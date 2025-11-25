Itálie mění pravidla hry na sněhu: co nového platí pro lyžaře v sezóně 2025/26
1. Proč to Itálie „utahuje“ zrovna teď
Málokdo ví, že i základní FIS pravidla chování na sjezdovkách – taková „magna charta“ rekreačního lyžování – mají své kořeny právě v Itálii. V letech 1963–1967 inicioval italský Panathlon International první systematické formulace těchto pravidel a v roce 1967 byla jejich podoba mezinárodně přijata na kongresu FIS v Bejrútu. Pravidla, která dnes visí na tabulích v českých areálech, jsou tedy do značné míry italský export právní kultury na sněhu.
Není proto náhodou, že právě Itálie patří k šampionům v tom, čemu se v tamní doktríně říká Diritto della neve – „sněžné právo“. Už víc než dvacet let si systematicky buduje ucelený právní rámec pro bezpečnost na sjezdovkách, od zákona 363/2003 až po současný Legislativní dekret 40/2021 (současný italský „zákon o bezpečnosti zimních sportů“, dále jen „zákon“).
Další katalyzátor byl bohužel tragický: pád lanovky Stresa–Mottarone v roce 2021 a smrt mladých závodnic Matilde Lorenzi a Matilde Franzoso v roce 2024. Tyto události vytvořily atmosféru nulové tolerance k bezpečnostním kompromisům a urychlily přijetí přísnějších pravidel v oblasti zimních sportů.
A do toho všeho přichází olympiáda – v roce 2026 Itálie hostí zimní hry Milano–Cortina. Země, která má v lyžování obrovský byznys i prestiž, jednoduše nechce, aby se jí na svazích děly zbytečné průšvihy. Výsledkem jsou pro sezónu 2025/26 nová, přísnější pravidla, která se týkají i českých lyžařů, rodin s dětmi a klientů cestovek.
2. Přilba: bez ní ani na sáňky
Nejdůležitější novinka je jednoduchá a nekompromisní: přilba pro všechny.
Původní znění zákona vyžadovalo ochrannou přilbu pro osoby mladší 18 let. Porušení této povinnosti bylo sankcionováno pokutou 100–150 eur, přičemž přilba musela být homologovaná podle technických požadavků stanovených ministerskou vyhláškou.
Novější úprava, známá pod zkratkou DECRETO SPORT (z roku 2025), tuto povinnost rozšiřuje na všechny věkové kategorie, a to nejen u sjezdového lyžování a snowboardingu, ale i telemarku a jízd na saních a bobech. Prakticky to znamená, že dospělý v dobrém rozmaru na saních bez helmy je v Itálii rázem v rozporu se zákonem.
Důležitý detail: nestačí „nějaká“ přilba, například cyklistická z garáže. Zákon míří na homologované lyžařské přilby podle příslušných norem (typicky EN 1077). Různé „vyztužené čepice“ nebo freestyle kukly z e-shopů jsou dobré tak možná na fotku na Instagram, ne jako ochrana, na kterou se chcete spolehnout při větším karambolu na saních nebo na tvrdé sjezdovce.
V praxi to znamená jediné: vezměte s sebou kvalitní certifikovanou lyžařskou helmu pro každého a u dětí opravdu nepočítejte s tím, že „to nějak projde“. Pokuta za nenošení přilby není nic příjemného, ale daleko horší je situace, kdy se absence helmy objeví jako argument v debatě o náhradě škody po nehodě.
3. Pojištění: nestačí karta pojištěnce a „něco malého“
Druhou zásadní povinností v Itálii je pojištění odpovědnosti za škodu, kterou můžete způsobit třetím osobám na sjezdovce – tedy typicky při srážce. Zákon výslovně stanoví, že každý, kdo využívá sjezdové tratě, musí mít platnou pojistku kryjící jeho občanskoprávní odpovědnost; provozovatel je povinen nabídnout takovou pojistku při prodeji skipasu.
Mnozí lyžaři žijí v přesvědčení, že mají „cestovko“ nebo doplňkové pojištění ke kreditní kartě a tím je vše vyřešeno – a pak přichází nepříjemné překvapení při čtení výluk. Ne každé pojištění totiž zahrnuje lyžování, snowboarding či sáňkování na sjezdovkách, a ne vždy jde o odpovědnost, často jen o úrazové krytí.
Rozumný postup před odjezdem vypadá takto:
Nejprve otevřete pojistné podmínky a ověřte, že pojištění odpovědnosti výslovně kryje škody způsobené při lyžování, snowboardingu či sáňkování na sjezdovce. Nestačí obecná formulace o „škodách v běžném občanském životě“, pokud je lyžování jako rizikový sport ve výlukách nebo samostatné kategorii.
Dále zvolte co nejvyšší limit plnění, ideálně alespoň 10 milionů korun. Náhrady újmy na zdraví bývají v Itálii násobně vyšší než v Česku a několik dní hospitalizace plus několik týdnů pracovní neschopnosti v kombinaci s trvalými následky mohou základní limit snadno překročit. Pokud vám cestovní pojištění tak vysoký limit nenabízí, informujte se ve vaší pojišťovně na možnost „propojištění“ – často lze navýšit celkový limit odpovědnosti kombinací s pojištěním domácnosti nebo jinými produkty.
Za nedodržení povinnosti pojištění zákon stanoví pokutu 100–150 eur a k tomu odebrání skipasu. Nízký limit odpovědnosti nebo chybějící krytí zimních sportů může být v praxi horší než žádné pojištění – částka sice něco pokryje, ale zbytek škody jde z vaší kapsy.
4. Sankce: pokuty a odebrání skipasu
Itálie nestaví nová pravidla jen „na dobré slovo“. Zákon obsahuje poměrně přehledný sankční systém pro samotné uživatele sjezdovek:
- za porušení obecných pravidel chování na sjezdovce (přednost, předjíždění, zastavování, pomoc při nehodě) hrozí pokuta zhruba 50–150 eur,
- za porušení povinnosti pojištění odpovědnosti nebo povinnosti nosit přilbu pokuta 100–150 eur a k tomu typicky odebrání skipasu,
- za lyžování v podnapilém stavu nebo pod vlivem drog pokuta 250–1 000 eur.
Zajímavá je i gradace u porušování pravidel chování: v případě závažného porušení nebo opakovaných přestupků mohou kontrolní orgány (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza a místní policie) v kombinaci s pokutou nařídit odebrání denního skipasu nebo jeho suspendování až na tři dny. Při další opakované delikvenci může být skipas definitivně zrušen, tedy bez možnosti dalšího lyžování na daný skipas.
Odebrání skipasu přitom není jen „výchovný políček“, ale právně logický důsledek: skipas není pouze jízdenka na lanovku, ale smíšená smlouva, která zahrnuje i oprávnění užívat sjezdové tratě za určitých podmínek bezpečnosti. Kdo tato pravidla hrubě porušuje, tomu prostě provozovatel může (a má) toto oprávnění dočasně nebo definitivně vzít.
Zákon zároveň pamatuje i na praktickou stránku – i po odebrání skipasu má provinilec právo dostat se dolů do údolí nebo do místa ubytování, typicky formou jednorázové jízdenky na lanovku. Nikdo vás nenechá „viset“ na kopci, ale další lyžování si už v daném areálu ten den (a případně i dál) nezasloužíte.
5. Alkohol: bombardino ano, ale ne mezi dvěma jízdami
Bombardino nebo Aperol spritz patří k italským horám asi jako hrby k velbloudovi. Slunce, terasa, panoramata – a sklenička v ruce. Dobrá zpráva: preventivní dechové zkoušky na svahu v Itálii opravdu nehrozí. Policie ani Carabinieri neobjíždějí sjezdovky a neřeší každé jedno pivo k obědu.
Problém začíná ve chvíli, kdy se něco stane. Dojde ke srážce, těžšímu pádu, vážnému úrazu – a z lyžaře se rázem stává účastník vyšetřování. V takové situaci může být alkohol přitěžující okolností: zvýší šanci na pokutu, usnadní odebrání skipasu a zhorší vaši pozici při určování zavinění a výše náhrady škody. Za samotné lyžování ve stavu ovlivnění alkoholem nebo drogami přitom zákon stanoví pokutu 250–1 000 eur.
Rozumné pravidlo je jednoduché: jedno bombardino po obědě a pak v klidu dolů je něco jiného než průběžné popíjení mezi každou jízdou.
Apres-ski party na konci dne je z právního hlediska úplně jiná situace než „zahřívací panák“ v půlce prudkého dojezdu. Ideální scénář je: poslední jízda, odložit lyže a hůlky, a teprve potom bar. Ne naopak.
Italský limit 0,5 g/l v krvi vychází z dopravních předpisů, ale pro praxi platí spíš zdravý rozum: každý má svou „míru“ jinde, ale kdokoli cítí, že mu alkohol bere jistotu v nohou a v hlavě, nemá už na sjezdovce co dělat. Všechno s mírou a s vědomím vlastní odpovědnosti.
6. Jak se chovat na svahu: pár bodů, které se v Itálii berou vážně
Základní pravidla chování na sjezdovce jsou v zásadě stejná v celé Evropě – vycházejí právě ze „desatera FIS“, jehož kořeny sahají do zmíněné iniciativy Panathlonu v 60. letech. V Itálii se ovšem některé situace berou přísněji, než bývá zvykem na českých kopcích.
Za pozornost stojí zejména rychlost a styl jízdy – lyžař má povinnost jezdit tak, aby měl situaci pod kontrolou, s ohledem na viditelnost, stav sněhu i počet lidí na trati. „Střelci“, kteří jedou hranu bez ohledu na ostatní, si v Itálii říkají o problémy. Častým zdrojem kolizí jsou také zastávky uprostřed, pod zlomy nebo v úzkých místech, kde vás ostatní nemají šanci včas zaregistrovat, a chůze po sjezdovce nahoru, která je v zásadě zakázaná – výjimkou jsou jen nouzové situace a i tam platí striktní zásada „po úplném okraji“ a s maximální opatrností.
Přehledná pravidla chování najdete v materiálech Horské služby nebo přímo na webu FIS; v italských střediscích se s nimi stále častěji setkáte i na informačních tabulích u lanovek. Vzhledem k tomu, že při nehodě se soudy opírají o tato pravidla jako o měřítko „rozumného chování lyžaře“, vyplatí se si je alespoň jednou pozorně přečíst.
7. Páteřák a další ochrana: u snowparků spíš nezbytnost než doplněk
V závodním lyžování Itálie i mezinárodní federace FIS výrazně zpřísnily bezpečnostní standardy: mladí závodníci mají povinné chrániče páteře, v rychlostních disciplínách se zavádějí airbagové vesty a protipořezové spodní prádlo či kalhoty.
Rekreačních lyžařů se tyto povinnosti přímo netýkají, ale kdo má rád snowparky, skoky, zábradlí, muldy a další adrenalinové prvky, měl by „závodní“ standardy brát spíš jako nevyhnutelnou nezbytnost než jen inspiraci.
Zvlášť u dětí a teenagerů, kteří tráví většinu dne v parku nebo „loví lajky“ na sociálních sítích za triky, dává páteřák obrovský smysl. Stejně tak kvalitní rukavice a oblečení s prvky odolnými proti proříznutí v místech, kde hrozí kontakt s hranou lyže. To doporučují i profesionální instruktoři Základního lyžování Svazu lyžařů ČR.
Ve srovnání s cenou permanentky, vybavení a ubytování je investice do páteřáku nebo lepší ochranné výstroje zanedbatelná – a může rozhodnout o tom, jestli si z dovolené odvezete jen fotky, nebo i dlouhodobé následky.
8. Co z toho plyne pro české lyžaře a cestovky
Pro jednotlivce z toho plyne jednoduchý check-list: přilba pro každého, zkontrolované pojištění odpovědnosti s dostatečným limitem, u dětí či milovníků parků seriózní úvaha o páteřáku jako standardní součásti výstroje – a k tomu všemu přibalit i kondici a dobrou náladu.
Pro cestovní kanceláře je na místě aktualizovat pokyny pro klienty tak, aby jasně upozorňovaly na přilby, pojištění odpovědnosti a základní pravidla chování na svahu, zařadit informace o nové italské úpravě do informačních schůzek nebo písemných materiálů a u školních a dětských zájezdů nejen „papírově“, ale i prakticky trvat na helmách a doporučovat páteřáky.
9. Závěrem: Itálie ukazuje, jak může vypadat budoucnost i u nás
Italské změny pro sezónu 2025/26 nejsou jen další paragrafy v zákoně. Pro běžného lyžaře znamenají především to, že dobrá výbava, pojištění a rozumné chování už nejsou jen doporučení, ale v mnoha ohledech povinnost.
Pro Českou republiku jsou tyto kroky zajímavou inspirací. I u nás se mluví o potřebě moderního zákona o bezpečnosti na horách. Zatím však vše stojí hlavně na technické normě, judikatuře a víceméně dobrovolném dodržování pravidel FIS – byť české soudy už dnes tato pravidla používají jako měřítko náležité péče, adresáti těchto norem o tom často vůbec netuší.
Ať už český zákonodárce svůj návrh zákona o bezpečném pohybu na horách skutečně dotáhne, nebo ne, jedno platí už dnes: italský model ukazuje, že doba benevolentního přístupu k bezpečnosti na horách v Evropě končí. Kdo se na zimní dovolenou 2025/26 připraví v duchu „přilba, pojištění, rozum a respekt k ostatním“, ten bude v Itálii v bezpečí – právně i fyzicky.
O autorovi
Ladislav Jack Janků je soudní znalec v oboru sport (specializace bezpečnost lyžování), Instruktor sjezdového lyžování I. třídy SLČR, předseda Základního lyžování SLČR, p. s., a zakladatel Výzkumného a znaleckého ústavu IUSKI – Institutu lyžařského práva, z. ú.
Vybrané zdroje
- Legislativní dekret 40/2021 o bezpečnosti zimních sportů.
- DECRETO SPORT (96/2025) – novela zpřísňující pravidla pro přilby, pojištění a technické parametry tratí.
- FIS – Pravidla chování lyžaře (Desatero).
- Panathlon International – historické materiály k formování FIS pravidel.
- Materiály Italské federace zimních sportů (FISI) k bezpečnosti závodníků.
Pozn.: foto z archivu autora.
Ladislav Jack Janků
"Každý občan denně slalomuje mezi zákony, vyhláškami a nařízeními na trati, kterou vytyčil stát. Jako právník, učitel lyžování a soudní znalec s 20letou alpskou zkušeností nabízím pohled na to, jak tuto trať zjednodušit. Píšu o bezpečnosti, samosprávách, sportu, turismu i zahraniční inspiraci. Diplomaticky, s humorem, ale hlavně s konkrétními řešeními. Protože kritizovat umí každý, ukázat cestu mezi brankami už méně."