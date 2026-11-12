Můj dům, můj hrad. Ústava slib dala, zákon ho dluží už pět let
Tři hodiny ráno. Někdo vykopne dveře. Nevíte, kdo to je, kolik jich je a co má v ruce. Máte pár vteřin a za zády rodinu. Útočník si vybral dům, den i hodinu. Vy jste si nevybrali nic.
Právě pro takové chvíle změnil parlament v roce 2021 Listinu základních práv a svobod. Ústavní zákon č. 295/2021 Sb. do ní od 1. října 2021 doplnil větu: „Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.“ Listina je podle čl. 3 Ústavy součástí ústavního pořádku. Je to tedy slib ústavní síly. Podmínky ale nestanoví Listina, stanoví je běžný zákon. A ten na slib dodnes neodpověděl: nutná obrana v § 29 trestního zákoníku se od té doby nezměnila a senátní návrh, který měl postavení obránce posílit, zapadl. Proto zákon slib dluží už pět let.
Co říká zákon dnes
Nutnou obranu upravuje § 29 trestního zákoníku. Jeho první odstavec je jasný: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.“ Druhý odstavec ale dodává: „Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“
Co je „zcela zjevně nepřiměřené“, posuzují policie, státní zástupce a soud. Až potom, v klidu kanceláře, s posudky a se záznamy. Oběť měla vteřiny. Oni mají měsíce.
A ty měsíce umějí bolet. Advokát Miloslav Jančík v roce 2022 ve Sněmovně popsal klienta, jehož obrana byla nakonec uznána. Než se případ vyšetřil, strávil 13 měsíců ve vazbě a přišel o domov, auto i rodinu. Náměstek policejního prezidenta Tomáš Kubík tehdy řekl otevřeně: „Pokud se ukáže nutná obrana, tak tu věc odložíme. Ať to bude v zákoně vypadat jakkoliv, musíme případ šetřit.“ Šetřit se tedy bude vždy. O to důležitější je, aby zákon předem a srozumitelně řekl, na čí straně stát stojí.
Jedna věc přitom platí už dnes a mnoho lidí ji nezná. Povinnost utéct české právo nezná. Předseda Unie státních zástupců Jan Lata to na stejném jednání shrnul větou: „Nebránit se, pokud mám možnost utéct. To v Česku není.“
Čtyři roky v šuplíku
Pokus o změnu už jednou přišel. Senát v říjnu 2021 schválil novelu, kterou její zastánci i média nazývali „Můj dům, můj hrad“, a v listopadu ji předložil Sněmovně jako tisk 38. Jádrem byl nový odstavec § 29: „Ten, kdo odvrací útok, aniž splnil podmínky přiměřenosti nutné obrany, není trestně odpovědný, jednal-li v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli, způsobeném útokem.“
Dosluhující vláda Andreje Babiše 13. prosince 2021 vyslovila s návrhem nesouhlas. Proti byla ministerstva spravedlnosti a vnitra, Nejvyšší soud i Nejvyšší státní zastupitelství. Pak přišla Sněmovna, v níž koalice Petra Fialy získala ve volbách 108 ze 200 křesel a většinu 104 poslanců si udržela i po odchodu Pirátů z vlády na podzim 2024. Za celé čtyři roky návrh neprojednala ani v prvním čtení.
Babišova vláda řekla ne. Fialova většina neřekla nic. Výsledek je stejný: oběť dodnes nemá jistotu, kterou jí Listina přislíbila.
Po volbách 2025 chtělo SPD princip „můj dům, můj hrad“ zapsat do programového prohlášení. Neprošlo to. „Nepanuje na tom celokoaliční většina,“ řekl tehdy poslanec SPD a předseda Svobodných Libor Vondráček. Podle něj ANO a Motoristé tvrdili, že obránce dostatečně chrání už dnešní judikatura. Přitom návrh programového prohlášení vlády sliboval: „Každý má mít právo bránit svůj domov, život a majetek před nezákonným napadením bez obav, že bude následně stíhán.“
Letos 15. října SPD oznámila, že se koalice na přípravě zákona „Můj dům, můj hrad“ dohodla. Do Sněmovny zatím žádný takový návrh nedorazil. Koalice, která po volbách získala 108 ze 200 křesel, má většinu i vládu. Výmluvy došly.
Jak to umějí sousedé a partneři
Nejlepší inspirace je hned za hranicemi. Slovensko jde nejdál. Jeho trestní zákon za oprávněné použití zbraně považuje i její použití ve vlastním obydlí na ochranu života, zdraví nebo majetku proti tomu, kdo do obydlí neoprávněně vnikne nebo v něm neoprávněně setrvá, a to i když nejde o nutnou obranu. Neplatí to jen tehdy, byla-li přitom úmyslně způsobena smrt. A kdo odvrací útok zjevně nepřiměřeně, nebude trestně odpovědný, jednal-li v silném rozrušení způsobeném útokem, zejména ze zmatku, strachu nebo úleku. Právě z tohoto pravidla vycházel i český senátní návrh z roku 2021.
Polsko, náš partner ve Visegrádské skupině, šlo cestou střízlivější. Od ledna 2018 platí v polském trestním zákoníku pravidlo: trestu nepodléhá ten, kdo překročí meze nutné obrany při odrážení útoku spočívajícího ve vniknutí do bytu, domu nebo na přilehlý oplocený pozemek, ledaže bylo překročení hrubé. Meze obrany tím nemizí. Mění se výchozí bod: kdo se brání doma, není trestán, ani když se v míře spletl, pokud nepřestřelil hrubě. A trestu nepodléhá ani ten, kdo meze nutné obrany překročí pod vlivem strachu nebo rozrušení, které ospravedlňují okolnosti útoku.
Maďarsko, další země Visegrádské skupiny, jde k témuž cíli jinou cestou. Jeho trestní zákoník stanoví, že neoprávněné vniknutí do bytu v noci, se zbraní, ozbrojeně nebo ve skupině se posuzuje, jako by útok směřoval i proti životu obránce. Totéž platí pro vniknutí se zbraní na oplocený pozemek u bytu. Obránce se tedy smí bránit jako při ohrožení života. Kdo meze obrany překročí z leknutí nebo z omluvitelného rozrušení, nebude potrestán. A napadený nemusí útoku ustupovat.
Německo a Rakousko zvláštní pravidlo pro domov nemají. I ony ale počítají s obráncem, kterého útok vyděsí. Kdo v Německu překročí meze nutné obrany ze zmatku, strachu nebo úleku, nebude potrestán. V Rakousku kdo překročí meze obrany jen ze zděšení, strachu nebo leknutí, odpovídá nanejvýš za nedbalost.
Výsledek je jasný. Všichni čtyři naši sousedé mají v trestním zákoníku pravidlo, které chrání obránce, jehož útok vyděsil natolik, že se v míře spletl. Česko takové pravidlo nemá. A tři ze čtyř zemí Visegrádské skupiny chrání zvlášť i domov. Tou čtvrtou jsme my.
Mimo střední Evropu je nejznámějším příkladem Itálie. Vyřešila to v roce 2019. Zákon č. 36/2019 platí od 18. května 2019 a mezi jeho hlavní prosazovatele patřil tehdejší ministr vnitra Matteo Salvini. Do trestního zákoníku vložil větu, která nenechává prostor pro výklad. V překladu zní: kdo v domě nebo v provozovně odráží vniknutí provedené násilím nebo pohrůžkou zbraní či jiného fyzického donucení, „jedná vždy v nutné obraně“. A kdo při obraně zdraví svého nebo druhých překročí meze obrany v „těžkém rozrušení“ vyvolaném nebezpečím, toho zákon netrestá.
Region, který chce spolupracovat v obraně, ekonomice i diplomacii, může spolupracovat i v ochraně slušných lidí.
Co by měl zákon obsahovat
Přesné znění paragrafu je práce pro legislativce, státní zástupce a soudce. Politika ale musí dát jasné zadání. Ze zkušenosti sousedů a Itálie i ze senátního návrhu se dá odvodit rámec, který obstojí. Stojí na třech pilířích.
První: zvláštní pravidlo pro obranu proti tomu, kdo do obydlí vnikne neoprávněně a násilím nebo pohrůžkou násilí, případně překoná překážku, která měla vniknutí zabránit. Takové pojmy trestní zákoník zná a soudy je léta vykládají. U takového útoku by zákon měl vycházet z toho, že obrana přiměřená byla, a trestat jen překročení zjevné a hrubé. To je polský model. Pochybnost se tím obrací ve prospěch oběti, ne vetřelce.
Druhý: zákon by měl výslovně počítat se strachem, úlekem a zmatkem, které vyvolal útok. Tak to mají všichni naši sousedé. Úzce, ne jako univerzální výmluva. Zda bylo rozrušení skutečné a pochopitelné, posoudí soud podle okolností případu. Vágní dovětek o „jiném omluvitelném hnutí mysli“, který vláda v roce 2021 kritizovala, by v zákoně být neměl.
Třetí: rychlost. Vazba pro člověka, který se jen bránil, působí jako trest. Takové případy by měly mít u policie i státního zastupitelství přednost, aby nejistota netrvala měsíce. Rok za mřížemi pro člověka, jehož obrana byla nakonec uznána, je ostuda právního státu.
Námitky a odpovědi
„Je to licence k zabíjení.“ Není. Nutná obrana chrání jen proti útoku, který hrozí nebo trvá. Pomstu ani útok na toho, kdo už je zneškodněn, nekryje dnes a nekryla by ani po změně.
„Dnešní úprava funguje a judikatura je ustálená.“ Tak argumentovala vláda v roce 2021. Dodala, že předkladatelé nedoložili jediný případ zjevně nespravedlivého výsledku. Třináct měsíců ve vazbě pro člověka, jehož obrana byla nakonec uznána, je případ dost konkrétní.
„Beztrestnost by kryla i zlost nebo nenávist.“ Tuhle výtku vláda vznesla proti senátní formulaci „jiného omluvitelného hnutí mysli“. Proto by taková formulace v zákoně být neměla. Zůstat má jen strach, úlek a zmatek, které vyvolal útočník. Kdo strach vyvolal, nemá z něj těžit.
„Obhajoba se na rozrušení vymluví vždycky.“ Nevymluví. Rozrušení musí vyvolat útok a soud ho posuzuje podle okolností a důkazů, stejně jako dnes posuzuje každou jinou okolnost činu. Zákon jen nemá trestat strach, který způsobil sám útočník.
Slib, nebo zákon
Listina dala slib v roce 2021. Senát nabídl řešení téhož roku. Dvě vlády ho nechaly ležet. Teď ho slibuje třetí.
Jde o jednoduchou otázku: na čí straně stojí stát, když se ve tři ráno rozletí dveře? Na straně toho, kdo vnikl? Nebo na straně toho, kdo se brání? Odpověď by neměla trvat dalších pět let.
Můj dům, můj hrad. Ne jako heslo. Jako paragraf.
Prameny
- Ústavní zákon č. 295/2021 Sb., kterým se mění usnesení o vyhlášení Listiny (čl. 6 odst. 4, účinnost 1. 10. 2021) – e-Sbírka: Odkaz
- Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.), čl. 3 (Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku) – e-Sbírka: Odkaz ; Poslanecká sněmovna: Odkaz ; DAUC: Odkaz
- Listina základních práv a svobod, čl. 6 odst. 4 (aktuální znění) – e-Sbírka: Odkaz ; Zákony pro lidi: Odkaz ; ePravo: Odkaz
- Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.), § 29 Nutná obrana, § 133 Obydlí, § 178 Porušování domovní svobody – e-Sbírka (aktuální znění): Odkaz ; e-Sbírka (znění 1. 7. – 31. 12. 2021): Odkaz ; Zákony pro lidi: Odkaz ; ePravo: Odkaz
- Seznam Zprávy 7. 6. 2022 – Senátoři chtějí zpřesnit, co je nutná obrana (M. Jančík, T. Kubík, J. Lata): Odkaz
- Poslanecká sněmovna – sněmovní tisk 38, 9. volební období (historie): Odkaz;t=38 ; text návrhu (tisk 38/0): Odkaz;ct=38&ct1=0
- Poslanecká sněmovna – stanovisko vlády k tisku 38 (tisk 38/1): Odkaz;ct=38&ct1=1 ; Vláda ČR – výsledky jednání vlády 13. 12. 2021: Odkaz
- Ekonomický deník 18. 12. 2021 – Senát chce beztrestnost pro ty, kdo odvrací útok v rozrušení, leknutí či zmatku: Odkaz
- Advokátní deník 8. 6. 2022 – kulatý stůl k novele trestního zákoníku („Můj dům – můj hrad“): Odkaz
- E15 9. 10. 2021 – Spolu, Piráti a STAN získali 108 mandátů: Odkaz
- Novinky.cz 15. 11. 2025 – SPD chtěla do programového prohlášení princip nutné obrany „Můj dům, můj hrad“, neprošlo to: Odkaz
- Týden.cz (ČTK) 31. 10. 2025 – plány vlády (právo obrany): Odkaz
- Euronews 3. 11. 2025 – koalice ANO, SPD a Motoristů se 108 křesly: Odkaz
- Echo24 15. 10. 2026 – SPD oznámila koaliční dohodu na přípravě zákona „Můj dům, můj hrad“: Odkaz
- Poslanecká sněmovna – seznam tisků 10. volebního období: Odkaz
- Itálie – Legge 26 aprile 2019, n. 36 (Gazzetta Ufficiale n. 102 z 3. 5. 2019, účinnost 18. 5. 2019) – Normattiva: Odkaz;36 ; codice penale art. 52 a 55: Odkaz;1398:1~art52 ; Brocardi: Odkaz
- Pagella Politica 15. 3. 2019 – Salvini mezi hlavními prosazovateli reformy: Odkaz
- Polsko – Kodeks karny, art. 25 § 2a a § 3 (konsolidované znění Dz.U. 2026 poz. 1342): Odkaz ; novela – ustawa z 8. 12. 2017, Dz.U. 2018 poz. 20: Odkaz
- Slovensko – zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon, § 25 odst. 3 (nutná obrana v silném rozrušení) a § 26 odst. 2 (oprávněné použití zbraně v obydlí), znění účinné od 18. 8. 2026 – Slov-Lex: Odkaz ; Zákony pre ľudí: Odkaz
- J. Ženíšek: Několik poznámek k nutné obraně a návrhu její novely, Právní prostor 12. 10. 2022 (senátní návrh „napodobujíc slovenskou úpravu“, odkaz na § 25 odst. 3 slovenského trestného zákona): Odkaz
- CNN Prima NEWS – Složení Poslanecké sněmovny 2021 (SPOLU 71, PirSTAN 37 mandátů): Odkaz
- ČT24 – Piráti si odhlasovali odchod z vlády (zbývající čtyři strany „s většinou 104 poslanců“), 30. 9. 2024: Odkaz
- Poslanecká sněmovna – Results of the 2025 parliamentary election (ANO 80, SPD 15, Motoristé 13 mandátů): Odkaz
- Maďarsko – 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.), 22. § odst. 2–4 (jogos védelem), znění účinné od 1. 10. 2026 – Nemzeti Jogszabálytár: Odkaz ; Jogtár: Odkaz
- Rakousko – Strafgesetzbuch, § 3 odst. 2 (Notwehr, překročení ze „Bestürzung, Furcht oder Schrecken“), znění od 1. 9. 2017 – RIS: Odkaz;Gesetzesnummer=10002296&Paragraf=3 ; Jusline: Odkaz
- Německo – Strafgesetzbuch, § 33 (Überschreitung der Notwehr „aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken“) – Gesetze im Internet: Odkaz ; dejure.org: Odkaz
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