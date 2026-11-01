Kolektivní vina není fair play. Ruští hokejisté a verdikt z Lausanne
Třicátého října rozhodla Sportovní arbitráž v Lausanne, že Mezinárodní hokejová federace nesměla vyřadit Rusko ze svých turnajů v této sezóně. Federace podle arbitrů nedoložila, že by účast Rusů ohrozila bezpečnost. Rozhodnutí je závazné. O tom, zda budou Rusové hrát pod vlastní vlajkou, nebo jako neutrální, arbitráž nerozhodla. To zůstává na federaci.
Nejdřív pár slov o tom, kdo rozhodl, protože se to v emocích ztrácí. Sportovní arbitrážní soud (Court of Arbitration for Sport, CAS) vznikl v roce 1984 a sídlí ve švýcarském Lausanne. Od roku 1994 ho spravuje samostatná Mezinárodní rada pro sportovní arbitráž, aby byl nezávislý i na olympijském hnutí, které ho kdysi založilo. Ročně k němu v průměru míří kolem 900 sporů. Jeho rozhodnutí jsou konečná a závazná od chvíle, kdy jsou stranám oznámena; přezkoumat je může jen švýcarský Spolkový soud. Olympijská charta mu svěřuje spory související s olympijskými hrami výhradně. A Evropský soud pro lidská práva v roce 2018 ve věci Mutu a Pechstein proti Švýcarsku neshledal, že by CAS nebyl nezávislým a nestranným tribunálem. Arbitráž v Lausanne tedy není spolek kibiců, ale nejvyšší instance světového sportu, kterou uznávají všechny olympijské federace. Včetně té naší.
Je dobré říct, co arbitráž neudělala. Neřekla, že válka je v pořádku. Neřekla, že Rusko má hrát pod svou vlajkou. Řekla jen, že sportovní federace nemůže vylučovat bez důkazů a bez rozlišování. Stejný princip platí v každém právním státě: odpovědnost je individuální, trest musí mít oporu v důkazech a dopadnout na toho, kdo se provinil. Kdo dnes arbitráž kritizuje za to, že rozhoduje podle pravidel, by se měl zeptat, co by rád slyšel zítra, až bude v Lausanne hájit českého sportovce.
Česko zareagovalo bouří. Ministr pro sport poslal do Lausanne protest. Dominik Hašek varuje, že každý takový turnaj bude znamenat tisíce mrtvých. Svaz ledního hokeje s účastí Rusů nesouhlasí. Emoce jsou pochopitelné. Přesto je třeba říct nahlas: v tomhle sporu nejde jen o Rusko. Jde o to, jestli ještě rozumíme, co znamená fair play.
Na čem se shodneme
Rusko vede útočnou válku. To je fakt, ne názor. Ruská vlajka, hymna, státní symboly ani propaganda proto na mistrovství světa nepatří. Sport nesmí být výkladní skříní státu, který napadl souseda. Na tom se lze shodnout i s mnohými z těch, kdo účast Rusů odmítají: pokud už mají Rusové hrát, pak jen v neutrálním postavení.
Kde se rozcházíme
Rozcházíme se v otázce, kdo má za válku platit. Ministr pro sport tento týden napsal, že odpovědnost za válku nelze automaticky přenášet na jednotlivé sportovce. Výborná věta. Jen jí musíme věřit i v praxi. V lednu se v Ostravě hraje mistrovství světa hokejistek do 18 let. A tentýž ministr připustil, že pokud by přijely Rusky, víza nemusí dostat. Dívky, které ještě nesmějí ani volit, by tak zaplatily za rozhodnutí politického vedení své země. Tomu se neříká hodnotová politika. Tomu se říká kolektivní vina.
Odmítnutí kolektivní viny je jeden ze základních kamenů právního státu: odpovídáš za to, co jsi udělal ty, ne za to, kde ses narodil. Zvláštní zpravodajky OSN pro kulturní práva a proti rasové diskriminaci v roce 2023 vyzvaly Mezinárodní olympijský výbor, aby žádného sportovce nediskriminoval kvůli státní příslušnosti, a připomněly, že žádný sportovec nemá být nucen přidat se v konfliktu na jednu stranu.
Dominik Hašek je legenda a jeho postoj je upřímný. Ale věta, že každý turnaj s Rusy znamená tisíce dalších mrtvých, je silná emoce, ne doložený argument. Války nerozhodují hokejové šatny. Rozhodují je politici a generálové. Tam má směřovat tlak.
Dvojí metr
V zámořské NHL hrálo v minulé sezóně kolem šedesáti Rusů. Čeští hokejisté s nimi sdílejí kabinu, nahrávají si, slaví spolu góly. A nikdo netvrdí, že tím dělají reklamu válce. Na olympiádách v Paříži a v Miláně startovali Rusové jako neutrální sportovci – bez vlajky, bez hymny, po prověrce, že nepodporují válku a nejsou smluvně vázáni k armádě ani bezpečnostním složkám. Stejná arbitráž v prosinci 2025 rozhodla, že ani lyžaře nelze plošně vyloučit jen kvůli státní příslušnosti. Je-li nějaká hranice, má platit pro všechny. Jinak nejde o principy, ale o politickou pózu.
Za koho bude neutrální tým hrát?
Námitka je legitimní a je třeba ji domyslet. Na olympiádách startovali neutrální sportovci jen v individuálních disciplínách. Mistrovství světa v hokeji je ale soutěž národních týmů, ve které spolu soupeří státy o to, kdo má nejlepší hokej. Kam tedy zapadne tým, který žádný stát nereprezentuje? Za koho bude hrát?
Odpověď je prostá: za sebe, za svůj sport a za své spoluhráče. Ne za stát. Neutrální tým nemá nést jméno Ruska, jeho vlajku ani hymnu, a jeho výsledek se nemá zapisovat jako úspěch ruského státu. Je to kompromis, ne ideál. Takový tým bude vždy vnímán jako napůl ruský a jeho vítězství by si ruská propaganda ráda přivlastnila. Právě proto musí být pravidla neutrality přísnější než u jednotlivců a jejich porušení nekompromisně trestané. Ale kompromis, který rozlišuje mezi státem a člověkem, je lepší než kolektivní trest, který nerozlišuje vůbec.
Jak to udělat férově
Nejde o naivní návrat do doby před válkou. Jde o pravidla, která jsou přísná a stejná pro všechny. Za prvé: žádné státní symboly, žádná hymna, žádný název státu, žádná propaganda. Za druhé: prověrka každého hráče podle kritérií, která už používá olympijské hnutí – kdo veřejně podporuje válku nebo je smluvně vázán k armádě či bezpečnostním složkám, na start nepatří. Není to formalita. Ruský sport je s armádou úzce svázán přes armádní klub CSKA a v Tokiu 2020 mělo vojenskou hodnost 135 z 335 ruských sportovců. Prověrka proto musí být skutečná, ne papírová. Za třetí: tvrdé sankce. V roce 2018 vyhráli ruští hokejisté olympijské zlato bez vlajky a hymny – a zakázanou hymnu přesto zazpívali. Z toho je potřeba se poučit. Kdo poruší neutralitu, je vyloučen. Hráč i tým. Za čtvrté: pořadatel musí zajistit bezpečnost všech účastníků, včetně Ukrajinců, kteří si účast na mistrovství světa v Německu vybojovali na ledě.
Česko přitom může hrát aktivní a užitečnou roli. Místo protestů proti závaznému rozhodnutí může v hokejové federaci prosazovat právě tato přísná pravidla neutrality. A mistrovství hokejistek do 18 let v Ostravě může být ukázkou, jak to vypadá, když stát drží zásady a zároveň zůstává slušný: ruské hráčky jako neutrální, bez symbolů, a čeští diváci ať bouřlivě fandí svým. To je síla, ne slabost. Sportovní hala není vízový úřad a sedmnáctiletá hráčka není velvyslankyně Kremlu.
Fair play není heslo
Jako bývalý sportovec a aktivní trenér vím, co stojí jedna sezóna. A co celý olympijský cyklus. Úsilí, dřina, odříkání, disciplína, dril. Tréninky za tmy, zranění, roky práce kvůli jedinému turnaji. Kdo to nezažil, snadno rozdává zákazy. Kdo to zažil, chápe, že nejcennější na sportu je férovost: stejná pravidla pro všechny a soudit každého podle toho, co dělá on sám.
Ne propagaci země agresora. Ano poctivým sportovcům. Fair play není heslo do projevů. Je to pravidlo. A má platit pro všechny. Kolektivní vina fair play není – ani když se tváří jako hodnoty.
Prameny
- AP přes TSN: CAS rules Russia must be allowed back in IIHF (30. 10. 2026). Odkaz
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- EuroZprávy: Je to nepřijatelné. Šťastný se zlobí na CAS (30. 10. 2026). Odkaz
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- Forum24: Šťastný poslal protest… Okamura jejich účast hájí (30. 10. 2026). Odkaz
- Echo24: Ministr Šťastný pošle protest sportovní arbitráži (30. 10. 2026). Odkaz
- Deník: Ministr Šťastný zaslal protest… Okamurovi sborná na MS nevadí (30. 10. 2026). Odkaz
- Aktuálně.cz/ČTK: Proti Rusům na MS budeme protestovat… Hašek mluví o reklamě na válku (30. 10. 2026). Odkaz
- Športky.sk: Hašek sa vyjadril k účasti Rusov na MS (30. 10. 2026). Odkaz
- The Hockey News: Czechia set to host 2027 U18 Women’s World Championship (7. 10. 2026). Odkaz
- ČT24: Jmenování vlády Andreje Babiše (15. 12. 2025). Odkaz
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- Charles Russell Speechlys: An overview of the Court of Arbitration for Sport (2024) – založení 1984, ICAS 1994, věc Gundel 1993. Odkaz
- Clyde & Co: Arbitration and dispute resolution at the Olympic Games (6/2024) – pravidlo 61.2 Olympijské charty, konečnost a závaznost, přezkum Spolkovým soudem. Odkaz
- CAS – The Court (nezávislý tribunál, Lausanne 1984, v průměru 900 sporů ročně). Odkaz
- Strasbourg Observers: Mutu and Pechstein v. Switzerland (30. 11. 2018) – ESLP k nezávislosti CAS, porušení jen v neveřejném jednání. Odkaz
- SBS/Reuters: Russians sing banned anthem after beating Germany to gold (25. 2. 2018). Odkaz
- VOA: Pro-Ukrainian NAFO Fellas Are Right: Russian Sports Closely Tied With Army (19. 1. 2024) – vojenské hodnosti ruských olympioniků, Tokio 2020 a Peking 2022. Odkaz
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