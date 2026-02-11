O Babišovi, o lásce, o práci a o tom, proč to spolu někdy nejde dohromady

Babiš se svého Agrofertu vzdá…. Bere mi to chuť makat, plánovat, podílet se na HDP. Je to trabl.… eee, moment… o čem to chci vlastně psát? Babišovo voodoo.

Nový rozpočet. Totální splynutí těl a duší, které všechny „koblížky“ spolehlivě odpálí do extáze, ten Fiala, předal nám spálenou zemi, s růstem 2,5 %, a dluh se aspoň v některých obdobích vůči HDP tvářil jako člověk, co chodí do fitka.

Přidej, ale neříkej kam. Kapitole zemědělství bylo přidáno 7,8 miliardy korun. V poměru k velikosti dané kapitoly se jedná o vůbec nejvyšší navýšení ze všech resortů. Z těchto 7,8 miliardy korun jde (má jít) „největší část“ do Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Přes tento fond tečou dotace „těm velkým agrobaronům“. Je to prostě úúú… úlet

Snížíme příjmy, zvýšíme výdaje — a ty se uklidni. Hnutí ANO plánuje snižovat příjmy (snižování daní) a zároveň drasticky zvyšovat výdaje, dává to ekonomický smysl? V reálném světě to smysl mít může, ale musíš dodat jak: kde ušetříš, co omezíš, co zrušíš, co přesuneš, co zvedneš jinde.

NRR, vzniklá na základě zákona o rozpočtové odpovědnosti (přijatého za Babišovy vlády v roce 2017), upozorňuje, že návrh rozpočtu překračuje zákonné limity zadlužení o 63 až 70 miliard korun. Místo úpravy rozpočtu Babiš označil NRR za zbytečnou a navrhuje její zrušení. Tvrdí, že ČR je málo zadlužená a má prostor pro další dluhy. Padesát odstínů rozkoše a slasti, které teď prožívám, jsou nepopsatelné. Chci nějakou superdávku.

Andrej Babiš se účastnil protestů a hornických piet, kde lidé nadávali na prezidenta Petra Pavla. Přitom rozhodnutí o utlumování a koncích těžby v konkrétních případech padala v minulosti jinde a dřív (a často je to složitější řetěz událostí, ale ukončení těžby černého uhlí na Ostravsku/Karvinsku, konkrétně o útlumu dolů společnosti OKD, rozhodla vláda Andreje Babiše v červenci 2020). Petr Pavel s tímto rozhodnutím neměl nic společného, přesto se stal terčem hněvu, zatímco Babiš byl oslavován.

Schillerová a její kouzelná věta, že zákon o rozpočtové odpovědnosti neplatí v době „rozpočtového provizoria“. Takže může neomezeně zadlužovat stát bez ohledu na zákony? Někdo se snaží vysvětlit realitu tak, abys u toho necítil potřebu se ptát? A pojídači koblihů jsou spokojeni? Kde se to vlastně na té cestě za světlými zítřky tak vykřivilo?

Díky tomuto tajfunu najednou vnímám život, vztahy a lidi kolem sebe v trochu jiném světle. Už žijeme v té nejlepší zemi na planetě, co nám slíbil Andrej? Konečně. Vím, vím, všechno vím. Tato vláda je ta nejlepší. Musí to ven. A dovnitř. A ven. A… I tření pohlavních orgánů je jiné než bývalo. Konečně zase žiju. Na plný koule. Orgasmus až do omdlení.

Autor: Ladislav Dvořák | středa 11.2.2026 14:08 | karma článku: 0 | přečteno: 44x

