Český turismus: Spící obr v legislativním chaosu
Alternativní pohled na potřebu modernizace pravidel českého cestovního ruchu
Česká republika disponuje 17 památkami UNESCO, unikátní sítí 40 000 km značených turistických tras a staletou lázeňskou tradicí. Cestovní ruch generuje přes 3 % HDP a poskytuje obživu více než 400 000 lidem. Má potenciál zdvojnásobení až na 5-6 % HDP.
Přesto tento spící obr tápe v chaosu. Chybí mu základní „pravidla hry“. Zatímco naši sousedé v Rakousku či nově na Slovensku přistupují k turismu jako ke strategickému odvětví s moderními zákony a jasným řízením, my stále improvizujeme.
Problém je, že celé odvětví funguje na základě zákona č. 159/1999 Sb. Tento legislativní rámec je 26 let starý – pamatuje dobu před nástupem platforem jako Airbnb, před masivní digitalizací a před érou overtourismu. Je beznadějně zastaralý a způsobuje tři zásadní problémy, které pociťujeme všichni.
Problém č. 1: Hra bez pravidel aneb Proč pět hvězd není pět hvězd
První problém pociťuje každý turista. Zažili jste zklamání, kdy propagovaná kvalita hotelu či kempu neodpovídala realitě? Není divu. Česká republika patří k menšině zemí EU, které spoléhají na dobrovolnou klasifikaci ubytování.
Zatímco turisticky vyspělé destinace jako Francie, Itálie, Rakousko či Španělsko mají povinné státní nebo regionální systémy, které garantují kvalitu, u nás si hotel může hvězdičky v podstatě určit sám, bez reálné kontroly. To není „fair play“ vůči spotřebitelům, kteří nemají jistotu, co kupují, a poškozuje to pověst poctivých hoteliérů. Stejný chaos panuje u kempů – zatímco Francie má povinnou klasifikaci pro více než 8 000 kempů a Chorvatsko přísně kontroluje kvalitu, u nás je to volná disciplína.
Problém č. 2: Černá díra ve financování
Druhý problém je paradox peněz. Obce a města vyberou na poplatcích z pobytu více než 600 milionů korun ročně. Logika „fair play“ by velela, že tyto peníze, které turisté přivezou, mají být investovány zpět do rozvoje dané lokality – do údržby chodníků, parků, turistického značení či čistoty.
Opak je pravdou. Zákon to nevyžaduje, takže tyto prostředky nejsou účelově vázány a často končí ve všeobecných obecních rozpočtech na zcela jiné účely. Dotační systém je navíc roztříštěný mezi několik ministerstev (MMR, MPO, MŽP) bez jakékoliv koordinace a chybí jakýkoli stabilní fond, který by umožnil dlouhodobé plánování.
Problém č. 3: Chaos v řízení a paradox přetížení
Třetí problém je systémový. Nikdo vlastně neví, kdo má mít co na starosti. Státní agentura CzechTourism má omezené pravomoci a rozpočet, který zdaleka neodpovídá konkurenci (např. Rakousko, Francie či Itálie investují do svých národních agentur výrazně více).
Tento chaos vede k paradoxu, kdy Praha 1, Český Krumlov či Karlovy Vary trpí extrémním přetížením (overtourismem), zatímco jiné regiony s obrovským potenciálem zůstávají turisticky opomíjené. Chybí nástroje pro regulaci a monitoring toků v reálném čase.
Řešení není více byrokracie, ale chytrý „návod k použití“
Řešením současného stavu není nutně zřízení nových úřadů, jakkoli je to legitimní debata. Řešením je přijetí jednoho, moderního, komplexního Zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu, který nahradí onen 26 let starý chaos.
Inspiraci nemusíme hledat daleko. Francie má svůj komplexní Code du tourisme, Itálie Codice del turismo a Slovensko má funkční zákon o podpoře cestovního ruchu již od roku 2010. Takový zákon musí stát na třech pragmatických pilířích, které zavedou principy „fair play“ do celého odvětví.
Pilíř 1: Fair play pro turisty (Garantovaná kvalita)
Nový zákon by měl konečně zakotvit jednotný, povinný systém klasifikace ubytovacích zařízení. Tím se narovná trh, ochrání spotřebitel a zvýší prestiž celé destinace. Turista bude mít právní jistotu, že „pět hvězd“ skutečně znamená „pět hvězd“.
Pilíř 2: Fair play pro regiony (Peníze tam, kam patří)
Zákon by měl zřídit Fond rozvoje cestovního ruchu. Tento fond, financovaný transparentně (např. z části výnosu DPH ze služeb CR a příspěvku státu), zajistí stabilní a předvídatelné financování projektů na léta dopředu. A především – zákon by měl konečně zavést účelové vázání poplatků z pobytu, aby 600 milionů korun vybraných od turistů sloužilo k rozvoji turismu v dané obci.
Pilíř 3: Fair play pro stát a podnikatele (Digitální transparentnost)
Zákon by měl implementovat již připravovaný systém „e-turista“. Na tento systém je již alokováno 30 milionů Kč z Národního plánu obnovy. Nejde o šikanu, ale o narovnání podmínek. Systém digitálně eviduje ubytované (samozřejmě při ochraně soukromí) a zajistí, že daně a poplatky budou spravedlivě platit všichni – hotely, penziony i poskytovatelé na platformách sdílené ekonomiky.
Závěr: Vize pro „fair play“ v českém turismu
Český turismus nepotřebuje politické hádky. Potřebuje pragmatismus, vizi a jasná pravidla. Přijetí moderního zákona, který definuje kompetence, zavede transparentní financování a garantuje kvalitu, je prvním a absolutně nezbytným krokem.
Teprve až tento systém založený na jasných pravidlech začne fungovat, bude na místě vést legitimní debatu de lege ferenda. Tedy debatu o tom, zda si spojená agenda cestovního ruchu (3 % HDP) a sportu (2 % HDP) – generující dohromady přes 5 % HDP – nezaslouží do budoucna i vlastní, jednotné institucionální zastřešení. Takový krok by zajistil vyšší politickou prioritu a umožnil lepší využití synergií, jak k tomu odvážně přistoupili v únoru 2024 na Slovensku zřízením Ministerstva cestovného ruchu a športu.
Ale dnes je prioritou číslo jedna dát dohromady „pravidla hry“. Český turismus má obrovský nevyužitý potenciál, ale bez moderního právního rámce bude dále zaostávat za konkurencí. Nový zákon není jen administrativní změna - je to investice do budoucnosti odvětví, které může být jedním z pilířů české ekonomiky. Začněme tím, že dáme českému turismu moderní zákon - základ, na kterém lze stavět úspěšnou budoucnost.
Autor: Ladislav Jack Janků
Ladislav Jack Janků
"Každý občan denně slalomuje mezi zákony, vyhláškami a nařízeními na trati, kterou vytyčil stát. Jako právník, učitel lyžování a soudní znalec s 20letou alpskou zkušeností nabízím pohled na to, jak tuto trať zjednodušit. Píšu o bezpečnosti, samosprávách, sportu, turismu i zahraniční inspiraci. Diplomaticky, s humorem, ale hlavně s konkrétními řešeními. Protože kritizovat umí každý, ukázat cestu mezi brankami už méně."