Kdo je praotec českého lyžování aneb Jak sjezd Václaváku položil základy lyžařského národa
Od Muzea k Můstku: Noc, kdy se zrodilo české lyžování
Praha, 5. ledna 1887, pozdní odpoledne. Sedmnáctiletý Josef Rössler si na celním úřadě vyzvedává záhadnou zásilku z Norska. Úředníci kroutí hlavami nad podivnými prkny – nikdy předtím nic takového neviděli.
Ještě ten večer, jakmile se setmělo, vyráží Josef se svým bratrem Karlem k rozestavěnému Národnímu muzeu. Václavské náměstí je pokryté sněhem, ulice prázdné. Bratři si připínají lyže a pouštějí se z kopce dolů k Můstku. Tři čtvrtě kilometru prvního lyžařského sjezdu v českých dějinách.
Proč v noci? Aby nebudili rozruch – nikdo předtím nic takového na pražských ulicích neviděl. A proč si vlastně Josef přidal k příjmení pseudonym „Ořovský“? Později to vysvětlil jednoduše: „Otec usoudil, že horší známky mám kvůli sportu, proto jsem přijal pseudonym. Ross je v němčině kůň, oř.“ Slovní hříčka, která mladíkovi umožnila sportovat, aniž by ho otec odhalil.
Dřevo prosté, nelakované – že by vesla?
Jak se vůbec lyže dostaly do Prahy? Příběh začíná o něco dříve, kdy Josef píše do Norska s žádostí o ceník bruslí. Pod dopis se podepisuje jako zástupce „Bruslařského klubu Praha“. Norové si název přečtou po svém – jako „Bruslar ski klub“ – a ke katalogu bruslí přibalí i nabídku lyží.
Josef nelenil a lyže objednal. Když zásilka dorazila na pražskou celnici, úředníci si s ní nevěděli rady. Do dokumentů zapsali „dřevo prosté, nelakované“ – údajně s poznámkou, že by se z toho snad dala udělat vesla.
„Vedle 2 párů lyží původních ze Štokholmu 1887 od Gustafsona a Heydeho importovaných zhotovil mi loďař pan Kňuc další 3 páry,“ zapsal si Rössler-Ořovský do svého sportovního deníku, který dnes uchovává Národní muzeum. Z jednoho páru lyží se během několika měsíců stalo více než deset – další objednal z Finska, Ruska i Norska. Proč tolik? Protože bratři Rösslerovi okamžitě začali učit.
První instruktoři lyžování
A co udělali bratři hned po úspěšném sjezdu Václaváku? Začali učit své kamarády. Byli to vlastně první instruktoři lyžování v Čechách – učili dřív, než vznikly jakékoli organizované kurzy či školy.
Brzy se k nim přidali další nadšenci. V Krkonoších nechal hrabě Jan Harrach dovézt lyže pro své lesníky. Zpráva o tom se donesla k Ořovskému a v roce 1893 se datuje počátek jeho přátelství s další klíčovou postavou – řídícím učitelem z Dolních Štěpanic Janem Bucharem. K těmto dvěma se přidal Josef Aleš, přezdívaný „Lyžec“. Tito tři muži – Rössler-Ořovský, Buchar a Aleš – se stali praotci českého lyžování. Neúnavně propagovali lyžařskou osvětu, učili základy a podporovali lyžařskou turistiku.
Všimněte si: nebyli to závodníci. Byli to učitelé a osvětáři. Jejich mise byla jasná – dostat lyžování k lidem. Položili základy výuky lyžování, na kterých stojí celý systém dodnes.
A nebyl to jediný rodák z českých zemí, který zanechal stopu ve světovém lyžování. Zatímco Rössler-Ořovský budoval organizační struktury, jeho moravský současník Matyáš Žďárský položil v Rakousku základy samotné techniky sjíždění. V roce 1896 vydal první učebnici sjezdového lyžování na světě a o devět let později uspořádal první slalomový závod v dějinách – čímž dal vzniknout závodnímu lyžování. Není náhodou, že lyžování, jak ho známe dnes, má kořeny v českých zemích.
První lyžařský svaz na světě
Z nadšení jednotlivců rychle vyrostla organizovaná struktura. Již v roce 1887 založil Rössler-Ořovský lyžařský kroužek při Bruslařském spolku v Praze – pozdější Český Ski klub. Byl to první lyžařský spolek ve střední Evropě.
Ale skutečný milník přišel 21. listopadu 1903. V hotelu Ráj v Jablonci nad Jizerou svolal Rössler-Ořovský zástupce všech tří tehdy existujících českých lyžařských spolků. Výsledkem bylo založení Svazu lyžařů v Království českém. Byl to vůbec první národní lyžařský svaz na světě.
A jaká byla jeho původní mise? Šířit lyžování mezi lidi. Učit základy. Propagovat lyžařskou turistiku. Přesně to, co dělali jeho zakladatelé od samého počátku.
Ořovského organizační talent a diplomatické schopnosti ale sahaly ještě dál – stal se průkopníkem mezinárodní lyžařské diplomacie. V roce 1924 stál u zrodu Mezinárodní lyžařské federace FIS v Chamonix. A byl to právě on, kdo na VIII. olympijském kongresu v Praze roku 1925 prosadil návrh na zpětné uznání chamonixského Týdne zimních sportů jako prvních Zimních olympijských her – a dal tak zimní olympiádě pevné místo v dějinách.
Muž, který kdysi v noci sjel Václavské náměstí, pomohl o čtyřicet let později utvářet podobu světového lyžování.
Kořeny českého lyžování rostou ze Základního lyžování
A tady se dostáváme ke klíčové myšlence.
Svaz lyžařů v Království českém nezaložili závodníci. Založili ho učitelé a osvětáři. Lidé, jejichž primární misí bylo šířit lyžování a učit jeho základy.
Teprve z těchto kořenů vyrostla koruna: závodní lyžování, reprezentace, olympijské úspěchy. Ale kořeny stromu českého lyžování? Ty jsou v základním lyžování.
Dnes má Svaz lyžařů České republiky několik sekcí – alpské lyžování, běžecké lyžování, skoky, snowboarding, freestyle a další. Ale je tu ještě jedna: Základní lyžování. A právě ta zastřešuje původní misi svazu – šíření lyžování mezi veřejnost a kvalitní výuku.
Proto Základní lyžování Svazu lyžařů České republiky není „jedna ze sekcí“ svazu. Je to jeho původní jádro. Fundament, na kterém celá stavba stojí už 139 let. Práce Rösslera-Ořovského, Buchara a Aleše se stala základním kamenem pro činnost dnešního Základního lyžování.
Inkubátor lyžařského národa
A co dnes? Základní lyžování pokračuje v misi zakladatelů. Šíří lyžování mezi veřejnost a udržuje kulturní tradici českého lyžařského národa.
Jádrem práce Základního lyžování je kvalitní výuka – nejen ve svazových oddílech, ale i prostřednictvím komerčních lyžařských škol po celé České republice. Základní lyžování školí instruktory lyžování a snowboardingu, sleduje kvalitu jejich práce a podporuje rekreační formu lyžování.
Nedílnou součástí výuky je bezpečnost. Každý instruktor, kterého Základní lyžování proškolí, učí nejen techniku, ale také pravidla bezpečného pohybu na sjezdovkách. Rovnice je jednoduchá: více kvalitní výuky znamená méně úrazů.
Základní lyžování je navíc přirozeným strážcem Pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích. Svaz lyžařů ČR je národním zástupcem Mezinárodní lyžařské federace a tato pravidla – určená primárně rekreačním lyžařům, nikoli závodníkům – potřebují někoho, kdo je bude vykládat a prosazovat. Kdo jiný by to měl být než Základní lyžování?
A ještě jedna role: inkubátor talentů. Základní lyžování staví děti na lyže a vytváří nové generace lyžařů. A mezi nimi vyhledává nadějné talenty, ze kterých mohou vyrůst nové české lyžařské legendy – jako Šárka Záhrobská-Strachová, trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká, Ondřej Bank, Kryštof Krýzl nebo čerstvě Jan Zabystřan, který v prosinci 2025 jako první český muž v historii vyhrál závod Světového poháru.
I tyto hvězdy se musely kdysi poprvé postavit na lyže a naučit se základům. Bez kvalitní výuky na začátku by nebylo koho později trénovat pro vrcholový sport. Proto je role Základního lyžování v systému nezastupitelná.
Výsledek? Česká republika má přibližně dva miliony aktivních lyžařů. Řadíme se mezi přední lyžařské národy světa.
To není náhoda. To je 139 let nepřetržité práce. Od Ořovského a Buchara až po dnešní instruktory Základního lyžování.
Od Muzea k Můstku. Od tří učitelů k tisícům instruktorů. Od prvních „prkýnek“ k národnímu svazu. Od kořenů ke koruně.
České lyžování nestojí na závodech. Stojí na výuce. A ta tradice trvá už 139 let.
Kdo naučil vaše děti lyžovat? Kdo je postavil poprvé na sníh? Kdo jim dal základy, ze kterých mohou vyrůst další Ledecké a Zabystřanové?
Odpověď je stará 139 let.
Autor: Ladislav Jack Janků Předseda Základního lyžování Svazu lyžařů České republiky
Foto: Josef Rössler-Ořovský s přáteli na lyžích (kolem roku 1910). Zdroj: Wikimedia Commons / Národní muzeum – eSbírky (Public Domain)
Ladislav Jack Janků
"Každý občan denně slalomuje mezi zákony, vyhláškami a nařízeními na trati, kterou vytyčil stát. Jako právník, učitel lyžování a soudní znalec s 20letou alpskou zkušeností nabízím pohled na to, jak tuto trať zjednodušit. Píšu o bezpečnosti, samosprávách, sportu, turismu i zahraniční inspiraci. Diplomaticky, s humorem, ale hlavně s konkrétními řešeními. Protože kritizovat umí každý, ukázat cestu mezi brankami už méně."