Sněhová kalamita v rukách Pirátů: revizory na ně!

Tak nějak mi bleskově naskočily v podstatě každodenní proklamace zástupců pirátské partaje o naprosté podpoře hromadné dopravy. Nejezděte auty, použijte městskou hromadnou dopravu, hlásají.

Už léta si kladu otázku, co mají společného rozum a Piráti. A nedávná sněhová kalamita v hlavním městě mě utvrdila v odpovědi, že vůbec nic.

Stačilo k tomu vyprávění mého kamaráda, který inkriminovaný všední den směřoval hromadnou dopravou z Prahy 6 do centra. Po „náročné“ cestě autobusem na stanici metra a následně podzemní dráhou na Pankrác mi rozezleně telefonuje, co to má znamenat. „Pepo, a co jako? To víš, hodně sněží, jsou věci shůry, který prostě lidem komplikujou život,“ snažil jsem se ho uklidnit. „To je mi jasný, ale proboha, proč mě v týhle situaci po cestě třikrát kontrolujou revizoři,“ odvětil nechápavě.

Tak nějak mi bleskově naskočily v podstatě každodenní proklamace zástupců pirátské partaje o naprosté podpoře hromadné dopravy. Nejezděte auty, použijte MHD, hlásají.

Na tom by vlastně nebylo nic špatného, vždyť svoji mnoholetou destrukcí pražského provozu bezproblémovou jízdu autem po metropoli de facto neumožňují. Ale proč v době kalamity „jejich“ dopravní podnik ještě prostřednictvím náletu revizorů otravuje nervózní a naštvané cestující spěchající do práce? Proč třeba na jeden den nevyhlásí přepravu v MHD zdarma? Právě proto, aby řidiče motivoval použít jinou formu dopravy.

A tady jsme zpět u rozumu. Ten říká: pokud je sněhová kalamita, preferujme MHD. I z toho důvodu, aby uvízlá vozidla neblokovala nejen tramvaje a autobusy, ale i složky záchranného systému. Jakou hromadnou dopravu ale město v kalamitě cestujícím nabídlo? Bohužel jako nenasytného molocha, kterému rozum a takt chybí. Tak jako jeho páníčkům od Pirátů.

Autor: Petr Lachnit | čtvrtek 15.1.2026 8:56 | karma článku: 7,29 | přečteno: 73x

Další články autora

Petr Lachnit

Charita má smysl. Nahrazuje nefunkčnost státu

Stejně jako vy i já se každodenně setkávám s nějakou sbírkou. Některé jsou úspěšné, jiné méně. Všechny mají ovšem jeden znak společný. Suplují nefungující systém; státu nebo společnosti.

8.1.2026 v 8:54 | Karma: 5,63 | Přečteno: 62x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Zimní houbičky tři v jednom: pohyb, dobrota i zdraví

Víte, kdy končí, či začíná sezóna opravdových houbařů? Odpověď je jednoduchá: nikdy. Přesně to platí o partičce mých dobrých známých.

2.1.2026 v 8:55 | Karma: 6,95 | Přečteno: 75x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Kouzlo Vánoc pro opuštěné seniory

Petr Koten s přáteli obdaroval klienty pečovatelské služby CSOP Praha 5; osamělé a opuštěné seniory, kterým koupil na základě jejich přání dárky, které by si oni nikdy nedopřáli.

26.12.2025 v 8:56 | Karma: 7,00 | Přečteno: 104x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Noviny jako černá kronika?

Nevím, kde se vzala móda, lidi neustále strašit. Nejsou to jenom novináři. Je to drtivá většina různých finančních a ekonomických analytiků, jsou to bohužel i politici.

18.12.2025 v 8:53 | Karma: 15,18 | Přečteno: 193x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Petr Lachnit

Výkaz práce – zácpa, smrádek a hluk

Sedmiletá „činnost“ pirátského náměstka Zdeňka Hřiba ve vedení české metropole je u konce. A neznám ve svém okolí jedince, který by s úlevou nedodal: Zaplať pánbůh!

11.12.2025 v 8:56 | Karma: 21,00 | Přečteno: 309x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky
Další články autora

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.
12. ledna 2026  8:20

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...
8. ledna 2026  15:40

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...
14. ledna 2026  16:05

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.
8. ledna 2026  15:50

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...
9. ledna 2026  10:49

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...

Na Chrudimsku se ztratil retardovaný muž, mentálně je na úrovni osmiletého dítěte

STRUŽINSKÝ MAREK pohřešovaný muž
15. ledna 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Po mentálně retardovaném šestatřicetiletém muži pátrají policisté. V úterý kolem osmé hodiny večer...

Polepšil jsem se, řekl Feri soudu. Ten rozhoduje, zda ho pustí z vězení

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích (15. ledna 2026)
15. ledna 2026  7:02,  aktualizováno  10:35

Bývalá politická hvězda TOP 09 Dominik Feri žádá o podmíněné propuštění z vězení, kde si odpykává...

Slepecká hůl nalezena v autobusu MHD na Jižním městě. Víte, komu by mohla patřit?

Nalezená slepecká hůl
15. ledna 2026  10:35

V linkovém autobusu MHD na Jižním městě byla nalezena slepecká hůl. Fotografii i s informacemi...

Za útok na Babiše opět podmínka, peněžitý trest invalida nedostal. Kauza však nekončí

Vladislav Nogol u frýdecko-místeckého soudu. (15. ledna 2026)
15. ledna 2026  6:02,  aktualizováno  10:31

Znovu podmínka a platba zdravotní pojišťovně, peněžitý trest nikoliv. Tak v hlavním líčení rozhodl...

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Petr Lachnit

  • Počet článků 231
  • Celková karma 13,05
  • Průměrná čtenost 354x
"Nic člověka nepopouzí víc než pocit křivdy. Nic mu neubírá naději víc než nevíra ve spravedlnost. Nejedná se jenom o spravedlivý soudní proces. Jedná se o spravedlivou společnost vůbec. Spravedlivou v získávání vzdělání i zaměstnání, spravedlivou v poskytování léčebné péče, v zajištění důstojného stáří. Prostě ve všem, co se týká života člověka."

1. místostarosta MČ Praha 5, právník a bloger

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.