150 eur a Švýcarsko 200 až 300 franků, Česká republika nabízí oněch zhruba tisíc korun. Jsme poslední v Evropě. A podhodnocená odměna není jen křivdou na znalcích; je přímou hrozbou pro ústavní právo občanů na spravedlivý proces v přiměřené době, neboť bez znalců a jejich posudků se řízení protahují, někdy až k částečné paralýze. Bojovat je proto třeba současně za lepší postavení znalců i za vyšší kvalitu posudků. Obojí spolu nerozlučně souvisí.
Varovali jsme. Marně
Nic z toho není nové ani překvapivé. Už v říjnu 2021 byl vládě adresován otevřený dopis, jehož jsem byl autorem a který svými jmény zaštítili profesor Pafko, profesor Telec a docent Vémola. Varovali jsme před kolapsem, žádali důstojné odměny a navrhovali profesní komoru. O čtyři roky později, v říjnu 2025, jsem se obrátil přímo na tehdejší ministryni s otevřeným dopisem o kritickém stavu znalectví. Odměny se mezitím sice zvedly, leč nedostatečně a ve srovnání s ostatními justičními profesemi diskriminačně; k myšlence profesní komory ministerstvo dodnes mlčí. A místo systémového řešení přišla novela, která situaci, jak jsem ukázal výše, ještě zhoršila.
Dnes tu máme novou vládu a nového ministra, který chce kontrolovat kvalitu posudků. Přeji si, aby to myslel vážně. Dosavadní zkušenost ale velí ke střízlivosti: poradní sbor a výzva, ať lidé hlásí pochybení, řeší symptomy, nikoli příčinu. Je to náplast tam, kde je třeba operovat. A obávám se, že představa, že poradní sbory ministra dokáží plnohodnotně nahradit skutečnou samosprávu, skutečnou kontrolu a adekvátní ohodnocení znalecké činnosti, zůstane naivní.
Donutí stát až stávková pohotovost?
Proto kladu otázku, kterou bych ještě před nedávnem pokládal za nemístnou: nedonutí stát ke změně teprve stávková pohotovost znalců? Nevyzývám k ní a ani nemohu — nezastupuji všechny znalce a vyhlašovat cokoli za celou obec mi nepřísluší. Ptám se ale střízlivě, na základě toho, co léta pozoruji: bez většího tlaku se znalecká obec za této vlády změny zřejmě nedočká. Kdyby znalci jednoho dne hromadně odmítli pracovat pro stát za podmínek, jaké jim nabízí, justice by to pocítila během týdnů — a ministr by zřejmě procitl pod tlakem nejen veřejnosti, ale nepochybně i nesmlouvavého premiéra. Je smutné, že se vůbec musíme ptát, zda to bude muset dojít až sem.
Kdo chce spravedlivou justici, najde způsob. Kdo nechce, hledá důvody, proč nelze — a výsledkem je úprava, která sice nemusí být paskvilem, ale je nešťastně uchopeným pokusem o změnu; o změnu k lepšímu však nepochybně nejde. Nová vláda zatím jen převzala starou hydru a poněkud naivně doufá, že ji nějak přečká s pouhými kosmetickými změnami v podobě zřízení ministrových poradních sborů.
Ať se pravidla znalecké činnosti změní jakkoli — a profesní samospráva by byla změnou k lepšímu —, jedno zůstane: znalecký posudek bude v dokazování vždy hrát významnou, často určující roli. Formálně sice podléhá zásadě volného hodnocení důkazů a soud k němu není vázán bezvýhradně; v praxi však jeho závěry řízení zásadně ovlivňují a nezřídka předurčují jeho výsledek. Problém proto netkví v tom hesle, nýbrž v posudcích samotných: musí být kvalitní a nezmanipulované — jen tehdy jim budou odpovídat i spravedlivé rozsudky. A dokud tomu tak nebude, bude vhodné si stále připomínat ono známé: Jaký posudek, takový rozsudek.
Ladislav Jack Janků, soudní znalec v oboru sport se specializací bezpečnost lyžování a předseda správní rady IUSKI – Institutu lyžařského práva. Volné pokračování série „Filipiky proti úřední hydře“.
Ilustrační obrázek byl vytvořen pomocí Canva AI.
Ladislav Jack Janků
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"Každý občan denně slalomuje mezi zákony, vyhláškami a nařízeními na trati, kterou vytyčil stát. Jako právník, učitel lyžování a soudní znalec s 20letou alpskou zkušeností nabízím pohled na to, jak tuto trať zjednodušit. Píšu o bezpečnosti, samosprávách, sportu, turismu i zahraniční inspiraci. Diplomaticky, s humorem, ale hlavně s konkrétními řešeními. Protože kritizovat umí každý, ukázat cestu mezi brankami už méně."