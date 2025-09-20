Super den asistenčních psů Helppes v Motole se vydařil
V neděli se v areálu výcvikového centra neziskové organizace Helppes na Plzeňské ulici v Praze 5 slavilo. A že bylo co oslavovat. Nejenže se uskutečnila, v Motole již tradiční, promoce čtyřnohých absolventů Vysokého Učení Helppsího, kateder Asistenčních psů ročníku 2024/2025, ale společnost Helppes při té příležitosti oslavila své čtyřiadvacáté narozeniny. V 10 hod. byl zahájen již dvacátý třetí ročník Super dne Helppes.
Jak uvedl místostarosta MČ Praha 5 JUDr. Petr Lachnit ve svém vystoupení: „Organizace Helppes je první nezisková organizace svého druhu v České republice, která pomáhá osobám se zdravotním postižením na cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti pomocí speciálně vycvičených psů a která získala akreditaci mezinárodních odborných organizací Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International.“
Promující asistenty a jejich novopečené majitele - lidi s handicapem, přišla podpořit spousta VIP osobností jak z hudební tak i herecké scény. Podpořit psí pomocníky přišli Kristýna Frejová, Dominika Hašková, Heidi Janků, Magda Malá, Bára Nesvatbová, Jana Stryková, Honza Burian, Michal David, Martin France, Jakub Kohák, Leoš Mareš, Bohuš Matuš, Peter Pecha, Milan Peroutka, Josef Polášek, Nikolas Put, Martin Schreiner a Václav Vydra.
Rolí moderátorů se tradičně na výbornou zhostili Jan Čenský, Mirek Konvalina a Patricie Pagáčová.
V rámci bohatého programu bylo možné shlédnout také různé netradiční ukázky výcviku asistenčních psů. Jako pokaždé, celý den probíhal ve skvělé atmosféře díky organizátorům akce, výjimečným pejskům a všem návštěvníkům, kteří se rozhodli podpořit jedinečnou akci a naše malé i dospělé spoluobčany s handicapem. Mimořádný dík patři ředitelce organizace Helppes paní Zuzaně Daušové.
Petr Lachnit
Petr Lachnit
Petr Lachnit
Petr Lachnit
Petr Lachnit
1. místostarosta MČ Praha 5