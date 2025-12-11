Výkaz práce – zácpa, smrádek a hluk
Před několika dny se v médiích objevilo jakési vysvědčení Hřibovy éry, kdy byl čtyři roky pražským primátorem a tři léta náměstkem pro dopravu. Asi nejvýstižněji zmíněnou dobu zhodnotil server e15.cz titulkem „Praha se zařadila mezi nejucpanější města Evropy“.
Článek vychází z průzkumu z žebříčku INRIX Global Traffic Scorecard, který každoročně vypočítává ztracený čas v dopravě. Praha se za posledních deset let dostala mezi TOP 10 nejucpanějších měst Evropy. Data říkají, že dnes řidiči ročně tráví v kolonách 64 hodin, zatímco v roce 2017 to bylo „pouhých“ 24 hodin. Pozice české metropole se výrazně zhoršila i ve světovém srovnání, kde se umístila na 29. příčce, a to z více než devíti set měst.
Není třeba příliš spekulovat nad tím, kdo má za současný tristní stav pražské dopravy plnou zodpovědnost. Nicméně suchozemský pirát Hřib je mezigalaktickým šampionem v okecávání vlastní neschopnosti. Za permanentní dopravní kolaps podle něj jednou mohou policisté, pak zase radnice městských částí, městské firmy a nakonec dokonce sami občané, že si vůbec dovolují po městě cestovat.
Paradoxně vedlejším produktem práce odcházejícího náměstka je zamořování pražského vzduchu výfukovými plyny a stále vyšší intenzitou hluku. Zkrátka zas a znovu se rozjíždějící a pomalu jedoucí automobily životnímu prostředí asi příliš nepomohou, což by Hřib ve své „ekologické“ politice mohl vědět. Jenže zkuste mu to vysvětlit. Ironickým pozitivem pražských kolon může být jedině eliminace počtu pirátů silnic, protože v zácpě toho příliš nesvedete.
Je naivní předpokládat, že Hřibův nástupce z pirátské stáje něco změní. Vždyť do voleb chybí necelý rok, tak proč něco začínat. Pražané si už zvykli, tu chvilku to ještě vydrží. Ale vážně. Vysvědčení Hřibova působení na magistrátu napíšou až voliči příští rok na podzim. Mohu jen doufat, že bude znít asi takto: Neděkujeme, odejděte, a hlavně se už nikdy nevracejte.
Petr Lachnit
Adventní sulc. Pohoda, pivo a jednoduchá lahoda
Některé rituály, či řekněme tradice, mám rád. Ale na jeden z nich se celý rok těším obzvláště. U kamaráda doma děláme v první prosincovou sobotu jednu z prasečích lahůdek – sulc.
Petr Lachnit
Škodlivé hřiby zaplavily Prahu. Doporučuji volit jiné druhy
V metropoli se hřib arogantní, hřib škodlivý a hřib chamtivý objevily před sedmi lety. Za tuto dobu se jejich výskyt rozšířil v podstatě do všech částí Prahy, kde svou přítomností tropí neplechu.
Petr Lachnit
BBC náš vzor. Tak se nejen na Kavkách tak chovejte
Etalon celosvětového veřejnoprávna má problém. Kdysi slovutná rozhlasová a televizní společnost BBC to s manipulací obsahu svého vysílání přehnala natolik, že ze svých pozic odešli jak generální ředitel, tak šéfka zpravodajství.
Petr Lachnit
Hněv pramení z frustrace, z nesplněného přání
Vypadá to, jako bychom žili ve společnosti, kde je většina frustrovaná nějakou křivdou, která by jí dávala právo k odplatě stejnou mincí. Právo k nerespektování jakýchkoli pravidel.
Petr Lachnit
Hřib jako náměstek končí. Neradujme se…
Možná i vy patříte mezi ty naivy, kteří se před několika dny zaradovali nad zprávou, že v pozici náměstka pražského primátora končí náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib.
|Další články autora
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Ucpaná Praha, zaseknuté stavby. Pospíšil a Hřib opouští vedení města
Pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib odchází dělat poslance a Pražanům po něm zůstává dopravní...
Kolony kolem Barrandovského mostu, i MHD nabírá až desítky minut zpoždění
Přímý přenos Větší zdržení než obvykle nabírají řidiči i cestující, kteří se ráno pokoušejí dostat do centra...
Prezident Pavel přijel do města bižuterie, v Ralsku navštíví výrobce autodílů
Prezident Petr Pavel ve čtvrtek pokračuje v návštěvě Libereckého kraje. Zavítal na jablonecký...
Daňové změny 2025: vyšší odvody pro OSVČ, nové limity pro investory
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...
- Počet článků 227
- Celková karma 13,27
- Průměrná čtenost 357x
1. místostarosta MČ Praha 5