Bezpečnost našich dětí nebyla pro končící vládu prioritou
Zatímco Itálie od letošní sezóny zavedla povinné helmy pro všechny lyžaře včetně dospělých, Česká republika zůstává ostrovem bezpečnostní rezignace uprostřed Evropy
Jako soudní znalec specializující se na bezpečnost lyžování a předseda Základního lyžování SLČR sleduji již řadu let alarmující skutečnost: Česká republika je jednou z mála evropských zemí, která dosud nezavedla povinnost nošení ochranné přilby pro děti a mládež při lyžování. A to přesto, že vědecké důkazy o účinnosti helem jsou drtivé a naši sousedé nás již dávno předběhli.
Paradox, který zabíjí
Položme si jednoduchou otázku: Proč musí české dítě nasadit helmu, když sedne na kolo, ale může bez ní vyrazit na sjezdovku?
Povinnost cyklistické přilby pro osoby do 18 let platí v České republice od roku 2001. Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ji jasně stanoví. A přitom lyžování je objektivně rizikovější aktivitou, pokud jde o úrazy hlavy. Většina lyžařských úrazů sice nevzniká kolizí s jiným lyžařem, ale vlastní technickou chybou – pádem při nezvládnuté zatáčce, na zledovatělém úseku, při přecenění vlastních sil. To ale na věci nic nemění: hlava naráží do tvrdého povrchu rychlostí 40–60 km/h.
A zde je zásadní rozdíl oproti cyklistice: zatímco srážka dvou cyklistů je naprostou raritou, kolize dvou lyžařů jsou na přeplněných sjezdovkách každodenní realitou. Lyžař nemůže ovlivnit, zda do něj zezadu nenarazí nekontrolovaně jedoucí začátečník. Může ale ovlivnit, zda bude mít na hlavě helmu.
Tento paradox je o to absurdnější, že bezpečnostní pásy v automobilech dnes považujeme za samozřejmost. Nikdo je nezpochybňuje. Helma na lyžích by měla být stejnou samozřejmostí – a pro nejzranitelnější skupiny, tedy děti a mládež, by měla být povinná.
Evropa nás předběhla
Rozhlédněme se kolem sebe:
• Itálie – od sezóny 2025/26 první země v Evropě s povinnou helmou pro všechny, bez ohledu na věk. Vztahuje se nejen na lyžování a snowboarding, ale i na sáňkování a bobování. Pokuta 100–150 EUR a odebrání skipasu až na 3 dny.
• Slovensko – povinná helma pro děti do 15 let (od 1. ledna 2026 rozšířeno na 18 let). Zákon pokuty nestanoví – cílem není trestat, ale chránit. Sankce: zákaz dalšího lyžování na sjezdovce.
• Polsko – povinná helma pro děti a mládež do 16 let. Pokuta až 5 000 PLN (cca 28 500 Kč) – nejvyšší v Evropě. Odpovědnost nese osoba s dozorem nad dítětem.
• Slovinsko – povinná helma pro děti do 14 let včetně. Pokuta 400–800 EUR – jedna z nejvyšších v Evropě.
• Chorvatsko – povinná helma pro děti do 14–15 let. Sankce: zákaz vstupu na sjezdovku, pokuta.
• Rakousko – povinná helma pro děti do 15 let ve většině spolkových zemí (Salcbursko, Štýrsko, Korutany, Horní a Dolní Rakousy, Burgenland, Vídeň; výjimkou je Tyrolsko a Vorarlbersko). Zákon nestanoví pokuty, ale provozovatel může zakázat vstup na vlek.
A Česká republika? Nic. Žádná povinnost. Žádná ochrana nejzranitelnějších.
Co říká věda
Prestižní studie publikovaná v Journal of American Medical Association (Sulheim et al., 2006) na vzorku více než 6 000 lyžařů prokázala, že helma snižuje riziko úrazu hlavy o 60 %. U závažných poranění hlavy je redukce rizika dokonce 57 %. A co je podstatné – studie neprokázala žádné zvýšené riziko poranění krční páteře.
Systematický přehled British Journal of Sports Medicine (Cusimano & Kwok, 2010) potvrdil: helmy snižují riziko poranění hlavy o 15–60 % bez jakýchkoli negativních vedlejších účinků.
Jinými slovy: helma prokazatelně zachraňuje životy a zdraví. To není názor, to je vědecký fakt.
Cena za nečinnost
Podle dat Horské služby ČR dochází ročně k přibližně 1 470 úrazům hlavy na českých horách. Průměrné náklady na léčbu jednoho úrazu hlavy činí 35 000 Kč. Celkové roční náklady tak dosahují přibližně 51 milionů korun.
Ale to jsou jen přímé zdravotní náklady. Celoživotní náklady na péči o jednu osobu s těžkým poraněním mozku – včetně sociálních dávek, ztráty produktivity a zdravotní péče – mohou přesáhnout 9 milionů korun.
A kolik stojí helma? Pár stovek až tisíců korun. Jednorázově.
Proč politici selhali
V roce 2012 předložil poslanec Rudolf Chlad (TOP 09) – dlouholetý náčelník Horské služby ČR s 36 lety praxe v terénu – spolu s dalšími kolegy návrh zákona (sněmovní tisk 648), který měl zavést povinnost nošení helmy pro osoby do 18 let při lyžování, snowboardingu i cyklistice mimo silnice. Mezi spolupředkladateli byl i Jeroným Tejc, budoucí ministr spravedlnosti. Vláda Petra Nečase vyjádřila nesouhlas.
Argumenty? Údajná „nevymahatelnost“ a „nekoncepčnost“. Jenže stejné argumenty by mohly platit pro bezpečnostní pásy či cyklistické přilby – a přesto je máme.
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučil návrh ke schválení. Zpravodajem byl bývalý hokejista Jaromír Šlégr. Ale zákon nebyl nikdy projednán v plénu – v červnu 2013 padla Nečasova vláda v důsledku korupční kauzy spojené se zneužitím Vojenského zpravodajství. Sněmovna byla následně rozpuštěna a návrh spadl pod stůl.
Od té doby uplynulo 12 let. Střídaly se vlády Rusnoka, Sobotky, Babiše i Fialy – celkem čtyři kabinety.
Spravedlnost vyžaduje dodat, že první Babišova vláda jako jediná téma alespoň pojmenovala. V programovém prohlášení z června 2018 stálo: „Za prioritu považujeme stanovení zákonných pravidel pro bezpečný pohyb a pobyt návštěvníků na horách v letním i zimním období…“ Ministerstvo pro místní rozvoj začalo připravovat podklady. Pak přišla pandemie COVID-19 a legislativní práce musely jít stranou. Fialova vláda téma nezdědila ani neotevřela.
Dokončí nová Babišova vláda již jednou rozdělanou práci?
Česká realita: Dobrovolnost funguje, ale nestačí
Podle průzkumu ERV Evropské pojišťovny nosí helmu 97 % českých dětí a 70 % dospělých. To je pozitivní. Ale stále to znamená, že desetitisíce dětí a mladistvých vyjíždějí na sjezdovky bez ochrany hlavy.
Chránič páteře? Ten má jen 25 % dětí a pouhých 10 % dospělých.
Spoléhat se na „zdravý rozum“ a „osvětu“ zjevně nestačí. Itálie se rozhodla jednat. Česká republika čeká.
Výzva novému premiérovi
Dne 9. prosince 2025 byl Andrej Babiš jmenován premiérem. Slíbil, že z Česka udělá „nejlepší místo pro život na celé planetě“.
Pane premiére, začněte u těch nejmenších.
V roce 2018 Vaše vláda jako jediná za poslední dekádu téma bezpečnosti na horách pojmenovala a Ministerstvo pro místní rozvoj začalo připravovat legislativní podklady. Fialova vláda se k ochraně dětí postavila zády – téma neotevřela, nepokračovala v přípravách, nezajímala se. Ignorovala tento neutěšený a zároveň paradoxní stav.
Nyní máte příležitost dokončit, co jste před lety začali v minulé vládě.
Itálie právě ukázala cestu. Slovensko, Polsko i Rakousko chrání své děti už roky. České děti stále čekají.
Rodiče, kteří každou zimu vypravují své potomky na sjezdovky, mají právo na odpověď: Stane se ochrana dětí konečně prioritou?
Věřím, že ano. Ale je to teď na Vás.
Nejlepší místo pro život začíná tam, kde stát chrání ty nejzranitelnější.
Autor je soudním znalcem v oboru sport se specializací bezpečnost lyžování, předsedou Základního lyžování SLČR a předsedou správní rady výzkumného a znaleckého ústavu IUSKI. Působí jako učitel a trenér lyžování s více než 20letou praxí v Alpách.
Ladislav Jack Janků
"Každý občan denně slalomuje mezi zákony, vyhláškami a nařízeními na trati, kterou vytyčil stát. Jako právník, učitel lyžování a soudní znalec s 20letou alpskou zkušeností nabízím pohled na to, jak tuto trať zjednodušit. Píšu o bezpečnosti, samosprávách, sportu, turismu i zahraniční inspiraci. Diplomaticky, s humorem, ale hlavně s konkrétními řešeními. Protože kritizovat umí každý, ukázat cestu mezi brankami už méně."