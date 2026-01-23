Prezident: Česko je připraveno na případný ruský útok
Zároveň popsal, jak je Česko připraveno čelit případnému ruskému útoku. Poukázal na relativně silnou armádu, rozsáhlou mobilizační schopnost, speciální jednotky i vysokou míru civilní připravenosti. A hlavně zdůraznil, že jeho země se dokáže bránit i bez podpory USA. „Podívejme se, čeho Rusko dosáhlo za poslední čtyři roky: získalo 20 procent území Ukrajiny. A přitom všem utrpělo asi milion padlých a zraněných.“
Podle něj se Rusku v důsledku války zároveň výrazně zmenšila sféra vlivu a země se potýká s narůstajícími ekonomickými problémy. „Vidíme, jak se země střední Asie a jižního Kavkazu postupně odpoutávají od ruského impéria. A když se dnes podíváte na ruskou ekonomiku – pokud budeme vycházet z inflace za první dva týdny roku, míříme k 30procentní inflaci za celý rok, k úrokovým sazbám kolem 16 procent, nulovému růstu, vyčerpaným rezervám a k neschopnosti platit vojáky, až válka skončí. Takže mě víc znepokojuje neochota Ruska tuhle válku ukončit, protože si to vlastně nemůže dovolit, než jeho schopnost tu válku vyhrát. Ne ukončit, ale vyhrát. Protože oni prostě jedou dál.“
Prezident zároveň zdůraznil, že Česko je připraveno na případný ruský útok bez ohledu na to, zda by mělo podporu Spojených států. Poukázal přitom, že země dokáže během několika týdnů mobilizovat až 280 tisíc vojáků.
Prezident také vyzdvihnul sílu českého letectva (Vzdušné síly AČR), které provozuje jako hlavní stíhací letouny 14 švédských strojů JAS-39 Gripen (v pronájmu do 2027). Pro podporu pozemních sil slouží 24 lehkých bojových letounů L-159 ALCA. Transportní schopnosti zajišťují letouny CASA C-295M, L-410 Turbolet a Airbus A-319. Vrtulníkové letectvo tvoří nové stroje AH-1Z Viper a UH-1Y Venom (doplňované staršími Mi-171Š a W-3A Sokol). Česko si navíc nedávno objednalo moderní letouny F-35. Jde o americké stroje, takže k jejich provozu je do určité míry nutná podpora USA. Prezident nicméně vyjádřil přesvědčení, že tato spolupráce bude pokračovat.
Nejsilnější NATO od konce studené války
Prezident zároveň připomněl, že Česko má také vysokou úroveň civilní připravenosti a ochotu se bránit. Země má k dispozici civilní kryty pro téměř 4,5 milionu obyvatel a zajištěnou bezpečnost dodávek potravin, energií i fungování infrastruktury.
Zároveň vyjádřil důvěru ve schopnosti Evropy. „Dokáže se Evropa bránit? Moje odpověď je jednoznačně ano,“ prohlásil. Optimisticky se vyjádřil i k budoucnosti vztahů v rámci NATO, a to navzdory napětí okolo Grónska.
Na otázku, zda by se Aliance kvůli těmto sporům mohla rozpadnout, odpověděl: „Myslím si, že jsme naopak v procesu vytváření silnějšího NATO, než jaké jsme viděli od konce studené války.“
Ano, pochopili jste, je to fikce, je to upravený článek z aktualne.cz: Finský prezident si s Kremlem nebral servítky. Řekl, jak se Helsinky ubrání i bez USA
Mnozí příznivci té velké revizionistické autoritářské mocnosti s imperiálními ambicemi zase budou kecat něco o válečných štváčích. Ne, Finsko se svými zkušenostmi s Ruskem (SSSR) jen popisuje svoji připravenost se BRÁNIT. Proč tohle nemůže zaznít i od našich politiků, proč nemůžeme být připraveni?
Znamená učení sebeobrany, že chceš někoho zmlátit?
Když se člověk začne učit sebeobranu:
- neříká tím „chci se rvát“,
- říká tím „nechci být bezbranný“.
Polsko ani Finsko nechce napadnout Rusko, a kdo je válečný štváč, příznivci velké revizionistické autoritářské mocnosti s imperiálními ambicemi? Podívejte se někdy na ruskou televizi a třeba pochopíte, kdo chce zabíjet lidi nejen v Pobaltí.
Ladislav Dvořák
