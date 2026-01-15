Sněhová kalamita v rukách Pirátů: revizory na ně!
Už léta si kladu otázku, co mají společného rozum a Piráti. A nedávná sněhová kalamita v hlavním městě mě utvrdila v odpovědi, že vůbec nic.
Stačilo k tomu vyprávění mého kamaráda, který inkriminovaný všední den směřoval hromadnou dopravou z Prahy 6 do centra. Po „náročné“ cestě autobusem na stanici metra a následně podzemní dráhou na Pankrác mi rozezleně telefonuje, co to má znamenat. „Pepo, a co jako? To víš, hodně sněží, jsou věci shůry, který prostě lidem komplikujou život,“ snažil jsem se ho uklidnit. „To je mi jasný, ale proboha, proč mě v týhle situaci po cestě třikrát kontrolujou revizoři,“ odvětil nechápavě.
Tak nějak mi bleskově naskočily v podstatě každodenní proklamace zástupců pirátské partaje o naprosté podpoře hromadné dopravy. Nejezděte auty, použijte MHD, hlásají.
Na tom by vlastně nebylo nic špatného, vždyť svoji mnoholetou destrukcí pražského provozu bezproblémovou jízdu autem po metropoli de facto neumožňují. Ale proč v době kalamity „jejich“ dopravní podnik ještě prostřednictvím náletu revizorů otravuje nervózní a naštvané cestující spěchající do práce? Proč třeba na jeden den nevyhlásí přepravu v MHD zdarma? Právě proto, aby řidiče motivoval použít jinou formu dopravy.
A tady jsme zpět u rozumu. Ten říká: pokud je sněhová kalamita, preferujme MHD. I z toho důvodu, aby uvízlá vozidla neblokovala nejen tramvaje a autobusy, ale i složky záchranného systému. Jakou hromadnou dopravu ale město v kalamitě cestujícím nabídlo? Bohužel jako nenasytného molocha, kterému rozum a takt chybí. Tak jako jeho páníčkům od Pirátů.
Petr Lachnit
1. místostarosta MČ Praha 5, právník a bloger