10 oblastí, kde by občané možná zvládli věci lépe než stát

aneb Jeffersonův test odhaluje, kde všude stát zbytečně zasahuje a kde by to rozumní občané zvládli lépe

Thomasi Jeffersonovi je často připisován citát, který měl pronést někdy před 200 lety: „Nejlepší vláda je ta, která vládne nejméně.“ U nás to zřejmě nikdo neslyšel. Nebo slyšel, ale nepochopil.

No považte: je to výrok někdy z období kolem roku 1800. Neměl by být platný v dnešní době o to více, když vezmeme v úvahu postupně kumulovanou a dnes zjevně přebujelou státní byrokracii a zbytečné zasahování do věcí prostých občanů, i tam, kde to vůbec není nutné nebo tomu státní úředník vůbec nerozumí?

Uvedme si několik příkladů zjevně nikoliv dobré praxe: Jak je možné, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) nastavuje stejnou kvalifikaci pro instruktora šachu jako pro instruktora skialpinismu - jako by riziko špatného tahu figurkou bylo stejné jako riziko laviny? Jak je možné, že úředník sedící v kanceláři v Praze rozhoduje o tom, co je bezpečné v horách, aniž by tam kdy byl? Jak je možné, že Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) raději vytahuje různé králíky s alibistickými odpověďmi místo hledání funkčních řešení palčivých problémů spolu s odborníky z praxe? Že Ministerstvo spravedlnosti (MSp) platí znalce jako brigádníky, ale chce od nich odpovědnost soudce? Že máme armádu úředníků větší než Švýcaři, ale když potřebujete něco zařídit, trvá to měsíce?

To všechno jsou důkazy, že Jefferson měl pravdu. A že je nejvyšší čas aplikovat jeho princip na český stát 21. století.

Píšu zde z pozice účastníka řady jednání s různými ministerstvy a úřady - jako očitý (a ušitý :-) svědek absurdit našeho eráru. To, co zde popisuji, jsou mé vlastní zkušenosti z posledních let. Samozřejmě existují jiná významná témata nebo důležitější oblasti. Ale o těch ať píší ti, kdo jim rozumí. Já se držím toho, co znám.

Nejsem odborník na všechno, nemohu ze své pozice ani radit státu, ale pohlížím na věci, které se dotýkají mého profesního i osobního života kriticky a hledám vhodná řešení, jelikož už se na ten stav nemohu dívat a chci změnu. Proto i tento článek.

Tak jsem vymyslel jednoduchý test pro každou státní agendu - Jeffersonův test:

Jsou zásahy státu do života občanů v řadě oblastí opravdu nezbytně nutné? Má stát předpoklady (zejména v podobě personálních a odborných kapacit) tyto oblasti dobře spravovat? Pokud ne → přenechat občanům!

Aplikujme ho na deset oblastí, kde český stát připomíná spíš komedii omylů než správce věcí veřejných. A nezapomeňme - máme v preambuli Listiny základních práv a svobod „samosprávné tradice našich národů“. Cechy fungovaly staletí a věděly, že kovář potřebuje jinou přípravu než pekař. My dnes nevíme ani to, že instruktor skalního lezení potřebuje jinou přípravu než trenér šachu.

1. Sportovní kvalifikace: Když MŠMT nerozezná smrt od šachu

Jak to je: MŠMT má oficiální tabulku z 27.3.2019, kde nastavuje STEJNÝ rozsah vzdělání (150 hodin) pro VŠECH 104 sportovních odborností. Všech! Bez výjimky! Aneb MŠMT de facto přiznává stejnou kvalifikaci šachistům i instruktorům skialpinismu.

Několik příkladů absurdit:

Instruktor lyžování (špatná technika = úraz): 150 hodin

(špatná technika = úraz): 150 hodin Instruktor potápění (chyba pod vodou = utonutí): 150 hodin

(chyba pod vodou = utonutí): 150 hodin Instruktor skalního lezení (pád = smrt): 150 hodin

VERSUS

Trenér šachu (koník skáče do L): 150 hodin

(koník skáče do L): 150 hodin Instruktor mažoretek (mávat hůlkou a usmívat se): 150 hodin

(mávat hůlkou a usmívat se): 150 hodin Instruktor roztleskávaček (vesele tleskat a rozverně hopsat): 150 hodin

MŠMT v podstatě říká: „Naučit roztleskávačky vesele tleskat a rozverně hopsat je stejně náročné jako naučit někoho přežít lavinu.“

„Kdo věcem rozumí, hledá řešení. Vypadá to, že kdo věcem nerozumí, sedí na ministerstvu... A pak dává rozsahově stejnou a obsahově neurčitou kvalifikaci mažoretkám, šachistům i lyžařům či potápěčům. A ještě dovolí vyškolit instruktory pro pohyb v lavinových terénech za víkend.“

To není dobrá správa. To je nezodpovědný hazard s veřejným zdravím a pohrdání životy občanů!

Jeffersonův test: Jsou zásahy státu do nastavování vzdělávacích standardů pro aktivity, kde jde o život, nutné? Má k tomu předpoklady? NE.

Řešení: Ideálně kombinace obojího - specializované Ministerstvo cestovního ruchu a sportu (jako mají Slováci) ruku v ruce se zákonem nastavenou působností sportovních svazů v oblasti vzdělávání sportovních odborníků. Jeden resort zajistí koncepci, svazy zajistí odbornost. MŠMT ať se věnuje tomu, čemu rozumí - školám. A sport ať řeší ti, kdo rozumí sportu.

Mimochodem: V Alpách je skialpinismus tak rizikový, že ho smí profesně vykonávat s klienty jen horští vůdci. U nás? Rozsahově stejná kvalifikace jako trenér šachu. Navíc obsahově volná. A bez kontroly. Šach mat, zdravý rozume.

2. Bezpečnost na sjezdovkách: Když stát ignoruje mezinárodní pravidla

Jak to je: Mezinárodní lyžařská federace (FIS) má 10 pravidel bezpečného chování na sjezdovce. Fungují celosvětově od roku 1967. U nás? Nejsou zakotvena v žádném právním předpisu. FIS pravidla? Platí podle soudu, ne podle zákona. A pak se divíme vysoké úrazovosti.

Povinné helmy - aktuální stav 2025 (nesouvisí sice přímo s FIS pravidly, ale obojí slouží stejnému cíli - bezpečnosti na sjezdovkách):

Itálie: do 18 let (decreto legislativo 40/2021, čl. 17)

do 18 let (decreto legislativo 40/2021, čl. 17) Slovensko: do 15 let (zákon 544/2002 Z.z., § 8a odst. 6)

do 15 let (zákon 544/2002 Z.z., § 8a odst. 6) Polsko: do 16 let (zákon ze dne 18. srpna 2011, čl. 29)

do 16 let (zákon ze dne 18. srpna 2011, čl. 29) Rakousko: do 15 let ve většině spolkových zemí

do 15 let ve většině spolkových zemí Chorvatsko a Slovinsko: do 15 let

do 15 let Česko: žádná povinnost

Jeffersonův test: Je nastavení pravidel bezpečnosti na sjezdovkách zákonem nezbytné? ANO. Zvládá to český stát? NE - místo jasných pravidel máme právní vakuum.

Řešení: Legislativa „Pravidla pro bezpečnost zimních sportů“ - FIS pravidla přímo do zákona. Včetně povinnosti helem pro děti.

3. Armáda úředníků: Proč máme víc byrokratů než Švýcaři

Jak to je: ČR má více úředníků na obyvatele než průměr EU (dle Eurostatu). Jsme nejhůře hodnocená středoevropská země v tomto ukazateli.

Na úředníky je možné nahlížet jako na specifický biologicko-společenský druh. Proč „biologicko“? Protože někdy mám pocit, že mají jinou kompozici mozku, jinak by nemohli plodit ty mnohdy nesmyslné výstupy. Nebylo by lepší, kdyby byli spíše „ohroženým druhem“, tedy aby byli výrazně zredukováni širším využitím AI a návazných technologií? Ušetřené náklady by mohly jít jinam, kde je to více potřeba než provozovat chovatelskou stanici králíků na některých odborech dotčených ministerstev (ale o tom až někdy příště).

Jeffersonův test: Potřebujeme armádu úředníků zasahovat do tolika oblastí života? NE.

Řešení: Méně úředníků = více peněz na skutečné služby občanům. Automatizace místo byrokratů. Větší efektivita. Úspory. A především racio.

4. Soudní znalci: Platová diskriminace justiční profese aneb Když stát nedokáže ocenit odbornost

Jak to je: Soudní znalec dostává 800-1000 Kč/hodinu za posudky pro stát (dle vyhlášky č. 504/2020 Sb.) a má spoustu povinností, za jejichž nedodržení hrozí vysoké sankce a vyškrtnutí ze seznamu. Přitom nese plnou odpovědnost za posudky ovlivňující lidské osudy, musí se celoživotně vzdělávat a platit drahé pojištění.

Ve srovnání s ostatními justičními profesemi - advokáty, notáři či exekutory - jsou znalci jednoznačně diskriminováni. Jejich odměna je na úrovni běžných odborných profesí - účetní konzultant, IT technik, překladatel - jenže ty nepracují s takovou odpovědností a nehrozí jim tak vysoké sankce za chybu.

A příslušný odbor na MSp? Další kouzelník ve státní správě - formalisticky rigidní, přitom nepředvídatelný ve svých rozhodnutích, neposkytuje znalcům potřebnou podporu ani konzultace. Celkově nefunkční systém. A spravedlnost vůči znalcům? Posuďte sami.

Výsledek? Za 13 let úbytek 40% znalců (z 11.000 na cca 7.700 - údaje MS ČR).

Jeffersonův test: Dokáže stát zajistit kvalitní znalce za tyto odměny a bez adekvátní správy? Jsou jeho zásahy do této justiční profese oprávněné? NE.

Řešení: Profesní komora znalců jako mají advokáti nebo notáři - je to justiční profese se stejnou úrovní odbornosti. Sami si určí standardy, zajistí dohled, sankce, budou se spravovat sami. Bez ministerstva (ne)spravedlnosti, které zde nic spravovat neumí, stejně jako MŠMT u sportovních profesí a MMR u těch horských.

5. Profesní standardy (NSK): Úředník ví lépe než truhlář

Jak to je: Národní pedagogický institut (NPI) s MŠMT vytváří tisíce profesních standardů v rámci Národní soustavy kvalifikací (NSK). Výsledek? Absolventi některých kurzů či profesních zkoušek často neumí to, co praxe potřebuje. Ale mají papír! Proč? Protože zástupci profesí (včetně Hospodářské komory, která je zastřešuje) jsou v tomto procesu na vedlejší koleji. Rozhoduje úředník, ten má poslední slovo, ne odborník. Pak se není čemu divit.

Jeffersonův test: Ví úředník lépe než mistr truhlář, jak se učí truhlařina? Je nutné, aby stát zasahoval do profesních standardů? NE.

Řešení: Odborníci z praxe určují standardy. Úředník jen kontroluje formální správnost a soulad se zákonem. Hotovo.

6. Horské profese: Ministerstvo v Praze ví lépe než horský průvodce

Jak to je: MMR vytahuje králíky z klobouku, proč nemůžeme mít profesní komoru horských profesí. Švýcaři ji mají 126 let.

Jeffersonův test: Ví pražský úředník lépe než horský průvodce nebo vůdce, co je na horách bezpečné? Je nutný státní zásah do této oblasti? NE.

Řešení: Profesní komora (samospráva, kde se spravovaní spravují sami) = one-stop-point. Výcvik, zkoušky, evidence, kontrola, pojištění. Vše pod jednou střechou. Jako mají všude kolem nás.

7. Turismus bez vlastního ministerstva: Když jsme jediní v regionu

Jak to je: Turismus tvoří v ČR jen 2-3% HDP (ČSÚ, 2022). U sousedů?

Rakousko: 6% (Statistik Austria, 2024)

6% (Statistik Austria, 2024) Itálie: 18% PIL (Ministerstvo turismu Itálie, 2023)

18% PIL (Ministerstvo turismu Itálie, 2023) Švýcarsko: 8% (FSO, 2023)

Slovensko má od února 2024 Ministerstvo cestovného ruchu a športu. My? Máme to jako „vedlejšák“ na MMR.

Jeffersonův test: Zvládá MMR dobře spravovat cestovní ruch? NE.

Řešení: Ministerstvo cestovního ruchu a sportu jako mají Slováci. Sport a turismus patří k sobě - lyžařská střediska, sportovní turismus, aktivní dovolené. Jeden resort, jednotná koncepce.

8. Sportovní dotace: Když je jednodušší získat hypotéku než dotaci na míče či branky

Jak to je: NSA má složitý administrativní proces. Sportovní kluby musí projít registrací v rejstříku sportu, založit elektronické konto a splnit řadu byrokratických požadavků pro získání dotace na míče či branky. NSA cílí zejména na výkonnostní sport, podporu repre sportovců, rozděluje jim peníze dle stále přísnějších kritérií (u lyžařů 6 FIS závodů za sezónu apod.), nikdo neví, co bude za rok. A co podpora amatérského sportu, sportovních kroužků, školních kurzů, aktivit pro rozhýbání dětí (zvláště po covidu), zvýšení kondice národa?

Jeffersonův test: Je nutná armáda úředníků s formuláři pro rozdělení peněz na sport? Musí stát takto složitě zasahovat? NE.

Řešení: Převod gesce na Ministerstvo cestovního ruchu a sportu, kde koncepce efektivní podpory výkonnostního sportu i amatérských či rekreačních sportovních aktivit, návratnost pak i ve zdravotnictví. Jasný a jednoduchý předpis v podobě zákona o sportu (současný zákon o podpoře sportu je nedostačující), souběžně se zákonem o cestovním ruchu. Transparentní a předvídatelná pravidla. Kvalitní koncepce = lepší správa.

9. Digitalizace: Když úředníci žijí v třetihorách

Jak to je: Estonsko má e-volby, e-občanku, e-všechno. My? Portál občana využívá jen 13% lidí. A e-volby? Zapomeňte. Státní IT projekty za miliardy končí v koši (stavební řízení mimochodem?). Doufejme, že jen dočasně. Stát pro občany - ne občané pro stát. Ze svých daní platíme stát a legitimně očekáváme dobrou správu věcí veřejných. A máme ji? Dostáváme kvalitní protiplnění? To snad ani netřeba rozvádět, stačí si přečíst výše uvedené a protnout s vlastními zkušenostmi. A máte odpověď sami.

Proč to v Estonsku funguje? Protože chtěli. Řekli si: „Budeme digitální stát“ a udělali to. A na Slovensku uchopili podobně cestovní ruch i sport. Prostě chtěli změnu, cítili potřebu, udělali to. A u nás? Nekonečné diskuse, při každém pokusu o konstruktivní jednání jen výmluvy, proč to nejde. Nejsou vize, a pokud s nimi někdo přijde, není vůle. Aneb „Kdo vidí, hledá cestu. Kdo nevidí, žije v třetihorách.“

Jeffersonův test: Potřebujeme tolik papírů, razítek a front na úřadech, když to může řešit digitalizace? Musí stát zasahovat do tolika oblastí papírově? NE.

Řešení: Jedna aplikace pro vše. AI místo úředních postupů. Inspirace z Estonska a jiných zemí, kde uvažují i konají racionálně, pracují pro občany, ne naopak. Koneckonců i včetně Slovenska (i oni jsou před námi o roky napřed v řadě oblastí). Prostě chtěli.

Digitalizace na všech úrovních ve všech využitelných oblastech = lepší servis občanům.

10. Debyrokratizace a deregulace: Štíhlý stát jako cíl - ne jako sen

Jak to je: Stát reguluje, co nemá. Kontroluje, co nechápe. Komplikuje, co by mohlo být jednoduché. Na každý problém vytvoří deset nových předpisů a dvacet formulářů. Výsledek? Diagnóza: Český stát trpí regulační obezitou. Na každé řešení deset překážek. Na každou iniciativu sto důvodů, proč to nejde. Platíme úřední moloch za tlachání bez výsledku. Acta non verba? U nás spíš verba sine actis - slova bez činů.

Jeffersonův test: Potřebujeme tolik úředníků, když to jde dělat jinak a lépe? Musí stát zasahovat do tolika oblastí života občanů? NE. Může to občanská společnost zvládnout lépe? ANO.

Řešení: Cílená a koncepční deregulace. Co může řešit občan z řad odborníků, ať řeší on. Ne úřad. Co může řešit obec, ať řeší obec. Co může řešit profesní komora, ať řeší komora. Od úředníků k odborníkům. A když už mluvíme o občanské společnosti - ve Švýcarsku rozhodují občané v referendech o zásadních otázkách přímo. Žádní prostředníci, žádní králíci z klobouku. Prostě se zeptají lidí a ti rozhodnou. Více přímé demokracie = méně prostoru pro úřední šikany. Stát jen to nejnutnější. Štíhlý = levný = efektivní stát, který neobtěžuje, ale slouží.

Závěr: Občané to zvládnou lépe

Jeffersonův test odhalil pravdu: V řadě oblastí to lidé zvládnou lépe bez zbytečných zásahů státu.

Naše Listina základních práv a svobod odkazuje na „samosprávné tradice našich národů“. Cechy a později profesní samosprávy - fungovaly staletí. Pak přišel socialismus a všechno zestátnil, zcentralizoval, zreguloval. Ve svůj prospěch, ne ve prospěch občanů. Po 35 letech svobody stále věříme, že úředník ví všechno nejlépe. Neví. Ani neví, že pompony nejsou lavinový vyhledávač.

Řešení je prosté: Nechť si občané spravují věci, kterým rozumí lépe než úředník. Stát ať zasahuje jen tam, kde to umí. A jen tam, kde nezbytně musí.

Méně státu - více občanské společnosti.

Jsem i sportovec. Hraju fair play. A totéž očekávám i od ostatních. Včetně státu.

Někdy příště: „Profesní komora: Když Švýcaři něco dělají 126 let, možná to není hloupý nápad“

