Historie vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem
Jenže historie vztahů mezi Ukrajinou a Ruskem ukazuje, že realita je podstatně složitější.
Pojďme si proto v klidu a bez emocí shrnout, jaké dohody už mezi Ukrajinou a Ruskem existovaly, co skutečně znamenaly – a hlavně, proč žádná z nich nezabránila válce.
Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 se Ukrajina stala samostatným a mezinárodně uznaným státem. Zásadní je, že vznikla v tehdejších administrativních hranicích, které byly uznány všemi ostatními postsovětskými republikami – včetně Ruska. Tento princip byl zakotven už v tzv. Bělověžské dohodě, kterou podepsalo Rusko, Ukrajina a Bělorusko. Její podstata byla jednoduchá: Sovětský svaz končí a nové státy vznikají v hranicích, které do té doby měly. O jejich změně se nemá diskutovat.
Ještě silnější závazek přišel v roce 1994 v podobě Budapešťského memoranda. Ukrajina se v něm vzdala třetího největšího jaderného arzenálu na světě výměnou za bezpečnostní záruky. Rusko, Spojené státy a Velká Británie se zavázaly respektovat její suverenitu, územní celistvost a zdržet se jakéhokoli použití síly nebo hrozby silou. Jinými slovy: Ukrajina obětovala jaderné zbraně výměnou za slib, že nebude nikdy napadena!!!
Následovaly další smlouvy – například Smlouva o přátelství, spolupráci a partnerství mezi Ukrajinou a Ruskem z roku 1997, ve které Rusko znovu výslovně uznalo ukrajinské hranice včetně Krymu. Rusko jej porušilo anexí Krymu v roce 2014.
A právě tady se dostáváme k jádru problému. Smlouvy existovaly. Byly podepsané. Byly mezinárodně platné. Přesto byly porušeny.
Proto je dnes legitimní otázka:
Pomůže další mírová smlouva, pokud předchozí dohody nebyly respektovány?
Mír totiž není jen papír s podpisy. Funguje pouze tehdy, pokud obě strany uznávají stejná pravidla hry. Pokud jedna strana považuje mezinárodní právo za závazné a druhá za nástroj, který se dodržuje jen tehdy, když se to hodí, žádná smlouva dlouhodobý mír nezaručí.
Zde se dostáváme k širší otázce motivace Ruska. Jde skutečně o bezpečnost a mír? Nebo o snahu obnovit sféru vlivu, kterou Rusko ztratilo po rozpadu Sovětského svazu? Ruská politická rétorika posledních let – popírání ukrajinské státnosti, relativizace hranic, otevřené zpochybňování suverenity sousedních zemí – spíše ukazuje na druhý scénář.
Pokud je cílem návrat k postavení supervelmoci, která rozhoduje o osudu „svého“ okolí, pak mírová smlouva není cílem, ale jen dočasným nástrojem. Pauzou, během níž se konflikt připraví na další fázi.
Debata o míru je důležitá. Ale bez poctivého pohledu na minulost a bez pochopení, proč selhaly všechny předchozí dohody, se může snadno stát jen debatou o iluzích. Skutečný mír nevzniká podpisem. Vzniká až ve chvíli, kdy jsou hranice, suverenita a pravidla respektovány nejen na papíře, ale i v realitě.
Komplexní analýza mezinárodních dohod z let 1991–2019
Debata o státnosti a hranicích Ukrajiny se v posledních letech často vede emotivně, avšak existuje řada jasných, písemných a mezinárodně uznaných dokumentů, které otázku ukrajinské suverenity řeší jednoznačně. Tento článek chronologicky mapuje klíčové dohody s přesnými daty, jmény signatářů, obsahem dokumentů a kontextem jejich vzniku.
1. Rok 1991: Vznik nezávislé Ukrajiny
Deklarace nezávislosti (24. srpna 1991)
Ukrajina vyhlásila nezávislost 24. srpna 1991 v přímé reakci na neúspěšný srpnový puč v Moskvě (19.–21. srpna 1991). Akt o vyhlášení nezávislosti přijala Nejvyšší rada Ukrajiny (Verchovna rada) s cílem potvrdit ukrajinskou suverenitu a připravit cestu k referendu.
Celoukrajinské referendum (1. prosince 1991)
Referendum se konalo 1. prosince 1991 a přineslo následující výsledky:
|Ukazatel
|Hodnota
|Počet oprávněných voličů
|37 885 555
|Účast
|84,18 % (31 891 742 voličů)
|Hlasy PRO nezávislost
|90,32 % (28 804 071 hlasů)
|Hlasy PROTI
|7,58 %
Klíčový fakt: I v oblastech s vysokým podílem etnických Rusů většina hlasovala PRO nezávislost. V Doněcké oblasti podpořilo nezávislost 83,9 % voličů, v Luhanské oblasti 83,86 %. Nejnižší podporu zaznamenal Krym (54,19 %) a Sevastopol (57,07 %), přesto i tam majorita hlasovala pro nezávislost. Podle průzkumů hlasovalo pro nezávislost přibližně 55 % etnických Rusů žijících na Ukrajině.
Současně s referendem proběhly první prezidentské volby. Zvítězil Leonid Kravčuk se ziskem 61,59 % hlasů, druhý skončil Vjačeslav Čornovil (23,27 %).
2. Bělověžská dohoda: Zánik SSSR a zachování hranic
Základní údaje
- Datum podpisu: 8. prosince 1991
- Místo: Lovecká chata Viskuli v Bělověžském pralese, Bělorusko
- Oficiální název: Dohoda o vytvoření Společenství nezávislých států (SNS)
Signatáři
|Stát
|Hlava státu
|Předseda vlády
|Ruská federace
|Boris Jelcin
|Gennadij Burbulis
|Ukrajina
|Leonid Kravčuk
|Vitold Fokin
|Bělorusko
|Stanislav Šuškevič
|Vjačeslav Kebič
Klíčová ustanovení
Preambule dokumentu konstatovala: «SSSR jako subjekt mezinárodního práva a geopolitická realita přestává existovat.»
- Ukončení existence Sovětského svazu
- Vytvoření Společenství nezávislých států (SNS)
- Uznání územní celistvosti a nedotknutelnosti stávajících hranic (Článek 5)
- Garance rovných práv a svobod občanům bez ohledu na národnost
- Otevřenost hranic a volný pohyb osob v rámci SNS
Alma-Atský protokol (21. prosince 1991)
Potvrzení Bělověžské dohody dalšími 8 bývalými sovětskými republikami. Protokol podepsalo celkem 11 z 15 republik (všechny kromě Gruzie a tří pobaltských států). Tím byl zánik SSSR definitivně potvrzen širokou pluralitou členských států.
3. Budapešťské memorandum: Bezpečnostní záruky za jaderné odzbrojení
Kontext: Ukrajinský jaderný arzenál
Po rozpadu SSSR se Ukrajina ocitla jako třetí největší jaderná mocnost světa. Na jejím území se nacházelo:
|Typ zbraňového systému
|Počet
|Strategické jaderné hlavice
|cca 1 700–1 900
|Taktické jaderné hlavice
|cca 2 500–2 883
|ICBM SS-19 Stiletto (UR-100N)
|130 (po 6 hlavicích = 780)
|ICBM SS-24 Scalpel (RT-23)
|46 (po 10 hlavicích = 460)
|Strategické bombardéry Tu-95 Bear
|21 kusů
|Strategické bombardéry Tu-160 Blackjack
|19 kusů
|Řízené střely vzduch-země Kh-55
|cca 600 kusů
Srovnání: Ukrajinský arzenál v roce 1991 převyšoval kombinovaný arzenál Velké Británie, Francie a Číny dohromady. USA měly v té době přibližně 10 979 hlavic, Rusko kolem 17 275. Jediná hlavice SS-19 měla odhadovanou výbušnou sílu více než 20× větší než bomba svržená na Hirošimu.
Trilaterální prohlášení (14. ledna 1994)
Předcházelo Budapešťskému memorandu. Podepsáno v Moskvě prezidenty Billem Clintonem (USA), Borisem Jelcinem (Rusko) a Leonidem Kravčukem (Ukrajina). Ukrajina se zavázala k úplnému jadernému odzbrojení výměnou za ekonomickou pomoc a bezpečnostní záruky.
Budapešťské memorandum (5. prosince 1994)
- Datum: 5. prosince 1994
- Místo: Konference KBSE v Budapešti, Maďarsko (kongresové centrum Patria Hall)
- Plný název: Memorandum o bezpečnostních zárukách v souvislosti s přistoupením Ukrajiny ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní
Signatáři
- Ruská federace: prezident Boris Jelcin
- USA: prezident Bill Clinton
- Velká Británie: premiér John Major
- Ukrajina: prezident Leonid Kučma
Francie a Čína poskytly obdobné záruky v samostatných dokumentech.
Klíčové závazky signatářů
- Respektovat nezávislost, suverenitu a stávající hranice Ukrajiny
- Zdržet se hrozby silou nebo použití síly proti územní celistvosti či politické nezávislosti Ukrajiny
- Zdržet se ekonomického nátlaku
- Nepoužít jaderné zbraně proti Ukrajině (negativní bezpečnostní záruka)
- V případě agrese proti Ukrajině požádat o okamžitou akci Rady bezpečnosti OSN
Právní povaha dokumentu
Důležité upřesnění: Budapešťské memorandum není vojenská obranná smlouva (jako např. článek 5 Severoatlantické smlouvy), ale je to závazný mezinárodněprávní dokument o bezpečnostních zárukách. Signatáři se zavázali k respektování principů zakotvených v Chartě OSN a Helsinském závěrečném aktu.
Průběh odzbrojení
- 1. června 1996: Ukrajina předala Rusku poslední jadernou hlavici
- 30. října 2001: Zlikvidován poslední strategický nosič (ICBM nebo bombardér)
- 2008: Dokončeno kompletní odzbrojení jaderné infrastruktury
USA poskytly Ukrajině finanční pomoc přesahující 300 milionů USD prostřednictvím programu Nunn-Lugar (Cooperative Threat Reduction) a zdvojnásobily ekonomickou pomoc na 310 milionů USD pro rok 1994.
4. Smlouva o přátelství mezi Ukrajinou a Ruskem (1997)
Základní údaje
- Plný název: Smlouva o přátelství, spolupráci a partnerství mezi Ukrajinou a Ruskou federací
- Neoficiální označení: «Velká smlouva»
- Datum podpisu: 31. května 1997
- Místo podpisu: Kyjev, u Hrobu neznámého vojína
- Signatáři: prezident Ukrajiny Leonid Kučma a prezident Ruska Boris Jelcin
Ratifikace
- Ukrajina: 14. ledna 1998 (zákon č. 13/98-VR)
- Rusko: Státní duma 25. prosince 1998, Rada federace 17. února 1999
- Vstup v platnost: 1. dubna 1999
Klíčová ustanovení
«V souladu s ustanoveními Charty OSN a závazky Závěrečného aktu o bezpečnosti a spolupráci v Evropě budou vysoké smluvní strany respektovat vzájemnou územní celistvost a potvrzují nedotknutelnost hranic mezi nimi.» (Článek 2)
- Strategické partnerství mezi oběma státy
- Uznání nedotknutelnosti stávajících hranic
- Respektování územní celistvosti
- Zákaz použití síly nebo hrozby silou
- Zákaz ekonomického nátlaku
- Závazek nevyužívat vlastní území k poškození bezpečnosti druhé strany
Kontext jednání
Jednání o smlouvě trvala 5 let (1992–1997). Hlavními spornými body byly: status Krymu, budoucnost základen Černomořské flotily, delimitace hranic a status Azovského moře. Rusko se snažilo prosadit silnější pozici ve smlouvě a získat vliv na vnitřní a zahraniční politiku Ukrajiny.
Dohoda o Černomořské flotile (28. května 1997)
Souběžně s «Velkou smlouvou» byla podepsána Dohoda o rozdělení Černomořské flotily:
- Rusko získalo 81,7 % lodí
- Ukrajina získala 18,3 % lodí
- Rusko zaplatilo kompenzaci 526 milionů USD
- Ukrajina pronajala Rusku námořní základny na Krymu na 20 let (do roku 2017)
- Roční nájemné: 97 milionů USD (odečítáno z ceny ruského plynu)
Konec platnosti smlouvy
- 17. září 2018: Prezident Petro Porošenko zahájil proces ukončení smlouvy
- 21. září 2018: Ukrajinské ministerstvo zahraničí notifikovalo Rusko o záměru neprodloužit smlouvu
- 31. března 2019: Smlouva vypršela
Důležité: Smlouvu ukončila Ukrajina, nikoliv Rusko. Rusko ji samo porušilo anexí Krymu v roce 2014.
5. Právní a historické závěry
Chronologie uznání ukrajinských hranic Ruskem
- 1991 – Bělověžská dohoda: Rusko uznalo územní celistvost Ukrajiny a nedotknutelnost hranic
- 1994 – Budapešťské memorandum: Rusko se zavázalo respektovat nezávislost, suverenitu a stávající hranice Ukrajiny
- 1997 – Smlouva o přátelství: Rusko výslovně potvrdilo nedotknutelnost hranic mezi oběma státy
- 2003 – Smlouva o státních hranicích: Rusko a Ukrajina formálně delimitovaly pozemní hranici
- 2009 – Společné prohlášení: Rusko a USA potvrdily platnost bezpečnostních záruk Budapešťského memoranda
Porušení mezinárodního práva
Únor–březen 2014: Ruská federace anexí Krymu porušila:
- Chartu OSN (článek 2, odst. 4 – zákaz použití síly)
- Helsinský závěrečný akt KBSE (1975)
- Bělověžskou dohodu (1991)
- Budapešťské memorandum (1994)
- Smlouvu o přátelství (1997)
27. března 2014: Valné shromáždění OSN přijalo rezoluci 68/262 potvrzující územní celistvost Ukrajiny. Pro hlasovalo 100 států, proti pouze 11 států (včetně Ruska), 58 se zdrželo.
Shrnutí
|Ukrajina je suverénní stát od 24. srpna 1991, potvrzeno referendem 1. prosince 1991 s podporou 90,32 % voličů.
Její hranice byly opakovaně uznány Ruskem: 1991 (Bělověžská dohoda), 1994 (Budapešťské memorandum), 1997 (Smlouva o přátelství).
Neexistuje žádný legitimní mezinárodněprávní dokument, který by tyto hranice zpochybňoval.
Ukrajina se vzdala třetího největšího jaderného arzenálu na světě výměnou za bezpečnostní záruky, které Rusko porušilo.
Jakékoliv tvrzení o «historickém nároku» nebo «sporném území» je v rozporu s dokumenty, které Rusko samo podepsalo.
Závěrečná poznámka: Debata o Ukrajině není otázkou interpretace historie či národní identity – je to otázka dodržování či ignorování písemných, mezinárodně uznaných závazků, které jedna strana konfliktu sama podepsala a ratifikovala.
Prameny a odkazy
- Bělověžská dohoda (1991) – plný text: docs.cntd.ru/document/1900745
- Budapešťské memorandum (1994) – UN Document A/49/765
- Smlouva o přátelství (1997) – UN Treaty Series
- Arms Control Association: Ukraine, Nuclear Weapons, and Security Assurances
- Harvard Kennedy School: Budapest Memorandum at 25
- Wilson Center: Nuclear Proliferation International History Project
- Rezoluce VS OSN 68/262 (2014)
Ladislav Dvořák
Prohraje Rusko válku? Rusko ve válečné pasti
Téměř čtyři roky po zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu stojí Ruská federace před dilematem, které nemá dobré řešení.
Ladislav Dvořák
Na Ukrajině chceme mír!
Ukrajina není dokonalou zemí, ale která země je dokonalá? Válka je zlo, ale znamená vždy snaha o mír opravdový mír?
Ladislav Dvořák
10 nejpodivnějších a nejbizarnějších muzeí, ve kterých jste nikdy nebyli
Muzea jsou obvykle spojována s historií, uměním a vědou. Některá muzea však překračují obvyklé hranice a ukazují bizarní a neobvyklé věci.
Ladislav Dvořák
10 nejneobvyklejších a nejzajímavějších objevů v archeologii
Archeologie je obor, který nás neustále překvapuje nečekanými a fascinujícími objevy. Od starověkých artefaktů až po dávno zapomenuté civilizace – archeologové neustále objevují nové důkazy, které zpochybňují naše představy o minu
Ladislav Dvořák
10 nejpodivnějších a nejunikátnějších hotelů, které musíte navštívit
Hotelový průmysl se neustále vyvíjí a vzhledem k velké konkurenci se hotely snaží vyniknout a nabídnout něco jiného, co by hosty zaujalo.
|Další články autora
Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív
Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....
Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu
Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční...
5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...
Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody
Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje...
Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla
Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude...
Lyžaři zaplnili parkoviště u lanovek v J. Lázních, Peci p. Sněžkou a Š. Mlýně
Lyžaři dnes dopoledne zaplnili parkoviště u lanovek v hlavních krkonošských střediscích Janské...
Špindlerův Mlýn. Netradiční zážitky ze „silvestrovských hor“. Večer můžete s rolbaři upravovat sjezdovky
Skiareál Špindlerův Mlýn láká návštěvníky k jedinečnému prožití vánočních svátků a konce roku na...
Řidič na Šumpersku nerespektoval výstrahu a vjel pod vlak, nehodu nepřežil
Na Šumpersku se dopoledne střetlo osobní auto s vlakem. Automobil se po nehodě převrátil na...
Dopravu na trati u Bohdíkova zastavila nehoda s autem, řidič se zranil
Řidič osobního auta se dnes dopoledne střetl na Šumpersku s osobním vlakem. Vůz se po nehodě...
- Počet článků 50
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1110x