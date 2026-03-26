Demokracie v urně: Každé čtyři roky se stávám užitečným idiotem
Lékařská věda pro tento stav sice nemá latinský název, ale v kuloárech se mu šeptá periodická volební lobotomie. Projevuje se utkvělou představou, že jeden můj počmáraný papírek dokáže pohnout horou systémového balastu, kterou tu naši vyvolení vrší s pílí hovnivála už celá desetiletí. Já, člověk, který si v supermarketu nedokáže bez vnitřního dramatu vybrat ani mezi polotučným a plnotučným mlékem, najednou kráčím k urně s výrazem antického hrdiny, jenž nese na bedrech osud celé téhle rozvrzané bárky.
Vstoupím do té zatuchlé tělocvičny místní základky. Ten smrad padesát let starých žíněnek, zaschlého potu a nevyvětraného dětského zoufalství je v podstatě naší národní vůní. U stolu sedí komise – tři strážkyně kolektivní amnézie, které pamatují ještě ražbu prvních grošů, a jeden ambiciózní úředníček s účesem podle pravítka, který vypadá, že má místo páteře nejnovější vládní věstník. Ukážu občanku, oni si mě odškrtnou jako další kus statistického dobytka v pořadníku na morální jatka a s tichým spikleneckým pokývnutím mi podají tu magickou obálku.
Vstoupím za plentu. To je to jediné místo v republice, kde má průměrný občan pocit, že má situaci v rukou. Tam, v té papírové samotce o rozměrech standardní kadibudky, se na vteřinu cítím jako architekt dějin. Hodím do urny své zbožné přání. Říkáme tomu „urna“ a je to nejdokonalejší lingvistický vtip našich dějin. Latinsky je to nádoba na popel. A přesně to tam házíme: zpopelněné zbytky našich nadějí a naivní víru, že tenhle konkrétní demagog v obleku, který stojí víc než moje roční hypotéka, bude lhát o trošičku kreativněji než ten předchozí.
Ještě ten večer se z televize dozvím, že moje strana skončila v propadlišti dějin pod názvem „ostatní“, zatímco koalice „Slibem nezarmoutíš, ale kapsu naplníš“ válcuje zbytek světa. O pár týdnů později zjistím, že vítěz vlastně nevyhrál, protože poražení se v rámci „záchrany demokratických hodnot“ spojili do pětihlavé saně. Ta se hned první den vládnutí pohádá o to, kdo bude mít v limuzíně měkčí kůži a kdo bude mít právo stříhat pásky na dálnicích, které se stejně nikdy nedostaví.
A nad tím vším trůní pan prezident. Ten pán, co si plete ústavu s doporučeným seznamem četby pro letní večery a sestavování vlády pojímá jako svou soukromou reality show pro ukrácení dlouhé chvíle mezi podáváním čaje a testováním trpělivosti národa. Čas plyne, ministři v televizi na sebe kydají špínu s takovou vášní, že by se i v nejhorším bulváru červenali, a já se vracím k myšlence, jestli tu urnu vůbec potřebujeme. Nebylo by efektivnější ty lístky rovnou pálit a teplo využít k vytápění těch jejich klimatizovaných paláců?
Uběhne pár měsíců a realita nás trefí do obličeje jako mokrá onuce. Volební sliby se rozplynuly rychleji než ranní mlha nad skládkou. Politici si mezitím oblékli nové kabáty – digitální, ekologické, inkluzivní. Jsou to pořád ti samí paraziti na tepně státního rozpočtu, jen mají na klopách modernější odznáčky a v tabletech víc barevných grafů o tom, proč musíme zase utáhnout opasky (samozřejmě jen my). Z úřadů sice zmizela východní vlajka a nahradila ji ta modrá se žlutými hvězdičkami, ale jinak? Jinak jsme se nepohnuli ani o milimetr.
Ceny rostou tak agresivně, že se mi z toho točí hlava i bez návštěvy hospody, silnice mají víc kráterů než povrch Měsíce a úředníci jsou stále stejně arogantní. Jen teď mají v kancelářích recyklovaný papír a mluví o „digitální transformaci“, zatímco po vás stále chtějí přinést tři fyzické kopie potvrzení, že jste jim před měsícem poslali datovou schránku.
Stále jsme v tom našem malém českém rybníčku. Voda je tak kalná, že už nevidíme ani na dno, ani na hladinu. Doufáme, věříme a prosíme nebesa o zázrak. Jenže nebesa mají pro Česko zapnutý automatický odpovídač. Zázraky se nedějí. Ty jsou jen v pohádkách, které nám ti panáci v kravatách předčítají každé čtyři roky před spaním, aby nás pak mohli v klidu oškubat.
Možná bychom měli přestat hledat Svatý grál a začít hledat někoho, jako byl král Artuš. Jenže Artuš by sem nikdy nepřišel. Ten by se na nás podíval, svůj meč Excalibur by raději zlomil o koleno a odešel by dělat kariéru někam, kde lidé chápou rozdíl mezi správou státu a organizovaným zločinem. On by si s trpícím lidem věděl rady, ale my netrpíme dost. My jsme se v tom utrpení zabydleli, vymalovali jsme si tam a ještě jsme si koupili předplatné na další sezónu tohohle vládního cirkusu.
Ladislav Faith
