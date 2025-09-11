Určuje premiér inflaci? Jen jak se to hodí
Když politik píše článek, natáčí video či jiným způsobem promlouvá do veřejného prostoru, očekává, že vzbudí svým názorem nebo postojem zájem diváků, posluchačů a čtenářů. Sám nejsem jiný, vždy se těším na reakce lidí, ať už jsou jakékoli. Ty pozitivní potěší, z těch kritických si myšlenkově otevřený autor má odnést inspiraci z jiných úhlů pohledu, což rozhodně není k zahození.
Nedělám to často, ale chtěl bych zareagovat na jednoho z vás, kteří jste oponovali mému nedávnému textu týkajícího se především ekonomické oblasti vládnutí garnitury premiéra Petra Fialy. Cením si toho, nicméně…
Jistý čtenář mého zdejšího blogu (viz související články) nesouhlasil s mým názorem, že Fialova vláda svou nekompetencí zapříčinila za čtyři roky prostřednictvím strašidelné inflace znehodnocení úspor nás všech na úrovni 35 procent. Jak všichni víme, jejím tahounem byly především energie, kde nás otálení a finálně prapodivné řešení zastropování cen přišlo draho. Čtenář mi píše: „Vláda inflaci a ceny energií neurčuje. To byste potom musel tvrdit, že Fiala nastavil inflaci a ceny energií takto i v celé Evropě. Což i to vy jste schopen.“
Chápu, že dotyčný pravděpodobně patří mezi příznivce současné koalice, možná dokonce přímo premiéra Fialy. Naprosto komické ale je, že je zároveň i jeho odpůrcem. Proč? Petr Fiala totiž letos 31. ledna na svých facebookových stránkách (zcela jistě nedezinformačních) napsal, cituji: „Zkrotili jsme inflaci, která bude podle odhadů i nadále nízká. To znamená stabilnější ceny a lepší podmínky pro domácnosti i podnikatele.“ A tak si kladu kardinální otázku, jak mohl Petr Fiala zkrotit inflaci, když ji nikterak neurčuje? Není to třeba tím, že když se za rok zdražilo o 20 procent, tak „to my nic“, a když rostou ceny „jen“ o dvě procenta, tak „to jsme hrdinové“?
Baví mě i čtenářova hypotetická poznámka, že Petr Fiala nastavuje inflaci a ceny energií v celé Evropě. Naštěstí tento „světový lídr“ takovou možnost nemá, což je pro zahraniční reputaci České republiky jedině dobře. Vždyť jak by se asi tvářili ve státech, kde platí za energie i několikanásobně méně než trpící tuzemci. Že by měli štěstí na schopnější lídry? Třeba se za pár týdnů dočkáme i my.
Petr Lachnit
1. místostarosta MČ Praha 5