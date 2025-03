Ministerstvo lásky vás sleduje. Ale jen pro vaše dobro!

Ministerstvo vnitra chce vědět, kam klikáte. Prý pro vaši bezpečnost! Policie to využije jen při vyšetřování, takže pokud nehledáte „jak uvařit kaši“ se špatnými úmysly, nemáte se čeho bát. Nebo snad ano?

Tento fejeton je satirickým zamyšlením a nepředstavuje reálné výroky institucí či osob.

Tak a je to tady! Po všech těch letech, kdy jsme se smáli Orwellovi, Matrixu a konspiračním teoretikům, konečně přichází chvíle, kdy můžeme říct: „Měli jste pravdu!“ Ale pozor, není třeba panikařit. Ministerstvo vnitra vás nebude sledovat proto, aby vás sledovalo. Ono vás bude sledovat proto, aby vás chránilo. A kdo by si nepřál být chráněn?

Ano, poskytovatelé internetu už teď sbírají o vás spoustu dat. Kde se připojujete, kdy se připojujete, jak dlouho se připojujete. Ale co když se připojujete špatně? Co když si čtete nevhodné věci? Co když navštěvujete podezřelé stránky? Nechcete přece, aby se váš mozek naplnil neautorizovanými myšlenkami! A proto se vnitro rozhodlo, že bude sbírat i to, na co klikáte. Jen tak může zajistit, že jste opravdu na správné cestě.

Samozřejmě, mnoho lidí se bouří. Mluví o špehování, policejním státu, cenzuře. Ale podívejme se na to logicky – jak chcete chránit občany, když nevíte, co dělají? Jak chcete zajistit bezpečí, když vám lidé klidně čtou články z alternativních médií, googlí recepty na domácí zmrzlinu, a dokonce sledují koťátka na YouTube bez státního dozoru? Tohle je chaos, přátelé! A chaos nemůže být v demokratické společnosti tolerován.

A co je nejlepší? Nemusíte se bát! Policie nebude mít k vašim datům přístup jen tak. Bude je využívat pouze v případě podezřelé komunikace. A co je podezřelé? No, to se přece pozná až zpětně. Že jste si jen hledali „nejlepší VPN zdarma“? Náhoda. Že jste klikli na článek s názvem „Jak se bránit vládnímu šmírování“? Podezřelé. Že jste se snažili zjistit, jak funguje Tor? Hm, zajímavé.

Ale hlavně nepropadejte paranoie! Stát přece nemá čas sledovat všechny. Bude sledovat jen ty správné lidi. A pokud nejste správný člověk, tak se vlastně nemáte čeho bát! Nebo snad ano?

Mluvčí policie nám vzkazuje, že tohle přece není žádné narušení soukromí. Naopak, je to ochrana soukromí! Je to stejné, jako když vám někdo bude stát za zády při čtení denního tisku, aby se ujistil, že si neprohlížíte články s nevhodnými názory. Nebo jako když vám policista pohlídá váš telefon, abyste omylem nenapsali někomu, komu byste psát neměli. To je přece zvýšení bezpečnosti!

Takže si to shrňme: Policie nebude sledovat všechny, ale jen ty, které sledovat potřebuje. A jak zjistí, koho sledovat? No, tím, že sleduje všechny.

Přiznejme si, že tento plán je geniální. Ušetří se spousta práce s vyšetřováním. Už nebude třeba zjišťovat, kdo co udělal špatně, protože se to bude vědět dřív, než to vůbec udělá.

Ale nebuďme pesimističtí! Vždyť stát nás přece vždy chránil jen tím nejlepším možným způsobem. A když se něco pokazilo? Tak to bylo jen pro větší dobro.

A pokud stále máte obavy, mám pro vás skvělé řešení: Zkuste vůbec nepoužívat internet. Vypněte Wi-Fi, odhlaste se ze všech účtů, smažte sociální sítě, hoďte telefon do Vltavy a začněte psát dopisy. Přece nechcete být podezřelí!

Ale klid… Pokud nemáte co skrývat, nemáte se čeho bát. Že?

Odmítnutí odpovědnosti: Tento fejeton je satirickým textem a nemá za cíl šířit nepravdivé informace. Všechny uvedené situace jsou nadsázkou pro pobavení a zamyšlení.