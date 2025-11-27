Škodlivé hřiby zaplavily Prahu. Doporučuji volit jiné druhy
Může se zdát, že hlavní houbařská sezóna už skončila, nicméně v Praze potrvá až do konce roku. Především v centru města lze v podstatě na každém kroku najít exempláře především hřibu arogantního (boletus aroggareus), hřibu škodlivého (boletus calamitosus) a v nemenší míře také hřibu chamtivého (boletus avaritius). Bohužel na rozdíl od jiných druhů hřibovitých jsou tyto tři nepoživatelné především pro svoji nepříjemně palčivou chuť, která se každým rokem zintenzivňuje. Takže nejen pro kuchyňské účely je zcela nepoužitelný.
V české metropoli se hřib arogantní, hřib škodlivý a hřib chamtivý objevily poprvé před sedmi lety. Za tuto dobu se jejich výskyt rozšířil v podstatě do všech částí Prahy, kde svou přítomností páchají rozsáhlé škody, a to hlavně v ulicích, na mostech a v metru. Především v asfaltu způsobují časté chaotické otvory, urychlují destrukci mostů (například Libeňského) a zpomalují práce na výstavbě nových tras metra. Náklady na likvidaci škod jdou do miliard korun. Nepříjemná je rovněž skutečnost, že roste celoročně. Na srážkách, větru či teplotě nezáleží.
Podle dobře informovaných zdrojů by růst těchto nepříjemných hub měl v příštím roce zpomalit. Dokonce údajně existuje šance, že v roce 2027 z pražského veřejného prostoru zmizí definitivně.
Doporučení na závěr. V žádném případě nesbírat! Pokud chcete klidněji a spokojeněji žít, volte už příští rok jiné, prospěšnější druhy.
Petr Lachnit
BBC náš vzor. Tak se nejen na Kavkách tak chovejte
Etalon celosvětového veřejnoprávna má problém. Kdysi slovutná rozhlasová a televizní společnost BBC to s manipulací obsahu svého vysílání přehnala natolik, že ze svých pozic odešli jak generální ředitel, tak šéfka zpravodajství.
Petr Lachnit
Hněv pramení z frustrace, z nesplněného přání
Vypadá to, jako bychom žili ve společnosti, kde je většina frustrovaná nějakou křivdou, která by jí dávala právo k odplatě stejnou mincí. Právo k nerespektování jakýchkoli pravidel.
Petr Lachnit
Hřib jako náměstek končí. Neradujme se…
Možná i vy patříte mezi ty naivy, kteří se před několika dny zaradovali nad zprávou, že v pozici náměstka pražského primátora končí náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib.
Petr Lachnit
Houby a ryby. Vždy překvapí, na zklamání zapomeňte
V jednom z nedávných příspěvků jsem psal o houbách. Mystických a nevyzpytatelných tvorech, kteří nejen nás, ale i životy našich předků provázejí od nepaměti. Mohu s klidným svědomím prohlásit, že podobnými tvory jsou i ryby.
Petr Lachnit
Strašení v politice
Nedávné volby jako by v mnoha momentech byly inspirovány tvůrci hororových filmů. Na jednu stranu se horory části lidí nelíbí, ale na druhé straně je zase mnoho lidí miluje a „sjíždějí“ stále stejný film dokola.
Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...
1. místostarosta MČ Praha 5