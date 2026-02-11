O Babišovi, o lásce, o práci a o tom, proč to spolu někdy nejde dohromady
Nový rozpočet. Totální splynutí těl a duší, které všechny „koblížky“ spolehlivě odpálí do extáze, ten Fiala, předal nám spálenou zemi, s růstem 2,5 %, a dluh se aspoň v některých obdobích vůči HDP tvářil jako člověk, co chodí do fitka.
Přidej, ale neříkej kam. Kapitole zemědělství bylo přidáno 7,8 miliardy korun. V poměru k velikosti dané kapitoly se jedná o vůbec nejvyšší navýšení ze všech resortů. Z těchto 7,8 miliardy korun jde (má jít) „největší část“ do Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Přes tento fond tečou dotace „těm velkým agrobaronům“. Je to prostě úúú… úlet
Snížíme příjmy, zvýšíme výdaje — a ty se uklidni. Hnutí ANO plánuje snižovat příjmy (snižování daní) a zároveň drasticky zvyšovat výdaje, dává to ekonomický smysl? V reálném světě to smysl mít může, ale musíš dodat jak: kde ušetříš, co omezíš, co zrušíš, co přesuneš, co zvedneš jinde.
NRR, vzniklá na základě zákona o rozpočtové odpovědnosti (přijatého za Babišovy vlády v roce 2017), upozorňuje, že návrh rozpočtu překračuje zákonné limity zadlužení o 63 až 70 miliard korun. Místo úpravy rozpočtu Babiš označil NRR za zbytečnou a navrhuje její zrušení. Tvrdí, že ČR je málo zadlužená a má prostor pro další dluhy. Padesát odstínů rozkoše a slasti, které teď prožívám, jsou nepopsatelné. Chci nějakou superdávku.
Andrej Babiš se účastnil protestů a hornických piet, kde lidé nadávali na prezidenta Petra Pavla. Přitom rozhodnutí o utlumování a koncích těžby v konkrétních případech padala v minulosti jinde a dřív (a často je to složitější řetěz událostí, ale ukončení těžby černého uhlí na Ostravsku/Karvinsku, konkrétně o útlumu dolů společnosti OKD, rozhodla vláda Andreje Babiše v červenci 2020). Petr Pavel s tímto rozhodnutím neměl nic společného, přesto se stal terčem hněvu, zatímco Babiš byl oslavován.
Schillerová a její kouzelná věta, že zákon o rozpočtové odpovědnosti neplatí v době „rozpočtového provizoria“. Takže může neomezeně zadlužovat stát bez ohledu na zákony? Někdo se snaží vysvětlit realitu tak, abys u toho necítil potřebu se ptát? A pojídači koblihů jsou spokojeni? Kde se to vlastně na té cestě za světlými zítřky tak vykřivilo?
Díky tomuto tajfunu najednou vnímám život, vztahy a lidi kolem sebe v trochu jiném světle. Už žijeme v té nejlepší zemi na planetě, co nám slíbil Andrej? Konečně. Vím, vím, všechno vím. Tato vláda je ta nejlepší. Musí to ven. A dovnitř. A ven. A… I tření pohlavních orgánů je jiné než bývalo. Konečně zase žiju. Na plný koule. Orgasmus až do omdlení.
Ladislav Dvořák
Prezident: Česko je připraveno na případný ruský útok
Český prezident ostře zhodnotil ruskou válku proti Ukrajině jako strategické selhání Kremlu.
Ladislav Dvořák
Andrej Babiš a glóbus poznání
Když si Andrej Babiš koupil glóbus, nebyl to impulz. Byla to strategie.
Ladislav Dvořák
Přece mi nebudou říkat, co si mám myslet
Tento příběh se opravdu stal. Jedno kafe v práci, jeden kolega a malý vhled do lidské duše.
Ladislav Dvořák
Invaze na Ukrajinu: doložitelná fakta versus propaganda
Faktografická analýza založená na oficiálních dokumentech a mezinárodním právu (i když je legitimní se ptát, jestli dnes vládne právo, nebo síla)
Ladislav Dvořák
Agrese, oběť a falešná neutralita
Ukrajina v historické perspektivě druhé světové války
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Vlak na Vyškovsku se na přejezdu střetl s vozem, zranila se seniorka
Vlak se dnes na přejezdu v úseku mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku střetl s osobním vozem,...
Karlovy Vary zajistí občerstvení na Jelením skoku food truckem, hledají nájemce
Občerstvení ve výletní restauraci Jelení skok zajistí město Karlovy Vary během letošní letní sezony...
NSS potvrdil advokátovi pokutu 12.000 korun za texty z doby pandemie
Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil pražskému advokátovi Tomáši Nielsenovi pokutu 12.000 korun za...
„To bude ostuda.“ Pavel se na olympijském festivalu předvedl i v hokejové exhibici
Na olympijský festival v Českých Budějovicích ve středu po obědě dorazil prezidentský pár. Petr...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 57
- Celková karma 17,69
- Průměrná čtenost 1028x