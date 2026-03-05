Vlídnost je lidská kvalita
Žádný úřad, žádná instituce nikdy nedokáže vyhovět všem našim potřebám, požadavkům a přáním. Je ale obrovských rozdíl, zda nás při projednávání našich záležitostí ponižuje nebo je k nám vlídná. Pokud využívá své převahy a posouvá nás do polohy prosebníka, nemáme dobrý pocit i když nám vyhoví.
Platí to všude. Jenom si všimněte, jak se k vám najednou jako obratem začne chovat prodavačka, když jsme vlídní. V devadesáti procentech případů bude také vlídná.
Ve své funkci dělám všechno, abych přesvědčil úředníky našeho úřadu, aby byli k lidem vlídní. Jenomže bez vaší podpory to prostě nepůjde. Nebudete-li se pokoušet také chovat vlídně, patrně příliš neuspěji. Mohu úředníky nutit, ale pokud to bude jenom z donucení, vytratí se obsah. Vytratí se z jejich reakce upřímnost a bude málo věrohodná.
Stykem s úřady netrávíme převážnou část života. Stykem s lidmi ano. To neznamená nic jiného než potřebu změnit chování vůči sobě samým.
Výhrůžky, vydírání nesluší úřadům ani lidem. K neznámému člověku bychom neměli apriori přistupovat s nedůvěrou, která snadno přeroste v aroganci. Se špatně potlačovanou agresivitou. Takový přístup vždycky zavání nedostatkem sebedůvěry, vlastní nejistotou. Přestaňme se prosím neustále vzájemně vychovávat. Začněme se tolerovat. Tím samozřejmě nemyslím tolerovat protispolečenské chování. Jde mi pouze o obyčejnou lidskou toleranci vkusu, zájmů a hodnot. Respektujme druhého člověka. Respektujme jeho lidství. Dříve nebo později se i on naučí respektovat nás. Opusťme to klukovské: zahoď ten kámen – zahodím až ho zahodíš ty. Taková cesta nikam nevede. Nikdo pak ten kámen nemůže zahodit první, aniž by ztratil svou důstojnost. A chodit pořád s kamením po kapsách není pohodlné.
Neočekávám, že se po přečtení této úvahy stane zázrak. Ale pokud se každý z nás pokusí jenom zcela nepatrně zjemnit své chování vůči druhým, bude to téměř jistě znát. Svět kolem nás se určitě stane příjemnějším.
Chci, aby úřad, která zastupuji, byl k lidem vlídný. Neodradí mě, ani když lidé k úřadu vlídní nebudou. Jenom nám to asi bude trvat daleko déle než bychom rádi.
Je mnoho nehezkých věcí, které v životě změnit nemůžeme. Zkusme tedy měnit alespoň to, co měnit můžeme.
Petr Lachnit
Samoobslužné pokladny a černobílý svět
Rozmach samoobslužných pokladen nabral postupně značnou dynamiku, dnes se při placení běžně můžeme setkat s okamžikem, kdy jsou všechny klasické kasy zavřené a zákazník jinou možnost nemá.
Petr Lachnit
Kdo ovládá média, ovládá kulturu
Rádi se považujeme za jeden z nejkulturnějších národů. Bezpochyby to bývala pravda. Jenomže trochu zapomínáme na téměř trvalý exodus inteligence od konce třicátých let minulého století.
Petr Lachnit
Mastí si hostinští kapsy?
Server novinky.cz přišel před nedávnem s veřejně známou informací: ceny v hospodách a dalších gastronomických podnicích za poslední léta výrazně vzrostly. Od roku 2019 údajně o více než 50 procent.
Petr Lachnit
Ze dvou různých názorů vítězí vždy spíš ten hlučnější
Pokud chceme být představiteli všech občanů, musíme znát jejich názory. Neznamená to, že všem musíme vyhovět. To není ani možné. Taková všeobjímající politika by neměla žádné pevné obrysy, žádnou koncepci a žádnou stabilitu.
Petr Lachnit
K chybám z mládí se nevracíme, ony se vracejí k nám
Pořád slyšíme stížnosti na chování mladých. Nepouštějí v tramvajích a autobusech starší sednout, nejsou zdvořilí, chybí jim ohleduplnost. Ano, jsou mezi mladými jistě takoví. Ale je jich většina?
|Další články autora
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce
Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...
Spalovnu u Temelína nechceme. Místní bojují peticí, už má přes dva tisíce podpisů
Spalovnu průmyslových odpadů odmítají obyvatelé obcí kolem lokality, kde ji firma plánuje. Stát má...
BYDFi byla na Crypto Expo Europe vyhlášena nejlepší platformou typu vše v jednom pro obchodování s kryptoměnami a prodloužila tak sérii ocenění
Poškození trakce v Roudnici omezilo provoz vlaků, jezdí po jedné koleji
Dopravu na železničním koridoru mezi Prahou a Ústím nad Labem komplikuje porucha trakčního vedení....
- Počet článků 237
- Celková karma 13,20
- Průměrná čtenost 352x
1. místostarosta MČ Praha 5, právník a bloger