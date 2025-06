Když vidíte, jak věci fungují jinde, těžko se smíříte s tím, jak nefungují doma. Můj příběh od svahu k paragrafům.

Jak mě lyže dovedly k chuti něco změnit

aneb Od slalomu k paragrafům

Stát je jako špatně postavený slalom -- branky jsou všude, jen ne tam, kde by měly být.

Když mi byly čtyři a poprvé jsem si připnul lyže, netušil jsem, že o více než padesát let později budu slalomovat mezi paragrafy zákonů místo mezi tyčemi. Ale vida -- obojí vyžaduje podobnou techniku: rychlé reakce, předvídavost a hlavně schopnost nehavarovat.

Alpská škola pokory

Začalo to nevinně. Jako instruktor lyžování v Alpách jsem dvacet let pozoroval fascinující paradox: Švýcaři, Rakušané, Italové -- každý má jiný systém, ale všechny fungují. Jak to? Respektují odbornost a věří samosprávám.

U nás? Divočina na sněhu, řízená z kanceláří lidí na ministerstvu, kteří možná viděli hory jen na pohlednici.

Znáte ten pocit, když na svahu potkáte „instruktora“, který získal certifikát za víkend na internetu? Mě z toho mrazí. Ne ze závisti -- z obav o jeho klienty. Ve Švýcarsku by ho zavřeli. U nás? V pohodě, dokud se něco nestane.

A pak se něco stane. A já píšu posudek k soudu.

Od svahu k soudní síni

Stal jsem se soudním znalcem pro bezpečnost zimních sportů. Fancy titul pro člověka, který vysvětluje, proč někdo skončil v nemocnici nebo hůř. Většinou proto, že chyběla pravidla. Nebo byla špatná. Nebo je nikdo nekontroloval.

Napsal jsem několik legislativních návrhů. Po měsících přišly zdvořilé odpovědi: „Budeme se tím zabývat.“ Následovala kolečka jednání, kde úředníci vysvětlovali, proč je všechno v pořádku - i když evidentně není. Moje návrhy řešení? Torpédovali je s vervou hodnou lepší věci. Změny se báli jako čert kříže.

Zkusil jsem otevřené dopisy, média, všechno. Výsledek? „Děkujeme za podnět, předáme k vyřízení.“

Diplomacie, jak říkával Churchill, je umění říct někomu, ať jde do háje tak, aby se na tu cestu těšil. Tak tedy bon voyage, milí úředníci!

Státní slalom -- kde jsou ty branky?

Během té anabáze jsem pochopil jednu zásadní věc: náš stát dělá spoustu věcí, které by občané zvládli lépe, rychleji a levněji.

Příklad z praxe: Regulace horských profesí

Švýcarsko: Profesní samospráva – nesjtarší funguje 125+ let

3 ministerstva – desítky úředníků – nespočet jednání – 0 koordinace – 0 konkrétní výstup Výsledek: V terénu nedostatečně kvalifikovaní průvodci, vůdci i instruktoři - chybí dohled a kontrola – bezpečnost klientů v ohrožení

Jako by Reagan vtipkoval: „Nejděsivější věta není ‚Přijeli teroristé‘, ale ‚Přišli jsme z ministerstva a chceme pomoci s horami.‘“

Od kritiky k nabídce

Mohl bych jen kritizovat -- to je národní sport hned po hokeji. Ale jak říkával Konfucius: „Lepší zapálit jednu svíčku, než proklínat tmu.“ Tak zapaluji:

Moje svíčky pro Česko:

Bezpečnost na horách? Dejme to odborníkům, ne úředníkům

Dejme to odborníkům, ne úředníkům Krize a pokračující úbytek soudních znalců? Samospráva jako u advokátů (ti přežili)

Samospráva jako u advokátů (ti přežili) Přebujelá byrokracie? Profesní samosprávy zvládnou více a lépe než armáda úředníků

Proč mi to není jedno

Protože věřím, že stát má chránit občany, ne je otravovat. Protože vidím, jak to funguje jinde. A protože, jak říká moje oblíbená čínská moudrost: „Nejlepší čas zasadit strom byl před 20 lety. Druhý nejlepší čas je teď.“

Říkají mi optimista. Guilty as charged! Po dvaceti letech v Alpách věřím, že i Češi dokážou vytyčit slalom, ve kterém se dá projet bez úrazu. Administrativního i fyzického.

Co bude dál?

Budu psát. O místech, kde stát komplikuje místo zjednodušování. O tom, jak to dělají chytřeji jinde. A hlavně -- jak najít cestu vpřed společně.

Zajímají vás témata efektivního státu, funkčních samospráv a života bez zbytečné byrokracie?

Pak si připněte lyže. Čeká nás zajímavá jízda.

Příště: „10 oblastí, kde by občané možná zvládli věci lépe než stát (a nejeden ministr se možná bude divit)“