Zelený fanatismus: není majetek, není uhlík

Největšími viníky klimatické krize jsou podle spolupředsedy německých Mladých Zelených Jakoba Blasla energetické společnosti RWE a Leag a průmyslový obr Thyssenkrupp, a proto by měly být převedeny do veřejného vlastnictví.

Samozřejmě pod pečlivým filtrem informací českých hlavních médií se veřejnosti dnes a denně zamlčují některé myšlenkové pochody západních politiků. Není se čemu divit, protože při snaze všeobecného postupného zavádění „progresivní liberální demokracie“ je potřeba ovečky hlavně nevyplašit, udržovat je v potřebné nevědomosti až do definitivní destrukce evropského průmyslu.

Píšu to proto, že před několika dny spolupředseda německých Mladých Zelených Jakob Blasel to týdeníku Der Spiegel řekl narovinu. Největšími viníky klimatické krize jsou podle něj energetické společnosti RWE a Leag a průmyslový obr Thyssenkrupp, a proto by měly být převedeny do veřejného vlastnictví. „Německo by tyto koncerny mohlo a mělo převést do veřejné správy,“ prohlásil. Dodávám, že němečtí Zelení byli ještě před několika měsíci součástí tamní vlády, a v letošních únorových volbách získali skoro 12 procent.

Blaselovi je 24 let a ve své nedlouhé kariéře se projevoval především jako organizátor hnutí Fridays for Future, kdy se žáci a studenti místo vzdělávání ulejvali v ulicích v „boji“ proti globálnímu oteplování.

Blasel ale svým extrémistickým postojem otevřeně útočí na svobodu a majetek ve jménu údajné záchrany planety. Debata o ekologii tímto defacto skončila, ve jménu jakéhosi kysličníku začneme znárodňovat, a možná v dalším kroku vybrané osoby i kriminalizovat. Jde o krystalický levicový radikalismus, kdy firmy sice investující obrovské prostředky do technologií snižující emise, ale nyní mají být trestány za to, že neplní vysněné tempo zelených extrémistů.

S tím vyvstává i nezodpovězená otázka, podle jakého klíče se budou továrny zestátňovat, popřípadě kdo o tomto kroku rozhodne. Zelení komisaři, nebo přímo studenti z Fridays for Future?

Asi nepřekvapuje, že Blasel a jemu podobní fanatici v naprosté většině nikdy nepodnikali, nikoho nezaměstnávali, řada z nich dost možná ani nepracovala. A dovolují si jménem obskurní ideologie, která jim zajišťuje obživu, ničit životy druhým. Neschopní berou schopným.

K tomuto přímo míří Blaselovo tvrzení, že lidé pracující ve fosilních odvětvích by neměli být poškozeni. „Kdo teď má stabilní pracovní místo a profituje z dobrých kolektivních smluv, musí být bez ztrát převeden do jiných nefosilních odvětví,“ drze říká zaměstnancům. Prostě se třeba přestěhují na druhý konec Německa a basta. Co bude dál se zestátněnými podniky, už neuvádí.

Nevelkým oslím můstkem se z Německa dostaneme do české politiky. Zelení jsou internacionálním extrémistickým hnutím působícím i v tuzemsku. Tudíž nepřekvapuje, že se do nadcházejících sněmovních voleb spojují s Piráty, stranou, která podle premiéra Fialy má v zásadních věcech shodu s jeho mediálně pravicovou ODS. „Extrémismus a populismus, který jsme společně porazili ve volbách, nikam nezmizel. Naopak vlivem současných krizí je ještě troufalejší a jeho nebezpečnost dál stoupá,“ prohlásil Fiala před dvěma lety na celostátním fóru Pirátů s tím, že této klíčové věci je s nimi ODS na stejné vlně a dokonce i na stejné lodi.

Po říjnových sněmovních volbách se tak teoreticky může stát, že ODS strašicí komunistickou ideologií vytvoří vládu i se Zelenými. Po útocích nynější garnitury proti svobodě slova se po desítkách let třeba dočkáme i zabavování majetku. Nikoli ve jménu dělnické třídy, ale uhlíku. Nedopusťme to!