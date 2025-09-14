Druhá filipika proti úřední hydře - Ministerstvo spravedlnosti
ÚVOD
Představte si špičkového chirurga operujícího za hodinovou sazbu běžného účetního. Absurdní? V české justici realita.
Znalec rozhoduje svým posudkem o dvaceti letech vězení. O miliónech korun. O osudu dítěte v péči rodičů. Jeho odměna? 800-1000 korun za hodinu - stejně nebo méně než si účtuje IT technik za opravu počítače. Rozdíl? IT technik nenese trestní odpovědnost za své závěry. Advokát za stejný čas inkasuje trojnásobek až pětinásobek. Výsledek? Za 17 let odešlo 45% znalců. Justici hrozí reálný kolaps tam, kde se soudy při svém rozhodování bez znalců neobejdou.
A Ministerstvo spravedlnosti? To právě schválilo novelu, která ruší i povinné pojištění znalců. Když už nestačí exodus, zkusme apokalypsu.
Démosthenés varoval před expanzí Makedonie. Já varuji před expanzí byrokracie, která dusí i vlastní justici. Jeho druhá filipika mířila proti Filipově aroganci. Moje míří proti aroganci MSp, které si myslí, že znalce udrží u práce za almužnu a hrozbami. Ne, neudrží. Důkazem je exodus 45% znalců za posledních 17 let.
Hydra má další hlavu - Ministerstvo spravedlnosti. To si hraje na spravedlivé, ale spravedlnost nezná. Zná jen vyhlášky, které píše samo pro sebe. A když znalci protestují? „Máte povinnost vypracovat posudek. Jinak vás vyškrtneme.“
Anatomie nespravedlnosti: Kolik stojí pravda?
MSp stanovilo odměny znalců vyhláškou č. 504/2020 Sb., novelizovanou vyhláškou č. 370/2022 Sb. Pojďme si to rozebrat:
- Základní sazba: 800-1000 Kč/hodina (§ 2 odst. 1)
- Mimořádně obtížný posudek: lze zvýšit až o 20% (§ 7)
- Práce v noci/víkendy: lze zvýšit až o 50% (§ 3)
Pro srovnání:
- Instalatér: 500-800 Kč/hodina (bez odpovědnosti za lidské osudy)
- IT technik: 1000-2000 Kč/hodina (opraví počítač, ne život)
- Účetní konzultant: 1500-3000 Kč/hodina (počítá daně, ne roky vězení)
A teď ty skutečně justiční profese:
- Advokát: 2000-4000 Kč/hodina (advokátní tarif + smluvní odměna)
- Notář: 3000-5000 Kč/hodina (notářský tarif)
- Exekutor: Procenta z vymožené částky (často statisíce)
- Soudce: 100.000+ Kč měsíčně + imunita + jistota
Znalec? 800-1000 Kč/hodina základní sazba. Ale to je teorie - praxe je jiná. Soudy často přiznávají minimum, argumentují „běžným posudkem“ a odmítají uznat mimořádnou obtížnost.
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., legendární český chirurg, uvádí konkrétní příklad medicínského sporu o 12.281.000 Kč: Advokát dostal 489.740 Kč. Znalec? 2.450 Kč. Poměr 200:1!
Prof. Pafko k tomu dodává: „Pro soudce je názor advokáta stejně důležitý jako znalce. Je tedy správné hodnotit advokáta a znalce tak rozdílně?“
To není spravedlnost. To je výsměch!
Ano věru, MSp si myslí, že za hodinovou sazbu běžného IT technika získá posudek rozhodující o svobodě člověka. Jenže IT technik nenese trestní odpovědnost za chybu, nemá povinné vzdělávání, nemusí skládat slib. Pakliže jest toto spravedlnost, pak jest i chaos řádem!
Exodus znalců: Když odborníci utíkají ze soudní síně
Čísla mluví jasně (údaje MS ČR):
- 2008: 11.000 znalců
- 2021: 7.700 znalců
- 2025: 6.000 znalců
- Úbytek: 45% za 17 let
- Průměrný věk: 63 let (důchodci drží systém při životě!)
A noví nepřicházejí. Proč by také měli? Vysoká odpovědnost, nízká odměna, žádná prestiž, hrozba sankcí. Kdo by tohle chtěl dělat?
Novela 2025 - důkaz totálního selhání MSp: Prezident 17. července 2025 podepsal „technickou“ novelu, která je ve skutečnosti kapitulací státu. Co přinesla?
Zrušení povinného pojištění pro znalce - fyzické osoby - znalci jsou teď jediná justiční profese bez povinného pojištění! Občané přišli o ochranu před nekvalitními posudky.
Tolerování znalců bez maturity - ano, čtete správně, lidé bez maturity rozhodují o miliónech a lidských osudech!
Zrušení zkoušek pro stávající znalce - diskriminace nových, kteří zkoušky skládat musí.
A jako třešnička na dortu absurdit: Omezení kategorie znaleckých ústavů jen na VŠ a veřejné instituce! Soukromé znalecké ústavy byly de facto zrušeny - musely se transformovat na kanceláře. Cui bono? Komu to prospělo? Jasně lobby vysokých škol, které chtějí monopol na ústavy! Odstranili konkurenci soukromých ústavů, které byly často kvalitativně lépe vybaveny a organizovány než ústavy při VŠ, prováděly systematický výzkum a prezentovaly velmi kvalitní vědecké výstupy.
Vrchol diskriminace: Soukromé subjekty (bývalé soukromé znalecké ústavy) teď mohou fungovat jen jako znalecké kanceláře, které MUSÍ mít minimálně 2 znalce v daném oboru. Ústavy při VŠ? Ty stačí mít jednoho znalce nebo jen osoby ve vědeckovýzkumné činnosti!
Další nerovnost: Kanceláře i ústavy MUSÍ mít povinné pojištění 5 mil. Kč, ale fyzické osoby-znalci ho po novele mít nemusí!
Trojí metr jak vyšitý - VŠ ústavy mají výhody, soukromé kanceláře jsou diskriminovány, fyzičtí znalci bez pojištění. MSp ustoupilo lobby vysokých škol a omezilo konkurenci. To není dobrá správa - to je legislativní paskvil a korupce systému!
Helena Válková, bývalá ministryně spravedlnosti (nyní poslankyně ANO), to přiznala otevřeně: „Bez novely by zkolaboval systém znalců i justiční systém.“ Když bývalá ministryně, která ví, o čem mluví, přizná, že bez záplaty vše zhroutí, je to důkaz totálního selhání!
MSp se mylně domnívá, že exodus zastaví zmírněním podmínek, které samo před pár lety zavedlo. Chybně! Rezignace na odbornost (zrušení zkoušek) či na ochranu poškozených (zrušení pojištění) problém nevyřeší. To prostě není dobrá správa. To je důkaz absolutního nepochopení příčiny problému, obraz ignorance, projev nekompetence a neschopnosti!
MSp má řešení: „Zpřísníme podmínky! Zavedeme více kontrol! Zvýšíme sankce!“
Jako by řekli: „Otroci utíkají z galejí? Přidáme jim řetězy!“
„Kdo chce kvalitní justici, najde způsob, jak ocenit znalce. Kdo nechce, sedí na MSp a vymýšlí sankce.“
Už v říjnu 2021 jsem vypracoval otevřený dopis vládě, který podepsali prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. a doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. - veřejně známé autority. Varovali jsme před kolapsem. Žádali důstojné odměny. Navrhovali profesní komoru. MSp? Mlčelo. Ignorovalo. A pak přišlo s novelou, která problém ještě prohloubila.
MSp porušuje VŠECHNY principy dobré správy - důkaz systematického selhání
Ministerstvo spravedlnosti prokazatelně porušuje všechny principy dobré správy věcí veřejných. To není náhoda. To je systém:
Porušuje princip zákonnosti: Toleruje znalce bez kvalifikace. Sankce uplatňuje, jak se mu hodí - jednou tvrdě, podruhé vůbec. Zákon? Ten platí jen někdy.
Porušuje princip předvídatelnosti: Chaotické změny postojů s každým novým vedoucím odboru. Co platilo včera, neplatí dnes. Znalci neví, na čem jsou.
Porušuje princip přiměřenosti: Pokuta 500.000 Kč za formální pochybení. Ale když znalec bez maturity rozhoduje o miliónech? V pořádku. Drakonické sankce za maličkosti, tolerance fatálních chyb.
Porušuje princip komunikace: MSp se znalci nekomunikuje. E-maily bez odpovědi. Telefony nikdo nebere. Dotazy ignorovány. Podněty v koši.
Porušuje princip rovného zacházení: Noví znalci musí skládat zkoušky, platit tisíce, prokazovat kvalifikaci. Staří? Nic. Diskriminace jak vyšitá.
Porušuje princip odpovědnosti: Problémy neřeší, pouze prohlubuje. Místo systémového řešení „technická“ novela, která situaci zhoršuje.
To není dobrá správa. To je učebnicový příklad ŠPATNÉ SPRÁVY.
Když stát takto selhává, řešení je jediné: Spravovaní se musí spravovat sami. Profesní samospráva není jen možnost - je to nutnost. Znalci jako odborníci dokážou spravovat svou profesi lépe než byrokraté, kteří problematice nerozumí.
Ústavní soud to řekl jasně: „Samospráva omezuje státní byrokracii a přispívá k větší svobodě.“ Přesně to znalci potřebují - svobodu od byrokratického chaosu MSp.
Mezinárodní ostuda: Jak funguje justice jinde
Německo:
- Znalci zapsaní u zemských soudů
- Odměny podle JVEG: 85-125 EUR/hodina (2000-3000 Kč)
- Uznávaná pozice, prestiž
Rakousko:
- Allgemein beeidete Sachverständige
- Tarif podle SDG: 100-150 EUR/hodina
- Profesní komora zajišťuje standard
Švýcarsko:
- Kantonální seznamy expertů
- 200-300 CHF/hodina (5000-7500 Kč)
- Vysoká prestiž, kvalitní odborníci
Slovensko:
- Po reformě: zvýšení odměn o 100%
- Znalci zůstávají v systému
- Fungující justice
Česko:
- 800-1000 Kč/hodina základní sazba
- V praxi soudy přiznávají často minimum
- Exodus znalců pokračuje
- Kolabující systém
- MSp: „Vše je v pořádku“
Prof. Pavel Pafko to napsal jasně v článku „Ministryně nespravedlnosti“ (Advokátní deník, 12.3.2021): Systém je nastaven proti znalcům. A MSp to neřeší.
Aplikujme Jeffersonův test:
- Je nutné, aby stát určoval odměny znalců? Možná ano - pro státní zakázky.
- Umí to MSp spravedlivě? NE - důkazem je exodus znalců.
- Řešení? Profesní komora jako mají advokáti!
Absurdní realita: Systematická diskriminace
Diskriminace v navýšení - jasný důkaz nerovnosti:
- Znalci: mimořádná obtížnost = navýšení MAX 20% (§7), noční/víkend MAX 50% (§3)
- Advokáti: mimořádná obtížnost = navýšení až 300% (§12 advokátního tarifu)
- Notáři/exekutoři: složitý úkon = navýšení 100%
Znalec pracuje o víkendu na posudku rozhodujícím o 20 letech vězení? Plus 50%. Advokát sepíše o víkendu podání? Plus 200%. I po zvýšení základní sazby je diskriminace evidentní!
MSp dlouhodobě argumentuje, že znalci nejsou jednotná justiční profese. Jenže prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. jasně vysvětluje: „Jde o přenesený výkon veřejného úřadu. Znalec je nadán veřejnou mocí stejně jako notář.“ Odbornost? Srovnatelná s advokáty a notáři. Odpovědnost? Často vyšší - znalecký posudek rozhoduje o vině, trestu, miliónech, dětech.
Realita roku 2025: Systém drží při životě především senioři s průměrným věkem 63 let. Mladá generace do oboru nenastupuje. Proč by také měla, když IT konzultant nebo daňový poradce vydělá dvojnásobek až trojnásobek bez trestní odpovědnosti za své závěry?
Řešení: Profesní komora - jediná cesta ven
Advokáti mají Českou advokátní komoru. Notáři mají Notářskou komoru. Exekutoři mají Exekutorskou komoru. Všichni mají samosprávu, určují si standardy, kontrolují kvalitu, sankcionují pochybení.
A znalci? Ti mají jen MSp a jeho vyhlášky.
Profesní komora znalců by znamenala:
- Samospráva jako ostatní justiční profese
- Vlastní standardy a tarify
- Kontrola kvality zespodu, ne shora
- Prestiž a uznání profese
- Konec exodu odborníků
MSp argumentuje: „Znalci nejsou justiční profese jako advokáti.“
Opravdu?
- Znalec rozhoduje svým posudkem o vině a trestu
- Nese plnou odpovědnost za své závěry
- Musí složit slib jako soudce
- Podléhá trestní odpovědnosti za křivou výpověď
- Jeho posudek může změnit životy
Pokud tohle není justiční profese, co tedy je?
Gradace absurdity: Od komedie k tragédii
Komedie: Znalec za posudek o miliónech dostane 2.450 Kč, advokát za zastupování 489.740 Kč (případ prof. Pafka).
Fraška: MSp tvrdí, že je to spravedlivá odměna.
Absurdní drama: Kvalitní odborníci odcházejí ze znalecké činnosti.
Tragédie: Soudy nemají znalce. Justice kolabuje. Spravedlnost není vykonávána.
Horor: Nevinní jsou odsouzeni na základě nekvalitních posudků. Viníci unikají trestu.
Apokalypsa: Lidé přestávají věřit v právní stát.
A MSp? To stále dokola opakuje: „Systém funguje správně.“
NE, NEFUNGUJE!
Leč oni mají jiný metr. Pro ně „funguje“ = „máme vyhlášku“. Že znalci utíkají? Že justice nemá odborníky? Že posudky zpracovávají především senioři, zatímco mladá generace do oboru nenastupuje? To není jejich problém. Oni mají vyhlášku!
„Fiat iustitia, pereat mundus“ - ať se děje spravedlnost, byť by měl zahynout svět. MSp to interpretuje po svém: Ať platí vyhláška, byť by zahynulo znalectví.
Závěr: Když spravedlnost slepne
Spravedlnost má pásku přes oči, aby byla nestranná. Ale potřebuje znalce, kteří jí řeknou fakta. Když znalci odejdou, spravedlnost není jen slepá - je hluchá, němá a chromá.
Ministerstvo spravedlnosti má na výběr: Buď přizná selhání a podpoří vznik profesní komory znalců, nebo bude přihlížet definitivnímu kolapsu znalectví.
Až nevinný člověk skončí ve vězení kvůli nekvalitnímu posudku znalce bez maturity a bez pojištění, až oběť nedostane odškodnění, protože nebude znalec na posouzení újmy, až soudy zastaví řízení pro nedostatek expertů - pak už bude pozdě.
Martin Luther King Jr. napsal: „Nespravedlnost kdekoli je hrozbou pro spravedlnost všude.“ Nespravedlnost vůči znalcům je hrozbou pro celou justici.
Thomas Jefferson kdysi napsal: „Nejlepší vláda je ta, která vládne nejméně.“ MSp dělá pravý opak - vládne hodně, ale špatně.
Řešení existuje: Profesní komora znalců. Samospráva. Důstojnost. Spravedlivá odměna. Kvalitní justice.
Ale to by znamenalo, že MSp přizná chybu. Že pustí moc. Že důvěřuje odborníkům. A to se bojí jako čert kříže. Nebo jako MŠMT obřího slalomu.
Druhá hlava hydry musí padnout. Ne násilím, ale reformou. Ne revolucí, ale evolucí. Dokud ještě zbývá co reformovat.
Řešení je jasné: Štíhlý stát, který vykonává správu jen v nezbytně nutném rozsahu a tam, kde na to má kapacity. Vše ostatní patří do rukou odborníků z řad občanů. Profesní samospráva znalců je přesně tímto řešením - posílení občanské společnosti na úkor přebujelé byrokracie.
Prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. jasně říká: „Po nikom, ani po znalci, nelze spravedlivě požadovat, aby svou veřejnou službu ve veřejném úřadu vykonával na úkor vlastních hospodářských prostředků.“
Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. dostal z MSp odpověď: „Znalci mají smůlu, když nemají svou jednotnou komoru.“ MSp tedy samo přiznává - bez samosprávy to nevyřešíme!
Ústavní soud v nálezu sp. zn. I. ÚS 181/01 uvedl, že „samotná existence jakékoli samosprávy omezuje státní byrokracii a přispívá k větší svobodě jednotlivce“. V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 40/06 potvrdil legitimitu povinného členství v profesní komoře. Všechny ostatní justiční profese toto mají. Jen znalci ne.
Kdo chce spravedlivou justici, najde způsob. Kdo nechce, píše legislativní paskvily na míru škodlivé lobby, v neprospěch ostatních a se zcela nevhodným nastavením, které jen akceleruje exodus znalců a ohrožuje samotnou funkčnost justice.
Jak říkal doc. Petr Pithart, předseda vlády České republiky (1990-1992): „Méně státu, více občanské společnosti.“ To není jen heslo. To je cesta k fungující justici i společnosti.
Jsem i sportovec. Hraju fair play. A totéž očekávám i od státu. Včetně spravedlivé odměny pro ty, kdo slouží justici.
Jako soudní znalec v oboru sport jmenovaný v roce 2017 a zakladatel znaleckého a výzkumného ústavu znám problematiku z první ruky. Proto píšu. Proto bojuji za změnu.
Příště: Třetí filipika - „Králičí farma na ministerstvu aneb MMR a nekonečný příběh horských profesí“
ZDROJE:
- Vyhláška č. 504/2020 Sb. o znalečném: www.zakonyprolidi.cz
- Vyhláška č. 370/2022 Sb.: www.zakonyprolidi.cz
- Statistiky MS ČR o počtu znalců: www.justice.cz
- JVEG (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz) Německo
- SDG (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz) Rakousko
- Prof. Pavel Pafko: „Ministryně nespravedlnosti“ (Advokátní deník, 12.3.2021): Odkaz
- Zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících
- Advokátní tarif - vyhláška č. 177/1996 Sb.
- Notářský tarif - vyhláška č. 196/2001 Sb.
- Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 181/01
- Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 40/06
Ilustrační fotografie: Archiv autora Autor článku je držitelem práv k přiložené ilustrační fotografii.
Ladislav Jack Janků
"Každý občan denně slalomuje mezi zákony, vyhláškami a nařízeními na trati, kterou vytyčil stát. Jako právník, učitel lyžování a soudní znalec s 20letou alpskou zkušeností nabízím pohled na to, jak tuto trať zjednodušit. Píšu o bezpečnosti, samosprávách, sportu, turismu i zahraniční inspiraci. Diplomaticky, s humorem, ale hlavně s konkrétními řešeními. Protože kritizovat umí každý, ukázat cestu mezi brankami už méně."