Strašení v politice

Nedávné volby jako by v mnoha momentech byly inspirovány tvůrci hororových filmů. Na jednu stranu se horory části lidí nelíbí, ale na druhé straně je zase mnoho lidí miluje a „sjíždějí“ stále stejný film dokola.

Ona nám ta politika tak nějak připomíná seriály, ty hororové poměrně často. Po nějaké době se však seriál okouká, ale herci zase hrají v dalším seriálu. Ten sice po čase skončí v archivu, ale většina hereckých protagonistů se objeví v nových kulisách dalšího seriálu znovu.

Zdá se, že autoři hororů se úspěšně uplatňují jako tvůrci volebních kampaní, možná méně než tvůrci zamilovaných seriálů z červené knihovny. Volební kampaň totiž můžete v zásadě postavit jen na dvou přístupech. Na lásce k oblíbenému politikovi (těch oblíbených je ovšem poměrně málo) nebo na strachu před něčím či před někým (a to je většina kampaní).

Vzhledem k tomu, že volební kampaně jsou skoro pořád, mají hororoví režiséři, dramaturgové a scénáristé takřka stálý zdroj obživy. Takže i v kampaních našich politiků, polopolitiků či nepolitiků fungují pouze dvě věci: láska nebo strach. A jak vidíme kolem sebe, tak ta láska v politice moc nezabírá. Tím nemyslím lásku mezi politiky a političkami, ale lásku voličů, lásku lidí. To, co zbývá, je tedy strach, žádná láska. Strach zpracovaný lépe, hůře, méně či více silně. Strach před bůhví čím. Jednou poplatky u lékaře, podruhé komunisté ve vládě, potřetí cokoli jiného. Hiparáda strachu.

Nechápu, proč se tvůrci volebních kampaní předhánějí v tragice svých premis dalšího vývoje. Normální člověk by přece neměl volit špatnou perspektivu, normální člověk by se neměl nechat vystrašit. Lidé přeci potřebují naději. A právě politici by jim ji měli poskytovat. Když to nedělají, svědčí to jenom o tom, že buď ji sami ve své politické práci nevidí, nebo že svou úlohu nezvládají tak, aby dokázali přispět k vytvoření úspěšnější, radostnější společnosti. Připadá mi to jako rezignace na hodnoty, kterými jsme se včera ještě oháněli.

A měli by to být právě politici, kteří se alespoň čas od času postaví hororovým tvůrcům jejich kampaní. Chápu, že u drtivé většiny politiků stavět kampaně na lásce k nim je těžké, ale třeba se jim podaří najít i jinou cestu „propagace“, než někoho vystrašit.

Pokud nedokážeme hororové uvažování tvůrců kampaní změnit, těžko změníme náladu ve společnosti. Politik by měl věřit, že se dokáže přičinit o příznivější společenskou atmosféru. Proto a jen proto ho lidé budou podporovat. Samozřejmě nemyslím naivní optimismus neznalosti, ale pevnou víru, že člověk je svéprávný, odpovědný a schopný příznivě ovlivnit svůj život a spolu s ostatními i svět kolem sebe.

Autor: Petr Lachnit | čtvrtek 23.10.2025 8:56 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

Další články autora

Petr Lachnit

Jedním ze základní lidských práv je i právo mýlit se

Politické strany nejsou jiné než lid této země. Z něho vycházejí, lidé této země jsou jejich členy. Dá se tedy bez nadsázky říci, že lidé i jejich strany čím dál více postrádají ideje. Ideový základ.

16.10.2025 v 8:56 | Karma: 6,33 | Přečteno: 149x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Houby jsou znakem absolutní svobody. Vždy dokážou překvapit

Houbařská sezóna je v plném proudu a lesní potvůrky si s námi i letos pěkně hrají. Někde najdete plné koše, zatímco o padesát kilometrů dál neroste ani prašivka. Jednoduše si dělají, co chtějí.

9.10.2025 v 8:56 | Karma: 7,62 | Přečteno: 127x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Práce vychovatelů asistenčních psů je tvrdá i srdceryvná

Asistenční pes umí otevřít dveře, podat věci, ale hlavně vrací lidem s handicapem pocit samostatnosti a jistoty. Když se pejsek poprvé setká se svým pánem, je to okamžik, který mění životy oběma.

2.10.2025 v 8:53 | Karma: 7,26 | Přečteno: 53x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

„Nejsme jako my.“ Oblíbený trik Piráti ještě zdokonalili

Nedávno jsem si povzdechl nad tím, jak si hodlají Piráti poradit s bytovou krizí. Slibují, že postaví stovky tisíc domovů i pro ty, kterým svým vládním neumětelstvím problémy způsobili a prohloubili.

25.9.2025 v 8:53 | Karma: 21,97 | Přečteno: 301x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Super den asistenčních psů Helppes v Motole se vydařil

Jak dostat na motolský „cvičák“ hodně fanoušků? Na to mají ve společnosti Helppes recept. Na jednu stage postavte Michala Davida a Magdu Malou. A co se rozpoutá pod pódiem? Kdo nezažil, o moc přišel!

20.9.2025 v 8:56 | Karma: 6,57 | Přečteno: 74x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky
Další články autora

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

18. října 2025  11:20,  aktualizováno  19:35

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

21. října 2025  12:05

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

22. října 2025  14:28

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

22. října 2025

Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

15. října 2025

Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...

Máme pět tisíc ruských raket, abychom se postavili hrozbě z USA, varuje Maduro

23. října 2025  9:34

Venezuela disponuje 5000 přenosnými protiletadlovými raketami ruské výroby, aby mohla čelit...

Cizinec se potuloval noční Olomoucí s nožem, pak s ním zaútočil na policisty

23. října 2025  9:26

S dlouhým nožem v ruce se po noční Olomouci pohyboval v sobotu cizinec. Když k němu dorazila...

Stydím se, že se tolik odhaluju. Ale neumím to jinak, přiznává Patrik Hartl

23. října 2025

Vysíláme Patrik Hartl vyslal do světa novou knihu. O románu Manželství mluví v rozhovoru s Monikou...

KOMENTÁŘ: Šance zastavit zelené tsunami. Pane Fialo, zablokujte to, píše Babiš

23. října 2025  8:55

Na Evropské radě se dnes a zítra Evropská komise pokusí prosadit ještě přísnější omezení emisí do...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Petr Lachnit

  • Počet článků 221
  • Celková karma 13,45
  • Průměrná čtenost 359x
Nic člověka nepopouzí víc než pocit křivdy. Nic mu neubírá naději víc než nevíra ve spravedlnost. Nejedná se jenom o spravedlivý soudní proces. Jedná se o spravedlivou společnost vůbec. Spravedlivou v získávání vzdělání i zaměstnání, spravedlivou v poskytování léčebné péče, v zajištění důstojného stáří. Prostě ve všem, co se týká života člověka.

1. místostarosta MČ Praha 5

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.