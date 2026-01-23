Prezident: Česko je připraveno na případný ruský útok

Český prezident ostře zhodnotil ruskou válku proti Ukrajině jako strategické selhání Kremlu.

Zároveň popsal, jak je Česko připraveno čelit případnému ruskému útoku. Poukázal na relativně silnou armádu, rozsáhlou mobilizační schopnost, speciální jednotky i vysokou míru civilní připravenosti. A hlavně zdůraznil, že jeho země se dokáže bránit i bez podpory USA. „Podívejme se, čeho Rusko dosáhlo za poslední čtyři roky: získalo 20 procent území Ukrajiny. A přitom všem utrpělo asi milion padlých a zraněných.“

Podle něj se Rusku v důsledku války zároveň výrazně zmenšila sféra vlivu a země se potýká s narůstajícími ekonomickými problémy. „Vidíme, jak se země střední Asie a jižního Kavkazu postupně odpoutávají od ruského impéria. A když se dnes podíváte na ruskou ekonomiku – pokud budeme vycházet z inflace za první dva týdny roku, míříme k 30procentní inflaci za celý rok, k úrokovým sazbám kolem 16 procent, nulovému růstu, vyčerpaným rezervám a k neschopnosti platit vojáky, až válka skončí. Takže mě víc znepokojuje neochota Ruska tuhle válku ukončit, protože si to vlastně nemůže dovolit, než jeho schopnost tu válku vyhrát. Ne ukončit, ale vyhrát. Protože oni prostě jedou dál.“

Prezident zároveň zdůraznil, že Česko je připraveno na případný ruský útok bez ohledu na to, zda by mělo podporu Spojených států. Poukázal přitom, že země dokáže během několika týdnů mobilizovat až 280 tisíc vojáků.

Prezident také vyzdvihnul sílu českého letectva (Vzdušné síly AČR), které provozuje jako hlavní stíhací letouny 14 švédských strojů JAS-39 Gripen (v pronájmu do 2027). Pro podporu pozemních sil slouží 24 lehkých bojových letounů L-159 ALCA. Transportní schopnosti zajišťují letouny CASA C-295M, L-410 Turbolet a Airbus A-319. Vrtulníkové letectvo tvoří nové stroje AH-1Z Viper a UH-1Y Venom (doplňované staršími Mi-171Š a W-3A Sokol). Česko si navíc nedávno objednalo moderní letouny F-35. Jde o americké stroje, takže k jejich provozu je do určité míry nutná podpora USA. Prezident nicméně vyjádřil přesvědčení, že tato spolupráce bude pokračovat.

Nejsilnější NATO od konce studené války

Prezident zároveň připomněl, že Česko má také vysokou úroveň civilní připravenosti a ochotu se bránit. Země má k dispozici civilní kryty pro téměř 4,5 milionu obyvatel a zajištěnou bezpečnost dodávek potravin, energií i fungování infrastruktury.

Zároveň vyjádřil důvěru ve schopnosti Evropy. „Dokáže se Evropa bránit? Moje odpověď je jednoznačně ano,“ prohlásil. Optimisticky se vyjádřil i k budoucnosti vztahů v rámci NATO, a to navzdory napětí okolo Grónska.

Na otázku, zda by se Aliance kvůli těmto sporům mohla rozpadnout, odpověděl: „Myslím si, že jsme naopak v procesu vytváření silnějšího NATO, než jaké jsme viděli od konce studené války.“

Ano, pochopili jste, je to fikce, je to upravený článek z aktualne.cz: Finský prezident si s Kremlem nebral servítky. Řekl, jak se Helsinky ubrání i bez USA

Mnozí příznivci té velké revizionistické autoritářské mocnosti s imperiálními ambicemi zase budou kecat něco o válečných štváčích. Ne, Finsko se svými zkušenostmi s Ruskem (SSSR) jen popisuje svoji připravenost se BRÁNIT. Proč tohle nemůže zaznít i od našich politiků, proč nemůžeme být připraveni?

Znamená učení sebeobrany, že chceš někoho zmlátit?

Když se člověk začne učit sebeobranu:
- neříká tím „chci se rvát“,
- říká tím „nechci být bezbranný“.

Polsko ani Finsko nechce napadnout Rusko, a kdo je válečný štváč, příznivci velké revizionistické autoritářské mocnosti s imperiálními ambicemi? Podívejte se někdy na ruskou televizi a třeba pochopíte, kdo chce zabíjet lidi nejen v Pobaltí.

Autor: Ladislav Dvořák | pátek 23.1.2026 10:54 | karma článku: 0 | přečteno: 46x

Další články autora

Ladislav Dvořák

Andrej Babiš a glóbus poznání

Když si Andrej Babiš koupil glóbus, nebyl to impulz. Byla to strategie.

21.1.2026 v 14:27 | Karma: 18,22 | Přečteno: 330x | Diskuse | Politika

Ladislav Dvořák

Přece mi nebudou říkat, co si mám myslet

Tento příběh se opravdu stal. Jedno kafe v práci, jeden kolega a malý vhled do lidské duše.

18.1.2026 v 19:13 | Karma: 13,62 | Přečteno: 430x | Diskuse | Politika

Ladislav Dvořák

Invaze na Ukrajinu: doložitelná fakta versus propaganda

Faktografická analýza založená na oficiálních dokumentech a mezinárodním právu (i když je legitimní se ptát, jestli dnes vládne právo, nebo síla)

15.1.2026 v 11:39 | Karma: 26,77 | Přečteno: 893x | Diskuse | Politika

Ladislav Dvořák

Agrese, oběť a falešná neutralita

Ukrajina v historické perspektivě druhé světové války

14.1.2026 v 19:22 | Karma: 16,61 | Přečteno: 302x | Diskuse | Politika

Ladislav Dvořák

Ani viry, ani bakterie: Archea – třetí doména života, o které se skoro nemluví

Co jsou zač, jak fungují a proč přepisují naše chápání evoluce. Ani viry, ani bakterie: Archea – třetí doména života, o které se skoro nemluví.

28.12.2025 v 13:51 | Karma: 13,44 | Přečteno: 261x | Diskuse | Věda
Další články autora

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.
21. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  23. 1. 7:31

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...

Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.
vydáno 15. ledna 2026

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)
16. ledna 2026  10:49

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů
17. ledna 2026  8:10

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.
17. ledna 2026  11:59

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...

Protektorátní školství

Česká Lípa
23. ledna 2026  11:30

Zajímavou přednášku mohou v sobotu navštívit lidé v českolipském muzeu.

Bude tu smetiště, vadí části Prostějovanů plán zdvojnásobit provoz vrakoviště

Ilustrační snímek
23. ledna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Nesouhlas části obyvatel vyvolal plán firmy provozující vrakoviště za prostějovským vlakovým...

Znečištění kejdou dosáhlo místa, odkud vodárny berou vodu. Povodí zvětšilo odtok

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....
23. ledna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Znečištění kejdou dosáhlo hráze znojemské vodárenské nádrže, Povodí Moravy kvůli tomu zvýšilo odtok...

Hromadná nehoda na D1 na Vyškovsku, srazilo se až dvacet automobilů

Nehody zapříčiněné ledovkou u Střelic na Brněnsku, (23. ledna 2026)
23. ledna 2026  11:22

Na dálnici D1 na 215. km ve směru na Brno bouralo podle policie minimálně deset vozů, hasiči...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ladislav Dvořák

  • Počet článků 56
  • Celková karma 18,45
  • Průměrná čtenost 1040x
 

 

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.