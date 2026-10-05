Italské pláže podruhé: „Bojuj, zůstaň tady!“ Rozhovor s Flaviem Lupolim z Bagno Antonio
Úvodem
V prvním dílu jsem tu psal o tom, jak Evropská komise nutí Itálii vypsat soutěže na tisíce rodinných plážových zařízení a zároveň jí brání, aby odcházejícím provozovatelům přiznala slušnou náhradu. Tvrdil jsem, že to není dohled nad právem, nýbrž poručníkování, a že Unie, která takto zachází s členským státem, nehájí právo, ale svou moc. Argumenty jsem předložil; čísla, paragrafy a rozsudky také. Co v takovém textu chybí, je hlas člověka, o kterého jde. Slíbil jsem, že mu dám slovo. Tady je.
Flavio Lupoli provozuje Bagno Antonio v Tonfanu, části Marina di Pietrasanta ve Versilii na toskánském pobřeží. Pláž převzal po otci a po dědečkovi, kterému ji v roce 1938 nabídl starosta Pietrasanty. Odpovídal mi v září 2026 hlasovými zprávami; jeho odpovědi jsem přeložil z italštiny a pro čtenáře upravil do souvislé podoby, aniž bych měnil jejich smysl; úpravy výrazu označuji poznámkou autora. S Flaviem jsme dlouholetí přátelé, proto si tykáme.
Povíš mi příběh Bagno Antonio? Jak to začalo s tvým dědečkem a jak se podnik předával z generace na generaci?
Historie Bagno Antonio začíná v roce 1938, ještě před druhou světovou válkou. Starosta obce Pietrasanta přišel k mému dědečkovi s nabídkou, jestli by nechtěl kousek pláže — že by sem jednou mohl přijít turismus a že by to někoho mohlo zajímat. Dědeček o nic konkrétního nežádal. Byla to malá pláž, třicet metrů. Začal na ní pracovat, dávat ji do pořádku a dělat první malé investice.
Tehdy ještě žádné slunečníky nebyly. Místo nich trojúhelníkové plachty napnuté na tyčích, ušité z prostěradel, která byla doma. Šila je moje teta se svou starší dcerou — sešívaly prostěradla, aby z nich plachty byly. A tak to začalo. Dnes máme hosty, kteří se k nám vracejí po generace; máme rodiny, které k nám chodí ještě od druhé světové války.
Potom pláž přešla na mého otce — dědeček zestárl a přestal pracovat. Otec se do ní pustil znovu: předělal budovu, postavil bazén, část kabin se sprchou a začal zařizovat prostor, kde by se dalo provozovat stravování.
Pak otec onemocněl zlým nádorem. Já jsem měl tehdy jinou práci. Na pláži jsem byl samozřejmě pořád a vždycky jsem pomáhal, ale živil jsem se jinak. Tu práci jsem nechal a přišel sem. Hned po příchodu jsem udělal celou řadu dalších věcí, abych pláž upravil tak, jak se to líbilo mně.
Přistavěl jsem další kabiny se sprchou, předělal terasu a obložil ji přírodním materiálem a udělal celé nové zábradlí. Předtím tam bezpečné zábradlí nebylo — byly jen dva sloupky a opěrná lišta. To nové je bezpečné i pro děti. A rozšířil jsem restauraci: vylepšil a zvětšil jsem kuchyň. Dnes dávám práci patnácti až dvaceti lidem.
Jaké investice jsi v posledních letech udělal a jak jsi je financoval? Jak moc tě dnes tíží riziko, že přijdeš o koncesi?
Jak už jsem říkal, v posledních letech jsem investoval do terasy, kterou jsem přestavěl, a do restaurace. Financoval jsem to z vlastních peněz, z peněz, které jsem si vydělal za dvacet let ve svém původním zaměstnání.
Kdybych dnes o koncesi přišel, ztratil bych všechno, co jsem si za těch svých dvacet let vydělal, i práci, kterou jsem odvedl tady — a navíc i dům, protože jiný dům k vlastnímu bydlení než tenhle nemám. Mám tady u moře trvalé bydliště, v domě správce plážového pozemku.
Co by pro tebe znamenala účast v soutěži? S jakými prostředky bys mohl soupeřit s velkými skupinami nebo fondy?
Ještě nevíme, jak budou soutěže nastavené — konečná zadání výběrových řízení dosud nevyšla. Ale nemyslím si, že bych měl šanci. Všechny své peníze jsem za ty roky vydal na rekonstrukce, takže nemám ekonomickou sílu na to, abych se mohl postavit nějaké skupině — nebo i jen jednotlivci, který má trochu vlastních peněz.
Jak situaci prožívají tvoji hosté? Kolik rodin se k tobě vrací po generace a co pro ně Bagno Antonio znamená?
Noví hosté to možná ani nevnímají, neznají tu dřívější historii. Ale ti dlouholetí mě letos na konci sezony zastavovali všichni do jednoho a ptali se: „Flavio, snad to nebude tak, že tu příští rok nebudeš? Bojuj, snaž se tu zůstat!“ Něco zaznělo i od těch nových — asi tu našli něco trochu jiného než v ostatních zařízeních.
Co si myslíš o postoji Evropské komise k náhradám, který vylučuje hodnotu podniku a movitý majetek?
Myslím, že Evropa by si především měla trochu lépe uvědomit, kdo všechno je ve hře a jaké hodnoty jsou v sázce. A hlavně by měla rozpoznat, kdo na pláži dělá čistý byznys — a naproti tomu kdo na ní vyrostl a kdo do takové práce vždycky dával srdce. Kdo s ní zachází, jako by to byl jeho vlastní domov, a investuje do ní, aniž by čekal přímou návratnost, prostě proto, že celý ten podnik za svůj domov považuje.
Řekl bych, že by si měli trochu lépe spočítat čísla a neobracet se proti rodinám. Obchodní činnosti na pláži jsou totiž většinou vedené rodinami, které do svého podniku rok co rok investovaly. Vzít rodině obživu a dát ji třeba velké skupině nebo velkému podniku — chápu, že je to otázka byznysu a peněz, ale tímto způsobem se ztrácí svébytnost našich pláží, protože se tím všechny srovnají do jedné podoby. A opravdu hrozí, že se tím hodně ublíží italským rodinám, které až dodnes platily daně a dodržovaly pravidla. Za ty organizované struktury (pozn. aut.: míněna škodlivá business lobby), které tu už dnes jsou a prosazují své zájmy na úkor zájmu veřejného, mluvit nemohu.
Místo závěru
Flaviovi za rozhovor děkuji a přeji jemu i všem, kdo jsou na tom stejně, co nejlepší vývoj, jaký ještě v rámci možností přichází v úvahu.
A připojím jednu osobní poznámku, protože by nebylo poctivé ji zamlčet. Nejsem v této věci nezúčastněný pozorovatel. Na Bagno Antonio jezdím s rodinou po léta jako host a Versilie — přesněji ten pás pobřeží mezi Forte dei Marmi a Marinou di Pietrasanta — je už šestatřicet let mým druhým domovem. Jsem tedy tak trochu i místní patriot. A to, co se tu děje, mě zklamalo: ne jako právníka, který by o tom mohl psát s odstupem, ale jako člověka, který ví, co tu bude chybět, až to zmizí.
Ladislav J. Janků
Foto: archiv autora
Prameny
- Rozhovor: hlasové zprávy Flavia Lupoliho z 23. 9. 2026, z italštiny přeložil a pro čtenáře upravil autor; souhlas se zveřejněním udělen
- Provozovatel a adresa zařízení: seznam koncesionářů plážových zařízení obce Pietrasanta ze 17. 5. 2019 (“Bagno Antonio Di Lupoli Flavio & C. Sas“, Viale Roma 74, Marina di Pietrasanta) — pietrasanta-api.municipiumapp.it
- Právní a věcný kontext: první díl „Italské pláže: Bolkestein, nebo Frankenstein? Brusel vypouští monstrum“ (blog iDNES.cz, Odkaz) a prameny tam uvedené
Ladislav Jack Janků
Italské pláže: Bolkestein, nebo Frankenstein? Brusel vypouští monstrum
Ursula vypouští Bolkesteinovo monstrum: Itálie musí v roce 2027 vydražit tisíce rodinných pláží, provozovatelé přijdou o vybudovaný majetek, léta práce i investice. Rodiny, které sem chodí po generace, ať jdou. Příběh jedné pláže.
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